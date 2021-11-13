Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

Реклама «Спутника V» о влиянии Covid-19 на человечество Статьи редакции

«Это самая драматичная история последних десятилетий».

Видео из ютуб-канала Sputnik V

Разработчики препарата «Спутник V» создали ролик о важности прививок. Основной посыл видео — «только совместная вакцинация способна остановить эту смертельную цепочку». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Спутника V».

В этот двухминутный ролик мы уместили два года нашей изменившейся жизни. Мы сделали так, чтобы его было интересно смотреть, но пусть вас не обманывает его форма — это самая драматичная история последних десятилетий.

из телеграм-канала
«Спутника V»

Как отмечают в пресс-службе, «Спутник V» применяют в 71 стране, где проживает 4 миллиарда человек. А число спасённых жизней «исчисляется миллионами».

#новости #вакцинация #covid19

9408 просмотров
235 235 комментариев
4
201
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
235 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Классный Кирилл

чисто технически ролик хорош.
но бекграунд есть бекграунд.

Ответить
82
Pa Chu

Какой же бекграунд?

Ответить
4
Папуша
Ответить
45
23 комментария
Like.no.other

Сейчас тут тебе наплачут про нарушения всех и вся процессов разработки и сертификации вакцины.А еще диктатура в стране, освободите политзаключенных и т.п.

Ответить
–9
10 комментариев
neimovirne

А бекграунд такой:
Путька как тупое ссыкло не сделал прививку в прямом эфире, тем самым давая зеленый свет антиваксерскому движению

Ответить
8
3 комментария
Классный Кирилл

путинский шмурдяк

Ответить
4
Классный Кирилл

давай подумаем вместе. ты первый

Ответить
2
17 комментариев
Классный Кирилл

Например отсутствие признания ВОЗ

Ответить
–2
1 комментарий
Классный Кирилл

Так пускай по телику это крутят, чтобы народ увидел.

Ответить
29
Классный Кирилл

там буквы нерусские, не поймут

Ответить
64
Классный Кирилл

тогда адаптацию от вгтрк

Ответить
1
3 комментария
Классный Кирилл

У меня дед бугуртнул от надписей на английском в выпускном альбоме брата

Ответить
1
Классный Кирилл

это ролик на английском для рекламы на западе , для экспорта. собственный плебс их не ебет. точнее как, им этот спутник продать надо, поэтому и ролик внезапно умеют делать, и подача какая!
а то как он в россии используется , конечно же не показано

Ответить
29
Классный Кирилл

как он в россии используется , конечно же не показано

А как он используется? Так же прививают им, лол.

Ответить
5
11 комментариев
АТВ

На западе, на котором его не будет. Что ж, эффективная реклама

Ответить
0
New

ты не понял прикола.
такие ролики делают для чуваков из интернета с ТЖ.

а вот такие ролики как на видео делают для тех кто телик смотрит.
https://www.youtube.com/watch?v=BOBtJvc1O1g

это называется Таргетированная реклама

Ответить
2
Ilya Borisenko

То чувство, когда ты прошел все "достопримечательства" кроме последнего

Ответить
0
ＫＩＢØＵＮＥ

Этот народ, который доверят больше блогерам с ютуба, которые называют себя вирусологами, а на деле водят туры в Италии?

Ответить
0
Олег Тимофеев

за 20 лет Путин умудрился ни разу не вступить ни с кем в спор, избегал дебатов даже во время выборов, постоянно говорил одно, а потом противоположное, скрыл расходы внебюджетных фондов, скрыл многие статьи расходов бюджета, которые в совокупности составили 27% бюджета - это как?

Ответить
2
Олег Тимофеев

ответь на простой вопрос, - почему запрещено, и ни разу не показали по путинскому зомбоящику противников ковидистерии, вакцинации и маскобесов?

Ответить
1
Добрый Пикачу

Чтобы народ поверил, нужно 1) на камеру привиться всему руководству страны и извиниться, что не сделали этого раньше, каждый день показывать, как прививается очередной начальник в каждом регионе 2) отменить ебанину с требованием перчаток ибо это подрывает смысл любой кампании 3) начать заседать всей думой в масках, нацепить маски на всех ведущих всех фед.каналов, начать реально закрывать магазины за допуск людей без масок, начать штрафовать на 5-10К за отсутствие маски в метро. 4) признать и допустить все европейские вакцины (пусть и платно) 5) начать давать реальные срока за продажу сертификатов 6) применить наконец, цензуру и выкинуть с ТВ всё мудачьё, что рассуждает про вред вакцин и чипирование 7) начинать ВСЕ, СУКА новости с 10 минутного репортажа о том, сколько людей сегодня спасла вакцина, какие советы дают учёные, давать интервью со знаменитостями, как они привились и как это правильно. 8) Возможно, начать платить людям за вакцинацию. Да, это уже край, но не до жиру с такими цифрами. Хоть по 3-5К в зубы, но давать. 9) В идеале полностью закрыть весь транспорт для непривитых.

Иначе всё псу под хвост. Россияне будут умирать тысячами, но не поверят, как они не верили в эпидемии холеры и тифа, и продолжали пить сырую воду и целовать иконы в 19-м веке. Это уже клиника, полный распад системы доверия между властью и народом. ред.

Ответить
–1
Друг Коля Говорит

На самом деле пи@датая реклама. От души!
Правда чёт не увидел там упоминания Спутника V, а лишь призыв к вакцинации, что, наверно, правильно.

Ответить
35
Просто Тимуррр

не увидел упоминания Спутника V

Тоже заебался сидеть до финальных титров?

Ответить
31
Федя Прозоров

V is Vladimir

Ответить
13
2 комментария
Стас Фарбер

почему автобус американский, а не пазик?

Ответить
0
1 комментарий
АТВ

Учитывая то, что на самом деле это цифра 5 ибо пятая попытка Гамалеи что-то сделать с аденовирусами и чтобы это ещё как-то работало, то знатно, знатно

Ответить
0
Роман Олегович

Интересно, сколько в итоге плюсов наберётся от дегродов

Ответить
–7
Резуан Бетоков

Господа, скажите пожалуйста, в аптеках вы что покупаете, или хотели бы покупать : российские препараты, или все таки зарубежные (западные)?
Я предпочитаю исключительно западные, т.к. у меня нет доверия даже к российским продуктовым товарам, и уж тем более - к фармацевтике.

Так почему же с вакциной, не может быть такого? Не хочу я прививаться "спутником". Дайте мне moderna или pfizer! Я готов заплатить. Но черт его знает, когда одобрят ввоз этих препаратов в РФ...
.
Еще раз : я не против вакцинации и не против "спутника", я лишь хочу пользоваться продукцией западной фармацевтики.

Ответить
13
Дизайнер Павленко

Лети в Турцию, Сербию, Венгрию или в Эстонию. Там сможешь поставить западные вакцины, кое-где даже однокомпонентные. Стоит это несколько десятков тысяч рублей. Раз готов заплатить, вместо того, чтобы поставить рабочий препарат от российских разработчиков, то не бросай слова на ветер и лети ставить вакцину.

Ответить
13
Madegghead

Препарат вероятно рабочий, но его побочки не исследованы нормально.
Плюс колоть предлагают препарат произведенный на древних советских заводах криворукими дебилами. Супер сложный в производстве препарат, разработанный западным ученым на западном оборудовании.
Плюс хочу напомнить о побочке всех векторных вакцин, что уже давно описано в Ланцете.

Ответить
3
15 комментариев
Классный Кирилл

Ну слетает он за пфайзером, уколется, а дальше что? С февраля в рашке в автобус без куар-кода спутника не сядешь. Это надо тогда совсем переезжать

Ответить
3
4 комментария
господин Эдик

Это стоит бесплатно.

Ответить
0
АТВ

Методичка снова палится

Ответить
0
Роман Олегович

Сел в самолёт и полетел прививаться в ту же Грузию, какие проблемы? Тупое нытьё, правильно сказали поплачь.
Сертификат от российских вакцин действует год: то есть раз в полгода можешь гонять зарубеж прививаться чем хочешь, будешь обладать сразу двумя сертификатами – все страны мира для тебя будет открыты, никаких проблем!

Ответить
–2
17 комментариев
Классный Кирилл

А можно вопрос? Если тебя собака укусит, что ты будешь делать? Так же причитать, что не доверяешь отечественному, и надеяться, что тебя пронесёт, или всё-таки пойдёшь и привьёшься российской вакциной?

Ответить
4
1 комментарий
Doktor Streyndzhlav

Заплачь, это бесплатно

Ответить
–3
7 комментариев
New

Прежде всего идет входной контроль. Вы покупаете какие-то вещества, из которых вы будете делать ваше АФС, и на них должны быть все документы. Но у вас должен быть и повторный анализ, то есть вы перепроверяете еще раз сами все, что написало вам в документах предприятие-производитель. Потому что в пути что-то могло испортиться, перевозчик мог не соблюсти температурный режим, поэтому здесь все строго – входной контроль.

А дальше вы уже синтезируете что-то, потом начинается очистка. Каждое вещество, которое участвует в процессе, снабжено документами. Даже уборщица, которая у вас моет пол, должна иметь не просто половую тряпку, которую она неизвестно где возьмет, а есть специально оговоренные тряпки, которые можно покупать, а другие нельзя. И пол она будет мыть только в тех перчатках, которые оговорены. И руки мыть сотрудник будет именно так, как написано в инструкции.

Есть специальные чистые зоны, в которых происходят последние стадии производства лекарств, и это у нас очень строго контролируется. Поэтому предприятия полного цикла, как наше, в России довольно редки. Это очень сложно, иногда мучительно сложно. Оборудование разнообразное, сложное, безумно дорогое и, как правило, импортное. Я как-то ради интереса посчитал долю отечественного оборудования в комплексе для хроматографической очистки наших препаратов. Оказалось, что из отечественного у нас 100-литровые полиэтиленовые бочки для растворов. Отличные, кстати, бочки, вот только крышки у этих бочек итальянские. И на этом заканчивается все российское. Ну, может быть, у нас есть еще какие-то совсем простенькие вещи, всякие там штативы, совсем простые. А вся сложная техника – импортная.

Ответить
2
Sergey Sergey

Ведь западное априори хорошее, а русское точно говно! Что тебе мешает взять котомочку и свалить отсюда туда где всё западное?

Ответить
1
New

"Если вы производите лекарства, то вы должны записывать, как проходит каждая стадия, вы делаете это, вы делаете то, и абсолютно все документируется: какая температура была, во сколько вы начали процесс, во сколько закончили. Вы должны работать в специальных сертифицируемых помещениях, которые должны убираться по специальным правилам специально обученными людьми. Даже воздух в этих помещениях должен быть очищен специальным образом. Потому что только таким образом можно гарантировать качество, и каждый раз оно будет одно и то же. Это так называемое проектируемое качество. Это и у нас, и во всем мире так.

Конечно, всегда могут попадаться недобросовестные исполнители, но в идеале у нас все записывается, составляется куча всяких протоколов, документов, аналитических листов. Никакое АФС не может выйти за пределы фармпредприятия, не снабженное целым пакетом документов, в котором все расписано. Если вдруг что-то случилось, например, вашим лекарством кто-то отравился, не дай бог, – к вам приходит Следственный комитет и начинает проверять абсолютно все документы, относящиеся к производству той партии АФС, из-за которой произошло ЧП. И вы вытаскиваете документы и определяете, на какой стадии что-то случилось. И найдут ту смену, того человека, который делал именно ту операцию технологического цикла, из-за которого случилось то, что случилось. С этим все очень строго, это не шутки, у нас за этим следят."

https://www.currenttime.tv/a/chemist-speaks-about-russian-pharma-industry/30987874.html

Химик о российской фармпромышленности: "Вы гордо…
В федеральной целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на…
www.currenttime.tv
Ответить
1
1 комментарий
New

почему у тебя нет доверия к российским препаратам?
ты был на фабриках по производству лекартсв?
знаешь на сколько строго там все и какая там подотчетность?

ты реально веришь что ибурофен который производят в европе качественнее чем российский?

Ответить
–2
6 комментариев
Макс Романенко

Смотрю активное вещество и покупаю препарат дешевле. Зачем смотреть на страну изготовитель и переплачивать?

Ответить
–1
5 комментариев
Элджей Сартов

Очень круто сняли

Ответить
17
Колыван Пряничков

Из этой рекламы я понял что в конце всем будет похуй на тех кто сдох 🤷‍♂️🤦‍♂️

Они дальше будут жить как буто ничего не случилось 👌

Ответить
–2
Марк Варламов

А что надо, воскресить? Или день победы над коронавирусом на красной площади каждый год праздновать?

Ответить
33
3 комментария
Классный Кирилл

Без вакцины / с вакциной

Ответить
8
Sergey Sergey

Это реалистичная картинка показывающая действительный упадок морали зарубежного общества, и его дикость и необразованность, в этом и про намордники, и про лгбт, и прочую пед-пропаганду.

Ответить
–2
2 комментария
Роман Олегович

Свиньи – охуенная тема

Ответить
–2
Like.no.other

Ролик топовый!

Ответить
6
Dmitry Sursin

Лучше бы они так хорошо заполняли документы разработки этой вакцины...
Кстати вообще не понимаю для кого эта агитка? В РФ не будут крутить такую рекламу, на западе они не проходят одобрение... Путину показать распечатку, что бы он скинул её всем президентам и они её одобрили всё таки, наплевав на нормы ВОЗ?

Ответить
6
Жак Фреско

По RT будут крутить

Ответить
0
1 комментарий
Классный Кирилл

Снято прикольно

Ответить
5
Stanley H. Tweedle

Что за синофобия в начале, минус кошка-жена

Ответить
5
Классный Кирилл

так китайцы ж не люди, а муравьи, по мнению дорогих соотечественников

Ответить
–2
pashazaur

А ведь действительно пиздатый ролик.

Ответить
4
Selfish Ledger

ВОЗ заебал уже утрверждать эту прививку. Родители с визами и сертификатами сидят не могут в гости приехать. Индусскую даже заапрувили, а раися подождёт.

Ответить
–2
Классный Кирилл

Да потому что признание прививки превратилось в политические срачи, между западом и востоком.

Ответить
10
1 комментарий
АТВ

Через Грецию, Венгрию и Эстонию не вариант ?

Ответить
0
1 комментарий
Андрей Лузин

А ты где сидишь?
Вообще, в Италии объявили, что готовы ставить западные вакцины тем, кто ставил неодобренные в ЕС вакцины и дают при этом гринпасс.

Ответить
0
1 комментарий
Классный Кирилл

О боже, русские сделали нормальную рекламу

Ответить
1
Valentin Borodin

Непонятно, русские ли. Может быть это все снял какой-то зарубежный продакшн по заказу Sputnik Team. Было бы интересно узнать

Ответить
5
1 комментарий
Stanley H. Tweedle

Но не для внутреннего потребления

Ответить
3
Дмитрий Щёлоков

Реклама крутая, да вот концовка у неё фальшивая

Ответить
2
Ваша Закладко

эт открытый финал

Ответить
0
Жак Фреско

Это ещë не концовка

Ответить
0
Алексей Шепард

Вообще, конечно, интересно, как у них в продвижении сочетаются вот такие ролики и посты с откровенно антиваксерским посылом "вакцины не работают" (разумеется, кроме Спутника, но кто ж в населении этому поверит?):
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1459113799605174283

Sputnik V @sputnikvaccine
FACTCHECK | Many Western media focused on increase in #COVID in Russia. They fail to report that 19 out of 27 EU countries have higher new #COVID cases rate than Russia. 17 out of these 19 have much higher vaccination rate. US new cases rate is very similar to Russia’s.
Ответить
2
Алексей Шепард

Я буквально ощущаю, как противники вакцинации начинают форсить эту картинку под соусом "ну что, и какой толк от ваших прививок"

Ответить
–2
Дизайнер Павленко

Отличная реклама. Все выглядит красиво — от сценария до продакшена.

Ответить
2
Эльдар Рязанов

Реклама крутая, но для кого они это сняли? Судя по призывам вакцинироваться на английском языке это сделано не для россиян

Ответить
2
Роман Олегович

Да рядовой россиянин даже фамилию Голдберга без ошибок не напишет, не то чтобы знать про его машины. Естественно, ролик не для россиян

Ответить
0
Имя Фамилия

Концовка красивая: цифровой ГУЛАГ.

Ответить
2
Aram Mirzoyants

Разработчики препарата «Спутник V» создали ролик

создали не они. они были заказчиками.

Ответить
2
Владимир Горячев

Не побоялись напомнить про китайское происхождение китайского коронавируса.
Ну и ну.

Ответить
2
Василий Дробовский

Хороший ролик про помощь Спутником V для деревянных человечков.

Ответить
1
Ваша Закладко

вежливых

Ответить
0
Роман Олегович

Одна из самых красивых машин Голдберга (цепных реакций), которые я видел 🤔 Очень круто, лайк!

Ответить
1
Классный Кирилл

Блин ДЛЯ КОГО ЭТОТ РОЛИК. Он крутейший - но те кто его поймут и увидят (он в телеге и ютюбе) итак сделали вакцины, а народ от 40-50 вряд ли заинтересуется. Но ролик очень крутой

Ответить
1
Андрон

А почему автобус в конце из вражеской страны по отношению к РФ, которая изобрела Спутник V? Куда смотрит роскомпазор? На чье бабло сделана эта реклама? Необходимо срочно признать создателей этой поделки инагентами.

Ответить
1
Классный Кирилл

Ладно, в этот раз хорошо

Ответить
0
Василий Дробовский

Не раскрыто: Где этот Pinball ?

Ответить
0
Подозрительный Кот

шарики похожи на те что боеголовках с химическим оружием? неужели потом будут сбрасывать на города?

Ответить
–1
Классный Кирилл

ну типа если дорогие россияне не хотят прививаться, что сидеть на этой вакцине, лучше ее продать американцам, так ведь?

Ответить
0
Федя Прозоров

Типа мягкая сила

Ответить
0
Классный Кирилл

Чего только не сделаешь, чтобы твою вакцину одобрил ВОЗ.

Ответить
0
Kristina Sharf

Очень круто сделали, классный ролик.

Ответить
0
Alien Alien

😁👎

Ответить
0
Sergey Sergey

Все вакцинированные передохнут, да будет так!

Ответить
0
Serj Pavlov

Действительно крутой ролик. Сразу вспомнилась знаменитая реклама Honda, но тут даже круче, на мой взгляд

Ответить
0
Олег Тимофеев

какое больное воображение у сценариста, просто жуть.

Ответить
0
Классный Кирилл

Не смотрел, но осуждаю

Ответить
0
AZP

Реклама «Спутника V» о влиянии Covid-19 на человечество

Восхитила болгар

Ответить
0
Мишки Гамми

сам себя не похвалишь никто не похвалит.
это раз.
в ролике можно монтировать любой текст и получится ролик для любой вакцины.
это два.
можно и не делать рекламу, и так всех уколят и будет потом обязательный документ для выхода из дома. продляться будет как заправка бензином машин. в соседних ларьках.
это три.

Ответить
0
Babvsbana

https://borshmedia.ru/advert/filmovinet-4k-juzni-vetar-2-ubrzanje-2021-cijeli-film-hd-online-sa-prevodom/
https://borshmedia.ru/advert/juzni-vetar-2-ubrzanje-2021-hd-4k-cijeli-film-online-sa-prevodom/

Filmovinet 4K – Juzni vetar 2 Ubrzanje 2021…
Filmovinet 4K – Juzni vetar 2 Ubrzanje 2021 Cijeli Film HD Online sa Prevodom
borshmedia.ru
Juzni vetar 2: Ubrzanje (2021) HD-4K Cijeli Film…
Juzni vetar 2: Ubrzanje (2021) HD-4K Cijeli Film Online sa Prevodom
borshmedia.ru
Ответить
0
Паша Цветомузыка

Сообщение удалено

Ответить
0
Eva Dark

А почему фигурки без масок? =\

Ответить
0
Классный Кирилл

Хорошая попытка спутник 5 но нет

Везите pfizer, а там посмотрим

Ответить
0
Олег Тимофеев

По поводу конкретно "Спутник V", есть железобетонный ни контраргумент, а антиаргумент.

Ответить
–2
Олег Тимофеев

Побочку кто-нибудь осознает?

Ответить
–3
Классный Кирилл

Привился Спутником. Дважды. В январе-феврале и октябре-ноябре. Жив, цел, полёт нормальный. Миллионы людей тоже живы, целы, здоровы. И чё дальше?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 235 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null