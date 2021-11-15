Китайские власти предупредили, что собутыльники будут нести ответственность за правонарушения выпивавших с ними Статьи редакции
Если пьяный человек попал в аварию, спрашивать будут и с тех, кто с ним пил.
Китайские суды могут привлечь граждан к ответственности за неспособность сопроводить человека в алкогольном опьянении в безопасное место или отправить его в больницу при необходимости. Также к наказанию привлекут, если человек не отговорил пьяного садиться за руль. Об этом рассказал местный телеканал CCTV.
После публикаций в местных СМИ предупреждений многие пользователи соцсети Weibo вывели в тренды хэштег #4drinkingbehaviorsthatrequirelegalresponsibility, который собрал 280 миллионов просмотров и в котором говорится о «формах употребления алкоголя, требующих юридической ответственности».
Что именно повлекло за собой такую реакцию точно неизвестно. Insider отмечает, что в правительственных докладах упоминается множество случаев происшествий с людьми в нетрезвом виде, которые случились за последнее время.
Употребление алкоголя широко распространено в китайской бизнес-культуре. В Китае принято договариваться о контрактах и обсуждать условия сделок в барах, употребляя огромное количество алкоголя. Отказ от приглашения выпить рассматривается как крайне неуважительный жест.
Большинство пользователей прокомментировали предупреждения от СМИ, что им не нравится, когда их босс зовёт обсудить детали работы в бар. При этом они чувствуют давление со стороны своего начальства и считают, что могут понести наказание, если откажутся.
"Большинство пользователей прокомментировали предупреждения от СМИ, что им не нравится, когда их босс зовёт обсудить детали работы в бар. При этом они чувствуют давление со стороны своего начальства и считают, что могут понести наказание, если откажутся."
Почему за 20 лет стажа, ни один мой начальник не был китайцем???
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