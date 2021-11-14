Компания сообщила нескольким покупателям, что отсутствие разъёмов связано с нехваткой микрочипов.

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Фото EPA

Покупатели электромобилей Tesla Model 3 и Model Y пожаловались, что на центральной консоли и рядом с задними сиденьями нет портов USB-C. При этом клиенты отмечают, что нужные отверстия есть. Также по их словам, не работает беспроводная зарядка.

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Electrek сообщает, что проблемы появляются с 11 ноября, а многие покупатели не знали, что электромобиль им поставят с отсутствующими USB-портами. Других моделей электромобилей это не коснулось, отмечает издание.

Клиенты сообщили, что необходимые детали Tesla пообещала получить в декабре. После этого им назначат встречу и установят недостающие USB-C. Однако компания ответила не всем пострадавшим покупателям, а письменных гарантий не получил никто.