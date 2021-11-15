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Новости
Сергей Исенеков

Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона Статьи редакции

При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.

47 47 комментариев
1766 просмотров

С 1 апреля 2022 года платёжная система Visa обнулит комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Соответствующее письмо компания направила в банки, пишет «Коммерсантъ».

В Visa подтвердили планы и отметили, что такое решение отвечает «рыночным реалиям». В компании уточнили, что не смогут влиять на комиссии, которые устанавливают сами банки для своих клиентов. При этом кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.

По мнению участников рынка, решение Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП), доля которого заметно растёт. В третьем квартале через СБП было проведено почти 1,4 триллиона рублей, а ежеквартальный рост составляет 30-40%. В четвёртом квартале через СБП могут пройти уже почти 2 триллиона рублей. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что рост доли платежей через СБП в первую очередь отнимает часть рынка у переводов по картам.

Ранее от комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефонов отказалась Mastercard. Как считает независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин, после таких решений можно ожидать изменений в тарифной политике банков.

В их интересах сохранить рынок перевода с карты на карту и обеспечить себе более высокую доходность по сравнению с СБП. Но расходы банков на комиссии платёжных систем по переводам на карту по номеру телефона составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента, остальное — их собственный доход.

Андрей Вылегжанин
независимый эксперт на рынке электронных платежей

В 2018 году Visa запустила сервис переводов с карты на карту по номеру телефона. В компании отмечали, что на тот момент Россия занимала первое место по сумме и количеству таких денежных переводов.

#новости #visa

47 47 комментариев
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Федя Прозоров

А разве можно было переводить деньги по номеру телефона без сбп?
*фото аутичного негретенка*

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2
Закомплексованная Душа

Да, но только для карт Visa

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1
Подозрительный Абдужаббор

внутри банка еще была тема у некоторых

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1
Закомплексованная Душа

Внутри банка у каждого есть по номеру телефона, но это совсем другое

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2
Виктор Ганелес

Не у каждого, но в остальном верно

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0
aqerd

так это не через сбп

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0
Подозрительный Абдужаббор

Как бы да, достаточно было иметь карту зеленого банка. Собственно СБП из-за этого и появился, зеленый банк обрабатывал больше 90% быстрых переводов и суммы постоянно росли.

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0
Подозрительный Абдужаббор

А ещё недавно Виза и Мастеркард снизили комиссию для Вайдберриез))
Конкуренция всегда хорошо!
Круто что Центробанк запили СБП

ПС Эх, сколько ТЖшников порвалось в треде по Вайлдбериез ред.

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2
Подозрительный Абдужаббор

осталось только им воспользоваться этим вайлдберизом

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0
Подозрительный Абдужаббор

Тебя забанили на этой барахолке?))

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0
Подозрительный Абдужаббор

ну типа по технике в других маркетах ценники лучше, а шмотки я покупаю оффлайн. короче пока что он не был для меня полезен или выгоден

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0
Подозрительный Абдужаббор

Для меня тоже. Опасаюсь там что-то покупать, пали много. А ширпотреб заказываю на Озоне. Озон на дистанции в 10 лет разъебёт Вайлдберириез.

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1
Дмитрий Григорьев

Озон на дистанции в 10 лет разъебёт Вайлдберириез

Эта идея витает так давно, что я уже думаю кто-то другой спустится, наконец, с горы.

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0
Подозрительный Абдужаббор

Озон просто публичная компания, с профессиональным менеджментом, долгосрочными инвестициями, опытной командой.

ВБ просто на пике популярности маркетплейсов и серых бабках выстрелили в какой-то момент, зачем они нужны уже сейчас- ХЗ. Без пали у них экономика не сойдётся.

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0
Подозрительный Абдужаббор

сбп сосатб

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0
Федя Прозоров

Кидать со своего счета в банке в другой очень даже

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2
Подозрительный Абдужаббор

ну пока что они были топ возможностью, теперь еще и на визе появится. но что то мне подсказывает что введут комиссии в самих банках.
особенно в сбере, ты шо , тот удавится

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0
Антигравитационный торт

Ты предлагаешь выяснять какая карта на другом конце?

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1
Подозрительный Абдужаббор

по первой цифре

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0
Антигравитационный торт

Легче по номеру телефона

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1
Подозрительный Абдужаббор

не всегда хочется светить свой номер телефона, особенно тот который привязан к банку

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–1
Подозрительный Абдужаббор
«Тайные знаки» пластиковой карты
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–2
Подозрительный Абдужаббор

минусаторы , в чем ваша прпоблема, я пошел посмотрел еще раз свои дебетовки , всё так и есть - 2 - мир, 4 - виза, 5 - мастер

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0
Федя Прозоров

Как бы государство за яики не взяли тот же сбер, потому что вбухали много бабла в раскрутку сбп

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1
new_comment

Государство, ЦБ, Сбер... У тебя всё в голове смешалось.
Кто кого должен за яики взять, если Сбер принадлежит государству и ЦБ принадлежит государству и СБП - конкурент Сбера.

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0
Подозрительный Абдужаббор

сбп - продукт НСПК, принадлежит ЦБ

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1
Подозрительный Абдужаббор

Это у тебя смешалось всё в одно "государство".
А есть правительство, которому принадлежат доли в госкорпорациях. Есть ЦБ, который независим в своей кредитно-денежной политике от правительства.
СБП- конкурент Сберу и Визе, это факт)

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0
Антигравитационный торт

Как через СБП со сбера на сбер перевести?

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0
Подозрительный Абдужаббор

нужно чтобы на том конце были включены входящие переводы по сбп в настройках, и поиском в сбере ввести сбп - самый быстрый способ найти их

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0
Антигравитационный торт

Только сбер себя убирает из списка банков

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0
Подозрительный Абдужаббор

в смысле, это же обязаловка ЦБшная

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0
Антигравитационный торт

Перевод через СБП, вводишь номер телефона, предлагает выбрать банк получателя, и в списке нет сбера

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0
Подозрительный Абдужаббор

значит он не разрешил в настройках у себя сбп, да, сбер такой хуйней занимается, там надо соглашение прожмакать

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0
Антигравитационный торт

Разрешил

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0
Подозрительный Абдужаббор

через список других банков попробуй принудительно выбрать сбер

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1
Антигравитационный торт

В том и дело что его нет в списке, не предполагается что со сбера на сбер будут переводить через СБП

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0
infinity one

Я с сам спокойно переводил на сбер через сбп

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1
Антигравитационный торт

со сбера на сбер?

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0
infinity one

С сдм

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0
Подозрительный Абдужаббор

Там у Сбера за такое по умолчанию включена комиссия, но её можно отключить в настройках мобильного приложения.

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0
Новичок

Не должно предлагаться. СБП это межбанковская система, для переводов из одного банка в ДРУГОЙ. И только с дебетового счета на дебетовый(можно кредитный использовать, если технически счет является дебетовым)

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1
Подозрительный Абдужаббор

не могу повторить твой кейс сам, я не пользуюсь сбером из принципа

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0
Подозрительный Абдужаббор

могу ишь сказать что когда просил родителей перевести мне со сбера в другой банк по сбп, у них всё получилось

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0
Антигравитационный торт

Такой бан теневой и никто не борется

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0
Антигравитационный торт

Сейчас проверю

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0
Подозрительный Абдужаббор

Оно его взяло когда СБП заставило прикрутить к себе, собственно сам СБП создан был что хоть как то конкурировать со сберовскими моментальными переводами.

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0
Andrew Muralov

А будет наценка 2% при пополнении карт Мир?

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0
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