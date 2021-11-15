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Новости
Артём Мазанов

Суд в Екатеринбурге оправдал экс-полицейских, осуждённых за изнасилование девушки в служебной машине Статьи редакции

В их действиях не нашли состава преступления. Ранее этот же суд признал экс-полицейских виновными и назначил им до 6,5 лет колонии.

87 87 комментариев
4865 просмотров

Ленинский районный суд Екатеринбурга отменил приговор трём экс-полицейским по делу о групповом изнасиловании девушки в служебной машине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Приговор вынесли «в связи с отсутствием в деяниях состава преступления». Он пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Троих полицейских обвиняли в том, что в августе 2019-го они задержали 22-летнюю девушку и изнасиловали в патрульной машине. После этого их уволили, а 17 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. 15 июля 2020 года экс-полицейские получили от 6 до 6,5 лет колонии. В декабре 2020 года приговор отменили.

E1 пишет, что после направления дела на новое рассмотрение одна из секс-работниц рассказала, что пострадавшая тоже оказывала такие услуги и оговорила полицейских по указанию обвиняемого в сутенёрстве — силовики мешали его бизнесу.

#новости #право

87 87 комментариев
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87 комментариев
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Аркадий Соколов

те самые 0,001% оправдательных приговоров в россии ред.

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82
Подозрительный Абдужаббор

А ГОВОРЯТ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РАЗВАЛИЛАСЬ!

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10
Подозрительный Абдужаббор

Леваки соснули как всегда!1

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2
Подозрительный Абдужаббор

Ну ті жжешь

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Ухмыляется сидит, веселится, но рожи при этом всё равно прячут. Типичный российский каратель.

Ответить
27
Я|выросла|в|лесу
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11
Подозрительный Абдужаббор

Не каратель, а защитник говнохранителей

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Они мультизадачные

Ответить
3
Подозрительный Абдужаббор

Многопортовіе

Ответить
0
Аркадий Соколов

прям как российские заключенные

Ответить
3
Подозрительный Абдужаббор

Осуждаю!

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

Лица как на подбор

Ответить
0
Alex Bernhardt

Хули это же не песенки на стримах петь. Всего лишь человека выебали.

Ответить
25
Подозрительный Абдужаббор

Скрепно так-то, нечай сор из избы выносить!

Ответить
12
Forrest_Dumb

Скрепно когда шваброй или бутылкой.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

работайте братья

Ответить
23
Подозрительный Абдужаббор

одна из секс-работниц рассказала, что пострадавшая тоже оказывала такие услуги и оговорила полицейских по указанию обвиняемого в сутенёрстве — силовики мешали его бизнесу

а вот эта хуйня доказана?

Ответить
7
Подозрительный Абдужаббор

нет оснований не доверять показаниям секс-работницы

Ответить
39
испанский смех

полицейские секс-работники

Ответить
0
Простой русский Лёха Ебленюк

правильно, вообще бабам надо в хаджабе ходить тогда вопросов не будет

Ответить
6
Аркадий Соколов

джаба хате

Ответить
11
Славой Жижек

пицца хате

Ответить
8
Простой русский Лёха Ебленюк

во всем виноват горбачев

Ответить
8
Подозрительный Абдужаббор

Не развалил империю до конца

Ответить
5
Аркадий Соколов

он не пытался

Ответить
4
Подозрительный Абдужаббор

Совок импотент, как же вімілась совковая номенклатура всего за сорок лет, от людоеда до импотента. Вот к какому развитию приводит пресмікание

Смерть Сталина просто прекрасній фильм

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0
Аркадий Соколов

почему в украине не было хорошего импотента у власти??

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2
Подозрительный Абдужаббор

Как єто, Кравчук
Именно благодаря ему Украина смогла принять хоть какую-то конституцію отличную от совковрй
У беларусов например не получилось, от туда Лукашенко потом и вішел

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2
Подозрительный Абдужаббор

Каучук лучше

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3
Аркадий Соколов

лучше назарбаев

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

Просто русским северній Казахстан не нужен, они Азию боятся

Ответить
0
Аркадий Соколов

нужен, просто казахстан стабильная держава которая может дать отпор

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

Ладно, соглашусь, нихуя о Казахстане кроме того что туда всех ссілали не знаю.

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

То есть Борат тебя ничему не научил?

Ответить
4
Подозрительный Абдужаббор

Примерно на том же уровне понимание, почти

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

Бешбармак и Алга Казахстан!

Ответить
0
испанский смех

во всем виноват чубайс!

Ответить
0
испанский смех

вечер в джаба хату, арестанты

Ответить
0
Андрон

Жду не дождусь, а то совсем распустились.

Ответить
0
Андрей Рядькин

что с тем качком, который в фитнесс клубе посидел рядом с лоли?

Ответить
9
Подозрительный Абдужаббор

А с качком что не так?
Был замечен в устном общении с малолеткой?

Ответить
0
Андрей Рядькин

там какой то ужас
Фитнес-тренер Алексей Сушко в начале этого года был признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга его приговорили к 8 годам колонии. Затем облсуд смягчил наказание, сократив срок до 6 лет колонии.

По версии следствия, 18 ноября 2017 года подсудимый в фитнес-центре, где он работал, сидя на диване рядом с девочкой, занимался онанизмом, прикрываясь папкой. Следствие ссылалось на видеозапись из фитнес-центра, считая вину Сушко очевидной. Позже защита тренера распространила 20-минутную запись видео, на котором видно, что мужчина просто сидит рядом с девочкой на диване, а потом уходит. Никаких сексуальных действий на кадрах не видно.

Ответить
9
Подозрительный Абдужаббор

Спасибо.
То есть, по факту, просто сидел рядом с несовершеннолетней.
(Я так и предполагал).
Отъехал на 6 лет.

Ответить
2
Андрей Рядькин

если у этой несовершеннолетней есть папа, которому очень надо бросить тень на конкурирующий фитнесс клуб, то конечно лучше носить на себе видеорегистратор. Хотя тут ему даже видос не помог

Ответить
3
Подозрительный Абдужаббор

Хотя тут ему даже видос не помог

Ну это просто зашквар какой-то.

Ответить
0
Андрей Рядькин

https://www.change.org/p/прокуратура-екатеринбурга-выпустите-фитнес-тренера-из-сизо

Подпишите петицию
Остановить беспредел Следственных органов и отпустить невиновного фитнес-тренера
www.change.org
Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Сел рядом, засунул руку себе в карман

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

В свой? Не в её?

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

В свой

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Ну, это непорядок.
Должен быть изолирован от общества на дцать лет.

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

Да!

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

В воровской

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Сидит вроде

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Изнасилования — это национальная скрепа получается.

Ответить
8
Forrest_Dumb

Хорошо что Пыня спас Россиюшку от беспредела лихих девяностых. Тогда хоть какие-то понятия были и насильников забивали под шконарь ногами и палками.

Ответить
6
stikerman

Как удобно и во время появилась эта работница. Интересно, за сколько натрудилась?

Ответить
3
Подозрительный Абдужаббор

Небось пригрозили и её изнасиловать

Ответить
3
stikerman

Просто нелогично, в первом значит осудили, дали реальные сроки, а в этом отмена и полное оправдание. Кхм, не просто же в первом им дали такие сроки, наверняка была экспертиза, брали биоматериал.

Ответить
4
Подозрительный Абдужаббор

Давно был как-то случай, когда какой-то депутат девушку изнасиловал. Тоже сроки планировали дать, а потом на суде сказал что бес попутал и его оправдали полностью.
Полиции я уж точно не поверю

Ответить
1
stikerman

Вот я тоже не особо верю

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

была экспертиза, брали биоматериал.

Или нет?

Или, как заведено со времён СССР - девка говорит, что изнасиловали - значит, изнасиловали.
Устного заявления вполне достаточно.

Ответить
0
stikerman

Какая-то мутная история, хз даже ред.

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Ну вот, как я и предположил.
Только слова.
Обратилась, допустим, с заявой неделю спустя после событий.
К доктору после событий не ходила, биоматериал не сдавала.
Значит, только её слова.

Ответить
0
stikerman

Все равно доверия нет, ментам ничего не стоит оклеветать, а было или нет, без данных, тут не угадать какая из сторон лжет. Даже не знаю.

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Насчёт ментов - да, конечно.
И то, что они крышуют проституток - факт известный.
А тут: нет свидетелей, нет возможности сделать тест ДНК.
Вот, они и соскочили.

Ответить
0
stikerman

Вот еще что пишут на е1

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Может, у них (ментов) с этим Колосовым и были какие-то тёрки, фиг знает. Например, он с ними не хотел делиться. Вот и решил подставить, кто знает.

Ответить
0
stikerman

Как в лучших традициях русских сериалов прям. 🤣

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Russian Twin Peaks

Ответить
1
stikerman

но учитвая сколько голов полетело с мест и первый приговор, с проституцей там явно что-то связано.

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Или, как заведено в РФ — девка говорит, что изнасиловали, а ей «сама виновата» и «нет оснований для заведения уголовного дела»

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Такое . . .
Если бы были мазки, тесты ДНК, то объяснения тех событий подруги по цеху не помогли бы ментам соскочить.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Видео тому качку, которого посадили чёт не помогло.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Там вроде подставили тренера, пишут.

Ответить
0
Задумчивой Кот

И тут мы вспоминаем похождения одной известной малолетки в тулате клуба заснятые на видео.
Прекрасно у нас дела заводят по подобным заявления и сажают людей. В данном случае нюанс в том, что это менты.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

А, ну тогда всё, полностью оправданы!

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

- Вы виноваты?
- Нет
- Ну на "нет" и суда нет

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3
Ирина Китаева

какойто пиздеж
сутеры самые тупые забитые и зажатые ссыкуны каких только можно представить.
чтобы придумать такой план, и чтобы какаято из баб, даже если она работница согласилась на такое... пиздеж пиздеж пиздеж
почему их двое то тогда?

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3
Подозрительный Абдужаббор

По статье со слову "рассказала" такой лол)
"— Она позвонила, по-моему, Саше, либо Андрею [Колосовым], не помню, кому из них. Сказала — так и так, меня поймали, я предложила им сделать минет, чтобы они не везли меня в участок... Они согласились, я его сделала, и потом меня отпустили. Не пожаловалась, а просто сказала. И они с этого решили им «подарочек» такой сделать. Этим пэпээсникам решили отомстить, они им мешали. У них [Колосовых] были связи в органах, им подсказали, куда нужно обратиться, чтобы полицейских закрыли."
"Согласно версии защиты, которую сейчас подтвердила Анна, уроженка Казахстана сама предложила им воспользоваться своими услугами, чтобы сотрудники полиции не везли ее в участок, потому что ей грозила депортация. Двое из троих согласились. Это был добровольный сексуальный контакт, который, хотя и бросает тень на моральный облик полицейских, очень далек от предъявленных обвинений в изнасиловании."

Ответить
0
Даниил Шинкаренко

А само изнасилование было?

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0
Ирина Китаева

непорочное зачатие

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0
Подозрительный Абдужаббор

А были ли сами полицейские?

Ответить
0
Даниил Шинкаренко

А был ли мальчик?

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Со слов потерпевшей - имело место быть.
Но нет никаких доказательств: свидетелей, биоматериала для анализа ДНК.

Ответить
0
Даниил Шинкаренко

.

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0
Сергей Панфилов

Хули им просто не принять закон, чтобы слабовикам девушки обязаны отдаваться по первому требованию?

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0
Илья Ильин

Новости суверенного швабриленда

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–1
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