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Новости
Sasha Shambilova

В Австрии ввели локдаун для непривитых граждан из-за «позорно низкого» уровня вакцинации Статьи редакции

Им можно выходить из дома только на работу, учёбу, в продуктовые магазины и к врачу.

Локдаун продлится 10 дней с 15 ноября. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на канцлера Австрии Александр Шалленберг.

Нам необходимо повысить уровень вакцинации. Она на позорно низком уровне. С такой долей привитых мы застрянем в порочном круге.

Александр Шалленберг
канцлер Австрии

За нарушение ограничений граждан оштрафуют на 1450 евро, документы о вакцинации будет проверять полиция. Мера распространяется на всех непривитых старше 12 лет и затронет треть населения страны — около двух миллионов жителей.

В Австрии полностью вакцинированы 65% населения. Это считается одним из самых низких показателей в Западной Европе, в стране растёт заболеваемость Covid-19. 13 ноября там зафиксировали 13,1 тысячи новых случаев.

#новости #австрия #вакцинация #covid19

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55 комментариев
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WED CR.ST.

оштрафуют на 1450 евро

Могли бы на 38 евро больше, чего уж мелочиться

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24
Трогательный Слава

Как же хочется пошутить про Рейх и разделение граждан на группы... Но не буду!

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10
New

Я один раз пытался зайти в ночной клуб.... меня туда не пустили. это тоже Рейх или как?

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8
Трогательный Слава

Это был государственный клуб??

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8
New

нет

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0
Thomas O'Harriedge

гитлера ответ

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8
New

это кто?

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0
Thomas O'Harriedge

рейх в пальто

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10
New

у тебя будут ко мне еще вопросы?
жду

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0
Трогательный Слава

Нет! Мы вам перезвоним.

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4
ИгорьOK
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0
Charles Cross

Ну да, так же как когда на работе требуют пройти медосмотр

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1
АТВ

Dungeon ?

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0
New

что на счет разделение парковочных мест на инвалидные и обычные... это тоже Рейх?))))

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6
Трогательный Слава

В этой твой аналогии инвалидам запрещено водить ;)

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0
Иван Лунегов

Вспоминаю золотые времена интернетов. Тогда было правило, кто первый ссылается на фашизм, тот и слил. Сразу, автоматически. Потому что если ты приводишь в пример фашистов, то по теме тебе уже явно нечего сказать. Ну и опять же не забываем про воздух и воду.
А сейчас всё наоборот. Такое впечатление, что многие уверены, что кто первый приплёл фашиков тот и прав.

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3
Трогательный Слава

Не фашистов, а нацистов.
Во-вторых, никакой дискуссии или доказательств своей правоты я не приводил и ни с кем не спорил, к чему ты тут Годвина приплел вообще непонятно

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0
Трогательный Слава
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2
Трогательный Слава

Зассал

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1
Просто Тимуррр

Чота всхрюкнул от позорно низкого уровня в 65%

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6
Трогательный Слава

Ковид считает и исчезает именно при 80.

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4
АТВ

Главный вирусолог Голикова сказала, что 90...

Ответить
0
Трогательный Слава

146

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0
АТВ

Это когда они привьют 90 и выяснится, что изменений нет

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1
Трогательный Слава

@Русская Дыня уведомление

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6
Михаил Октябрьский

самому себе?

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2
New

аахаххахахах. я тоже хотел его отметить))))

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0
Света

Жители Челябинской области: подержи моё пиво. У нас жёсткий локдаун, магазины свыше 400 кв.м. – пускают только по кодам.
Так и получается, с работы – домой. Но народ не спешит прививаться. ТРК пустуют. На днях зашла в большой магазин одежды, они часть площади закрыли. Покупателей почти нет, хотя неделю назад даже толпилась очередь у кассы.

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5
solawind

А какой % вакцинации? И меняется ли он в итоге.

Ответить
1
Трогательный Слава

А какой рост эпидемии в сравнении с другими областями, я бы спрашивал.

Ответить
0
Света

Честно, лень искать, простите) Но знаю, что Челябинская – аутсайдер, есть же список регионов с плохой ситуацией, помню ещё про Орловскую область, где коечный фонд полностью себя исчерпал.
Мера, на самом деле, вынужденная. Про себя могу сказать, что болела дважды, бессимптомно. Делала пцр.

Ответить
0
Света

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/chelyabinskaya-oblast-smozhet-dostignut-kollektivnogo-immuniteta-k-covid-19-k-kontsu-2021-goda/

На сегодня 45%. Прививается сфера обслуживания и бюджетники.
Клянусь, из ста человек на работе (сфера не связанная с гражданским населением), никто дополнительно не привился. От силы человек 20 как вакцинировались летом или раньше, так этот уровень сохраняется. Руководство наше лояльное и сами не привиты, либо сделали Файзер за рубежом. Моя сестра вынужденно привилась, как и подруга. Другая девочка вакцинировалась, но это не спасло от ковид, довольно сильно переболела летом. ред.

Челябинская область сможет достигнуть…
Министр здравоохранения региона Юрий Семенов рассказал, какими темпами для этого должна идти…
www.1obl.ru
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0
Charles Cross

Конечно не спешат, они думают что пересидят эти ограничения

Ответить
0
Имя Фамилия

Им можно выходить из дома только на работу, учёбу, в продуктовые магазины и к врачу.

Моя обычная жизнь

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5
Аркадий Соколов

Фашизм

Ответить
1
Трогательный Слава

Какой фашизм в Европе? Ты сдурел? Он побежден больше 70 лет назад

Ответить
6
Аркадий Соколов

ты прав

Ответить
6
Трогательный Слава

спасибо

Ответить
6
ИгорьOK

Надо срочно придумывать новое название!

Ответить
0
Иван Прохоров

Привет, Дима, это правда ты? Вчера был в шоке, когда узнал...

Ответить
3
Аркадий Соколов

я аркадий соколов привет

Ответить
4
Аркадий Соколов

@Сергей Орлов твои стендапы класс

Ответить
2
Иван Прохоров

давай дружить

Ответить
1
Трогательный Слава

что эти австриешки знают о позорно низких уровнях

Ответить
3
Darth Felus

Для них наши антиваксеры вообще наверное не люди.

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2
Daniil Glubshev

. ред.

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0
Трогательный Слава

В Болгарии 30% вакцинированных (и то, сколько из них реально сделали прививку, а не купили сертификат) и к декабрю начинаются поставки таблеток от короны (для начала вроде только в больницы) от Мерк и Пфайзер, так что процент вакцинированных вряд ли начнет расти ).

А тем более сейчас можно сдавать тест на антитела и при определенном уровне (150+) выдадут Green Pass.

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2
Трогательный Слава

Медики здорового человека

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2
АТВ

Потому что медики настоящие мвслят иными категориями

Ответить
0
АТВ

Вот это абсолютно правильный подход, я считаю. Потому что власти Болгарии как раз хотят решить вопрос с ковидом, а не решить вопрос с вакцинацией. Это две разные вещи, две разные задачи. Легализация переболевших с антителами как раз об этом говорит! Про 150 тоже слышал, это только у Гинцбурга 300, хотя после Спутника не у всех и такое есть. А такой вопрос, у вас как и в Польше DCC нужен лишь для поездок куда-то по ЕС или есть ограничения ?

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0
Дмитрий Щёлоков

А потом там сделают, как в Сингапуре

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0
Сальвадор Лемонес

На все учёбы можно выходить?!

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0
Кирилл Вселенский

Ждем в москве

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0
Трогательный Слава

За нарушение ограничений граждан оштрафуют на 1450 евро

Не дождёмся.

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0
Shenmue
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0
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