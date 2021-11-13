Священника из Ульяновской области, уволенного из-за поста о Навальном, сошлют в монастырь Статьи редакции
В указе епископа сообщается о «тяжелейшем неадекватном духовном состоянии» священнослужителя.
В качестве причин ссылки Георгия Сухобокого назвали то, что его интервью об увольнение разместили на «антицерковных» ресурсах. По мнению епархии, это опорочило честь и достоинство Мелекесского епископа. Указ о ссылке Сухобокий опубликовал в своём фейсбуке.
Также в указе утверждается о «тяжелейшем неадекватном духовном состоянии» священника, из-за чего он не может выполнять свои пастырские обязанности. Об этом свидетельствует то, что 7 ноября Сухобокий якобы оклеветал епископа для «внесения смущения среди прихожан», чтобы вызвать раскол.
Для «духовной реабилитации» священника направят в Свято-Богородице-Жадовский монастырь. Также его запретили в служении на шесть месяцев.
В конце октября Георгия Сухобокого, служившего пресс-секретарем при Мелекесской епархии (Ульяновская область) освободили от должности из-за поста в соцсетях о Навальном. Он написал, что после присуждения оппозиционеру премии Сахарова «готов пожать ему руку». Священника поддержал сам политик.