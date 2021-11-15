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Новости
Сергей Исенеков

Омская торгово-промышленная палата раскритиковала местную газету за статьи о девушках, которым удалось покинуть Омск Статьи редакции

Руководство ведомства посчитало, что «высказывания в статье подрывают формирование патриотического отношения к Малой Родине».

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452 просмотров
Фотография «Коммерческих вестей»

Два интервью с девушками вышли в газете «Коммерческие вести» в конце октября 2021 года. В омской торгово-промышленной палате возмутились критическими высказываниями о правительстве области и города и направили в редакцию поучительное письмо. Об этом пишет «Подъём».

В письме сказано, что опубликованные материалы «направлены на поддержание и увеличение миграционной убыли населения из города Омск».

Исходя из буквального толкования заголовка, можно прочитать, что обе героини счастливы, потому что уехали из Омска. Статья о Екатерине Васильевой содержит высказывание: «Омску бы нормальное руководство, и он стал бы одним из величайших городов страны». При этом статья содержит только критику и не предлагает помощи в решении проблем.

из текста письма торгово-промышленная палаты к редакции «Коммерческие вести»

Торгово-промышленная палата в письме также дала рекомендацию «выпускать больше статей, направленных на поддержание авторитета руководства области и города, а также на формированию любви к Малой Родине».

Глава палаты Ольга Федулова отказалась считать это вмешательством в редакционную политику.

Мы считаем, что в СМИ должно быть больше позитивных публикаций. Мы просто высказали свою точку зрения, мы не вмешивались, это просто рекомендация. Данная статья не способствует доброму имиджу делового СМИ.

Ольга Федулова
глава торгово-промышленной палаты

В редакции «Коммерческих вестей» рассказали, что сами знают, что нужно публиковать, и никаких госзаказов у них нет.

Мы часто публикуем мнения и реакции на наши статьи. В данном случае реакция достаточно выпуклая, поэтому мы сочли, что она заслуживает быть показанной читателям. Письмо говорит само за себя. Мы не получаем каких-то госзаказов. Мы сами решаем, что и как будет опубликовано.

Марат Исангазин
главный редактор «Коммерческих вестей»

#новости #омск

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Подозрительный Абдужаббор

подрывают формирование патриотического отношения к Малой Родине

Ой бляяяяя.

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12
Dmitry R.

если это они про самих себя, то норм.

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2
Подозрительный Абдужаббор

высказывания в статье подрывают

Хер там плавал.

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0
Dmitry R.

тогда не норм. не норм.

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0
Подозрительный Абдужаббор

Ой бляяяяя

А не пытаешься ли ты подорвать патриотическое отношение к государственному органу власти?

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0
Подозрительный Абдужаббор

Тащ майор, мне этот коммент ПОДБРОСИЛИ!

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1
aliftin

Забросили.

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0
Dmitry R.
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1
Сальвадор Лемонес

Совок вернулся раньше, чем я ожидал.

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4
Подозрительный Абдужаббор

Он никуда и не уходил

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4
Сальвадор Лемонес

Пытался маскироваться. Теперь вообще не скрывается.

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0
Сальвадор Лемонес

Мы считаем, что в СМИ должно быть больше позитивных публикаций.

А мы считаем, что в сми должна отображаться объективная реальность, а вы со своим мнением идите дисней-клуб смотреть.

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4
Подозрительный Абдужаббор
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2
aliftin
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1
Подозрительный Абдужаббор

Не пытайтесь писать о том как покинуть Омск в Омске

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1
Подозрительный Абдужаббор

А статьи о девушках, переехавших на другую улицу подрывают формирование патриотического отношения к Малой Малой Родине

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1
Подозрительный Абдужаббор

порвались

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1
Подозрительный Абдужаббор

Когда запретят подсайт @Пора валить за то, что он подрывают формирование патриотического отношения к родине?

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0
Подозрительный Абдужаббор

ЗАПРЕТИТЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО

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0
Подозрительный Абдужаббор

У меня знакомая недавно из Омска переехала в Симферополь.
Продала квартиру там.
Единственный облом, что в Симфе цены атомные на недвижимость, и ей денег не хватало, чтобы что-то купить.
Но ей помог младший сын, оформил на себя ипотеку, и она, недели три назад, таки купила себе однушку на вторичном рынке.

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0
Андрей Рядькин

Я бы пхуеть любил малую родину если бы просто грязи не улицах не было.
Просто представьте, что обувь чистая, как в американских фильмах дома не разуваешься. И машины мыть не надо через 100 метров

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