В указе епископа сообщается о «тяжелейшем неадекватном духовном состоянии» священнослужителя.

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В качестве причин ссылки Георгия Сухобокого назвали то, что его интервью об увольнение разместили на «антицерковных» ресурсах. По мнению епархии, это опорочило честь и достоинство Мелекесского епископа. Указ о ссылке Сухобокий опубликовал в своём фейсбуке.

Также в указе утверждается о «тяжелейшем неадекватном духовном состоянии» священника, из-за чего он не может выполнять свои пастырские обязанности. Об этом свидетельствует то, что 7 ноября Сухобокий якобы оклеветал епископа для «внесения смущения среди прихожан», чтобы вызвать раскол.

Для «духовной реабилитации» священника направят в Свято-Богородице-Жадовский монастырь. Также его запретили в служении на шесть месяцев.

Помните, раньше неугодных людей в монастырь ссылали? [...] В 21 веке я думал, что такое только в кино возможно. Но оказалось, что я ошибался. Вот так вот — одна публикация о том, что пожал бы руку Навальному, и тебя ссылают в монастырь. Георгий Сухобокий священник