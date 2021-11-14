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Новости
Sasha Shambilova

Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали минимум 100 тысяч писем с «предупреждением о возможной кибератаке» Статьи редакции

Источником угрозы в них указали эксперта по кибербезопасности, который провёл расследование о хакерской группировке The Dark Overlord.

14 14 комментариев
896 просмотров

Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты, которую агенты используют для общений с гражданами. Секретную информацию по ней не передают, для этого есть отдельная система. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой британскую организацию Spamhaus, отслеживающей спам-сообщения.

В теме отправленных с почты Федерального бюро расследований (ФБР) письмах хакеры указали «Срочно: злоумышленник в системе». Они «предупредили о возможной кибератаке» со стороны эксперта по кибербезопасности Винни Трои. Издание отмечает, что в 2020 году он расследовал о хакерской группировке The Dark Overlord и раскрыл личности злоумышленников.

Spamhaus @spamhaus
These emails look like this:

Sending IP: 153.31.119.142 (http://mx-east-ic.fbi.gov)
From: eims@ic.fbi.gov
Subject: Urgent: Threat actor in systems
Эти письма выглядят так: Отправка IP: 153.31.119.142 (http://mx-east-ic.fbi.gov) От: eims@ic.fbi.gov Тема: Срочно: злоумышленник в системах

Рассылка началась около полуночи. Хакеры советовали адресатам тщательно проверить собственные системы, но к самим письмам не прикрепили никаких вредоносных ПО. В Spamhaus считают, что цель взломщиков — опорочить имя Трои или перегрузить телефонные линии ФБР с помощью звонков граждан.

В ФБР подтвердили факт взлома почты, заканчивающейся на @ic.fbi.gov. Бюро призвало общественность «к осторожности в отношении неизвестных отправителей» и попросило сообщать о подозрительной активности на другие адреса электронных почт.

В 2017 году группировка The Dark Overlord выложила новый сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» от Netflix. Это произошло за несколько месяцев до официальной премьеры. До этого хакеры требовали от компании выкуп. Спустя два года группировка заявила о взломе компаний, которые страховали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Они угрожали раскрыть информацию, если не получат выкуп.

В 2021 году одного из членов группировки — гражданина Великобритании Натана Уайатта — приговорили к пяти годам лишения свободы в США. Главой хакеров считают канадца Кристофера Менье.

#новости #кибербезопасность #взломы #сша

14 14 комментариев
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Виталий Захаров

который провёл о хакерской группировке

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5
Трогательный Слава

Это как в архивах ЦРУ, самое важное закрашено черным

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4
Трогательный Слава

Он их провёл

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2
Ваша Закладко

по губам наверн

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1
Андрей Чащин

Текст конечно можно было бы и вычитать перед публикацией:)

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4
Максим Козаченко

Здесь так не принято)

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0
Трогательный Слава

В ФБР подтвердили факт взлома почты, заканчивающейся на @ic.fbi.gov. Бюро призвало общественность «к осторожности в отношении неизвестных отправителей» и попросило сообщать о подозрительно

Так блядь письма же с вашего домена идут, какая еще осторожность???

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3
Виталий Захаров

Это как мне с домена фсб спам от альфы приходил, а самое смешное, что у них на сайте даже банального https нет

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2
Трогательный Слава

Они же не могут на сайте использовать технологию шифрования, не сертифицированную ФСБ!

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3
Виталий Захаров

Прально, по этому вообще никакой нахой не будет!

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1
Трогательный Слава

ну так всё правильно

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0
Виталий Бадмин

Так кривой перевод же. ТЖ-ный writer так торопился, или так устал от вчерашнего, что особо над смыслом и не задумывался.
Вот исчо шыдевр:
Секретную информацию по не передают, для этого есть отдельная система.

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0
Chikk

Сложно как-то. Проще было имя Винни внести в список Сбера, его бы до старости заёбывали по телефону голосом.

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0
Сергей Буланов
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