Реклама «Спутника V» о влиянии Covid-19 на человечество Статьи редакции
«Это самая драматичная история последних десятилетий».
Разработчики препарата «Спутник V» создали ролик о важности прививок. Основной посыл видео — «только совместная вакцинация способна остановить эту смертельную цепочку». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Спутника V».
Как отмечают в пресс-службе, «Спутник V» применяют в 71 стране, где проживает 4 миллиарда человек. А число спасённых жизней «исчисляется миллионами».
ты не понял прикола.
такие ролики делают для чуваков из интернета с ТЖ.
а вот такие ролики как на видео делают для тех кто телик смотрит.
https://www.youtube.com/watch?v=BOBtJvc1O1g
это называется Таргетированная реклама
Чтобы народ поверил, нужно 1) на камеру привиться всему руководству страны и извиниться, что не сделали этого раньше, каждый день показывать, как прививается очередной начальник в каждом регионе 2) отменить ебанину с требованием перчаток ибо это подрывает смысл любой кампании 3) начать заседать всей думой в масках, нацепить маски на всех ведущих всех фед.каналов, начать реально закрывать магазины за допуск людей без масок, начать штрафовать на 5-10К за отсутствие маски в метро. 4) признать и допустить все европейские вакцины (пусть и платно) 5) начать давать реальные срока за продажу сертификатов 6) применить наконец, цензуру и выкинуть с ТВ всё мудачьё, что рассуждает про вред вакцин и чипирование 7) начинать ВСЕ, СУКА новости с 10 минутного репортажа о том, сколько людей сегодня спасла вакцина, какие советы дают учёные, давать интервью со знаменитостями, как они привились и как это правильно. 8) Возможно, начать платить людям за вакцинацию. Да, это уже край, но не до жиру с такими цифрами. Хоть по 3-5К в зубы, но давать. 9) В идеале полностью закрыть весь транспорт для непривитых.
Иначе всё псу под хвост. Россияне будут умирать тысячами, но не поверят, как они не верили в эпидемии холеры и тифа, и продолжали пить сырую воду и целовать иконы в 19-м веке. Это уже клиника, полный распад системы доверия между властью и народом. ред.
Господа, скажите пожалуйста, в аптеках вы что покупаете, или хотели бы покупать : российские препараты, или все таки зарубежные (западные)?
Я предпочитаю исключительно западные, т.к. у меня нет доверия даже к российским продуктовым товарам, и уж тем более - к фармацевтике.
Так почему же с вакциной, не может быть такого? Не хочу я прививаться "спутником". Дайте мне moderna или pfizer! Я готов заплатить. Но черт его знает, когда одобрят ввоз этих препаратов в РФ...
.
Еще раз : я не против вакцинации и не против "спутника", я лишь хочу пользоваться продукцией западной фармацевтики.
Лети в Турцию, Сербию, Венгрию или в Эстонию. Там сможешь поставить западные вакцины, кое-где даже однокомпонентные. Стоит это несколько десятков тысяч рублей. Раз готов заплатить, вместо того, чтобы поставить рабочий препарат от российских разработчиков, то не бросай слова на ветер и лети ставить вакцину.
Препарат вероятно рабочий, но его побочки не исследованы нормально.
Плюс колоть предлагают препарат произведенный на древних советских заводах криворукими дебилами. Супер сложный в производстве препарат, разработанный западным ученым на западном оборудовании.
Плюс хочу напомнить о побочке всех векторных вакцин, что уже давно описано в Ланцете.
Сел в самолёт и полетел прививаться в ту же Грузию, какие проблемы? Тупое нытьё, правильно сказали поплачь.
Сертификат от российских вакцин действует год: то есть раз в полгода можешь гонять зарубеж прививаться чем хочешь, будешь обладать сразу двумя сертификатами – все страны мира для тебя будет открыты, никаких проблем!
Прежде всего идет входной контроль. Вы покупаете какие-то вещества, из которых вы будете делать ваше АФС, и на них должны быть все документы. Но у вас должен быть и повторный анализ, то есть вы перепроверяете еще раз сами все, что написало вам в документах предприятие-производитель. Потому что в пути что-то могло испортиться, перевозчик мог не соблюсти температурный режим, поэтому здесь все строго – входной контроль.
А дальше вы уже синтезируете что-то, потом начинается очистка. Каждое вещество, которое участвует в процессе, снабжено документами. Даже уборщица, которая у вас моет пол, должна иметь не просто половую тряпку, которую она неизвестно где возьмет, а есть специально оговоренные тряпки, которые можно покупать, а другие нельзя. И пол она будет мыть только в тех перчатках, которые оговорены. И руки мыть сотрудник будет именно так, как написано в инструкции.
Есть специальные чистые зоны, в которых происходят последние стадии производства лекарств, и это у нас очень строго контролируется. Поэтому предприятия полного цикла, как наше, в России довольно редки. Это очень сложно, иногда мучительно сложно. Оборудование разнообразное, сложное, безумно дорогое и, как правило, импортное. Я как-то ради интереса посчитал долю отечественного оборудования в комплексе для хроматографической очистки наших препаратов. Оказалось, что из отечественного у нас 100-литровые полиэтиленовые бочки для растворов. Отличные, кстати, бочки, вот только крышки у этих бочек итальянские. И на этом заканчивается все российское. Ну, может быть, у нас есть еще какие-то совсем простенькие вещи, всякие там штативы, совсем простые. А вся сложная техника – импортная.
"Если вы производите лекарства, то вы должны записывать, как проходит каждая стадия, вы делаете это, вы делаете то, и абсолютно все документируется: какая температура была, во сколько вы начали процесс, во сколько закончили. Вы должны работать в специальных сертифицируемых помещениях, которые должны убираться по специальным правилам специально обученными людьми. Даже воздух в этих помещениях должен быть очищен специальным образом. Потому что только таким образом можно гарантировать качество, и каждый раз оно будет одно и то же. Это так называемое проектируемое качество. Это и у нас, и во всем мире так.
Конечно, всегда могут попадаться недобросовестные исполнители, но в идеале у нас все записывается, составляется куча всяких протоколов, документов, аналитических листов. Никакое АФС не может выйти за пределы фармпредприятия, не снабженное целым пакетом документов, в котором все расписано. Если вдруг что-то случилось, например, вашим лекарством кто-то отравился, не дай бог, – к вам приходит Следственный комитет и начинает проверять абсолютно все документы, относящиеся к производству той партии АФС, из-за которой произошло ЧП. И вы вытаскиваете документы и определяете, на какой стадии что-то случилось. И найдут ту смену, того человека, который делал именно ту операцию технологического цикла, из-за которого случилось то, что случилось. С этим все очень строго, это не шутки, у нас за этим следят."
https://www.currenttime.tv/a/chemist-speaks-about-russian-pharma-industry/30987874.html
Лучше бы они так хорошо заполняли документы разработки этой вакцины...
Кстати вообще не понимаю для кого эта агитка? В РФ не будут крутить такую рекламу, на западе они не проходят одобрение... Путину показать распечатку, что бы он скинул её всем президентам и они её одобрили всё таки, наплевав на нормы ВОЗ?
Вообще, конечно, интересно, как у них в продвижении сочетаются вот такие ролики и посты с откровенно антиваксерским посылом "вакцины не работают" (разумеется, кроме Спутника, но кто ж в населении этому поверит?):
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1459113799605174283
сам себя не похвалишь никто не похвалит.
это раз.
в ролике можно монтировать любой текст и получится ролик для любой вакцины.
это два.
можно и не делать рекламу, и так всех уколят и будет потом обязательный документ для выхода из дома. продляться будет как заправка бензином машин. в соседних ларьках.
это три.
https://borshmedia.ru/advert/filmovinet-4k-juzni-vetar-2-ubrzanje-2021-cijeli-film-hd-online-sa-prevodom/
https://borshmedia.ru/advert/juzni-vetar-2-ubrzanje-2021-hd-4k-cijeli-film-online-sa-prevodom/