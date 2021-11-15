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Новости
Яна Ломакина

В Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске и других городах России прошли митинги противников QR-кодов. Главное Статьи редакции

Участники акций считают введение антиковидных ограничений «сегрегацией» и нарушением их конституционных прав.

192 192 комментария
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Пикетчики в Екатеринбурге  Фото Яромира Романова/Znak.com 

В российских регионах с начала ноября прошло несколько митингов против введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Численность участников акций везде разная — от десятков до нескольких сотен человек. В некоторых городах митинги не были согласованы с властями, но массовых задержаний не было.

Протестующие записывали обращения к Владимиру Путину, обвиняли власти в несоблюдении конституционных прав граждан, собирали подписи против «геноцида населения» и требовали остановить сегрегацию общества по принципу «привит — не привит».

Так прошли акции протеста в Иркутске, Екатеринбурге, Улан-Удэ и других городах:

  • В Тюмени противники введения QR-кодов вышли к зданию правительства региона с требованием отменить обязательную вакцинацию. Они собрали больше тысячи подписей под инициативой и передали их в канцелярию. Реакции правительства пока не последовало;
  • В городе Елизово на Камчатке 14 ноября на митинг против введения QR-кодов и обязательной вакцинации вышли более 100 человек. Они требовали отменить антиковидную систему допуска на развлекательные мероприятия, в кафе, рестораны и здания органов власти. По данным «Коммерсанта», митинг организовали сторонники Общенародного союза возрождения России и движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Акция не была согласована, информации о задержаниях не поступало;
Протестующие у памятника «Здесь начинается Россия» Фото kamchat100 / YouTube
  • В Улан-Удэ 14 ноября активисты собирали подписи против системы QR-кодов — они хотят обратиться в прокуратуру. Обращение подписали более 500 человек. Митинг не был согласован, но полиция не препятствовала его проведению. Участники также записали видеообращение к властям, в котором сравнили введение QR-кодов с сегрегацией по происхождению и расе в нацистских лагерях в годы Второй Мировой войны;

Под предлогом борьбы с коронавирусом общество умышленно разделяют на угодных и неугодных. Живому человеку приписывают товарный куар-код, тем самым лишая его человеческого достоинства. Нас лишают права на имя, свободу передвижения и экономической деятельности, труд, образование, охрану здоровья и неприкосновенность частной жизни.

из обращения протестующих в городе
  • 13 ноября в Екатеринбурге прошёл массовый пикет против QR-кодов, на который собралось больше 200 человек. Организатор мероприятия — общественное движение «Родительский надзор». Власти согласовали проведение мероприятия, никого не задержали;
  • Участники акции стояли с плакатами о том, что они выступают «против сегрегации». При этом они подчёркивали, что выступают не против вакцинации в целом, а хотят, чтобы это не носило принудительный характер. Фотограф Владимир Задумин, оказавшийся на пикете, отметил, что собравшиеся ничего не скандировали, но вели беседы между собой «на все темы: и коды, и бензин, и коммуналка».

Я против насильственной вакцинации во мнимое благо человечества, в нарушение всех возможных прав человека. Я против присвоения человеку кода, дающего преимущество перед другими. Людей сталкивают друг с другом, хотя вопрос вакцинации является добровольным выбором каждого человека и обсуждению не подлежит, так как относится к медицинской тайне.

Дарья
участница акции
Фото hramnadrame / Telegram
Фото Владимира Задумина
  • 13 ноября на акцию протеста в Иркутске вышли около ста человек. Собравшиеся выступили «за свободное посещение» общественных мест и добровольную вакцинацию – «чтобы люди сами решили поставить прививку». Местные предприниматели подготовили две петиции об отмене QR-кодов и записали видеообращение к Путину;

Мы требуем остановить беззаконие в Иркутской области. Региональные власти подрывают ваш авторитет как президента и, несмотря на ваши обращения, разъяснения о добровольной вакцинации и неукоснительному соблюдению прав человека, игнорируют их. Сегодня региональные власти угрозами, увольнениями, штрафами и закрытием предприятий заставляют руководителей насильно прививать своих сотрудников.

один из участников митинга в Иркутске
из обращения президенту
  • 8 ноября участники акции в Воронеже пытались прорваться в здание областного правительства, требуя личной встречи с губернатором области. К зданию местного правительства приехала полиция для составления протоколов о несоблюдении масочного режима — протестующие надели маски, и протоколы на них не составили. 14 ноября противники введения QR-кодов записали видеообращение к Путину;
  • 7 ноября несогласованный митинг против введения QR-кодов прошёл в Находке Приморского края. Организатора акции, на который пришли около 300 жителей города, оштрафовали на 20 тысяч рублей;
  • Жители Челябинска 7 ноября вышли на площадь Революции отметить годовщину Октября — собрание переросло в протест против ковидных ограничений и принудительной вакцинации. Участники акции считают, что эти меры нарушают конституционные права и требуют привлечь чиновников к уголовной ответственности;
  • Аналогичные акции против введения QR-кодов прошли в Туве, Златоусте Челябинской области, Бердске Новосибирской области и других городах. Участники называли коронавирусные ограничения «антиконституционной сегрегацией», требовали не допускать «фашизма» и отменить обязательную вакцинацию.

Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения общественных мест введены в большинстве регионов России. 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, самолётах и поездах. Если законопроект примут, меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

Введение QR-кодов в регионах вызвало волну недовольства в соцсетях. Пользователи требуют остановить «медицинский фашизм» и позволить людям самим выбирать, вакцинироваться или нет.

Противники QR-кодов против властей в сети: 90…
После онлайн-протестов люди выходят на улицы с лозунгами «Я человек, а не товар» и «Нет фашизму…
tjournal.ru

#новости #covid19 #qrкоды #вакцинация

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192 комментария
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Подозрительный Абдужаббор

умиляют эти товарищи которые там что-то говорят про "нарушение статьи конституции"... 🤗🤗

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48
Дизайнер Павленко

«от лица жителей и предпринимателей» 😁

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1
Подозрительный Абдужаббор

Удивляюсь, что они обращаются к Путину. Думают, что он не знает или что?
Некоторые в подобных обращениях даже на колени встают.

Ответить
29
norm

Они не думают.

Ответить
16
Подозрительный Абдужаббор

Они думают что думают

Ответить
14
2 комментария
bor_vn

Глупость не означает отсутствие ума. Это такой ум.
Ауф

Ответить
0
solawind

путин использует подход царь хороший бояре плохие чтобы дистационироваться от всех не популярных решений, на глубинном народе это работает, вот они к нему и бегут

Ответить
10
Подозрительный Абдужаббор

Если кто не видел, то стоит покликать. Фильм склеенный из нарезок обращений к Путину. Грустное зрелище.

Ответить
4
Stepan Morozov

Зачем же себя так наказывать

Ответить
0
Рпош Ашршщ

Какой народ, такой и президент

Ответить
0
1 комментарий
Подозрительный Абдужаббор

Котлован лютейший, да. Можно не кликать, можно прямо целиком смотреть под водку, чтобы заглушиться.

Ответить
0
Smaug The Terrible

Поп Гапон в 1905м году тоже уверял своих сторонников, что клятые министры просто скрывают от царя информацию о бедствиях народа

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

ну так пока не встал на колени - сообщение не отправляется

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ввести платное лечение непривитых и проблема решится. Только, блять, чтобы не как там всякие гаражные амнистии с вечным переносом сроков. Лёг в больницу — сразу счёт, нет — идёшь на хуй.

Ответить
1
Татарский Головомер

Согласен.
Только сначала непривитых нужно освободить от части налогов, идущих на медицину.

Ответить
19
Люц Шнайдер

Согласен. Пусть освободят, посмотрим на сколько вам хватит сэкономленных денег.

Ответить
4
2 комментария
Eldar

А еще чего? Когда ставку налога считали, не закладывали пандемию. Формально, в больницах щас за счет курильщиков лежат.

Ответить
3
3 комментария
Pa Chu

От которой части?

Ответить
–3
10 комментариев
Ermolay Nikolaev

Зачем так извращаться? Достаточно сделать так, чтобы полис ОМС не покрывал последствия коронавируса

Ответить
1
4 комментария
Арахисовый Коп

Сюда б ещё добавить ответственность за судьбы тех, кого они заразили. Административную и, в редких случаях, уголовную. И в целом будет норм.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Так вроде же есть. Только я не слышал, чтобы кого-то за это привлекали.

Ответить
0
1 комментарий
Орзэмэс Мирзов

А если нет денег? Умирать?

Ответить
0
Люц Шнайдер

Прививаться. Разве нет?

Ответить
2
Изтлеева Алина

им это тоже это не понравится

Ответить
0
АТВ

То есть не плоти нологи на ФОМС? Все должны плотить нологи. И Сережа тоже

Ответить
0
Орзэмэс Мирзов

А что они предлагают вместо QR?

Ответить
3
Женя Кузьмин

признать что коронавируса не существует

Ответить
26
Подозрительный Абдужаббор

шутки шутками, но эти коды бесполезны против короны

Ответить
4
68 комментариев
Подозрительный Абдужаббор

Звучит как план

Ответить
2
Имя И Фамилия

Полную блокировку работы Telegram в России

Ответить
16
Дизайнер Павленко

Опередил))

Ответить
0
1 комментарий
AZP

Нормально жить, как жили, и не страдать хернёй ради борьбы со злым вирусом.

Ответить
7
Миша Рашкин

Как раньше уже не будет. Раз весь мира не может одновременно 2 недели в полной изоляции потерпеть, то будем всю жизнь теперь страдать

Ответить
2
5 комментариев
norm

жить, как жили

И забивать реанимации своими тушами.

Ответить
0
2 комментария
Smaug The Terrible

Снести 5G вышки

Ответить
7
Алексей Иванов

То есть чтобы быть против чего-то, нужно обязательно предложить что-то вместо?

Ответить
3
Alexey A.

НИ-ЧЕ-ГО. Всесто QR ничего не нужно. Привитые также разносят вирус. Для сегрегации нет повода.

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

обнуление статистики

Ответить
2
Smaug The Terrible

Вирус убивает.
Тоже, своего рода, нарушает конституционные права.
Но ведь их не волнуют ничьи жизни кроме своей собственной

Ответить
–1
Alexey A.

Напоминаю, что вакцинированные прекрасно разносят вирус. Хочешь защититься - сиди дома в респираторе.

Ответить
7
Smaug The Terrible

Значит не надо бороться с эпидемией, да?

Ответить
–2
5 комментариев
Арахисовый Коп

Самое забавное, что многих уже давно ограничили низкими зарплатами, низким уровнем образования, но, вероятно, это другое. Так пусть дальше идут и устраивают пикеты у дорогих ресторанов с требованием снизить цены. Чего уж

Ответить
0
norm

Мне хуёво с каждой новости из этой страны.

Ответить
5
solawind

такое во всех странах, просто в других протестуют против решений президента, а у нас наоборот бегут ему жаловаться, потому что он ссыкливо от них дистанционируется
У нас смешнее, вообщем

Ответить
4
Alexey A.

что плохого в борьбе с ограничением прав?

Ответить
1
Александр Федоров

Ущемление прав тех, кому резко стало вдруг не похуй. До этого жопу не поднимали, пока не коснулось.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Нет, Воронеж после этого не бомбили.
Держу в курсе

Ответить
3
Подозрительный Абдужаббор

Может ты просто не заметил

Ответить
0
Нижний интернет

Вышли отпраздновать годовщину Октября

Протестуют против нарушения своих конституционных прав

Ответить
2
Миша Рашкин

Почему навальмитинги разгоняют, а этот сброд нет?

Ответить
–5
Подозрительный Абдужаббор

потому что тут люди выходят за свободу бороться

Ответить
–2
Миша Рашкин

За свободу распространения деградирования?

Ответить
–3
2 комментария
Luchano Spaguetti

Наверное потому, что здесь прямое обращение к президенту без перекрывания дорог и улиц колоннами людей, без скандирования в том числе оскорбительных лозунгов в сторону власти. Ну и здесь не выход за самого опасного террориста современности, а выход чисто за самого себя, за прикрытие своей задницы. Поэтому такой лайтовый митинг в приципе пока схавали муниципалитеты городов-участников. Возможно позже будут крутить-винтить.

Ответить
0
Oleg Savrikov

вот такое отношение к этим людям, у них такое же к навальнинскому "сброду".или то "правильней" или "лучше"?

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Забавно, но у этих хотя бы требования ясные есть, в отличие от навальнинских, которые вышли покричали «пазор, мы здесь всласть» и разошлись

Ответить
1
2 комментария
Dmitry R.

получат дубинкой по хребту, мб тогда поймут что к чему.

Ответить
–5
aliftin

Эти не получат, у этих все будет хорошо.

Ответить
4
1 комментарий
Миша Рашкин

Работайте братья

Ответить
1
1 комментарий
Саша

Воронежу не привыкать.

Ответить
0
Павел Каташев

Во всем мире борьба с короновирусом усиливается, вводят локдауны, запрещают без необходимости выходить, вводят ковидные паспорта, а в нашей богоподобной стране сразу должна по щучьему веленью защита появиться и люди ответственности за это нести не должны по их мнению?

Ответить
–3
Alexey A.

вводят локдауны, запрещают без необходимости выходить, вводят ковидные паспорта

И что хорошего в разрушении экономики?

в нашей богоподобной стране сразу должна по щучьему веленью защита появиться

А она и не должна появиться. Кому надо - пусть прививаются и носят респираторы.

Ответить
2
4 комментария
Миша Рашкин

В других странах тоже люди устраивают анти-куар-бунты, в развитой Германии например

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Так за конституцию же все голосовали

Ответить
1
Mikki Rurk

ВВП ничего не знает, конечно же

Ответить
1
Dmitry R.

папочку пока еще не поднесли.

Ответить
0
Luchano Spaguetti

Забавно смотреть ролик со своего города, сравнивая его с роликами во время митингов, которые организовали ФБК.
На роликах с митингами - одна молодежь, довольно много несовершеннолетних и в основном чисто народ вышел для массы.
А здесь, как петух клюнул в жопу, вон аж бабульки на митинг полетели. А до этого те самые бабульки сидели в инстаграммах со страничек с цветочками на авке и фоточками своего йоркширского терьера с внучатами. Сидели и поливали дерьмом тех, кто вышел на митинг, пихая свои ебучие 90-е и то, как ВВП в нулевых Россию с колен поднял.

Ответить
1
Лев Глебович

Ебать у них каша в голове. Я мог бы понять, если бы апеллировали к юридическим нюансам. Но там аргументы из разряда "печать дьявола, мы не товар, намордники и ошейники".

С самого начала считал, что вакцинирование должно быть платным. 2000 рублей и люди бы покупали места в очередь на прививку как за айфоном, а не поддельные сертификаты. Могу ошибаться конечно. Но посудите сами. Сделано в России, да еще и бесплатно делают. Все это в сознании этих параноидов выглядит чересчур подозрительно. Мы ведь умеем только мировые войны выигрывать, типа. А тут наука.

Ответить
0
Павел Морозов

Что думает Барнаул?

Ответить
0
Alexey A.

Мотузная против карантинобесия и принудительной вакцинации.

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2
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
некипишуй

новые антифа

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0
Подозрительный Абдужаббор

.

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0
Миша Рашкин

Интересно, лахтоботы в их чатах и группах серют как в оппозиционных?

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0
Татарский Головомер

Интересно наблюдать за тем, как возникают очаги недовольства в неожиданных местах.

Представьте себе, государь, котел, в котором кипят газы. А вокруг ходят специальные заботливые люди с молотками и старательно заклепывают малейшие отверстия. Но однажды, государь, газы вырвут такой кусок, что заклепать-то уж будет и невозможно.

– Отто Рихтер, генерал-адьютант Александра III

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0
Подозрительный Абдужаббор

Почти как крещение Руси, только другим Владимиром

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0
amoralhypothesis

За что боролись на то и напоролись - вбухивая баблище в антиваксерную компанию за рубежом, Путин и Ко забыли средний IQ своих подданых..

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0
Александр Федоров

Региональные власти подрывают ваш авторитет как президента и, несмотря на ваши обращения

Один из самых протестных регионов. Пукало закрой.

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0
Мишки Гамми

народ в массе всё понял и не готов бороться за свои права, т.к. прав нет. данные митинги равно как и любые "оппозиционные" подхлестывают выйти выплеснуть недовольство антиковидными мерами и создать видимость борьбы с этими мерами, а так же немного расшевелить засидевшихся антиваксеров\ковиддиссидентов, а так же вызвать сочувствие сомневающихся для увеличения массовки и большего хайпа. но организовано это всё той же системой. поэтому никуда выходить не надо. и обращать внимание на этих ряженых тоже не надо как и на 70% коментов от ботов. просто ждите когда заставят уколоться и занимайтесь своими делами.

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0
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