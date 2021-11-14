Врачи приостановили вакцинацию, чтобы помочь ужаленным людям.

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В провинции Асуан из-за ливней и града упали деревья, появились перебои с электричеством и разрушились норы скорпионов, из-за чего они расползлись по улицам. Об этом сообщает The Independent и «Би-би-си» со ссылкой на министра здравоохранения.

Животные покусали уже больше 500 человек, трое из которых погибли. В Египте обитают толстохвостые скорпионы (Androctonus crassicauda), которые считаются одними из самых смертоносных. Их яд может убить человека за час.

Медицинским центрам в деревнях, которые находятся вблизи гор и пустынь, направили дополнительные дозы противоядия. Власти советуют не выходить из домов и избегать мест, где растёт много деревьев, потому что на них могут быть скорпионы.

Некоторых врачей также переключили с вакцинации населения на помощь ужаленным. При укусе Минздрав рекомендовал незамедлительно обращаться в больницы, среди симптомов — температура, мышечные спазмы, рвота, диарея и затруднённое дыхание.