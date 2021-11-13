Это должно помочь ведомству своевременно начинать расследования.

За сбор информации об утечках персональных данных Минцифры заплатит 68,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупок. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Отслеживать потенциальные утечки предлагают:

на форумах «киберкриминальной тематики»;

в «киберкриминальных» телеграм-каналах и чатах;

в блогах и на сатйаах мошенников и преступников, которые распространяют вирусы-вымогатели;

на новостных ресурсах, в том числе — в комментариях;

на форумах и в телеграм-канала IT-тематики;

в приложениях для обмена исходным кодом, например, в GitHub.

Отправлять ведомству отчёты со статистикой покупок и продаж баз данных нужно ежедневно. Как сообщает Минцифры, это поможет быстрее начинать расследования. Первые отчёты орган планирует получить в январе 2022 года. Также в ведомстве рассказали «Коммерсанту», что цель мониторинга — «всех пересчитать» и реагировать на уровне государства на каждый инцидент.

Как считает эксперт по информационной безопасности компании «Крок» Александр Двинских, «информация может быть использована в дальнейшем как для блокировки каналов распространения (например, онлайн-форумов), так и для задержания злоумышленников, участвующих в продаже данных».