Если пьяный человек попал в аварию, спрашивать будут и с тех, кто с ним пил.

{"id":475275,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/475275-kitayskie-vlasti-predupredili-chto-sobutylniki-budut-nesti-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-vypivavshih-s-nimi","title":"\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u043f\u0438\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475275-kitayskie-vlasti-predupredili-chto-sobutylniki-budut-nesti-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-vypivavshih-s-nimi&title=\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u043f\u0438\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475275-kitayskie-vlasti-predupredili-chto-sobutylniki-budut-nesti-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-vypivavshih-s-nimi","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475275-kitayskie-vlasti-predupredili-chto-sobutylniki-budut-nesti-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-vypivavshih-s-nimi&text=\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u043f\u0438\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475275-kitayskie-vlasti-predupredili-chto-sobutylniki-budut-nesti-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-vypivavshih-s-nimi&text=\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u043f\u0438\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475275-kitayskie-vlasti-predupredili-chto-sobutylniki-budut-nesti-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-vypivavshih-s-nimi","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u043f\u0438\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475275-kitayskie-vlasti-predupredili-chto-sobutylniki-budut-nesti-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-vypivavshih-s-nimi","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 1226 просмотров

Фото Culture Trip



Китайские суды могут привлечь граждан к ответственности за неспособность сопроводить человека в алкогольном опьянении в безопасное место или отправить его в больницу при необходимости. Также к наказанию привлекут, если человек не отговорил пьяного садиться за руль. Об этом рассказал местный телеканал CCTV.

После публикаций в местных СМИ предупреждений многие пользователи соцсети Weibo вывели в тренды хэштег #4drinkingbehaviorsthatrequirelegalresponsibility, который собрал 280 миллионов просмотров и в котором говорится о «формах употребления алкоголя, требующих юридической ответственности».

Что именно повлекло за собой такую реакцию точно неизвестно. Insider отмечает, что в правительственных докладах упоминается множество случаев происшествий с людьми в нетрезвом виде, которые случились за последнее время.

Употребление алкоголя широко распространено в китайской бизнес-культуре. В Китае принято договариваться о контрактах и обсуждать условия сделок в барах, употребляя огромное количество алкоголя. Отказ от приглашения выпить рассматривается как крайне неуважительный жест.