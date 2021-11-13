Дениса Дубникова собираются экстрадировать в США. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Минюст США считает, что Дубников получил более 400 тысяч доллар в криптовалюте в качестве выкупа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.

В начале ноября Дубников отправился в отпуск в Мексику, но ему отказали во въезде и направили в Амстердам. После его задержали. По словам адвоката, «это был захват». Как Бух заявил ТАСС, он собирается настаивать, что Дубников «ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

Также адвокат отметил, власти штатов не имеют права предъявить полные обвинения до экстрадиции россиянина. Сам Дубников себя виновным не признаёт.

По данным Минюста США, россиянин причастен к хакерской группировке Wizard Spider или UNC 1878, которая отмывает деньги с помощью вирусов-вымогателей. В 2020 году хакеры совершили серию взломов американских больниц, получив миллионы долларов.

Тогда в ФБР заявляли, что хакеры — преступники из Восточной Европы. По словам специалистов, киберпреступники чаще всего использовали вирус-криптовымогатель Ryuk, который блокирует компьютеры до получения выкупа, и троян Trickbot.