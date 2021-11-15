Rambler отказалась от мирового соглашения с «Яндексом» по поводу товарного знака со словом «Афиша» Статьи редакции
Компании обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказывали источники.
- Rambler добилась решений в пользу своего бренда «Афиша» от Роспатента и Суда по интеллектуальным правам (СИП). На заседании СИП 8 ноября компания заявила о завершении процедуры медиации, пишет «Коммерсантъ».
- Медиатором выступала Торгово-промышленная палата. На заседании «Яндекс» хотела продолжить процедуру разрешения спора. Следующий процесс назначен на 13 декабря.
- «Афиша» от Rambler Group обратилась в Роспатент в декабре 2019 года. В тот же день ведомство отказало «Афише» в претензиях к торговому знаку «МТС Афиша». В конце декабря 2019 года палата по патентным спорам отклонила претензии и к «Яндексу», а сама компания подала в суд по интеллектуальным правам иск против «Афиши».
- В апреле 2020 года Rambler Group добилась частичного запрета на использование слова «Афиша» в сервисах «Яндекса» и МТС, а в июле «Яндекс» обжаловал решение.
- В октябре 2021 года источники «Ведомостей» сообщали, что компании начали переговоры по урегулированию спора. Компании обсуждали объединение билетного поля «Афиши» и «Яндекс.Афиши» — то есть продажа билетов на мероприятия сразу на двух сервисах.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что Rambler могла расширить количество реализуемых билетов, а совместное использование слова «афиша» может «размыть» товарный знак и привести к большим рискам для всего бизнеса «Афиши».
- Но применённый судом принцип приоритетности первичной регистрации может привести «к абсурдной ситуации», так как «Афиша» подала заявку на регистрацию, когда в России уже были другие бренды с таким названием, считает руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин.
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