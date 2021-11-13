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Новости
Sasha Shambilova

В Нидерландах по запросу США задержали россиянина. Его обвиняют в отмывании денег в интересах хакеров Статьи редакции

Дениса Дубникова собираются экстрадировать в США. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Минюст США считает, что Дубников получил более 400 тысяч доллар в криптовалюте в качестве выкупа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.

В начале ноября Дубников отправился в отпуск в Мексику, но ему отказали во въезде и направили в Амстердам. После его задержали. По словам адвоката, «это был захват». Как Бух заявил ТАСС, он собирается настаивать, что Дубников «ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

Также адвокат отметил, власти штатов не имеют права предъявить полные обвинения до экстрадиции россиянина. Сам Дубников себя виновным не признаёт.

По данным Минюста США, россиянин причастен к хакерской группировке Wizard Spider или UNC 1878, которая отмывает деньги с помощью вирусов-вымогателей. В 2020 году хакеры совершили серию взломов американских больниц, получив миллионы долларов.

Тогда в ФБР заявляли, что хакеры — преступники из Восточной Европы. По словам специалистов, киберпреступники чаще всего использовали вирус-криптовымогатель Ryuk, который блокирует компьютеры до получения выкупа, и троян Trickbot.

#новости #безопасность #взломы #сша #санкции

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New

Боже... ну почему эти хакеры такие глупенькие?
ну слетай ты в сочи или в крым как Шамалов, которому запрещен выезд в Европу например.

ну что с вами не так?
каждый год и одно и тоже......

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8
Себастиан Перейра

Ну, блин
Когда наворовал кучу денег, то не хочется остаток жизни провести разъезжая по всяким странам-изгоям типа рф или ирана
Хочется комфорта, сервиса и прочей благодати

Логично, что все потом заканчивается бутылкой американского правосудия

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4
New

"Когда наворовал кучу денег, то не хочется остаток жизни провести разъезжая по всяким странам-изгоям типа рф или ирана" - так это итак понятно.
но надо же сопоставлять риски.

я не понимаю, почему у них хватает мозгов намутить миллионы долларов, но не хватает на то чтобы не летать в европу - это загадка для меня

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0
Себастиан Перейра

Дык а при чем тут только европа?
Даже в тайланд не слетаешь
От туда прямым рейсом в обитель демократии
Только и остается рф, белорашка и всякие бандустаны типа ирана или венессуэллы

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0
New

да я понимаю.... я просто не так выразился...
ну можно и в белорашке и в рф и в украине хорошо на такие деньги жить.....

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0
Себастиан Перейра

С украины отъедет точно так же

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1
New

ну п*здуй в Сочи тогда!
блэкджек и шл*хи.)))

Ответить
0
Себастиан Перейра

Видимо перспектива сесть на бутылку в штатах пугает меньше, чем всю жизнь провести в рашке

Ответить
1
пепси

каждый год..................

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1
Классный Кирилл

Ну каждый ведь думает что он хитрее и вот его то не найдут, он же не какой то там форточник

Ответить
0
Классный Кирилл

Хакерам, ворующим миллионы, тратить их придется только в Крыму

Ответить
6
Андрей Охапкин

Где в Крыму можно потратить миллион?

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0
Тиджей

сарай с петухами снять на выходные даже не хватит

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5
Тиджей

эх петушка бы на выходные......

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1
пепси

@Вахтёр ты свободен?

Ответить
3
Классный Кирилл

@Arthur Sergeev

Ответить
0
пепси

Зачем? Мы на ТЖ

Ответить
1
пепси

В Севастополе можно купить корабль

Ответить
1
Андрей Охапкин

Так вот почему Украина хочет его вернуть, там есть корабль

Ответить
1
Михаил Желтухин

В кафе на пляже в Ялте

Ответить
1
Классный Кирилл

Не знаю, можно попытаться перед сотрудниками полиции похвастаться

Ответить
0
New

можно в сочи сгонять...
или на Байкал))))

Ответить
1
пепси

Ну, там в горах классно...

Ответить
0
Классный Кирилл

Нет, спасибо, лучше вы к нам.

Ответить
1
SloMo

Дениса Дубникова собираются экстрадировать в США. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Сижу и думаю, что лучше: 20 лет тюрьмы в США или еще 20 лет жизни тут?

Ответить
4
Люц Шнайдер

Обоссы консула США и попробуй поехать за пределы РФ. Может получится.

Ответить
0
SloMo

Денек нет даже выехать

Ответить
0
Люц Шнайдер

Возьми микрокредит. Всего каких-то 50 тысяч могут сделать тебя членом американского общества.

Ответить
2
Классный Кирилл

ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги

Незнание не освобождает от ответственности

Ответить
4
пепси

Русского освобождает. Вон люди не знают, как при финансовом содействии их государства в "Изоляции" людям зубы ломают и уродуют — им и пахую.

Ответить
2
Андрей Охапкин

И правда, ему на счёт просто упало 400 тым. долларов и он поехал из тратить, любой поступил бы также

Ответить
1
Dr Serj

Незнание не освобождает от ответственности

это про незнание закона)

а если его попросили просто поменять деньги, а он не знал что деньги преступные, то состава преступления нет, но американцев такие мелочи не волнуют

недавно одного русского диджея так же арестовали в Европе и тоже ждет экстрадицию в США, знакомые его попросили на счет деньги принять, потому что у них якобы проблемы с переводом были, потом оказалось, что это были деньги от хакерства ред.

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0
Классный Кирилл

А что если власти США специально оставляют дыры в системах безопасности, зная что русские хакеры полюбас придут и попытаются наебать на деньги, а потом раз и жопа схвачена.

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1
New

это разве освобождает от отвественности?
можно раскидать по городу чужих карт дебетовых, а потом ловить людей, которые будут их подбирать и расплачиваться в магазинах например - куча уголовных дел....

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5
Классный Кирилл

Ну например по нашим законам , если ты найдешь на улице кошелек и не отнесешь его в ментовку , то при некоторых обстоятельствах это будет считаться кражей.

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0
Люц Шнайдер

Не при некоторых, а только если ты его подобрал и пошёл деньги из него тратить. Хотя некоторые наивно полагают, что если ты что-то нашёл, то это как бы сразу твоё

Ответить
2
пепси

а фак ю лезермэн

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1
Аркадий Соколов

буквально навальный

Ответить
1
Тиджей

навально буквальный

Ответить
1
Bibba La Bibba

Навальный тоже хакер-мошенник?

Ответить
0
Джон Кроули

Оппозиционер-мошенник.

Ответить
0
умный человек

Все нормально, самолёт посадили не в Белоруссии, захватили россиянина по закону, там демократия. У бацки это бы был кровавый режим

Ответить
–4
Классный Кирилл

не очень умный человек)

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2
пепси

Русский — значит задержанный

Ответить
0
New

Русский - звучит гордо!

Ответить
0
пепси

С

Ответить
0
Вадим Кондратьев

Del

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0
Andrej Krav

Короче обнальщик Evil Corp, если экстрадируют сядет на долго, даже при условии что сдаст всех включая кураторов из 7 управления фсб.

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0
Ярослав Михайлов

получил более 400 тысяч доллар

поправьте ошибку

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0
Z1egfr1ed

400 тысяч и доллар

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0
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