По мнению экспертов, отключение номеров приведёт к снижению выручки операторов, а также к экономическим последствиям для бизнеса.

В соответствии с законом компании до 30 ноября должны внести сведения об абонентах в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на «Госуслугах». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, мобильные операторы не могут ничего сделать, кроме как только предупредить своих клиентов о необходимости внесения сведений в ЕСИА. «Не все зарегистрированы на „Госуслугах”. К тому же, не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их сим-карты, если они не внесут сведения», — сказал он.

По оценке Mobile Research Group, всего в России около 32 миллионов корпоративных сим-карт. При этом около 11 миллионов — это серые сим-карт. Из них около половины числятся у операторов как корпоративные, остальные зарегистрированы на физлиц. Больше других из-за такого закона может пострадать малый и средний бизнес, который пока не осознаёт риски отключения, считают эксперты.

Клиенты, которые заключили договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные пользователей в ЕСИА сразу. Для регистрации корпоративных абонентов, сим-карты которых используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, был принят переходный период — до 1 марта 2023 года.

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин рассказал изданию, что «регистрация номеров проходит по графику». По его словам, министерство проводит необходимые мероприятия, чтобы все корпоративные клиенты своевременно подали сведения о своих абонентах. В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 заверили рассказали, что сделали процедуру регистрации сим-карт максимально «безболезненной». В «Мегафоне» отказались комментировать ситуацию.