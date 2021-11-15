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Новости
Сергей Исенеков

Миллионы корпоративных номеров россиян отключат с 1 декабря из-за закона о серых сим-картах Статьи редакции

По мнению экспертов, отключение номеров приведёт к снижению выручки операторов, а также к экономическим последствиям для бизнеса.

В соответствии с законом компании до 30 ноября должны внести сведения об абонентах в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на «Госуслугах». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, мобильные операторы не могут ничего сделать, кроме как только предупредить своих клиентов о необходимости внесения сведений в ЕСИА. «Не все зарегистрированы на „Госуслугах”. К тому же, не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их сим-карты, если они не внесут сведения», — сказал он.

По оценке Mobile Research Group, всего в России около 32 миллионов корпоративных сим-карт. При этом около 11 миллионов — это серые сим-карт. Из них около половины числятся у операторов как корпоративные, остальные зарегистрированы на физлиц. Больше других из-за такого закона может пострадать малый и средний бизнес, который пока не осознаёт риски отключения, считают эксперты.

Клиенты, которые заключили договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные пользователей в ЕСИА сразу. Для регистрации корпоративных абонентов, сим-карты которых используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, был принят переходный период — до 1 марта 2023 года.

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин рассказал изданию, что «регистрация номеров проходит по графику». По его словам, министерство проводит необходимые мероприятия, чтобы все корпоративные клиенты своевременно подали сведения о своих абонентах. В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 заверили рассказали, что сделали процедуру регистрации сим-карт максимально «безболезненной». В «Мегафоне» отказались комментировать ситуацию.

#новости #связь

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17 комментариев
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Андрей Потеряхин

У меня на работе сущий ад из-за этого ублюдского закона. Даже несчастный шлагбаум надо регистрировать. Ладно если у тебя таких симок в корп. кабинете штук 10, а когда их почти 300. Еще параллельно вводят честный знак, как же у меня пригорает от этого тотального контроля, который еще и своими силами надо настроить.

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20
Подозрительный Абдужаббор

А вдруг шлагбаум захочет поддержать Навального? Не все же шлагбаумы сажать!

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11
Подозрительный Абдужаббор

Ну а почему бы и не все?

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2
Роман Андреев

Ой тоже намучился с честным знаком в 1С для Обуви, а скоро ещё и для всей одежды будет этот треш. Программисты 1С в этом году зарабатывают х5 зарплаты, теперь даже мелкий магазин одежды обязан подключать систему честного знака.

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3
Стильная самочка орангутана

Такая же хуйня. Ещё спасибо Мегафону за самый тормознутый ЛК, работать просто невозможно.

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0
Llaren Hlaalo

отключение номеров приведёт к снижению выручки операторов

УЖАС. Просто УЖАС, говорю вам. Бедный Вымпелком.

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8
Подозрительный Абдужаббор

УЖАС: Управление Жадных Апроприаторов Связи

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4
Andre Macareno

Эй, корпоративную симку от мамы было удобно во всяких сервисах давать и принимать звонки от курьеров и не брать трубку для остальных

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–2
Подозрительный Абдужаббор

Внимание, все разговоры со шлагбаумом записываются.

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4
Подозрительный Абдужаббор

Опять чтоли закон приняли, а как он будет исполняться и готово ли общество к нему не подумали?

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0
Bad Mother Fucker

почему не подумали

подумали и решили, что им похуй

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8
Подозрительный Абдужаббор

Мне интересно, у меня в машине 2 симкарты от сигнализации StarLine. Они тоже отключатся?

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0
Andrew Muralov

Зарегай их на фамилию Шлагбаум.

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3
Подозрительный Абдужаббор

Я их не регал. Вместе с сигнализацией шли

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0
Закомплексованная Душа

Да, могут отключить

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1
Романелло Кивогенс

А на кого они были оформлены?

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0
Подозрительный Абдужаббор

ЕСИА

та еще лагающая хрень, где чтобы получить тестового юзера на тестовом контуре, нужно зарегаться на реальный телефон

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0
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