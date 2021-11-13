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Sasha Shambilova

Видео: Реклама «Спутника V» о влиянии Covid-19 на человечество Статьи редакции

«Это самая драматичная история последних десятилетий».

Видео из ютуб-канала Sputnik V

Разработчики препарата «Спутник V» создали ролик о важности прививок. Основной посыл видео — «только совместная вакцинация способна остановить эту смертельную цепочку». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Спутника V».

В этот двухминутный ролик мы уместили два года нашей изменившейся жизни. Мы сделали так, чтобы его было интересно смотреть, но пусть вас не обманывает его форма — это самая драматичная история последних десятилетий.

из телеграм-канала
«Спутника V»

Как отмечают в пресс-службе, «Спутник V» применяют в 71 стране, где проживает 4 миллиарда человек. А число спасённых жизней «исчисляется миллионами».

#новости #вакцинация #covid19

2241 просмотров
72 72 комментария
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72 комментария
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Классный Кирилл

чисто технически ролик хорош.
но бекграунд есть бекграунд.

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25
Pa Chu

Какой же бекграунд?

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0
Папуша
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14
Андрей Охапкин

А что не так? Жёстко, но по факту

Власти Австралии призвали прививаться через…
В соцсетях ролик раскритиковали за натуралистичность и перекладывание ответственности на молодёжь.
tjournal.ru
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3
Like.no.other

Сейчас тут тебе наплачут про нарушения всех и вся процессов разработки и сертификации вакцины.А еще диктатура в стране, освободите политзаключенных и т.п.

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0
Классный Кирилл

ты во первых приплетатель) во вторых, ну этого же конечно не существует (если закрыть глаза), в третьих даже если и наплачут про это , то что , это перестало быть аргументами?

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4
Like.no.other

) Ну по моему первому пункту, я все же сторонник мнения что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и хорошо что, пойдя на определенные риски, удалось создать эффективную вакцину. А про политоту - так она всегда вылезает даже в комментах к тем новостям где казалось бы ее вообще не приплести.

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1
Классный Кирилл

молодцы что сделали. я даже больше скажу в довесок к тебе, она судя по всему действительно работает, на примере моих родственников, потворный ковид был перенесен легче.
но отчаянные меры могли бы в себя включать и комплекс, так сказать, хитрой мотивации граждан. типа не завставить или вынудить, но поставить перед выбором, причем атким , что не вакцинироваться было бы глупо

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1
Like.no.other

это правда. Работать с населением у нас гуманно не научились, надеюсь что когда-нибудь научаться. А я вот ищу как бы мне лайтом ревакцинироваться (и это то в Питере), т.к. в феврале уже год будет после первичной вакцинации. Вот в среду иду в поликлинику - чекну что предложат

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1
Like.no.other

P.S. Спасибо что кремлеботом не назвал) т.к. я совершенно точно не ватан)

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1
Классный Кирилл

я не из этих у кого либо те , либо те

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3
Классный Кирилл

давай подумаем вместе. ты первый

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1
Федя Прозоров

Я второй

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2
Классный Кирилл

За вами буду

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1
Федя Прозоров

За мной попросил тупой осел придержать место

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1
Классный Кирилл

Ну начинается. Мне вообще только спросить

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2
Федя Прозоров

Всем тут только спросить и сидят в кабинете по полчаса

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3
Классный Кирилл

Россиянам только дай повод в очереди постоять

Ответить
0
Классный Кирилл

Молодой человек, зубы не заговаривайте, вставайте в конец

Ответить
0
Классный Кирилл

у меня электронная запись!

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0
Классный Кирилл

Которая все равно обычно превращается в живую очередь, кек

Ответить
0
Pa Chu

Подумать о том, что ты имел в виду? Не проще ли просто это открыто сказать?

Ответить
0
Классный Кирилл

ну ты же явно не согласен , выкладывай претензии. ишь какой , с удобной позиции хочет в дискуссию зайти. нетушки)

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2
Классный Кирилл

Так пускай по телику это крутят, чтобы народ увидел.

Ответить
5
Классный Кирилл

там буквы нерусские, не поймут

Ответить
13
Классный Кирилл

тогда адаптацию от вгтрк

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0
Классный Кирилл

Была уже адаптация
https://www.youtube.com/watch?v=2pc83fRa3RU

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1
Федя Прозоров

Теперь ясно, чего народ боится спутника

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5
Классный Кирилл

Похоже будут, писали же что прошлая медиа провалилась

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0
Классный Кирилл

это ролик на английском для рекламы на западе , для экспорта. собственный плебс их не ебет. точнее как, им этот спутник продать надо, поэтому и ролик внезапно умеют делать, и подача какая!
а то как он в россии используется , конечно же не показано

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9
Классный Кирилл

как он в россии используется , конечно же не показано

А как он используется? Так же прививают им, лол.

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1
Классный Кирилл

и как , привили?

Ответить
0
Классный Кирилл

Кого-то привили. Я может не понимаю что ты имеешь ввиду в том комментарии. У нас спутник используется так же для вакцинации, а ты написал, что они не показали как он используется. Не заборы же им красят.

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0
Классный Кирилл

я имел в виду что такие ролики должны были быть с самого начала. как только этот спутник появился.
а было :
-использование в политических целях
-полное непонимание что это, почему это так быстро сделали и не опасно ли это
-предварительная загрузка инфомусора через пропаганду в головы россиян
-полная неразбериха с сертификатами до сих пор.
-шантаж о <вставить наказание> если не вакцинируешься от работодателей

использование не в смысле только прививку сделать.
они продают продукт, у которого так и не получился нужный процент доверия от собственных граждан
ведь была бы надпись "им вакцинировано 80 % россиян" придало к 300 прцоентов к продажам.

а так им что приоры, что спутники ви продавать - любыми способами, лишь бы западники схавали

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2
Андрей Охапкин

Ну, не получилось у своих, пусть пробуют завоевать доверие у других 🤷‍♂️
Не пропадать же добру 😉

Ответить
2
Классный Кирилл

Политические цели и непонимание граждан не только у нас были, тут скорее важным будет сказать, что вакцинация показала недоверие россиян в первую очередь к власти, а уже отсюда и инфомусор, и шантаж.
Я лично привился уже после того, как спутник начали колоть не только у нас.

использование не в смысле только прививку сделать.

Понятнее, конечно, не стало. А какое ещё использование?

а так им что приоры, что спутники ви продавать - любыми способами, лишь бы западники схвалаи

Кто-то будто с иными целями чем-то торгует.

Ответить
1
Классный Кирилл

мне всего лишь не нравится что даже в конкрентном этом случае власть даже не пыталась как то завоевать доверие или доказать свою правоту, она просто брала и говорила "мы блять сказали вам и всё блять, делайте как сказано". ну вот результат

Ответить
1
Классный Кирилл

Ну не прям так, конечно, но близко. Справедливости ради всё же и с врачами была реклама, призывающая вакцинироваться, и сейчас вижу рекламу "статистика это я", где люди из разных групп рассказывают, что вакцинироваться не страшно.

Ответить
1
Федя Прозоров

И сертификаты покупают, лол

Ответить
0
Классный Кирилл

Это проблема, да, но я не об этом.

Ответить
0
Друг Коля Говорит

На самом деле пи@датая реклама. От души!
Правда чёт не увидел там упоминания Спутника V, а лишь призыв к вакцинации, что, наверно, правильно.

Ответить
6
Просто Тимуррр

не увидел упоминания Спутника V

Тоже заебался сидеть до финальных титров?

Ответить
4
Федя Прозоров

V is Vladimir

Ответить
0
Tauraloke Esteru
Ответить
0
Колыван Пряничков

Из этой рекламы я понял что в конце всем будет похуй на тех кто сдох 🤷‍♂️🤦‍♂️

Они дальше будут жить как буто ничего не случилось 👌

Ответить
2
Марк Варламов

А что надо, воскресить? Или день победы над коронавирусом на красной площади каждый год праздновать?

Ответить
6
Федя Прозоров

Да

Ответить
0
Классный Кирилл

этот день победы
вакцинами пропах
это праздник
с qr кодами на лбах

Ответить
0
Федя Прозоров

Это праздник с ботулином вокруг глаз
День победы, День Победы, День Победы!

Ответить
0
Резуан Бетоков

Господа, скажите пожалуйста, в аптеках вы что покупаете, или хотели бы покупать : российские препараты, или все таки зарубежные (западные)?
Я предпочитаю исключительно западные, т.к. у меня нет доверия даже к российским продуктовым товарам, и уж тем более - к фармацевтике.

Так почему же с вакциной, не может быть такого? Не хочу я прививаться "спутником". Дайте мне moderna или pfizer! Я готов заплатить. Но черт его знает, когда одобрят ввоз этих препаратов в РФ...
.
Еще раз : я не против вакцинации и не против "спутника", я лишь хочу пользоваться продукцией западной фармацевтики.

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Заплачь, это бесплатно

Ответить
–1
Резуан Бетоков

А зачем мне плакать? Это грубость?

У меня нет потребности вакцинироваться.
А так, я бы мог воспользоваться "вакцинными турами" в Германию. о_О

Ответить
1
Элджей Сартов

Очень круто сняли

Ответить
2
Like.no.other

Ролик топовый!

Ответить
2
Классный Кирилл

Снято прикольно

Ответить
2
pashazaur

А ведь действительно пиздатый ролик.

Ответить
2
Stanley H. Tweedle

Что за синофобия в начале, минус кошка-жена

Ответить
2
Классный Кирилл

О боже, русские сделали нормальную рекламу

Ответить
1
Stanley H. Tweedle

Но не для внутреннего потребления

Ответить
1
Valentin Borodin

Непонятно, русские ли. Может быть это все снял какой-то зарубежный продакшн по заказу Sputnik Team. Было бы интересно узнать

Ответить
1
Василий Дробовский

Хороший ролик про помощь Спутником V для деревянных человечков.

Ответить
1
Dmitry Sursin

Лучше бы они так хорошо заполняли документы разработки этой вакцины...
Кстати вообще не понимаю для кого эта агитка? В РФ не будут крутить такую рекламу, на западе они не проходят одобрение... Путину показать распечатку, что бы он скинул её всем президентам и они её одобрили всё таки, наплевав на нормы ВОЗ?

Ответить
1
Selfish Ledger

ВОЗ заебал уже утрверждать эту прививку. Родители с визами и сертификатами сидят не могут в гости приехать. Индусскую даже заапрувили, а раися подождёт.

Ответить
0
Классный Кирилл

Да потому что признание прививки превратилось в политические срачи, между западом и востоком.

Ответить
2
Классный Кирилл

Ладно, в этот раз хорошо

Ответить
0
Василий Дробовский

Не раскрыто: Где этот Pinball ?

Ответить
0
Классный Кирилл

ну типа если дорогие россияне не хотят прививаться, что сидеть на этой вакцине, лучше ее продать американцам, так ведь?

Ответить
0
Федя Прозоров

Типа мягкая сила

Ответить
0
Классный Кирилл

Чего только не сделаешь, чтобы твою вакцину одобрил ВОЗ.

Ответить
0
Дмитрий Щёлоков

Реклама крутая, да вот концовка у неё фальшивая

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0
Алексей Шепард

Вообще, конечно, интересно, как у них в продвижении сочетаются вот такие ролики и посты с откровенно антиваксерским посылом "вакцины не работают" (разумеется, кроме Спутника, но кто ж в населении этому поверит?):
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1459113799605174283

Sputnik V @sputnikvaccine
FACTCHECK | Many Western media focused on increase in #COVID in Russia. They fail to report that 19 out of 27 EU countries have higher new #COVID cases rate than Russia. 17 out of these 19 have much higher vaccination rate. US new cases rate is very similar to Russia’s.
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0
Алексей Шепард

Я буквально ощущаю, как противники вакцинации начинают форсить эту картинку под соусом "ну что, и какой толк от ваших прививок"

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0
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