Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца, который почти 14 лет контролировал её финансовую и личную жизнь Статьи редакции
Исполнительница хитов «Baby One More Time», «Toxic» и «Womanizer» теперь самостоятельно распоряжается карьерой, имуществом и в целом судьбой.
Суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, окончательно отстранил отца певицы Бритни Спирс, Джеймса Спирса, от опекунства над ней, сообщили Los Angeles Times, New York Times и другие издания, следившие за процессом.
- Суд временно отстранил Джеймса Спирса от опекунства ещё в конце сентября. Сейчас решение стало окончательным.
- С конца сентября за финансы и имущество Бритни отвечал бухгалтер Джон Зейбл. Он пока что останется в статусе временного опекуна, чтобы решить вопросы с невыплаченными платежами, а затем полностью передаст певице контроль над этими аспектами её жизни.
- Стороны позже встретятся в суде, чтобы урегулировать финансовые вопросы. Ближайшие слушания назначены на 8 декабря 2021 и 19 января 2022 года.
Возле здания суда за развязкой скандала следило множество поклонников. Судя по видео в соцсетях, когда о постановлении стало известно, на улицах началось ликование: люди поют песни Спирс, танцуют и запускают конфетти.
Кратко: как до этого момента развивалась история об освобождении Бритни Спирс
В 2008 году Спирс попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Певицу признали недееспособной после нервного срыва на фоне внимания к её личной жизни со стороны папарацци. Опекунство дали отцу поп-звезды, Джейми Спирсу: с тех пор он контролировал её карьеру, распоряжался её финансами и принимал все деловые решения, а также контролировал её личную жизнь.
13 лет Спирс не высказывалась о происходящем, хотя в СМИ сомневались в необходимости такой опеки. Вместе с этим в соцсетях набрало популярность движение «Освободите Бритни» (Free Britney), участники которого утверждали: «корыстный» отец держал дочь в заложниках и запрещал контактировать с внешним миром.
В июне 2021 года Бритни Спирс выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли выступать против воли и принимать литий, а также запрещали выходить замуж и удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть. Отец отвергал обвинения, объясняя свои действия попыткой защитить дочь от манипуляций других людей во время эмоционального кризиса.
В конце июня певица впервые дала показания против отца. Спирс заявила, что её заставляли работать против воли, принимать литий, не давали выйти замуж и родить ребёнка. Она потребовала освободить её от опеки, а движение Free Britney стало глобальным. На фоне скандала с опекунством выпустили несколько документальных фильмов, например, на Netflix и Hulu. Сейчас Спирс 39 лет, последние 14 из которых она провела в полной зависимости от отца.
Если человек побрил волосы и поорал на репортеров - это слетел с катушек?
Ты хоть раз бил например тарелки дома при ссоре с кем то? Или разбивал телефон об стену? Не бывает у тебя такого?
А теперь представь что за тобой 24/7 следят папарацци... ты даже на улицу не можешь выйти нормально. да у любого человека крыша съедет от этого.
Сейчас скину тебе подборку где звёзды агрессивно ведут себя с папарациии.
А при чем здесь Тревис скотт?
Поражают что люди обвиняют артиста, хотя
1. это был фестиваль.
2. Там было куча организаторов которые следили за всем этим... и Тревис явно прислушивался к их мнению
3. Тревис не мог знать что люди умерли. Как можно понять умер человек или просто упал в обморок?
4. Тревис несколько раз останавливал концерт.
5. Если бы он остановил концерт могла бы создаться давка и была бы ещё хуже.
все неверно. Он видел трупы, ему и организаторам говорили остановить а он робота танцевал. Скорая блять светит в толпе она просто так приехала?
сесть не сядет наверное, но ему пизда. И по делом ибо твои песенки жизней не стоят. просто вырубаешь музыку пока все не успокоилось и кричишь толпе сделать два шага назад.
ни разу, просто думаю что с её жизненным путем она очень много пережила негатива, и сейчас от эмоций (а ещё освещение в прессе) она может просто не справиться. вспомни последние посты в инсте её, она бля айпаду радовалась как ребёнок. я к тому, что на и так расшатанную психику оказывается такое колоссальное давление, и она может просто не вывезти
чувааак. Канье это самый охуительный черный художник современности. Мне не понравился его последний альбом, но я так понимаю просто весь жанр изжил себя.
Он очень любопытный и он мыслит глобально. Он нашел каких-то белорусов и ночью лично позвонил им чтобы купить у них Sherpa тачки. белорусы вообще ничего не поняли, а потом весь мир начал это покупать. Он единственный пошле против всей системы и поддержал трампа. И это не для пиара. я слушал его интервью, он реально говорит что это ненормально когда тебя могут отпиздить за красную бейсболку.
Как личность и как художник он охуитителен.