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Новости
Сергей Звезда

Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца, который почти 14 лет контролировал её финансовую и личную жизнь Статьи редакции

Исполнительница хитов «Baby One More Time», «Toxic» и «Womanizer» теперь самостоятельно распоряжается карьерой, имуществом и в целом судьбой.

92 92 комментария
1259 просмотров
FILMMAGIC

Суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, окончательно отстранил отца певицы Бритни Спирс, Джеймса Спирса, от опекунства над ней, сообщили Los Angeles Times, New York Times и другие издания, следившие за процессом.

  • Суд временно отстранил Джеймса Спирса от опекунства ещё в конце сентября. Сейчас решение стало окончательным.
  • С конца сентября за финансы и имущество Бритни отвечал бухгалтер Джон Зейбл. Он пока что останется в статусе временного опекуна, чтобы решить вопросы с невыплаченными платежами, а затем полностью передаст певице контроль над этими аспектами её жизни.
  • Стороны позже встретятся в суде, чтобы урегулировать финансовые вопросы. Ближайшие слушания назначены на 8 декабря 2021 и 19 января 2022 года.

Возле здания суда за развязкой скандала следило множество поклонников. Судя по видео в соцсетях, когда о постановлении стало известно, на улицах началось ликование: люди поют песни Спирс, танцуют и запускают конфетти.

Vulture @vulture
#FreeBritney!!!!! Vulture social editor @itswolfgangruth here live reporting outside LA Superior Courthouse
jam @fcknjam
BRITNEY IS FREE IM CRYING
Stephanie K. Baer @skbaer
And the #FreeBritney fans are so excited. Pink confetti flying on Grand Ave

Кратко: как до этого момента развивалась история об освобождении Бритни Спирс

В 2008 году Спирс попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Певицу признали недееспособной после нервного срыва на фоне внимания к её личной жизни со стороны папарацци. Опекунство дали отцу поп-звезды, Джейми Спирсу: с тех пор он контролировал её карьеру, распоряжался её финансами и принимал все деловые решения, а также контролировал её личную жизнь.

13 лет Спирс не высказывалась о происходящем, хотя в СМИ сомневались в необходимости такой опеки. Вместе с этим в соцсетях набрало популярность движение «Освободите Бритни» (Free Britney), участники которого утверждали: «корыстный» отец держал дочь в заложниках и запрещал контактировать с внешним миром.

Поклонники Бритни Спирс возле суда в Лос-Анджелесе во время одного из слушаний The Mega Agency

В июне 2021 года Бритни Спирс выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли выступать против воли и принимать литий, а также запрещали выходить замуж и удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть. Отец отвергал обвинения, объясняя свои действия попыткой защитить дочь от манипуляций других людей во время эмоционального кризиса.

В конце июня певица впервые дала показания против отца. Спирс заявила, что её заставляли работать против воли, принимать литий, не давали выйти замуж и родить ребёнка. Она потребовала освободить её от опеки, а движение Free Britney стало глобальным. На фоне скандала с опекунством выпустили несколько документальных фильмов, например, на Netflix и Hulu. Сейчас Спирс 39 лет, последние 14 из которых она провела в полной зависимости от отца.

Профиль: Бритни Спирс — как поп-королева нулевых…
39-летняя автор хита «Toxic» пошла войной против отца, взявшего под контроль её жизнь. И, судя по…
tjournal.ru

#freebritney #новости

92 92 комментария
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92 комментария
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Тиджей
Ответить
18
Классный Кирилл

зоплакала

Ответить
4
Классный Кирилл

надеюсь ты доволен

Ответить
1
Классный Кирилл

еееее

Ответить
3
Классный Кирилл

Навальный!

Ответить
3
groostlan

не надоело?

Ответить
0
Классный Кирилл

чего блеть тебе не надоело

Ответить
0
groostlan

ееее, партак ! и тд
очевидно же

Ответить
0
Тиджей

это звериный боевой клич

Ответить
1
groostlan

в таком случае

Ответить
3
Классный Кирилл

ЕЕЕЕЕЕ

Ответить
2
Тиджей

Н*В*Л*Н*Й

Ответить
2
Леха

НЕВОЛЬНЫЙ получается

Ответить
4
Тиджей

получается так

Ответить
2
Тиджей

ееееее(((

Ответить
2
Классный Кирилл

Навальный :'(

Ответить
1
Тиджей
Ответить
3
Классный Кирилл

Беееее

Ответить
0
Классный Кирилл

Бнавальный?

Ответить
0
Классный Кирилл

Банальный!

Ответить
1
Классный Кирилл

Я уснуть не могу(

Ответить
1
Классный Кирилл

Ложись и пусть тебе приснятся цветочки

Ответить
0
Классный Кирилл

Луче пусть мне приснится Калифорния

Ответить
2
Классный Кирилл

Теперь мне тоже грустно

Ответить
1
Классный Кирилл

ех...

Ответить
1
Классный Кирилл

короче пусть нам приснится Мохаве

Ответить
0
Классный Кирилл

Сойдёт

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Давай хотеть в Калифорнию вместе

Ответить
0
Luchano Spaguetti

НЕ НУ ЭТО ХНЫК-ХНЫК ПИЗДЕЦ(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Ответить
0
Классный Кирилл

Плоттвист: через два месяца её поймают лысой, поедающей ребёнка

Ответить
6
Леха

Давайте не забывать благодаря кому Бритни вернула себе свободу

Ответить
4
stikerman

За Бритни рад, это хорошо.

Ответить
4
Классный Кирилл

Класс! Бритнюхе ура

Ответить
3
Классный Кирилл

еее брит-нюха

Ответить
0
Классный Кирилл

искренне рада за неё, кстати

Ответить
1
Классный Кирилл

будет видно, прав ли суд

Ответить
0
Классный Кирилл

да прав, конечно. похуй, сторчится она или нет, это её право

Ответить
4
Классный Кирилл

ну тогда прав

Ответить
2
Классный Кирилл

имянно

Ответить
1
Классный Кирилл

урааа наканецта хорошие новости, а не высеры про оксимирона ред.

Ответить
3
Классный Кирилл

Все, сейчас забухает и по ноздрях даст

Ответить
1
Андрей Заварзин

ставлю на то что она не продержится и месяца и улетит в наркотрип и разъебет машину или кого-нибудь убьет под коксом

Ответить
–1
groostlan

пробовал под коксом зло творить? из разряда накуриться и идти пиздиться

Ответить
1
Андрей Заварзин

Нет, не пробовал

Ответить
0
groostlan

а с чего решил что она будет?

Ответить
1
Андрей Заварзин

Она же наркоманка и она уже сделатала с катушек из-за этого

Ответить
–3
groostlan

дай поносить твои розовые очки. с чего ты решил, что наркотики(щас про кокос говорим) ведут к убийствам? нервный срыв по-твоему это наркотический психоз с трупами? как ты сопоставляешь эти вещи? С чего ты взял что она наркоманка? Употребляла кокаин- значит наркоманка способная кого ни-будь убить?

Ответить
0
groostlan

в таком случае как Захарова ещё не ёбнула посла сша?

Ответить
0
New

Если человек побрил волосы и поорал на репортеров - это слетел с катушек?

Ты хоть раз бил например тарелки дома при ссоре с кем то? Или разбивал телефон об стену? Не бывает у тебя такого?

А теперь представь что за тобой 24/7 следят папарацци... ты даже на улицу не можешь выйти нормально. да у любого человека крыша съедет от этого.
Сейчас скину тебе подборку где звёзды агрессивно ведут себя с папарациии.

https://youtu.be/ayYmyleeqj4
https://youtu.be/In9hjwYAxxs

Ответить
0
New

Ну то есть многие звёзды (Эминем, Энтони Хопкинс например, и т.д.) справлялись со свои алкоголизмом и с зависимостью от наркоты, а Бритни не сможет. В чем между ними разница? расскажи.

Ответить
0
Artem R

Здравствуйте, всем похуй, до свидания

Ответить
0
испанский смех

вот и выросло поколение

Ответить
1
Классный Кирилл

Work Bitch! ред.

Ответить
1
John Müller

Вангую подобную Канье ебанутую дичь

Ответить
0
Классный Кирилл

Какую?

Ответить
0
stikerman

Путает с Тревисом Скотом у котором на концерте умерло 9 человек и еще 300 в тяжелом состоянии

Ответить
1
New

А при чем здесь Тревис скотт?

Поражают что люди обвиняют артиста, хотя
1. это был фестиваль.
2. Там было куча организаторов которые следили за всем этим... и Тревис явно прислушивался к их мнению
3. Тревис не мог знать что люди умерли. Как можно понять умер человек или просто упал в обморок?
4. Тревис несколько раз останавливал концерт.
5. Если бы он остановил концерт могла бы создаться давка и была бы ещё хуже.

Ответить
0
Selfish Ledger

все неверно. Он видел трупы, ему и организаторам говорили остановить а он робота танцевал. Скорая блять светит в толпе она просто так приехала?
сесть не сядет наверное, но ему пизда. И по делом ибо твои песенки жизней не стоят. просто вырубаешь музыку пока все не успокоилось и кричишь толпе сделать два шага назад.

Ответить
0
groostlan

https://the-flow.ru/news/kane-uest-ya-kak-molodoy-putin

Канье Уэст: "Я — молодой Путин"
Потому что культура это нефть.
the-flow.ru
Ответить
0
Классный Кирилл

Мега-успешный чувак флексит, в чем дичь то в Путине чтоле

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0
groostlan

в каком месте он мега успешный? с точки зрения музыки- он ниочём (назови хоть один его хит) как шоумен- базара нет

Ответить
–1
Классный Кирилл

Блин чел, ты похоже хейтер

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2
groostlan

ни разу, просто думаю что с её жизненным путем она очень много пережила негатива, и сейчас от эмоций (а ещё освещение в прессе) она может просто не справиться. вспомни последние посты в инсте её, она бля айпаду радовалась как ребёнок. я к тому, что на и так расшатанную психику оказывается такое колоссальное давление, и она может просто не вывезти

Ответить
0
Тиджей

он как я понял о канье говорил

Ответить
1
groostlan

да ёпта ахах

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1
groostlan

похуй на канье, бритни не трожжж

Ответить
0
Selfish Ledger

чувааак. Канье это самый охуительный черный художник современности. Мне не понравился его последний альбом, но я так понимаю просто весь жанр изжил себя.
Он очень любопытный и он мыслит глобально. Он нашел каких-то белорусов и ночью лично позвонил им чтобы купить у них Sherpa тачки. белорусы вообще ничего не поняли, а потом весь мир начал это покупать. Он единственный пошле против всей системы и поддержал трампа. И это не для пиара. я слушал его интервью, он реально говорит что это ненормально когда тебя могут отпиздить за красную бейсболку.
Как личность и как художник он охуитителен.

Ответить
1
groostlan

не настолько знаком с его биографией, но благодарю за инфу. последний альбом- лютая хуета, хотя о чем я могу судить...

Ответить
0
Selfish Ledger

послушай его топ в любом стриминге или альбом My Beautiful Dark Twisted fantasy.
Его можно включать в начале мультика Король лев, настолько он черный.

Ответить
1
groostlan

уххх, последним предложением заинтриговал. чтож.. лягу спать под это пожалуй. всем споки ноки и никакого хейта

Ответить
1
New

«Он нашел каких-то белорусов и ночью лично позвонил им чтобы купить у них Sherpa тачки.» - это значит что он гениальный? 😂😂😂

Я согласен с тем что Канье не глупый и оч даже талантливый, бля, но при чем здесь Шерпы вообще ? 😂😂

Ответить
0
John Müller

Хочу быть президентом и платить по мульту за каждую личину

Ответить
0
groostlan

я, как молодой путин (с) Бри́тни Джин Спирс

Ответить
0
Леха

Когда суд окончательно освободит Навального?

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0
groostlan

его и так освободили....
.....от политической деятельности

Ответить
2
Тиджей

считай на чиле сейчас на расслабоне

Ответить
1
groostlan

на рехабе

Ответить
1
Тиджей

в россии лучшие санатории

Ответить
0
groostlan

Если есть на свете рай, то это Краснодарский край

Ответить
0
Классный Кирилл

Вангую что ничего не будет, старовата для рок-н-ролла

Ответить
0
groostlan

выпилиться никогда не поздно

Ответить
0
Классный Кирилл

Не думаю, что она ждала этого момента освобождения от отчима, чтобы выпилиться

Ответить
0
groostlan

чисто по-человечески это пиздец, столько времени быть под колпаком. не удвлюсь если в итоге эта ситуация против неё обернётся. психика человека- очень хрупкая хуйня. я это имел ввиду

Ответить
0
Emile Zäkiev

Джейми это же женское имя алло

Ответить
0
Классный Кирилл
Jamie
Jamie is a male and female name. It is a diminutive form of James or, more rarely, other names. It…
en.wikipedia.org
Ответить
0
Emile Zäkiev

ок

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0
Marhal_New _Arleana

Оттепель

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0
Ян Фёдоров

Россия, ты следующая

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0
Классный Кирилл

БОЖЕ ДА!!!!

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0
Классный Кирилл

А чё никто не спит-то, почти все уже отписались

Ответить
0
Классный Кирилл

Я, конечно, понимаю что вечер пятницы, но два последних абзаца почти одинаковые, алло

Ответить
0
amd

Через два месяца все таблоиды будут постить, как Бритни лечится от алкоголизма и наркомании в какой-нибудь клинике, после того, как ее кинул очередной бойфренд. Зато свобода

Ответить
–1
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