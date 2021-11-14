В Египте после ливней по улицам расползлись скорпионы. Три человека погибли, около 500 пострадали Статьи редакции
Врачи приостановили вакцинацию, чтобы помочь ужаленным людям.
В провинции Асуан из-за ливней и града упали деревья, появились перебои с электричеством и разрушились норы скорпионов, из-за чего они расползлись по улицам. Об этом сообщает The Independent и «Би-би-си» со ссылкой на министра здравоохранения.
Животные покусали уже больше 500 человек, трое из которых погибли. В Египте обитают толстохвостые скорпионы (Androctonus crassicauda), которые считаются одними из самых смертоносных. Их яд может убить человека за час.
Медицинским центрам в деревнях, которые находятся вблизи гор и пустынь, направили дополнительные дозы противоядия. Власти советуют не выходить из домов и избегать мест, где растёт много деревьев, потому что на них могут быть скорпионы.
Некоторых врачей также переключили с вакцинации населения на помощь ужаленным. При укусе Минздрав рекомендовал незамедлительно обращаться в больницы, среди симптомов — температура, мышечные спазмы, рвота, диарея и затруднённое дыхание.
Апокалипсис начался. Сначала QR-метки Зверя, теперь вот это:
И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.
И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.
И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.
В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.