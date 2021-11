{"items":[{"comment_id":6707774,"subsite_id":245416,"user_id":390921,"type":"comment_add","id":6707774,"hash":"454d33ba85894dfbb95f47f0240f4a49","date":1636987878,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/475383-omskaya-torgovo-promyshlennaya-palata-raskritikovala-mestnuyu-gazetu-za-stati-o-devushkah-kotorym-udalos-pokinut-omsk?comment=6707774","text":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044f\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435!!!

\u0418\u0448 \u043f\u043e\u0441\u043c\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0443\u0435\u0445\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0432\u0441\u0435 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e!!!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":390921,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/390921-flexx-u","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f742d2e6-dba4-5eed-b90d-84bba3d328e0\/","name":"Flexx U","isVerified":false},"content":{"id":475383,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/475383-omskaya-torgovo-promyshlennaya-palata-raskritikovala-mestnuyu-gazetu-za-stati-o-devushkah-kotorym-udalos-pokinut-omsk","title":"\u041e\u043c\u0441\u043a\u0430\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e-\u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e \u0433\u0430\u0437\u0435\u0442\u0443 \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u043e \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u0430\u0445, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043e\u043a\u0438\u043d\u0443\u0442\u044c \u041e\u043c\u0441\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6707780,"subsite_id":245416,"user_id":421334,"type":"comment_add","id":6707780,"hash":"59d0474628c198aa83b5442f963588ad","date":1636987893,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/475383-omskaya-torgovo-promyshlennaya-palata-raskritikovala-mestnuyu-gazetu-za-stati-o-devushkah-kotorym-udalos-pokinut-omsk?comment=6707780","text":"\u0421\u043e\u0432\u043e\u043a \u043a\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a\u0430\u0448\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0441\u043c\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":421334,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/421334-on-samyy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/adb7247c-67e2-53d4-a8fb-bd7801e7f5ab\/","name":"\u041e\u043d \u0421\u0430\u043c\u044b\u0439","isVerified":false},"content":{"id":475383,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/475383-omskaya-torgovo-promyshlennaya-palata-raskritikovala-mestnuyu-gazetu-za-stati-o-devushkah-kotorym-udalos-pokinut-omsk","title":"\u041e\u043c\u0441\u043a\u0430\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e-\u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e \u0433\u0430\u0437\u0435\u0442\u0443 \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u043e \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u0430\u0445, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043e\u043a\u0438\u043d\u0443\u0442\u044c \u041e\u043c\u0441\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6707781,"subsite_id":272406,"user_id":253450,"type":"comment_add","id":6707781,"hash":"b4b4c1813440f20bc1abdc213af28215","date":1636987895,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/s\/emigration\/475251-estoniya-poryadok-trudovoy-immigracii-izmenitsya?comment=6707781","text":"> \u0435\u0433\u043e \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439



\u042d\u0442\u043e \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":253450,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/253450-fullmetalboy48151623","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/095908ec-2dd9-00e9-05bf-faac560639f4\/","name":"fullmetalboy48151623 .","isVerified":false},"content":{"id":475251,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/s\/emigration\/475251-estoniya-poryadok-trudovoy-immigracii-izmenitsya","title":"\u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0438\u044f: \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438\u043c\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6707783,"subsite_id":214343,"user_id":340659,"type":"comment_add","id":6707783,"hash":"374d0eb76e6d6c5f5edf77bf3b940d16","date":1636987900,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/475432-soosnovatel-youtube-izmenil-opisanie-pervogo-rolika-na-platforme-raskritikovav-otklyuchenie-schetchika-dizlaykov?comment=6707783","text":"\u041d\u0430 \u044e\u0442\u0443\u0431\u0435 \u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043b\u0430\u0439\u043a\u043e\u0432\/\u0434\u0438\u0437\u043b\u0430\u0439\u043a\u043e\u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c, \u043d\u0430\u0445\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0435\u0449\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340659,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340659-paisiy-pchelnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9d01030c-4b29-50e4-0615-55dfd97eb1f1\/","name":"\u041f\u0430\u0438\u0441\u0438\u0439 \u041f\u0447\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":475432,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/475432-soosnovatel-youtube-izmenil-opisanie-pervogo-rolika-na-platforme-raskritikovav-otklyuchenie-schetchika-dizlaykov","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c YouTube \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435, \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0432 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0447\u0451\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430 \u0434\u0438\u0437\u043b\u0430\u0439\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6707787,"subsite_id":214343,"user_id":38409,"type":"comment_add","id":6707787,"hash":"7980de4c722cb8056d6bd69764bc06b7","date":1636987918,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/475256-protivniki-qr-kodov-protiv-vlastey-v-seti-90-tysyach-kommentariev-v-instagrame-gosdumy-i-fleshmob-putinuslyshnas?comment=6707787","text":"\u041e\u043d\u0438 \u0432 \u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0440\u0438\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u043e \u0421\u041d\u0418\u041b\u0421","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e08ff747-4127-59e5-8ae3-105e89dd34f1\/"},{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8e0a67cf-0758-5c1c-85ed-405663855f04\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":38409,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/38409-oe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50c1842b-fb80-5016-912f-f5ba862583bd\/","name":"\uff2b\uff29\uff22\u00d8\uff35\uff2e\uff25","isVerified":false},"content":{"id":475256,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/475256-protivniki-qr-kodov-protiv-vlastey-v-seti-90-tysyach-kommentariev-v-instagrame-gosdumy-i-fleshmob-putinuslyshnas","title":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u0438 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u0441\u0435\u0442\u0438: 90 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0435\u0432 \u0432 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0430\u0433\u0440\u0430\u043c\u0435 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u044b \u0438 \u0444\u043b\u0435\u0448\u043c\u043e\u0431 #\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0423\u0441\u043b\u044b\u0448\u044c\u041d\u0430\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6707792,"subsite_id":214343,"user_id":407599,"type":"comment_add","id":6707792,"hash":"0c8d2c49d2d0570ea34bed39a5ba5a84","date":1636987948,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/475432-soosnovatel-youtube-izmenil-opisanie-pervogo-rolika-na-platforme-raskritikovav-otklyuchenie-schetchika-dizlaykov?comment=6707792","text":"\u0422\u044b \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043e\u043b\u0434

https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/History_of_YouTube

a five-point video rating system that used star icons was in use. Users were able to rate videos with one to five \"stars\", where more indicated greater preference. This rating system was replaced with a bidirectional one using positive \"like\" and negative \"dislike\" ratings, citing low numbers of users rating other than the most (5) or least (1) stars. Ratings of three or more \"stars\" were converted to \"likes\" and such below accordingly to \"dislikes\".[86] This change was first announced in September 2009","media":[{"type":"link","value":"en.wikipedia.org"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":407599,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/407599-ne-tupi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7d41fbde-e7a4-5748-a602-ee9c2d6d86c0\/","name":"\u041d\u0435 \u0442\u0443\u043f\u0438","isVerified":false},"content":{"id":475432,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/475432-soosnovatel-youtube-izmenil-opisanie-pervogo-rolika-na-platforme-raskritikovav-otklyuchenie-schetchika-dizlaykov","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c YouTube \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435, \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0432 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0447\u0451\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430 \u0434\u0438\u0437\u043b\u0430\u0439\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6707794,"subsite_id":245416,"user_id":434401,"type":"comment_add","id":6707794,"hash":"701d144abc170de4d1a7faf1d2bebe02","date":1636987950,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/475442-zakonoproekty-o-qr-kodah-napravyat-v-regiony-sovfed-i-schetnuyu-palatu-dlya-obsuzhdeniya-do-14-dekabrya?comment=6707794","text":"\u041d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0431\u0443\u0440\u0438\u043b\u044c\u0449\u0438\u043a \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442, \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0438\u043d. \u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u043b\u0451\u043f. \u042f \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0422\u0435\u0440\u0435\u0448\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0432 \u0443\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":434401,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/434401-imya-i-familiya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a4562e96-9216-3957-c6ce-e7acd3f133a4\/","name":"\u0418\u043c\u044f \u0438 \u0444\u0430\u043c\u0438\u043b\u0438\u044f","isVerified":false},"content":{"id":475442,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/475442-zakonoproekty-o-qr-kodah-napravyat-v-regiony-sovfed-i-schetnuyu-palatu-dlya-obsuzhdeniya-do-14-dekabrya","title":"\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u044f\u0442 \u0432 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b, \u0421\u043e\u0432\u0444\u0435\u0434 \u0438 \u0421\u0447\u0451\u0442\u043d\u0443\u044e \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e 14 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f"},"isAnonymous":false}]}