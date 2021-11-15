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Новости
Сергей Исенеков

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова объявили в розыск по уголовному делу Статьи редакции

Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса. Какая именно, не уточняется.

55 55 комментариев
2277 просмотров
Скриншот телеграм-канала «ЧТД»

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова объявили в розыск по «статье УК». Сведения об этом содержатся в соответствующей базе данных МВД. На это обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Как сообщил адвокат Верзилова, причиной объявления в розыск стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства.

В июле 2020 года издателю «Медиазоны» предъявили обвинение по статье 330.2 УК РФ о неуведомлении о двойном гражданстве из-за наличия у него канадского паспорта. Нарушения по этой статье наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 400 часов.

29 сентября 2021 года Минюст признал «иноагентами» «Медиазону», её издателя Петра Верзилова и главного редактора Сергея Смирнова.

#новости

55 55 комментариев
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55 комментариев
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Подозрительный Абдужаббор

Разыскивается Верзилов потому что он Верзилов

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32
Подозрительный Абдужаббор

Статья УК "Верзилов"

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8
Подозрительный Абдужаббор

Статья "Много пиздишь на власть" .

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17
Подозрительный Абдужаббор

Стало стремно

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3
Marhal_New _Arleana

Хорошо, что ты не пошла в структуры Навального, хотя я тебе советовал.

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0
Подозрительный Абдужаббор

Меня звали координатором)

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1
Marhal_New _Arleana

А что там делают координаторы? Что за обязанности?

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Координируют

Ответить
3
Подозрительный Абдужаббор

Ауф

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1
Marhal_New _Arleana

Типо менеджер по продажам?

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

дорогой, шо ты несёш. координатор - это глава штаба, который грубо говоря мини-Волков для каждого города

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

А что делает Волков вне стримов и видео? Я себе это просто слабо представляю. Наверно он типа менеджер.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Организация и координирование митингов как минимум

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Ну они же митинги не каждую неделю проводим. Мягко скажем.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Что за обязанности?

сидеть

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

пусть суетятся, не думают что всё схвачено

Ответить
0
Тиджей

и правда, почему ты ещё не схвачен??

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

я же не сказал кто "они"

Ответить
0
Тиджей

КТО ОНИ??????

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

те самые

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

да

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Кто-то на Дожде сказал, что власть это как алкаш с дубиной. Никогда не знаешь когда и кому прилетит.

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0
Стильная самочка орангутана

Потому что симпотный

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

Еееее Верзилов

Ответить
2
Mario Puzo

Патамуша он краш

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

А есть ли краши со стороны государства? То-то же!

Ответить
1
Mario Puzo

А как же Губернатор ЯНАО? То-то же!

Ответить
0
Пётр Козлов

Человек есть, но статья пока ещё не нашлась

Ответить
18
Подозрительный Абдужаббор
Ответить
19
Bad Mother Fucker

неудачная попытка отравления не осталась безнаказанной

Ответить
18
Подозрительный Абдужаббор

Более конкретной информации, почему именно его объявили в розыск, пока нет.

Все всё понимают, детали не важны

Ответить
15
Дмитрий Григорьев

Скорее это как нож не доставать, но известно, что он за пазухой. Хотя может и бензопила.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

начни свой день с очередных новостей про репрессии

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

С чашечки горячего репрессо

Ответить
7
Stanley H. Tweedle

Надеюсь, он съебал из швабрии

Ответить
3
Подозрительный Абдужаббор

Швамбрании

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

в комментах сразу видно тех, кто не знает про кондуит С:

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

Немного обидно за Швамбранию из-за этой новой шутки, но что ж поделать.

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

Кассиль провидец, чё. И кондуит на всех есть и швамбрания неиллюзорная. Хорошо, Ося не дожил.

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

дя)

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

У меня сначала настолка была, а книгу позже прочёл.

Ответить
0
Славой Жижек

еееееее Кассиль...

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Швабии

Ответить
0
Илья Ильин

Именно, он уже пол года как покинул швабрийскую педерастию

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Швабрандии

Ответить
0
K P

Фотка красивая! Повезло...

Ответить
3
Подозрительный Абдужаббор

На вайтхола похож прям

Ответить
1
Emil

Красивые фото!

Ответить
0
Скачал? Раздавай!

Если проёбываешь обязательное посещение в полицию, то уголовка, да

Ответить
0
Антон Коваленко

они просто заранее создали анкету чтобы потом никто не занял, это как с никнеймов, на всякий случай

Ответить
0
Иван

А он симпатичный :)

Ответить
0
Dizzy Dizz

А разве сокрытие двойного гражданства - уголовка?

Ответить
0
Славой Жижек

с 2014

Путин подписал закон, вводящий уголовную…
Согласно закону, россияне обязаны уведомить ФМС о наличии иного гражданства в течение 60 дней со…
tass.ru
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0
Charles Cross

Неужели репрессии из-за QR кодов начались?

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0
Miracle Movies

Будто бы у депутатов нет скрытого второго гражданства

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0
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