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Новости
Sasha Shambilova

Суд в США приостановил обязательную вакцинацию для компаний, в которых работает более ста человек Статьи редакции

Один из судей назвал распоряжении администрации Байдена «огромной кувалдой, которая не учитывает различия на рабочих местах».

34 34 комментария
1544 просмотров

Коллегия Федерального апелляционного суда Нового Орлеана подтвердила своё решение от 6 ноября. Теперь компании со 100 и более сотрудниками не обязаны обеспечивать их обязательную вакцинацию, сообщает The New York Times.

Распоряжение ошеломляюще широко. Оно выглядит огромной кувалдой, бьющей без учета специфики на рабочих местах (и рабочих), а не скальпелем, который осторожно применяют.

Курт Энгельхардт
судья

Судьи постановили, что распоряжение об обязательной вакцинации потенциально может нарушать Конституцию США. Кроме этого, документ угрожает бизнесу большими расходами и уничтожением рабочей силы, так как сотрудники могут либо привиться, либо постоянно сдавать ПЦР-тесты, либо увольняться.

Общественным интересам служит сохранение нашей конституционной структуры и свободы отдельных людей принимать личные решения согласно своим собственным убеждениям, даже если, возможно, эти решения расстраивают правительственных чиновников.

Курт Энгельхардт
судья

4 ноября управление по охране труда (OSHA) обязало все компании с штатом больше ста человек провести вакцинацию от Covid-19 до 4 января. Те, кто откажется от прививки, должны сдавать ПЦР-тесты каждую неделю.

На следующий день 11 штатов подали иск против введения обязательной вакцинации. Суд встал на сторону компаний, временно приостановив распоряжение, потому что оно поднимает «серьёзные законодательные и конституционные проблемы».

#новости #вакцинация #covid19

34 34 комментария
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Классный Кирилл

А прикиньте, российский судья такой берёт и приостанавливает указ Путина

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42
Sasha Shambilova

какой кот смешной!

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9
Классный Кирилл
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7
Классный Кирилл

а на утро оказывается, что он отравился варениками, навсегда.

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6
Классный Кирилл

Эх, сейчас бы вареников с вишней...

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1
Классный Кирилл

я с вишней не ел никогда, не помню такого

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1
Классный Кирилл

Вкусные очень, особенно если домашние

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1
Классный Кирилл

расскажи в подробностях, про вкус, послевкусие и тд)

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0
Классный Кирилл
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5
Классный Кирилл
Моя новая любимая картинка. Делаю из неё мемы…
Моя новая любимая картинка. Делаю из неё мемы для переговоров
tjournal.ru
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1
Классный Кирилл

Да с @Морс Вишневый ... ред.

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1
Классный Кирилл

На фото Путин?

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0
Классный Кирилл

Не знаю, тварищ майор!

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0
Ху Эмай
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0
Mikki Rurk

И тут ты просыпаешься в холодном поту на шконке - слава партии, это всего лишь сон.

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0
коренной нарниец
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9
Классный Кирилл
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4
Максим Грандов
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7
Ху Эмай

Когда уже новости, что ковид закончился?

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5
Lofoten Forsake

Это новые реалии, будем жить с ограничениями и ковид паспортами, будут говорить иногда, что нам угрожает новый штамм, не забудьте привиться. Нашли все таки злейшего и бесконечного "врага", чтоб держать в страхе.

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1
Ху Эмай

прочитал твое сообщение, как рэп

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0
АТВ

А в это время Оксимирон перевыпустил старые песни

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1
Sergey Nester

Из таких новостей следует что никогда

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0
Классный Кирилл

Они уже были.

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0
Vyacheslav Bagmut

Похоже надо найти лекарство от всех вирусов, чтобы остановить это сумасшествие во всем мире. Это может сделать по идее какая-нибудь очень продвинутая нейросеть. Например что касается формул для лекарств от редких заболеваний - такая компания уже есть в Гонконге, называется Insilico Medicine, основана выходцем из России, вот статья https://vc.ru/future/92646-uchenye-nauchili-algoritmy-generirovat-molekuly-protiv-fibroza-i-drugih-slozhnyh-zabolevaniy-v-63-raza-bystree-lyudey. Успешно разрабатывают новые лекарства с помощью сложной нейросети и это получается гораздо быстрее чем стандартный процесс. Если например поговорить о лекарстве от рака - то читал на английском какое-то исследование американской ученой об успешном подавлении развития рака с помощью электромагнитных импульсов с определенной частотой вместо облучения радиацией. Вот статья про другое подобное исследование - https://www.webmd.com/cancer/brain-cancer/news/20151215/electromagnetic-waves-may-help-fight-deadly-brain-cancer

Вирусы - это микропрограммы, на которые мы можем влиять, надо только понять как это делать эффективно и с минимальным вредом для остального организма.

Учёные научили алгоритмы генерировать молекулы…
Соавтор исследования и основатель компании Insilico Medicine Александр Жаворонков — об истории…
vc.ru
Electromagnetic Waves May Help Fight Brain Cancer
Study found using it alongside follow-up chemo prolonged survival by about five months
www.webmd.com
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–1
Классный Кирилл

Нет, так ты слона не продашь.

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0
Александр Елисеев

даже если, возможно, эти решения расстраивают правительственных чиновников

Но если коронавирус продолжится, если количество погибших будет растить, если система здравоохранения будет разваливаться, то виноватыми будут конечно же не отдельные граждане, чья личная свобода дороже, а те самые правительственные чиновники. Разве не так? ред.

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2
Классный Кирилл

Это Америка, там есть правила.

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3
Александр Елисеев

В конечном итоге будет решать Верховный суд, как все таки правильнее.

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0
Классный Кирилл

Разве это плохо, что там не стараются переложить ответственность на народ? Там народ защищен Конституцией

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2
Классный Кирилл

смеялись всем конгрессом

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0
Nurali Tampan

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–2
New

зачем они постят ссылки на зарубежные фильмы на российском ресурсе?
они реально думаю кто то это будет смотреть?

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0
Mikki Rurk

Левакам похуй на энтот ваш бизнес, налоги плоти, а то слишком богатый не дай бог будешь богатый ред.

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–2
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