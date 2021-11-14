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Новости
Sasha Shambilova

Tesla начала продавать электромобили без USB-портов. Некоторые клиенты узнали об этом только после покупки Статьи редакции

Компания сообщила нескольким покупателям, что отсутствие разъёмов связано с нехваткой микрочипов.

48 48 комментариев
3142 просмотров
Фото EPA

Покупатели электромобилей Tesla Model 3 и Model Y пожаловались, что на центральной консоли и рядом с задними сиденьями нет портов USB-C. При этом клиенты отмечают, что нужные отверстия есть. Также по их словам, не работает беспроводная зарядка.

Фото пользователя реддита u/CalligrapherNo4617

Electrek сообщает, что проблемы появляются с 11 ноября, а многие покупатели не знали, что электромобиль им поставят с отсутствующими USB-портами. Других моделей электромобилей это не коснулось, отмечает издание.

Клиенты сообщили, что необходимые детали Tesla пообещала получить в декабре. После этого им назначат встречу и установят недостающие USB-C. Однако компания ответила не всем пострадавшим покупателям, а письменных гарантий не получил никто.

Некоторым клиентам представители Tesla объяснили, что отсутсвие портов связано с нехваткой микрочипов. О проблемах с поставками Илон Макс сообщал ещё в апреле, назвав их самыми сложными в истории производства. Из-за этого в июне Tesla отказалась от самого дорогого седана Model S Plaid Plus.

#новости #tesla

48 48 комментариев
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Трогательный Слава

Клиенты сообщили, что необходимые детали Tesla пообещала получить в декабре. После этого им назначит встречу и установят недостающие USB-C.

То есть они признают то, что продают автомобили недоукомлектованные? Ну ладно, хорошо что руль не забыли установить

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24
Александр Белов

Они не просто признают, они признают, но и письменных гарантий на доукомплектовку не дают. Короче редкостные твари.

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4
Коровка говорит мууу

Да норм, включил автопилот и едь

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0
Miguel

Ну и что, российским автопроизводителям тоже разрешили до конца года не ставить модуль ЭРА-ГЛОНАСС, с обязательством доукомплектовать потом.

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0
Федя Прозоров

Ребята, вы ничего не понимаете! НУЛЕВОЙ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД К 2030 ГОДУ

Ответить
–1
Федя Прозоров

Usb-c - устаревший разъём, которому 373 года! Пора избавляться от него в пользу проприетарного разъема TeslaBolt

Ответить
9
Федя Прозоров

Да кто пользуется usb в машине??? Я свой кабель с коробки даже не доставал!!!

Ответить
3
Трогательный Слава

Я свой кабель с коробки даже не доставал!!!

так как не знал что он там есть!

Ответить
3
Федя Прозоров

Мне и члена достаточно

Ответить
1
Madegghead

Те у кого есть смартфон. Очень удобно заряжать

Ответить
1
Трогательный Слава

Но если нужно, то можно купить за 300$ один =)

Ответить
1
Трогательный Слава

Э, слишь, это не apple car, всё таки.

Ответить
0
Федя Прозоров

А что если эпл купил теслу…

Ответить
0
Трогательный Слава

Мечта либертарианца.

Ответить
0
Федя Прозоров

Ееееее корпорации

Ответить
0
Мистер Блондин

тоже хочу теслу
юсб порты сам заколхозю

Ответить
4
lovemyonahole

Зачем? Какие преимущества для покупателя по сравнению с авто с ДВС?

Ответить
2
Мистер Блондин

надоело давать по 15р на чай заправщикам

Ответить
5
Последствия Диморфизма

обычно выгребаю всю мелочь, а там бывает рублей на 200-400 (

Ответить
1
Мистер Блондин

в следующий раз мне звони
подлечу заправлю

Ответить
2
Трогательный Слава

Нахуй ты таскаешь с соьой столько налика

Ответить
0
Последствия Диморфизма

Так я только наликом плачу. Мы же это уже выясняли

Ответить
0
Трогательный Слава

Ох уж эти теневые доходы

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Планируешь теперь давать чаевые электрикам?

Ответить
0
Neten

Ахуительная отказоустойчивость, по сравнению с двс, более быстрый разгон/скорость, низкая цена за топливо, бесплатная парковка в Москве.

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Смотря какой двигатель

Ответить
0
Neten

Электродвигатель, мы ведь про него сейчас говорим.

Ответить
0
Трогательный Слава

Pimp my ride

Ответить
0
Александр Белов

Некоторым клиентам представители Tesla объяснили, что отсутсвие портов связано с нехваткой микрочипов.

Вот суки, зашибись конечно отмазка, может и мне начать машины делать уже завтра, а что, буду отправлять ключи-брелоки и письмо, извините, но деталей на саму машину пока нет, так что так, как появятся детали, сразу отправим вам машины. Главное что у вас уже есть ключи.

Ответить
3
Mattur

А как её заряжать тогда?

Ответить
2
Трогательный Слава

Менять батарею

Ответить
0
Максим Ростокин

Маск тестирует в комментах ТЖ беспроводную зарядку)

Ответить
0
Андрей Малинин

Дизелем.

Ответить
0
Дмитрий Пашнин

Очень важная новость. Спасибо.

Ответить
2
Andrew Muralov

Это обрушило акции Теслы.

Ответить
2
Вадим Кондратьев

А где рыночек? Почему не набежало 1000500 производителей чипов?

Ответить
1
Zechu Schmitz

Потому что наладить производство такой высокотехнологичной штуки, как микрочипы, даже за год почти невозможно

Ответить
0
Sweety bread

Какой-то лютейший бред и запредельный уровень пиздабольства, какие-нибудь noname китайские производители смартфонов находят чипы usb-c, продавая свою OEM продукцию по цене $1000 за КГ, а тут тираж куда меньше

Ответить
1
Ант Тт

Это потому что некоторые покупатели подключали к usb c зарядку теслы и не платили за электричество. Так и катали бесплатно.

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0
Егор Ниглов

"Однако компания ответила не всем пострадавшим покупателям, а письменных гарантий не получил никто."

Странно как-то для США. Это ведь всего лишь один успешный судебный прецедент и состояние Маска уменьшится на много сотен миллионов.

Ответить
0
Последствия Диморфизма

смотря какой там договор

Ответить
0
Semen Semenov

Он неприкасаемый похоже, как сын Байдена. Слишком много грязных делишек ведёт, а ему всё спускают.

Ответить
–1
Semen Semenov

Хахах. Совсем чокнулись уже. Это же дорогая машина, чтобы не предупреждать о таких вещах. Люди не Лего покупают.

Ответить
0
Sweety bread

Ты видел цены на Лего?

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Маск, верни USB.

Ответить
0
Трогательный Слава

Интересно что будет с их акциями

Ответить
0
Andrew Sychev

Вырастут

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0
Трогательный Слава

Нужно потерпеть

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–1
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