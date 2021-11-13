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Новости
Sasha Shambilova

Минцифры объявило тендер на ежедневный мониторинг хакерских форумов, чтобы собирать информацию об утечках данных Статьи редакции

Это должно помочь ведомству своевременно начинать расследования.

За сбор информации об утечках персональных данных Минцифры заплатит 68,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупок. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Отслеживать потенциальные утечки предлагают:

  • на форумах «киберкриминальной тематики»;
  • в «киберкриминальных» телеграм-каналах и чатах;
  • в блогах и на сатйаах мошенников и преступников, которые распространяют вирусы-вымогатели;
  • на новостных ресурсах, в том числе — в комментариях;
  • на форумах и в телеграм-канала IT-тематики;
  • в приложениях для обмена исходным кодом, например, в GitHub.

Отправлять ведомству отчёты со статистикой покупок и продаж баз данных нужно ежедневно. Как сообщает Минцифры, это поможет быстрее начинать расследования. Первые отчёты орган планирует получить в январе 2022 года. Также в ведомстве рассказали «Коммерсанту», что цель мониторинга — «всех пересчитать» и реагировать на уровне государства на каждый инцидент.

Как считает эксперт по информационной безопасности компании «Крок» Александр Двинских, «информация может быть использована в дальнейшем как для блокировки каналов распространения (например, онлайн-форумов), так и для задержания злоумышленников, участвующих в продаже данных».

#новости #кибербезопасность

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Классный Кирилл

Подписаться в телеге на утечки информации.
Должно помочь. https://t.me/s/dataleak ред.

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2
Классный Кирилл

Несите мне деньги выделенные на тендер я досрочно выполнил работы

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0
Андрей Охапкин

Если отдать все деньги тебе, то никакая их часть не попадет в карман к нужным людям...

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1
Классный Кирилл

А может я тоже хочу стать "нужным людем"?

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0
Классный Кирилл

У нас чето расследовать умеют кроме политических, подставных, показушных и заказных дел?

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1
Классный Кирилл

Ггггггг

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0
Андрей Охапкин

Ррррррр

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0
лала лало

Смехатура и сжигание денег

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0
Классный Кирилл

В итоге будут сидеть на дваче и нахваливать путина

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0
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