Один из судей назвал распоряжении администрации Байдена «огромной кувалдой, которая не учитывает различия на рабочих местах».

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Коллегия Федерального апелляционного суда Нового Орлеана подтвердила своё решение от 6 ноября. Теперь компании со 100 и более сотрудниками не обязаны обеспечивать их обязательную вакцинацию, сообщает The New York Times.

Распоряжение ошеломляюще широко. Оно выглядит огромной кувалдой, бьющей без учета специфики на рабочих местах (и рабочих), а не скальпелем, который осторожно применяют. Курт Энгельхардт судья

Судьи постановили, что распоряжение об обязательной вакцинации потенциально может нарушать Конституцию США. Кроме этого, документ угрожает бизнесу большими расходами и уничтожением рабочей силы, так как сотрудники могут либо привиться, либо постоянно сдавать ПЦР-тесты, либо увольняться.

Общественным интересам служит сохранение нашей конституционной структуры и свободы отдельных людей принимать личные решения согласно своим собственным убеждениям, даже если, возможно, эти решения расстраивают правительственных чиновников. Курт Энгельхардт судья

4 ноября управление по охране труда (OSHA) обязало все компании с штатом больше ста человек провести вакцинацию от Covid-19 до 4 января. Те, кто откажется от прививки, должны сдавать ПЦР-тесты каждую неделю.