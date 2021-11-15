В их действиях не нашли состава преступления. Ранее этот же суд признал экс-полицейских виновными и назначил им до 6,5 лет колонии.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга отменил приговор трём экс-полицейским по делу о групповом изнасиловании девушки в служебной машине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Приговор вынесли «в связи с отсутствием в деяниях состава преступления». Он пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Троих полицейских обвиняли в том, что в августе 2019-го они задержали 22-летнюю девушку и изнасиловали в патрульной машине. После этого их уволили, а 17 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. 15 июля 2020 года экс-полицейские получили от 6 до 6,5 лет колонии. В декабре 2020 года приговор отменили.