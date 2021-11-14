Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали минимум 100 тысяч писем с «предупреждением о возможной кибератаке» Статьи редакции
Источником угрозы в них указали эксперта по кибербезопасности, который провёл расследование о хакерской группировке The Dark Overlord.
Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты, которую агенты используют для общений с гражданами. Секретную информацию по ней не передают, для этого есть отдельная система. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой британскую организацию Spamhaus, отслеживающей спам-сообщения.
В теме отправленных с почты Федерального бюро расследований (ФБР) письмах хакеры указали «Срочно: злоумышленник в системе». Они «предупредили о возможной кибератаке» со стороны эксперта по кибербезопасности Винни Трои. Издание отмечает, что в 2020 году он расследовал о хакерской группировке The Dark Overlord и раскрыл личности злоумышленников.
Рассылка началась около полуночи. Хакеры советовали адресатам тщательно проверить собственные системы, но к самим письмам не прикрепили никаких вредоносных ПО. В Spamhaus считают, что цель взломщиков — опорочить имя Трои или перегрузить телефонные линии ФБР с помощью звонков граждан.
В ФБР подтвердили факт взлома почты, заканчивающейся на @ic.fbi.gov. Бюро призвало общественность «к осторожности в отношении неизвестных отправителей» и попросило сообщать о подозрительной активности на другие адреса электронных почт.
В 2017 году группировка The Dark Overlord выложила новый сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» от Netflix. Это произошло за несколько месяцев до официальной премьеры. До этого хакеры требовали от компании выкуп. Спустя два года группировка заявила о взломе компаний, которые страховали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Они угрожали раскрыть информацию, если не получат выкуп.
В 2021 году одного из членов группировки — гражданина Великобритании Натана Уайатта — приговорили к пяти годам лишения свободы в США. Главой хакеров считают канадца Кристофера Менье.