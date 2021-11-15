Суд в Екатеринбурге оправдал экс-полицейских, осуждённых за изнасилование девушки в служебной машине Статьи редакции
В их действиях не нашли состава преступления. Ранее этот же суд признал экс-полицейских виновными и назначил им до 6,5 лет колонии.
Ленинский районный суд Екатеринбурга отменил приговор трём экс-полицейским по делу о групповом изнасиловании девушки в служебной машине. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Приговор вынесли «в связи с отсутствием в деяниях состава преступления». Он пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Троих полицейских обвиняли в том, что в августе 2019-го они задержали 22-летнюю девушку и изнасиловали в патрульной машине. После этого их уволили, а 17 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. 15 июля 2020 года экс-полицейские получили от 6 до 6,5 лет колонии. В декабре 2020 года приговор отменили.
E1 пишет, что после направления дела на новое рассмотрение одна из секс-работниц рассказала, что пострадавшая тоже оказывала такие услуги и оговорила полицейских по указанию обвиняемого в сутенёрстве — силовики мешали его бизнесу.
там какой то ужас
Фитнес-тренер Алексей Сушко в начале этого года был признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга его приговорили к 8 годам колонии. Затем облсуд смягчил наказание, сократив срок до 6 лет колонии.
По версии следствия, 18 ноября 2017 года подсудимый в фитнес-центре, где он работал, сидя на диване рядом с девочкой, занимался онанизмом, прикрываясь папкой. Следствие ссылалось на видеозапись из фитнес-центра, считая вину Сушко очевидной. Позже защита тренера распространила 20-минутную запись видео, на котором видно, что мужчина просто сидит рядом с девочкой на диване, а потом уходит. Никаких сексуальных действий на кадрах не видно.
По статье со слову "рассказала" такой лол)
"— Она позвонила, по-моему, Саше, либо Андрею [Колосовым], не помню, кому из них. Сказала — так и так, меня поймали, я предложила им сделать минет, чтобы они не везли меня в участок... Они согласились, я его сделала, и потом меня отпустили. Не пожаловалась, а просто сказала. И они с этого решили им «подарочек» такой сделать. Этим пэпээсникам решили отомстить, они им мешали. У них [Колосовых] были связи в органах, им подсказали, куда нужно обратиться, чтобы полицейских закрыли."
"Согласно версии защиты, которую сейчас подтвердила Анна, уроженка Казахстана сама предложила им воспользоваться своими услугами, чтобы сотрудники полиции не везли ее в участок, потому что ей грозила депортация. Двое из троих согласились. Это был добровольный сексуальный контакт, который, хотя и бросает тень на моральный облик полицейских, очень далек от предъявленных обвинений в изнасиловании."