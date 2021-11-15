В Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске и других городах России прошли митинги противников QR-кодов. Главное Статьи редакции
Участники акций считают введение антиковидных ограничений «сегрегацией» и нарушением их конституционных прав.
В российских регионах с начала ноября прошло несколько митингов против введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Численность участников акций везде разная — от десятков до нескольких сотен человек. В некоторых городах митинги не были согласованы с властями, но массовых задержаний не было.
Протестующие записывали обращения к Владимиру Путину, обвиняли власти в несоблюдении конституционных прав граждан, собирали подписи против «геноцида населения» и требовали остановить сегрегацию общества по принципу «привит — не привит».
Так прошли акции протеста в Иркутске, Екатеринбурге, Улан-Удэ и других городах:
- В Тюмени противники введения QR-кодов вышли к зданию правительства региона с требованием отменить обязательную вакцинацию. Они собрали больше тысячи подписей под инициативой и передали их в канцелярию. Реакции правительства пока не последовало;
- В городе Елизово на Камчатке 14 ноября на митинг против введения QR-кодов и обязательной вакцинации вышли более 100 человек. Они требовали отменить антиковидную систему допуска на развлекательные мероприятия, в кафе, рестораны и здания органов власти. По данным «Коммерсанта», митинг организовали сторонники Общенародного союза возрождения России и движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Акция не была согласована, информации о задержаниях не поступало;
- В Улан-Удэ 14 ноября активисты собирали подписи против системы QR-кодов — они хотят обратиться в прокуратуру. Обращение подписали более 500 человек. Митинг не был согласован, но полиция не препятствовала его проведению. Участники также записали видеообращение к властям, в котором сравнили введение QR-кодов с сегрегацией по происхождению и расе в нацистских лагерях в годы Второй Мировой войны;
- 13 ноября в Екатеринбурге прошёл массовый пикет против QR-кодов, на который собралось больше 200 человек. Организатор мероприятия — общественное движение «Родительский надзор». Власти согласовали проведение мероприятия, никого не задержали;
- Участники акции стояли с плакатами о том, что они выступают «против сегрегации». При этом они подчёркивали, что выступают не против вакцинации в целом, а хотят, чтобы это не носило принудительный характер. Фотограф Владимир Задумин, оказавшийся на пикете, отметил, что собравшиеся ничего не скандировали, но вели беседы между собой «на все темы: и коды, и бензин, и коммуналка».
- 13 ноября на акцию протеста в Иркутске вышли около ста человек. Собравшиеся выступили «за свободное посещение» общественных мест и добровольную вакцинацию – «чтобы люди сами решили поставить прививку». Местные предприниматели подготовили две петиции об отмене QR-кодов и записали видеообращение к Путину;
- 8 ноября участники акции в Воронеже пытались прорваться в здание областного правительства, требуя личной встречи с губернатором области. К зданию местного правительства приехала полиция для составления протоколов о несоблюдении масочного режима — протестующие надели маски, и протоколы на них не составили. 14 ноября противники введения QR-кодов записали видеообращение к Путину;
- 7 ноября несогласованный митинг против введения QR-кодов прошёл в Находке Приморского края. Организатора акции, на который пришли около 300 жителей города, оштрафовали на 20 тысяч рублей;
- Жители Челябинска 7 ноября вышли на площадь Революции отметить годовщину Октября — собрание переросло в протест против ковидных ограничений и принудительной вакцинации. Участники акции считают, что эти меры нарушают конституционные права и требуют привлечь чиновников к уголовной ответственности;
Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения общественных мест введены в большинстве регионов России. 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, самолётах и поездах. Если законопроект примут, меры будут действовать до 1 июня 2022 года.
Введение QR-кодов в регионах вызвало волну недовольства в соцсетях. Пользователи требуют остановить «медицинский фашизм» и позволить людям самим выбирать, вакцинироваться или нет.
Наверное потому, что здесь прямое обращение к президенту без перекрывания дорог и улиц колоннами людей, без скандирования в том числе оскорбительных лозунгов в сторону власти. Ну и здесь не выход за самого опасного террориста современности, а выход чисто за самого себя, за прикрытие своей задницы. Поэтому такой лайтовый митинг в приципе пока схавали муниципалитеты городов-участников. Возможно позже будут крутить-винтить.
Забавно смотреть ролик со своего города, сравнивая его с роликами во время митингов, которые организовали ФБК.
На роликах с митингами - одна молодежь, довольно много несовершеннолетних и в основном чисто народ вышел для массы.
А здесь, как петух клюнул в жопу, вон аж бабульки на митинг полетели. А до этого те самые бабульки сидели в инстаграммах со страничек с цветочками на авке и фоточками своего йоркширского терьера с внучатами. Сидели и поливали дерьмом тех, кто вышел на митинг, пихая свои ебучие 90-е и то, как ВВП в нулевых Россию с колен поднял.
Ебать у них каша в голове. Я мог бы понять, если бы апеллировали к юридическим нюансам. Но там аргументы из разряда "печать дьявола, мы не товар, намордники и ошейники".
С самого начала считал, что вакцинирование должно быть платным. 2000 рублей и люди бы покупали места в очередь на прививку как за айфоном, а не поддельные сертификаты. Могу ошибаться конечно. Но посудите сами. Сделано в России, да еще и бесплатно делают. Все это в сознании этих параноидов выглядит чересчур подозрительно. Мы ведь умеем только мировые войны выигрывать, типа. А тут наука.
Интересно наблюдать за тем, как возникают очаги недовольства в неожиданных местах.
Представьте себе, государь, котел, в котором кипят газы. А вокруг ходят специальные заботливые люди с молотками и старательно заклепывают малейшие отверстия. Но однажды, государь, газы вырвут такой кусок, что заклепать-то уж будет и невозможно.
– Отто Рихтер, генерал-адьютант Александра III
народ в массе всё понял и не готов бороться за свои права, т.к. прав нет. данные митинги равно как и любые "оппозиционные" подхлестывают выйти выплеснуть недовольство антиковидными мерами и создать видимость борьбы с этими мерами, а так же немного расшевелить засидевшихся антиваксеров\ковиддиссидентов, а так же вызвать сочувствие сомневающихся для увеличения массовки и большего хайпа. но организовано это всё той же системой. поэтому никуда выходить не надо. и обращать внимание на этих ряженых тоже не надо как и на 70% коментов от ботов. просто ждите когда заставят уколоться и занимайтесь своими делами.