Источником угрозы в них указали эксперта по кибербезопасности, который провёл расследование о хакерской группировке The Dark Overlord.

{"id":474659,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/474659-hakery-vzlomali-elektronnuyu-pochtu-fbr-i-razoslali-minimum-100-tysyach-pisem-s-preduprezhdeniem-o-vozmozhnoy-kiberatake","title":"\u0425\u0430\u043a\u0435\u0440\u044b \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0430\u043b\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443 \u0424\u0411\u0420 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0441\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c 100 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u0438\u0441\u0435\u043c \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430\u043a\u0435\u00bb","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/474659-hakery-vzlomali-elektronnuyu-pochtu-fbr-i-razoslali-minimum-100-tysyach-pisem-s-preduprezhdeniem-o-vozmozhnoy-kiberatake&title=\u0425\u0430\u043a\u0435\u0440\u044b \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0430\u043b\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443 \u0424\u0411\u0420 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0441\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c 100 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u0438\u0441\u0435\u043c \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430\u043a\u0435\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/474659-hakery-vzlomali-elektronnuyu-pochtu-fbr-i-razoslali-minimum-100-tysyach-pisem-s-preduprezhdeniem-o-vozmozhnoy-kiberatake","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/474659-hakery-vzlomali-elektronnuyu-pochtu-fbr-i-razoslali-minimum-100-tysyach-pisem-s-preduprezhdeniem-o-vozmozhnoy-kiberatake&text=\u0425\u0430\u043a\u0435\u0440\u044b \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0430\u043b\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443 \u0424\u0411\u0420 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0441\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c 100 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u0438\u0441\u0435\u043c \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430\u043a\u0435\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/474659-hakery-vzlomali-elektronnuyu-pochtu-fbr-i-razoslali-minimum-100-tysyach-pisem-s-preduprezhdeniem-o-vozmozhnoy-kiberatake&text=\u0425\u0430\u043a\u0435\u0440\u044b \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0430\u043b\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443 \u0424\u0411\u0420 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0441\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c 100 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u0438\u0441\u0435\u043c \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430\u043a\u0435\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/474659-hakery-vzlomali-elektronnuyu-pochtu-fbr-i-razoslali-minimum-100-tysyach-pisem-s-preduprezhdeniem-o-vozmozhnoy-kiberatake","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0425\u0430\u043a\u0435\u0440\u044b \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0430\u043b\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443 \u0424\u0411\u0420 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0441\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c 100 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u0438\u0441\u0435\u043c \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430\u043a\u0435\u00bb&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/474659-hakery-vzlomali-elektronnuyu-pochtu-fbr-i-razoslali-minimum-100-tysyach-pisem-s-preduprezhdeniem-o-vozmozhnoy-kiberatake","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 896 просмотров

Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты, которую агенты используют для общений с гражданами. Секретную информацию по ней не передают, для этого есть отдельная система. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой британскую организацию Spamhaus, отслеживающей спам-сообщения.

В теме отправленных с почты Федерального бюро расследований (ФБР) письмах хакеры указали «Срочно: злоумышленник в системе». Они «предупредили о возможной кибератаке» со стороны эксперта по кибербезопасности Винни Трои. Издание отмечает, что в 2020 году он расследовал о хакерской группировке The Dark Overlord и раскрыл личности злоумышленников.

Spamhaus @spamhaus



Sending IP: 153.31.119.142 (

From:

Subject: Urgent: Threat actor in systems These emails look like this:Sending IP: 153.31.119.142 ( http://mx-east-ic.fbi.gov From: eims@ic.fbi.gov Subject: Urgent: Threat actor in systems Эти письма выглядят так: Отправка IP: 153.31.119.142 (http://mx-east-ic.fbi.gov) От: eims@ic.fbi.gov Тема: Срочно: злоумышленник в системах

Рассылка началась около полуночи. Хакеры советовали адресатам тщательно проверить собственные системы, но к самим письмам не прикрепили никаких вредоносных ПО. В Spamhaus считают, что цель взломщиков — опорочить имя Трои или перегрузить телефонные линии ФБР с помощью звонков граждан.

В ФБР подтвердили факт взлома почты, заканчивающейся на @ic.fbi.gov. Бюро призвало общественность «к осторожности в отношении неизвестных отправителей» и попросило сообщать о подозрительной активности на другие адреса электронных почт.

В 2017 году группировка The Dark Overlord выложила новый сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» от Netflix. Это произошло за несколько месяцев до официальной премьеры. До этого хакеры требовали от компании выкуп. Спустя два года группировка заявила о взломе компаний, которые страховали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Они угрожали раскрыть информацию, если не получат выкуп.