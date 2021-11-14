А одиннадцатиклассник Иван Касьянов из Бийска стал абсолютным победителем.

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Фото пресс-службы Минпросвещения РФ

Всего российская сборная получила четыре золотых и одну серебряную награду. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».

Первая международная олимпиада по физике им. Аль-Фергани проводилась 8 по 12 ноября в Узбекистане. Она проходила в очно-дистанционном формате, школьники из России участвовали очно из города Ферган. За победу боролись сборные из 19 стран.

Золотые медали получили Иван Касьянов из Альтайского края, Алексей Санин из Башкирии, Ольга Терехова и Радмир Жумаев из Подмосковья. Серебряную награду взял Роман Максимов также из Московской области.

Иван Касьянов из Бийского лицея-интерната также стал абсолютным победителем олимпиады. Сборную готовил кандидат технических наук профессор Александр Аполонский.