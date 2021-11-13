Исполнительница хитов «Baby One More Time», «Toxic» и «Womanizer» теперь самостоятельно распоряжается карьерой, имуществом и в целом судьбой.

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FILMMAGIC

Суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, окончательно отстранил отца певицы Бритни Спирс, Джеймса Спирса, от опекунства над ней, сообщили Los Angeles Times, New York Times и другие издания, следившие за процессом.

Суд временно отстранил Джеймса Спирса от опекунства ещё в конце сентября. Сейчас решение стало окончательным.

С конца сентября за финансы и имущество Бритни отвечал бухгалтер Джон Зейбл. Он пока что останется в статусе временного опекуна, чтобы решить вопросы с невыплаченными платежами, а затем полностью передаст певице контроль над этими аспектами её жизни.



Стороны позже встретятся в суде, чтобы урегулировать финансовые вопросы. Ближайшие слушания назначены на 8 декабря 2021 и 19 января 2022 года.

Возле здания суда за развязкой скандала следило множество поклонников. Судя по видео в соцсетях, когда о постановлении стало известно, на улицах началось ликование: люди поют песни Спирс, танцуют и запускают конфетти.

jam @fcknjam BRITNEY IS FREE IM CRYING

Кратко: как до этого момента развивалась история об освобождении Бритни Спирс

В 2008 году Спирс попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Певицу признали недееспособной после нервного срыва на фоне внимания к её личной жизни со стороны папарацци. Опекунство дали отцу поп-звезды, Джейми Спирсу: с тех пор он контролировал её карьеру, распоряжался её финансами и принимал все деловые решения, а также контролировал её личную жизнь.

13 лет Спирс не высказывалась о происходящем, хотя в СМИ сомневались в необходимости такой опеки. Вместе с этим в соцсетях набрало популярность движение «Освободите Бритни» (Free Britney), участники которого утверждали: «корыстный» отец держал дочь в заложниках и запрещал контактировать с внешним миром.

Поклонники Бритни Спирс возле суда в Лос-Анджелесе во время одного из слушаний The Mega Agency

В июне 2021 года Бритни Спирс выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли выступать против воли и принимать литий, а также запрещали выходить замуж и удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть. Отец отвергал обвинения, объясняя свои действия попыткой защитить дочь от манипуляций других людей во время эмоционального кризиса.