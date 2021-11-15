Участники акций считают введение антиковидных ограничений «сегрегацией» и нарушением их конституционных прав.

{"id":475351,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/475351-v-voronezhe-ekaterinburge-irkutske-i-drugih-gorodah-rossii-proshli-mitingi-protivnikov-qr-kodov-glavnoe","title":"\u0412 \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436\u0435, \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435, \u0418\u0440\u043a\u0443\u0442\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0438\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475351-v-voronezhe-ekaterinburge-irkutske-i-drugih-gorodah-rossii-proshli-mitingi-protivnikov-qr-kodov-glavnoe&title=\u0412 \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436\u0435, \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435, \u0418\u0440\u043a\u0443\u0442\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0438\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475351-v-voronezhe-ekaterinburge-irkutske-i-drugih-gorodah-rossii-proshli-mitingi-protivnikov-qr-kodov-glavnoe","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475351-v-voronezhe-ekaterinburge-irkutske-i-drugih-gorodah-rossii-proshli-mitingi-protivnikov-qr-kodov-glavnoe&text=\u0412 \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436\u0435, \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435, \u0418\u0440\u043a\u0443\u0442\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0438\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475351-v-voronezhe-ekaterinburge-irkutske-i-drugih-gorodah-rossii-proshli-mitingi-protivnikov-qr-kodov-glavnoe&text=\u0412 \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436\u0435, \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435, \u0418\u0440\u043a\u0443\u0442\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0438\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475351-v-voronezhe-ekaterinburge-irkutske-i-drugih-gorodah-rossii-proshli-mitingi-protivnikov-qr-kodov-glavnoe","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436\u0435, \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435, \u0418\u0440\u043a\u0443\u0442\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0438\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/475351-v-voronezhe-ekaterinburge-irkutske-i-drugih-gorodah-rossii-proshli-mitingi-protivnikov-qr-kodov-glavnoe","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 2920 просмотров Слушать

Пикетчики в Екатеринбурге Фото Яромира Романова/Znak.com

В российских регионах с начала ноября прошло несколько митингов против введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Численность участников акций везде разная — от десятков до нескольких сотен человек. В некоторых городах митинги не были согласованы с властями, но массовых задержаний не было.

Протестующие записывали обращения к Владимиру Путину, обвиняли власти в несоблюдении конституционных прав граждан, собирали подписи против «геноцида населения» и требовали остановить сегрегацию общества по принципу «привит — не привит».

Так прошли акции протеста в Иркутске, Екатеринбурге, Улан-Удэ и других городах:

В Тюмени противники введения QR-кодов вышли к зданию правительства региона с требованием отменить обязательную вакцинацию. Они собрали больше тысячи подписей под инициативой и передали их в канцелярию. Реакции правительства пока не последовало;

В городе Елизово на Камчатке 14 ноября на митинг против введения QR-кодов и обязательной вакцинации вышли более 100 человек. Они требовали отменить антиковидную систему допуска на развлекательные мероприятия, в кафе, рестораны и здания органов власти. По данным «Коммерсанта», митинг организовали сторонники Общенародного союза возрождения России и движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Акция не была согласована, информации о задержаниях не поступало;

Протестующие у памятника «Здесь начинается Россия» Фото kamchat100 / YouTube

В Улан-Удэ 14 ноября активисты собирали подписи против системы QR-кодов — они хотят обратиться в прокуратуру. Обращение подписали более 500 человек. Митинг не был согласован, но полиция не препятствовала его проведению. Участники также записали видеообращение к властям, в котором сравнили введение QR-кодов с сегрегацией по происхождению и расе в нацистских лагерях в годы Второй Мировой войны;

Под предлогом борьбы с коронавирусом общество умышленно разделяют на угодных и неугодных. Живому человеку приписывают товарный куар-код, тем самым лишая его человеческого достоинства. Нас лишают права на имя, свободу передвижения и экономической деятельности, труд, образование, охрану здоровья и неприкосновенность частной жизни. из обращения протестующих в городе

13 ноября в Екатеринбурге прошёл массовый пикет против QR-кодов, на который собралось больше 200 человек. Организатор мероприятия — общественное движение «Родительский надзор». Власти согласовали проведение мероприятия, никого не задержали;

Участники акции стояли с плакатами о том, что они выступают «против сегрегации». При этом они подчёркивали, что выступают не против вакцинации в целом, а хотят, чтобы это не носило принудительный характер. Фотограф Владимир Задумин, оказавшийся на пикете, отметил, что собравшиеся ничего не скандировали, но вели беседы между собой «на все темы: и коды, и бензин, и коммуналка».

Я против насильственной вакцинации во мнимое благо человечества, в нарушение всех возможных прав человека. Я против присвоения человеку кода, дающего преимущество перед другими. Людей сталкивают друг с другом, хотя вопрос вакцинации является добровольным выбором каждого человека и обсуждению не подлежит, так как относится к медицинской тайне. Дарья участница акции

Фото hramnadrame / Telegram

Фото Владимира Задумина

13 ноября на акцию протеста в Иркутске вышли около ста человек. Собравшиеся выступили «за свободное посещение» общественных мест и добровольную вакцинацию – «чтобы люди сами решили поставить прививку». Местные предприниматели подготовили две петиции об отмене QR-кодов и записали видеообращение к Путину;

Мы требуем остановить беззаконие в Иркутской области. Региональные власти подрывают ваш авторитет как президента и, несмотря на ваши обращения, разъяснения о добровольной вакцинации и неукоснительному соблюдению прав человека, игнорируют их. Сегодня региональные власти угрозами, увольнениями, штрафами и закрытием предприятий заставляют руководителей насильно прививать своих сотрудников. один из участников митинга в Иркутске из обращения президенту

8 ноября участники акции в Воронеже пытались прорваться в здание областного правительства, требуя личной встречи с губернатором области. К зданию местного правительства приехала полиция для составления протоколов о несоблюдении масочного режима — протестующие надели маски, и протоколы на них не составили. 14 ноября противники введения QR-кодов записали видеообращение к Путину;

7 ноября несогласованный митинг против введения QR-кодов прошёл в Находке Приморского края. Организатора акции, на который пришли около 300 жителей города, оштрафовали на 20 тысяч рублей;

Жители Челябинска 7 ноября вышли на площадь Революции отметить годовщину Октября — собрание переросло в протест против ковидных ограничений и принудительной вакцинации. Участники акции считают, что эти меры нарушают конституционные права и требуют привлечь чиновников к уголовной ответственности;

Аналогичные акции против введения QR-кодов прошли в Туве, Златоусте Челябинской области, Бердске Новосибирской области и других городах. Участники называли коронавирусные ограничения «антиконституционной сегрегацией», требовали не допускать «фашизма» и отменить обязательную вакцинацию.

Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения общественных мест введены в большинстве регионов России. 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, самолётах и поездах. Если законопроект примут, меры будут действовать до 1 июня 2022 года.