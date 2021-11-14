В Австрии ввели локдаун для непривитых граждан из-за «позорно низкого» уровня вакцинации Статьи редакции
Им можно выходить из дома только на работу, учёбу, в продуктовые магазины и к врачу.
Локдаун продлится 10 дней с 15 ноября. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на канцлера Австрии Александр Шалленберг.
За нарушение ограничений граждан оштрафуют на 1450 евро, документы о вакцинации будет проверять полиция. Мера распространяется на всех непривитых старше 12 лет и затронет треть населения страны — около двух миллионов жителей.
В Австрии полностью вакцинированы 65% населения. Это считается одним из самых низких показателей в Западной Европе, в стране растёт заболеваемость Covid-19. 13 ноября там зафиксировали 13,1 тысячи новых случаев.
Вспоминаю золотые времена интернетов. Тогда было правило, кто первый ссылается на фашизм, тот и слил. Сразу, автоматически. Потому что если ты приводишь в пример фашистов, то по теме тебе уже явно нечего сказать. Ну и опять же не забываем про воздух и воду.
А сейчас всё наоборот. Такое впечатление, что многие уверены, что кто первый приплёл фашиков тот и прав.
@Русская Дыня уведомление
Жители Челябинской области: подержи моё пиво. У нас жёсткий локдаун, магазины свыше 400 кв.м. – пускают только по кодам.
Так и получается, с работы – домой. Но народ не спешит прививаться. ТРК пустуют. На днях зашла в большой магазин одежды, они часть площади закрыли. Покупателей почти нет, хотя неделю назад даже толпилась очередь у кассы.
https://www.1obl.ru/news/koronavirus/chelyabinskaya-oblast-smozhet-dostignut-kollektivnogo-immuniteta-k-covid-19-k-kontsu-2021-goda/
На сегодня 45%. Прививается сфера обслуживания и бюджетники.
Клянусь, из ста человек на работе (сфера не связанная с гражданским населением), никто дополнительно не привился. От силы человек 20 как вакцинировались летом или раньше, так этот уровень сохраняется. Руководство наше лояльное и сами не привиты, либо сделали Файзер за рубежом. Моя сестра вынужденно привилась, как и подруга. Другая девочка вакцинировалась, но это не спасло от ковид, довольно сильно переболела летом. ред.
В Болгарии 30% вакцинированных (и то, сколько из них реально сделали прививку, а не купили сертификат) и к декабрю начинаются поставки таблеток от короны (для начала вроде только в больницы) от Мерк и Пфайзер, так что процент вакцинированных вряд ли начнет расти ).
А тем более сейчас можно сдавать тест на антитела и при определенном уровне (150+) выдадут Green Pass.
Вот это абсолютно правильный подход, я считаю. Потому что власти Болгарии как раз хотят решить вопрос с ковидом, а не решить вопрос с вакцинацией. Это две разные вещи, две разные задачи. Легализация переболевших с антителами как раз об этом говорит! Про 150 тоже слышал, это только у Гинцбурга 300, хотя после Спутника не у всех и такое есть. А такой вопрос, у вас как и в Польше DCC нужен лишь для поездок куда-то по ЕС или есть ограничения ?