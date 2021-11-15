Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова объявили в розыск по уголовному делу Статьи редакции
Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса. Какая именно, не уточняется.
Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова объявили в розыск по «статье УК». Сведения об этом содержатся в соответствующей базе данных МВД. На это обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».
Как сообщил адвокат Верзилова, причиной объявления в розыск стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства.
В июле 2020 года издателю «Медиазоны» предъявили обвинение по статье 330.2 УК РФ о неуведомлении о двойном гражданстве из-за наличия у него канадского паспорта. Нарушения по этой статье наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 400 часов.
29 сентября 2021 года Минюст признал «иноагентами» «Медиазону», её издателя Петра Верзилова и главного редактора Сергея Смирнова.