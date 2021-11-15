Производители и импортёры назвали причиной проблем новый формат уведомлений о новых позициях алкоголя, а Росалкогольрегулирование — ошибки самих компаний.

{"id":475212,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/475212-v-prednovogodniy-sezon-proizvoditeli-piva-i-vina-stolknulis-s-problemami-vvoda-novyh-sortov-iz-za-novyh-trebovaniy","title":"\u0412 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u0443\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475212-v-prednovogodniy-sezon-proizvoditeli-piva-i-vina-stolknulis-s-problemami-vvoda-novyh-sortov-iz-za-novyh-trebovaniy&title=\u0412 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u0443\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475212-v-prednovogodniy-sezon-proizvoditeli-piva-i-vina-stolknulis-s-problemami-vvoda-novyh-sortov-iz-za-novyh-trebovaniy","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475212-v-prednovogodniy-sezon-proizvoditeli-piva-i-vina-stolknulis-s-problemami-vvoda-novyh-sortov-iz-za-novyh-trebovaniy&text=\u0412 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u0443\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475212-v-prednovogodniy-sezon-proizvoditeli-piva-i-vina-stolknulis-s-problemami-vvoda-novyh-sortov-iz-za-novyh-trebovaniy&text=\u0412 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u0443\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475212-v-prednovogodniy-sezon-proizvoditeli-piva-i-vina-stolknulis-s-problemami-vvoda-novyh-sortov-iz-za-novyh-trebovaniy","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u0443\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475212-v-prednovogodniy-sezon-proizvoditeli-piva-i-vina-stolknulis-s-problemami-vvoda-novyh-sortov-iz-za-novyh-trebovaniy","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 69 просмотров

Некоторые производители и импортеры рассказали, что столкнулись с проблемами оборота алкогольной продукции из-за новых правил Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Проблемы вызвал новый формат уведомлений о начале оборота новых сортов пива и вина. Об этом пишет РБК.

С 1 ноября 2021 года производители и импортёры алкоголя перед началом торговли новой продукцией или внесения изменений в документы об уже торгующихся должны либо использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС, либо систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Прежде документы и сведения вносились в Федеральный реестр алкогольной продукции на сайте Росалкогольрегулирования.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (бренды BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Corona Extra и др.) Ораз Дурдыев рассказал РБК, что сейчас не обеспечена стабильная работа ни одного из предложенных вариантов, а сервис подачи уведомлений через предыдущий функционал уже отключён. По его словам, это лишило компании не только альтернативного канала подачи сведений, но и возможности подготовки своих учетных записей для перехода на новые системы.

Директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьёв отметил, что новая система «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС вводилась с ограниченным функционалом. Воробьёв считает, что для бизнеса это означает невозможность введения в оборот новых сортов, мест производства и подачи уточнений к существующим на рынке брендам продукции.

Представители компании-производителя игристых вин «Абрау Дюрсо» рассказали изданию, что не могут вывести на рынок новые позиции из-за аналогичных проблем с новыми уведомлениями. Один из федеральных ритейлеров также не смог ввести в ассортимент новинки и перевыпустить акцизные марки для части ассортимента.

Проблема осложняется тем, что сейчас высокий предновогодний сезон, и она становится критичной. Объём продукции, которую невозможно поставить на полки, уже исчисляется миллионами рублей.

представитель федерального ритейлера



Представитель Росалкогольрегулирования сообщил РБК, что система ЕГАИС работает в штатном режиме. «Мы отмечаем рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции в учётных программах на стороне участников рынка», — сказал он. В ведомстве уточнили, что выпустили дополнительные разъяснения по заполнению уведомлений и готовы оказывать консультативную поддержку по каждому конкретному случаю.