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Новости
Сергей Исенеков

Китайские власти предупредили, что собутыльники будут нести ответственность за правонарушения выпивавших с ними Статьи редакции

Если пьяный человек попал в аварию, спрашивать будут и с тех, кто с ним пил.

25 25 комментариев
1226 просмотров
Фото Culture Trip

Китайские суды могут привлечь граждан к ответственности за неспособность сопроводить человека в алкогольном опьянении в безопасное место или отправить его в больницу при необходимости. Также к наказанию привлекут, если человек не отговорил пьяного садиться за руль. Об этом рассказал местный телеканал CCTV.

После публикаций в местных СМИ предупреждений многие пользователи соцсети Weibo вывели в тренды хэштег #4drinkingbehaviorsthatrequirelegalresponsibility, который собрал 280 миллионов просмотров и в котором говорится о «формах употребления алкоголя, требующих юридической ответственности».

Что именно повлекло за собой такую реакцию точно неизвестно. Insider отмечает, что в правительственных докладах упоминается множество случаев происшествий с людьми в нетрезвом виде, которые случились за последнее время.

Употребление алкоголя широко распространено в китайской бизнес-культуре. В Китае принято договариваться о контрактах и обсуждать условия сделок в барах, употребляя огромное количество алкоголя. Отказ от приглашения выпить рассматривается как крайне неуважительный жест.

Большинство пользователей прокомментировали предупреждения от СМИ, что им не нравится, когда их босс зовёт обсудить детали работы в бар. При этом они чувствуют давление со стороны своего начальства и считают, что могут понести наказание, если откажутся.

#новости #китай

25 25 комментариев
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Пётр Козлов

Родственник врага народа

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9
Ян Фёдоров

собутыльник врага народа

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4
Вячеслав Германович

Собутыльник родственника врага народа

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0
АТВ

А это правильно! Поддерживаю решение полностью!

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6
Подозрительный Абдужаббор
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9
АТВ

Конишуа !

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1
Подозрительный Абдужаббор

Бухаешь с другом, сам нажрвлся и не помнишь как домой доехал. Друг взял каршеринг и убился нахуй, а сядешь ты.

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0
Слава Инженеров

а если бы тебя за год до этого посадили за оскорбление чьих-нибудь чувств, то такого бы не случилось

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0
artemy_hoover

они чувствуют давление со стороны своего начальства и считают, что могут понести наказание, если откажутся.

Теперь можно будет нахуевертеть по пьяни и потащить босса паравозом хех

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3
Подозрительный Абдужаббор

И работодатель, раз выдал ему денег

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2
Аркадий Соколов

фашистская диктатура

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0
Подозрительный Абдужаббор

зачем рашку приплел?

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4
Аркадий Соколов

китай хуже россии, но с россией легче разобраться

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0
Richard Lewis

Чем же Китай хуже России?

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0
АТВ

Минус миска риса, кошка жена вообще не жди. Мне отдали

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1
Seon

Поэтому я всегда пью один.

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1
Подозрительный Абдужаббор

пей со своим врагом

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0
Marina Davidova

а если враг потом подставит? или кто быстрее?

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0
Евгений Миронов

Забурился бы вечерком в барк с картинки с удовольствием

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0
Richard Lewis

Отказ от приглашения выпить рассматривается как крайне неуважительный жест.

Я в душе китаец получается.

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0
Дмитрий Григорьев

ееееее, коллективная ответственность!

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0
Андрон

Китайское правительство просто молодцы! Сопли не жуют, в бункер не бегут.

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0
Леонид Бережной

"Большинство пользователей прокомментировали предупреждения от СМИ, что им не нравится, когда их босс зовёт обсудить детали работы в бар. При этом они чувствуют давление со стороны своего начальства и считают, что могут понести наказание, если откажутся."

Почему за 20 лет стажа, ни один мой начальник не был китайцем???

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0
Mr Hidden

Скоро децимацию введут.

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Комментарий удален

Максим Манчестер

Си против говнарей с Болотки.

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