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Новости
Сергей Исенеков

В предновогодний сезон производители пива и вина столкнулись с проблемами ввода новых сортов из-за новых требований Статьи редакции

Производители и импортёры назвали причиной проблем новый формат уведомлений о новых позициях алкоголя, а Росалкогольрегулирование — ошибки самих компаний.

3 3 комментария
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Некоторые производители и импортеры рассказали, что столкнулись с проблемами оборота алкогольной продукции из-за новых правил Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Проблемы вызвал новый формат уведомлений о начале оборота новых сортов пива и вина. Об этом пишет РБК.

С 1 ноября 2021 года производители и импортёры алкоголя перед началом торговли новой продукцией или внесения изменений в документы об уже торгующихся должны либо использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС, либо систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Прежде документы и сведения вносились в Федеральный реестр алкогольной продукции на сайте Росалкогольрегулирования.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (бренды BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Corona Extra и др.) Ораз Дурдыев рассказал РБК, что сейчас не обеспечена стабильная работа ни одного из предложенных вариантов, а сервис подачи уведомлений через предыдущий функционал уже отключён. По его словам, это лишило компании не только альтернативного канала подачи сведений, но и возможности подготовки своих учетных записей для перехода на новые системы.

Директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьёв отметил, что новая система «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС вводилась с ограниченным функционалом. Воробьёв считает, что для бизнеса это означает невозможность введения в оборот новых сортов, мест производства и подачи уточнений к существующим на рынке брендам продукции.

Представители компании-производителя игристых вин «Абрау Дюрсо» рассказали изданию, что не могут вывести на рынок новые позиции из-за аналогичных проблем с новыми уведомлениями. Один из федеральных ритейлеров также не смог ввести в ассортимент новинки и перевыпустить акцизные марки для части ассортимента.

Проблема осложняется тем, что сейчас высокий предновогодний сезон, и она становится критичной. Объём продукции, которую невозможно поставить на полки, уже исчисляется миллионами рублей.

представитель федерального ритейлера

Представитель Росалкогольрегулирования сообщил РБК, что система ЕГАИС работает в штатном режиме. «Мы отмечаем рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции в учётных программах на стороне участников рынка», — сказал он. В ведомстве уточнили, что выпустили дополнительные разъяснения по заполнению уведомлений и готовы оказывать консультативную поддержку по каждому конкретному случаю.

Новогодние каникулы — время самых высоких продаж алкоголя. С декабря по середину января спрос на алкогольные напитки выше на 20-25%, чем в другие месяцы.

#новости #алкоголь

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ЗАЧЕМ НОВЫЕ СОРТА? КОГДА УЖЕ ЕСТЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ?

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Аркадий Соколов

вам туда

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Аркадий Соколов

vc.ru

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