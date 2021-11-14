Tesla начала продавать электромобили без USB-портов. Некоторые клиенты узнали об этом только после покупки Статьи редакции
Компания сообщила нескольким покупателям, что отсутствие разъёмов связано с нехваткой микрочипов.
Покупатели электромобилей Tesla Model 3 и Model Y пожаловались, что на центральной консоли и рядом с задними сиденьями нет портов USB-C. При этом клиенты отмечают, что нужные отверстия есть. Также по их словам, не работает беспроводная зарядка.
Electrek сообщает, что проблемы появляются с 11 ноября, а многие покупатели не знали, что электромобиль им поставят с отсутствующими USB-портами. Других моделей электромобилей это не коснулось, отмечает издание.
Клиенты сообщили, что необходимые детали Tesla пообещала получить в декабре. После этого им назначат встречу и установят недостающие USB-C. Однако компания ответила не всем пострадавшим покупателям, а письменных гарантий не получил никто.
Некоторым клиентам представители Tesla объяснили, что отсутсвие портов связано с нехваткой микрочипов. О проблемах с поставками Илон Макс сообщал ещё в апреле, назвав их самыми сложными в истории производства. Из-за этого в июне Tesla отказалась от самого дорогого седана Model S Plaid Plus.
Некоторым клиентам представители Tesla объяснили, что отсутсвие портов связано с нехваткой микрочипов.
Вот суки, зашибись конечно отмазка, может и мне начать машины делать уже завтра, а что, буду отправлять ключи-брелоки и письмо, извините, но деталей на саму машину пока нет, так что так, как появятся детали, сразу отправим вам машины. Главное что у вас уже есть ключи.