Видео: Реклама «Спутника V» о влиянии Covid-19 на человечество Статьи редакции
«Это самая драматичная история последних десятилетий».
Разработчики препарата «Спутник V» создали ролик о важности прививок. Основной посыл видео — «только совместная вакцинация способна остановить эту смертельную цепочку». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Спутника V».
Как отмечают в пресс-службе, «Спутник V» применяют в 71 стране, где проживает 4 миллиарда человек. А число спасённых жизней «исчисляется миллионами».
молодцы что сделали. я даже больше скажу в довесок к тебе, она судя по всему действительно работает, на примере моих родственников, потворный ковид был перенесен легче.
но отчаянные меры могли бы в себя включать и комплекс, так сказать, хитрой мотивации граждан. типа не завставить или вынудить, но поставить перед выбором, причем атким , что не вакцинироваться было бы глупо
Была уже адаптация
https://www.youtube.com/watch?v=2pc83fRa3RU
я имел в виду что такие ролики должны были быть с самого начала. как только этот спутник появился.
а было :
-использование в политических целях
-полное непонимание что это, почему это так быстро сделали и не опасно ли это
-предварительная загрузка инфомусора через пропаганду в головы россиян
-полная неразбериха с сертификатами до сих пор.
-шантаж о <вставить наказание> если не вакцинируешься от работодателей
использование не в смысле только прививку сделать.
они продают продукт, у которого так и не получился нужный процент доверия от собственных граждан
ведь была бы надпись "им вакцинировано 80 % россиян" придало к 300 прцоентов к продажам.
а так им что приоры, что спутники ви продавать - любыми способами, лишь бы западники схавали
Политические цели и непонимание граждан не только у нас были, тут скорее важным будет сказать, что вакцинация показала недоверие россиян в первую очередь к власти, а уже отсюда и инфомусор, и шантаж.
Я лично привился уже после того, как спутник начали колоть не только у нас.
использование не в смысле только прививку сделать.
Понятнее, конечно, не стало. А какое ещё использование?
а так им что приоры, что спутники ви продавать - любыми способами, лишь бы западники схвалаи
Кто-то будто с иными целями чем-то торгует.
Господа, скажите пожалуйста, в аптеках вы что покупаете, или хотели бы покупать : российские препараты, или все таки зарубежные (западные)?
Я предпочитаю исключительно западные, т.к. у меня нет доверия даже к российским продуктовым товарам, и уж тем более - к фармацевтике.
Так почему же с вакциной, не может быть такого? Не хочу я прививаться "спутником". Дайте мне moderna или pfizer! Я готов заплатить. Но черт его знает, когда одобрят ввоз этих препаратов в РФ...
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Еще раз : я не против вакцинации и не против "спутника", я лишь хочу пользоваться продукцией западной фармацевтики.
Лучше бы они так хорошо заполняли документы разработки этой вакцины...
Кстати вообще не понимаю для кого эта агитка? В РФ не будут крутить такую рекламу, на западе они не проходят одобрение... Путину показать распечатку, что бы он скинул её всем президентам и они её одобрили всё таки, наплевав на нормы ВОЗ?
Вообще, конечно, интересно, как у них в продвижении сочетаются вот такие ролики и посты с откровенно антиваксерским посылом "вакцины не работают" (разумеется, кроме Спутника, но кто ж в населении этому поверит?):
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1459113799605174283