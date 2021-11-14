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Новости
Sasha Shambilova

В Египте после ливней по улицам расползлись скорпионы. Три человека погибли, около 500 пострадали Статьи редакции

Врачи приостановили вакцинацию, чтобы помочь ужаленным людям.

Фото Getty Images

В провинции Асуан из-за ливней и града упали деревья, появились перебои с электричеством и разрушились норы скорпионов, из-за чего они расползлись по улицам. Об этом сообщает The Independent и «Би-би-си» со ссылкой на министра здравоохранения.

Животные покусали уже больше 500 человек, трое из которых погибли. В Египте обитают толстохвостые скорпионы (Androctonus crassicauda), которые считаются одними из самых смертоносных. Их яд может убить человека за час.

Медицинским центрам в деревнях, которые находятся вблизи гор и пустынь, направили дополнительные дозы противоядия. Власти советуют не выходить из домов и избегать мест, где растёт много деревьев, потому что на них могут быть скорпионы.

Некоторых врачей также переключили с вакцинации населения на помощь ужаленным. При укусе Минздрав рекомендовал незамедлительно обращаться в больницы, среди симптомов — температура, мышечные спазмы, рвота, диарея и затруднённое дыхание.

#новости #египет

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Трогательный Слава

Срань господня

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12
Трогательный Слава

какая-то по счету казнь египетская

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8
Трогательный Слава

какая-то, да

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4
Трогательный Слава

Вс-вышний наказывает Египет, видать опять что-то против евреев замышляют.

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0
Трогательный Слава

Почему не против русских???

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0
Трогательный Слава

Потому что русских Б-г наградил большим терпением.

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2
Трогательный Слава

дал эту посильную ношу вернее сказать

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1
Трогательный Слава

И большим членом

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0
Трогательный Слава

Статистика говорит обратное

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1
Тиджей

египетская сила

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1
Трогательный Слава

помянем...

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2
Тиджей

ещё один в твоём списке…

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1
Трогательный Слава

У него не было аккаунта на тж...

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0
Тиджей

@Николай Петрович

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1
Трогательный Слава

НЕ ТОТ БОРИС КЛЮЕВ

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0
Mattur

Хочу генномодифицированных скорпионов, чтобы бегали по улицам и ширяли путинским шмурдяком всех тех, кто без qr-кода.

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7
Трогательный Слава

Ну ты и мразь, одобряю

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1
Shenmue
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5
WED CR.ST.

Природа настолько очистилась, что скорпионы начали зачистку оставшихся выживших самостоятельно

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3
God Damn
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2
Chikk

Не иначе, скорпионы что-то намекают про эти все вакцинации.

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0
Трогательный Слава

Апокалипсис 😳
Всем в Египет

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0
Андрей Заварзин

Так написали буд-то бы это что то странное и невозможное, асуан стоит на ниле, стоит отойти сто метров от нила и это практически пустыня, там скорпионы живут уже миллионы лет

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0
Джон Кроули

Убейте их всех.

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0
Василий Дробовский

Есть же вообще создание, не помню в какой стране, которое просто нельзя смахнуть с себя, так как его тело - матрица по передаче чего-то посильнее нейротоксина.

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0
Алексей Иванов

Ты про госаппарат?

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0
Photuum

Апокалипсис начался. Сначала QR-метки Зверя, теперь вот это:

И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.
И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.
И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.
В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.

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0
marek shulz
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