Российские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по физике Статьи редакции
А одиннадцатиклассник Иван Касьянов из Бийска стал абсолютным победителем.
Всего российская сборная получила четыре золотых и одну серебряную награду. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».
Первая международная олимпиада по физике им. Аль-Фергани проводилась 8 по 12 ноября в Узбекистане. Она проходила в очно-дистанционном формате, школьники из России участвовали очно из города Ферган. За победу боролись сборные из 19 стран.
Золотые медали получили Иван Касьянов из Альтайского края, Алексей Санин из Башкирии, Ольга Терехова и Радмир Жумаев из Подмосковья. Серебряную награду взял Роман Максимов также из Московской области.
Иван Касьянов из Бийского лицея-интерната также стал абсолютным победителем олимпиады. Сборную готовил кандидат технических наук профессор Александр Аполонский.
Школьников поздравил Владимир Путин. «Благодаря полученному опыту вы теперь точно знаете, что нужно, чтобы осуществить свои мечты и самые смелые идеи», — отметил президент.
на VC (а там, как известно, эксперты хуйни не порят) кто-то из комментаторов под одним из материалов о победе наших программистов на каком то соревновании авторитетно пояснил почему наши часто побеждают на подобных события - просто у стран третьего мира такие события это как последняя битва добра и зла, а прочие направляют туда участников далеко не по принципу академических успехов.
Можно добавить вот эту ссылочку в статью, чтобы читатели могли увидеть, какие страны участвовали и не обманывались громким словом "международная".
https://ru.iafpho2021.uz/rezultaty
Рад за ребят! Мы прямо рвем все олимпиады в этом году)) Где-то слышал, что в России система образования направлена на выявление и поддержку одаренных детей, вундеркиндов и т.д. При этом в общем параметре наша система проигрывает некоторым другим системам. В Финляндии кажется система образования наоборот направлена на то, чтобы все дети были в равной степени образованы, а вот одаренные дети часто не находят нужной поддержки.
Просто это не международная олимпиада, а как раз таки советский междусобойчик.
Юные узбекистанцы заняли одно первое, два вторых и пять третьих мест в олимпиаде.
Кроме того, в число победителей вошли участники из Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси, Тайланда и Омана.
Там не было не одной развитой страны
простите, но кого там "рвать"? список стран-участников олимпиады в Узбекистане:
Армения
Азербайджан
Беларусь
Египет
Казахстан
Кувейт
Кыргызстан
Ливия
Малайзия
Нигерия
Катар
Россия
Сенегал
Султанат Оман
Таджикистан
Таиланд
Турция
Туркменистан
Узбекистан
а теперь список стран, кто был на международной олимпиаде в Литве на 1-х местах этим летом:
Южная Корея
Китай
США
Россия
Румыния
Молодцы, безусловно. Но там список участников-то.... Не сказала бы, что сплошь страны с сильной наукой.
Может быть ещё загудят. Вон, казахстанские школьники уже победили:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-shkolniki-pobedili-mejdunarodnoy-olimpiade-453830/