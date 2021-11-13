В Нидерландах по запросу США задержали россиянина. Его обвиняют в отмывании денег в интересах хакеров Статьи редакции
Дениса Дубникова собираются экстрадировать в США. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Минюст США считает, что Дубников получил более 400 тысяч доллар в криптовалюте в качестве выкупа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.
В начале ноября Дубников отправился в отпуск в Мексику, но ему отказали во въезде и направили в Амстердам. После его задержали. По словам адвоката, «это был захват». Как Бух заявил ТАСС, он собирается настаивать, что Дубников «ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».
Также адвокат отметил, власти штатов не имеют права предъявить полные обвинения до экстрадиции россиянина. Сам Дубников себя виновным не признаёт.
По данным Минюста США, россиянин причастен к хакерской группировке Wizard Spider или UNC 1878, которая отмывает деньги с помощью вирусов-вымогателей. В 2020 году хакеры совершили серию взломов американских больниц, получив миллионы долларов.
Тогда в ФБР заявляли, что хакеры — преступники из Восточной Европы. По словам специалистов, киберпреступники чаще всего использовали вирус-криптовымогатель Ryuk, который блокирует компьютеры до получения выкупа, и троян Trickbot.
"Когда наворовал кучу денег, то не хочется остаток жизни провести разъезжая по всяким странам-изгоям типа рф или ирана" - так это итак понятно.
но надо же сопоставлять риски.
я не понимаю, почему у них хватает мозгов намутить миллионы долларов, но не хватает на то чтобы не летать в европу - это загадка для меня
Незнание не освобождает от ответственности
это про незнание закона)
а если его попросили просто поменять деньги, а он не знал что деньги преступные, то состава преступления нет, но американцев такие мелочи не волнуют
недавно одного русского диджея так же арестовали в Европе и тоже ждет экстрадицию в США, знакомые его попросили на счет деньги принять, потому что у них якобы проблемы с переводом были, потом оказалось, что это были деньги от хакерства ред.