Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса. Какая именно, не уточняется.

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Скриншот телеграм-канала «ЧТД»



Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова объявили в розыск по «статье УК». Сведения об этом содержатся в соответствующей базе данных МВД. На это обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Как сообщил адвокат Верзилова, причиной объявления в розыск стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства.

В июле 2020 года издателю «Медиазоны» предъявили обвинение по статье 330.2 УК РФ о неуведомлении о двойном гражданстве из-за наличия у него канадского паспорта. Нарушения по этой статье наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 400 часов.