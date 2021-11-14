Им можно выходить из дома только на работу, учёбу, в продуктовые магазины и к врачу.

Локдаун продлится 10 дней с 15 ноября. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на канцлера Австрии Александр Шалленберг.

Нам необходимо повысить уровень вакцинации. Она на позорно низком уровне. С такой долей привитых мы застрянем в порочном круге. Александр Шалленберг канцлер Австрии

За нарушение ограничений граждан оштрафуют на 1450 евро, документы о вакцинации будет проверять полиция. Мера распространяется на всех непривитых старше 12 лет и затронет треть населения страны — около двух миллионов жителей.

В Австрии полностью вакцинированы 65% населения. Это считается одним из самых низких показателей в Западной Европе, в стране растёт заболеваемость Covid-19. 13 ноября там зафиксировали 13,1 тысячи новых случаев.