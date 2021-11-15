В предновогодний сезон производители пива и вина столкнулись с проблемами ввода новых сортов из-за новых требований Статьи редакции
Производители и импортёры назвали причиной проблем новый формат уведомлений о новых позициях алкоголя, а Росалкогольрегулирование — ошибки самих компаний.
Некоторые производители и импортеры рассказали, что столкнулись с проблемами оборота алкогольной продукции из-за новых правил Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Проблемы вызвал новый формат уведомлений о начале оборота новых сортов пива и вина. Об этом пишет РБК.
С 1 ноября 2021 года производители и импортёры алкоголя перед началом торговли новой продукцией или внесения изменений в документы об уже торгующихся должны либо использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС, либо систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Прежде документы и сведения вносились в Федеральный реестр алкогольной продукции на сайте Росалкогольрегулирования.
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (бренды BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Corona Extra и др.) Ораз Дурдыев рассказал РБК, что сейчас не обеспечена стабильная работа ни одного из предложенных вариантов, а сервис подачи уведомлений через предыдущий функционал уже отключён. По его словам, это лишило компании не только альтернативного канала подачи сведений, но и возможности подготовки своих учетных записей для перехода на новые системы.
Директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьёв отметил, что новая система «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС вводилась с ограниченным функционалом. Воробьёв считает, что для бизнеса это означает невозможность введения в оборот новых сортов, мест производства и подачи уточнений к существующим на рынке брендам продукции.
Представители компании-производителя игристых вин «Абрау Дюрсо» рассказали изданию, что не могут вывести на рынок новые позиции из-за аналогичных проблем с новыми уведомлениями. Один из федеральных ритейлеров также не смог ввести в ассортимент новинки и перевыпустить акцизные марки для части ассортимента.
Представитель Росалкогольрегулирования сообщил РБК, что система ЕГАИС работает в штатном режиме. «Мы отмечаем рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции в учётных программах на стороне участников рынка», — сказал он. В ведомстве уточнили, что выпустили дополнительные разъяснения по заполнению уведомлений и готовы оказывать консультативную поддержку по каждому конкретному случаю.
Новогодние каникулы — время самых высоких продаж алкоголя. С декабря по середину января спрос на алкогольные напитки выше на 20-25%, чем в другие месяцы.