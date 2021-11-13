Суд в США приостановил обязательную вакцинацию для компаний, в которых работает более ста человек Статьи редакции
Один из судей назвал распоряжении администрации Байдена «огромной кувалдой, которая не учитывает различия на рабочих местах».
Коллегия Федерального апелляционного суда Нового Орлеана подтвердила своё решение от 6 ноября. Теперь компании со 100 и более сотрудниками не обязаны обеспечивать их обязательную вакцинацию, сообщает The New York Times.
Судьи постановили, что распоряжение об обязательной вакцинации потенциально может нарушать Конституцию США. Кроме этого, документ угрожает бизнесу большими расходами и уничтожением рабочей силы, так как сотрудники могут либо привиться, либо постоянно сдавать ПЦР-тесты, либо увольняться.
4 ноября управление по охране труда (OSHA) обязало все компании с штатом больше ста человек провести вакцинацию от Covid-19 до 4 января. Те, кто откажется от прививки, должны сдавать ПЦР-тесты каждую неделю.
На следующий день 11 штатов подали иск против введения обязательной вакцинации. Суд встал на сторону компаний, временно приостановив распоряжение, потому что оно поднимает «серьёзные законодательные и конституционные проблемы».
Похоже надо найти лекарство от всех вирусов, чтобы остановить это сумасшествие во всем мире. Это может сделать по идее какая-нибудь очень продвинутая нейросеть. Например что касается формул для лекарств от редких заболеваний - такая компания уже есть в Гонконге, называется Insilico Medicine, основана выходцем из России, вот статья https://vc.ru/future/92646-uchenye-nauchili-algoritmy-generirovat-molekuly-protiv-fibroza-i-drugih-slozhnyh-zabolevaniy-v-63-raza-bystree-lyudey. Успешно разрабатывают новые лекарства с помощью сложной нейросети и это получается гораздо быстрее чем стандартный процесс. Если например поговорить о лекарстве от рака - то читал на английском какое-то исследование американской ученой об успешном подавлении развития рака с помощью электромагнитных импульсов с определенной частотой вместо облучения радиацией. Вот статья про другое подобное исследование - https://www.webmd.com/cancer/brain-cancer/news/20151215/electromagnetic-waves-may-help-fight-deadly-brain-cancer
Вирусы - это микропрограммы, на которые мы можем влиять, надо только понять как это делать эффективно и с минимальным вредом для остального организма.
даже если, возможно, эти решения расстраивают правительственных чиновников
Но если коронавирус продолжится, если количество погибших будет растить, если система здравоохранения будет разваливаться, то виноватыми будут конечно же не отдельные граждане, чья личная свобода дороже, а те самые правительственные чиновники. Разве не так? ред.