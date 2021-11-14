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Новости
Sasha Shambilova

Российские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по физике Статьи редакции

А одиннадцатиклассник Иван Касьянов из Бийска стал абсолютным победителем.

76 76 комментариев
2006 просмотров
Фото пресс-службы Минпросвещения РФ

Всего российская сборная получила четыре золотых и одну серебряную награду. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».

Первая международная олимпиада по физике им. Аль-Фергани проводилась 8 по 12 ноября в Узбекистане. Она проходила в очно-дистанционном формате, школьники из России участвовали очно из города Ферган. За победу боролись сборные из 19 стран.

Золотые медали получили Иван Касьянов из Альтайского края, Алексей Санин из Башкирии, Ольга Терехова и Радмир Жумаев из Подмосковья. Серебряную награду взял Роман Максимов также из Московской области.

Иван Касьянов из Бийского лицея-интерната также стал абсолютным победителем олимпиады. Сборную готовил кандидат технических наук профессор Александр Аполонский.

Школьников поздравил Владимир Путин. «Благодаря полученному опыту вы теперь точно знаете, что нужно, чтобы осуществить свои мечты и самые смелые идеи», — отметил президент.

#новости

76 76 комментариев
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Трогательный Слава

Удачи ребятам вовремя уехать из страны и сделать свою жизнь достойной.

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36
Трогательный Слава

Интересно, почему медалистом стал именно школьник из Бийска , а не из Кёльна или Торонто? Есть в этом какой-то подвох???

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–9
Некая Л.

Потому что там не было ни Кёльна, ни Торонто. Только Венесуэла, Беларусь и прочие.

Ответить
30
Трогательный Слава

Хм, действительно, что-то мало информации по этой олимпиаде. Международная школьная олимпиада по физике проходила в Литве в этом году, среди сборных там Южная Корея была победителем.

Ответить
1
Андрей Рядькин

на VC (а там, как известно, эксперты хуйни не порят) кто-то из комментаторов под одним из материалов о победе наших программистов на каком то соревновании авторитетно пояснил почему наши часто побеждают на подобных события - просто у стран третьего мира такие события это как последняя битва добра и зла, а прочие направляют туда участников далеко не по принципу академических успехов.

Ответить
5
Некая Л.

https://ru.iafpho2021.uz/uchastniki

Участники
Участники
ru.iafpho2021.uz
Ответить
3
Трогательный Слава

Ахах) Ну да, формально международная. Кажется, нас опять развели как порриджей

Ответить
2
Трогательный Слава

Как думаешь, есть ли связь между отсутствием побед на олимпиадах и желанием свалить из рашки?

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2
Трогательный Слава

Благодаря полученному опыту вы теперь точно знаете, что нужно

валить

Ответить
18
Трогательный Слава

поздравление от чиновника в России, это уже зашквар по умолчанию

Ответить
6
Mattur

Можно добавить вот эту ссылочку в статью, чтобы читатели могли увидеть, какие страны участвовали и не обманывались громким словом "международная".
https://ru.iafpho2021.uz/rezultaty

Результаты
Результаты
ru.iafpho2021.uz
Ответить
14
Трогательный Слава

Ну, международная же)

Ответить
5
Трогательный Слава

Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Армения, Айзербайджан, Турция, Египет, Тайланд, Оман, Катар, Кувейт, Малайзия, Сенегал, Нигерия, Ливия.
ред.

Ответить
3
Sasha Shambilova

добавила, спасибо!

Ответить
0
Дизайнер Павленко

Рад за ребят! Мы прямо рвем все олимпиады в этом году)) Где-то слышал, что в России система образования направлена на выявление и поддержку одаренных детей, вундеркиндов и т.д. При этом в общем параметре наша система проигрывает некоторым другим системам. В Финляндии кажется система образования наоборот направлена на то, чтобы все дети были в равной степени образованы, а вот одаренные дети часто не находят нужной поддержки.

Ответить
2
Трогательный Слава

Скорее так: у нас всё ещё советский каркас, где надрачивают на всё и пофиг на интересы конкретного ребёнка, тогда как там дают базу, чтобы он умел читать и писать, а остальное уже по желанию, дают свободу выбора (мб ему нафиг не сдались эти интегралы и он хочет официантом работать)

Ответить
12
Трогательный Слава

Просто это не международная олимпиада, а как раз таки советский междусобойчик.

Юные узбекистанцы заняли одно первое, два вторых и пять третьих мест в олимпиаде.

Кроме того, в число победителей вошли участники из Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси, Тайланда и Омана.

Там не было не одной развитой страны

Ответить
7
Андрей Охапкин

А как же Беларусь?

Ответить
1
Трогательный Слава

Если Россия допустим страна второго мира, то Беларусь четвёртого. Развитием там и не пахнет

Ответить
0
Трогательный Слава

Первый и второй мир- это противоборствующие стороны в холодной войне. Третий- все кто сохранил нейтралитет. Швейцария, например, страна третьего мира.

Ответить
1
Трогательный Слава

Сегодня я узнал что-то новое. ТЖ образовательный

Ответить
1
Трогательный Слава

У меня свои критерии, мир не крутится вокруг второй мировой

Ответить
0
Трогательный Слава

Но ведь выигрывают не те, кого против воли надрачивают, а те, кто сами стремятся к знаниям.

Ответить
0
Трогательный Слава

Часто общался с олимпиадниками, на вопрос, чем хочешь заниматься и почему именно в этом направлении пошёл, говорили: не знаю, родители сказали.
И люди чаще довольно несчастные, потому что не знаю чем хотят заниматься

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2
Трогательный Слава

Я не был ни на одной олимпиаде. Меня все туда зазывали, но я отвечал: "Зачем мне эта олимпиада? Чтобы доказать, что я умный? Все и так знают, что я умный."

Ответить
1
Трогательный Слава

Меня просили туда сгонять в универе, но работа + лень, да и хз зачем это нужно

Ответить
1
Mattur

И все продолжали считать тебя тупым?

Ответить
0
Трогательный Слава

Нет. Зачем быканул?

Ответить
0
Mattur

Просто предположил. Кстати, ты у них спрашивал, знают ли они, что ты умный?

Ответить
0
Трогательный Слава

Я скромный, так что не спрашивал. Мне без этого говорили.

Ответить
0
Трогательный Слава

Да, я тоже знал одного победителя, его родители заставляли. Наверно, ты прав.

Ответить
0
Трогательный Слава

А тут такой прикол: родители заставляют, а в школе выбора не дают (сейчас с этим получше вроде, но всё равно чаще выбор есть лишь на бумаге, а по факту его нет, а родители влиять на это не хотят, потому что их всё устраивает)

Ответить
1
Mattur

Ни от одного олимпиадника не слышал чего-нибудь типа "родители сказали". Скорее, там было "школе надо кого-то отправить, а я шарю".

Ответить
0
Трогательный Слава

Множества не пересеклись и хорошо

Ответить
0
Андрей Охапкин

Что лучше?

Ответить
0
Трогательный Слава

полная блокировка телеграма в РФ

Ответить
2
nazar

простите, но кого там "рвать"? список стран-участников олимпиады в Узбекистане:

Армения
Азербайджан
Беларусь
Египет
Казахстан
Кувейт
Кыргызстан
Ливия
Малайзия
Нигерия
Катар
Россия
Сенегал
Султанат Оман
Таджикистан
Таиланд
Турция
Туркменистан
Узбекистан

а теперь список стран, кто был на международной олимпиаде в Литве на 1-х местах этим летом:

Южная Корея
Китай
США
Россия
Румыния

Ответить
6
Трогательный Слава

Так они ж тупые пиндосы левачьё, у них даже победы нет!

Ответить
1
Трогательный Слава

НЕ ПРОШЛИ ОТБОРОЧНЫЕ

Ответить
4
Трогательный Слава

ЭТО ВСЁ НАШЕ СОВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ответить
2
Mattur

Там не было участников из Финляндии.

Ответить
3
Трогательный Слава

Странно что от талибана участников не прислали

Ответить
3
Трогательный Слава

Это было бы бомбически

Ответить
2
Трогательный Слава

Взрывной рост образованных афганцев

Ответить
1
Madao

мы прямо рвем все олимпиады в этом году

Кто "мы"?

где-то слышал, что в России система образования направлена на выявление и поддержку одаренных детей

Где? С удовольствием об этом почитала бы.

Ответить
3
NiemandDa

Международная олимпиада в Узбекистане, очень престижно, да

Ответить
2
Трогательный Слава

Молодцы, вместе будем строить Россию будущего!

Ответить
4
Трогательный Слава

Тебе волю дай, так ты гулаг построишь и будешь там каждый вечер фильм "Крым" показывать!

Ответить
7
Трогательный Слава

Международную пилораму на НТВ

Ответить
2
Трогательный Слава

Представила, поплохело

Ответить
1
Трогательный Слава

А я вот в армии служил... даже там до таких жестокостей не доходили

Ответить
0
Трогательный Слава

У нас показывали КАЖДОЕ выступление темнейшего, постоянно заставляли смотреть новости по первому каналу)

Ответить
0
bor_vn

Таджикистан, Киргистан, Турция, Сенегал, Кювейт.

Ну, показали, что у нас образование лучше чем в других странах третьего мира.

Ответить
3
Некая Л.

Молодцы, безусловно. Но там список участников-то.... Не сказала бы, что сплошь страны с сильной наукой.

https://ru.iafpho2021.uz/uchastniki

Участники
Участники
ru.iafpho2021.uz
Ответить
3
Трогательный Слава

Пхахаха, классика. Почему Афган туда не вошёл?

Ответить
0
Трогательный Слава

У меня смешанные чувства. С одной стороны люди умные не выбирают, где родиться, а с другой: эти страны не особо известны своими научными силами.

Ответить
0
Трогательный Слава

эти страны не особо известны своими научными силами

То есть ты не слышал про математическую модель сбора хлопка гражданами???

Ответить
0
Трогательный Слава

Дай бог им найти хорошую работу заграницей

Ответить
2
Трогательный Слава

Сообщение удалено

Ответить
0
Трогательный Слава

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Ответить
2
Трогательный Слава
Ответить
2
Трогательный Слава

Первая Международная олимпиада по физике имени Ахмада Аль-Фергани.

Ответить
2
Трогательный Слава

А премию Сахарова они не получили??? Хотя это ж не важно, по сравнению с таким международным конкурсом

Ответить
2
Нижний интернет

Отлично. Очень рад за американскую науку!

Ответить
1
7 Da

Радует, что молодёжь состоит не только из тикток-опёздолов и ауешников

Ответить
1
Трогательный Слава

Глупо было считать иначе и без данной статьи

Ответить
0
Федя Прозоров

Об этом гудит весь интернет?

Ответить
0
Mattur

Казахстанский и белорусские интернеры гудят "наши школьники завоевали 2 золотые медали", таджикский и узбекский "наш школьник получил золотую медаль".

Ответить
1
Федя Прозоров

Тогда да, заслуживает пристального внимания

Ответить
0
Федя Прозоров

Не про Навального и премию Сахарова же писать азазаза

Ответить
0
Беларусь

Гудят?

Ответить
0
Mattur

Может быть ещё загудят. Вон, казахстанские школьники уже победили:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-shkolniki-pobedili-mejdunarodnoy-olimpiade-453830/

Казахстанские школьники победили на…
Tengrinews.kz ▶ Казахстанские школьники победили на международной олимпиаде по физике: вчера…
tengrinews.kz
Ответить
0
Трогательный Слава

А сколько стран и какие участвовали?

Ответить
0
Semen Semenov

После медалей у него будет секс?

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Хаха, задроты, лучше бы в дотку катали!

Ответить
0
АТВ

Поздравляю! Хоть какие-то действительно хорошие новости

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0
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