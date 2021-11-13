Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":868,"title":"\u0418\u0449\u0435\u043c \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u00ab\u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439\u00bb. \u0422\u0435\u043c\u044b: \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f, \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=868&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458804-novaya-vakansiya-redaktor-otdela-tehnologiy&placeBit=1&hash=3aefe988eedaea3f200032261c468888f7721abf81441097693333957a7a407e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Священника из Ульяновской области, уволенного из-за поста о Навальном, сошлют в монастырь Статьи редакции

В указе епископа сообщается о «тяжелейшем неадекватном духовном состоянии» священнослужителя.

20 20 комментариев
926 просмотров

В качестве причин ссылки Георгия Сухобокого назвали то, что его интервью об увольнение разместили на «антицерковных» ресурсах. По мнению епархии, это опорочило честь и достоинство Мелекесского епископа. Указ о ссылке Сухобокий опубликовал в своём фейсбуке.

Также в указе утверждается о «тяжелейшем неадекватном духовном состоянии» священника, из-за чего он не может выполнять свои пастырские обязанности. Об этом свидетельствует то, что 7 ноября Сухобокий якобы оклеветал епископа для «внесения смущения среди прихожан», чтобы вызвать раскол.

Для «духовной реабилитации» священника направят в Свято-Богородице-Жадовский монастырь. Также его запретили в служении на шесть месяцев.

Помните, раньше неугодных людей в монастырь ссылали? [...] В 21 веке я думал, что такое только в кино возможно. Но оказалось, что я ошибался. Вот так вот — одна публикация о том, что пожал бы руку Навальному, и тебя ссылают в монастырь.

Георгий Сухобокий
священник

В конце октября Георгия Сухобокого, служившего пресс-секретарем при Мелекесской епархии (Ульяновская область) освободили от должности из-за поста в соцсетях о Навальном. Он написал, что после присуждения оппозиционеру премии Сахарова «готов пожать ему руку». Священника поддержал сам политик.

#новости #рпц #навальный #соцсети

20 20 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Классный Кирилл

Любит у нас РПЦ сама себя дискредитировать...

Ответить
1
пепси

Что богоугодно, то не уродно

Ответить
0
Алексей Логачев

Сейчас придёт Артур Сергеев и скажет, что это всё никак не связано :)

Ответить
0
пепси

Вызывайте окаянного...

Ответить
0
Тиджей

сообщение удалено из-за оскорбления чувств простого русского парня (не ебленюка) ред.

Ответить
1
Ирина Китаева

а он может просто сказать "нет, я не поеду в монастыр"

Ответить
0
Классный Кирилл

Лишат сана

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Это возможно не так просто, но похуй же? Зачем вообще вариться в какой-то системе с нелюдями, пусть лучше жаваскрипт освоит и поедет поднимать стартапную целину в Калифорнии.

Ответить
0
Ирина Китаева

он может перейти в другую религию с сохраниеинем аналогичных званий и левела?

Ответить
2
Классный Кирилл

Есть варианты))

Ответить
1
Тиджей

надо будет потратить часть энергии на переобучение с последующим понижением уровня, но хоть не с нуля подниматься придётся

Ответить
0
Тиджей

нет короче

Ответить
0
Алексей Приловский

в жаваскрипт, написано же

Ответить
0
Классный Кирилл

Если только в пастафарианство

Ответить
0
FAT FATOVITCH

Ну хоть не в Гулаг и на том спасибо.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Думаешь там не ебут в жопу?

Ответить
0
Классный Кирилл

Не удивлюсь, если монастыри в России относятся к ФСИН

Ответить
0
Классный Кирилл

Ничего удивительного

Ответить
0
Максим Шпилёв

сошлют в монастырь

Что это? Он же и есть священник. Переведут в другую церковь/храм/монастырь..? Почему тогда не место указывать..

Ответить
0
Алексей Неров

Было бы интересно в теории, если бы Навальный был верующий, и продвигал ещё и христианские ценности.
Как бы тогда церковь трещала по швам от его посадки :)

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null