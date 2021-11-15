Омская торгово-промышленная палата раскритиковала местную газету за статьи о девушках, которым удалось покинуть Омск Статьи редакции
Руководство ведомства посчитало, что «высказывания в статье подрывают формирование патриотического отношения к Малой Родине».
Два интервью с девушками вышли в газете «Коммерческие вести» в конце октября 2021 года. В омской торгово-промышленной палате возмутились критическими высказываниями о правительстве области и города и направили в редакцию поучительное письмо. Об этом пишет «Подъём».
В письме сказано, что опубликованные материалы «направлены на поддержание и увеличение миграционной убыли населения из города Омск».
Торгово-промышленная палата в письме также дала рекомендацию «выпускать больше статей, направленных на поддержание авторитета руководства области и города, а также на формированию любви к Малой Родине».
Глава палаты Ольга Федулова отказалась считать это вмешательством в редакционную политику.
В редакции «Коммерческих вестей» рассказали, что сами знают, что нужно публиковать, и никаких госзаказов у них нет.
Когда запретят подсайт @Пора валить за то, что он подрывают формирование патриотического отношения к родине?
У меня знакомая недавно из Омска переехала в Симферополь.
Продала квартиру там.
Единственный облом, что в Симфе цены атомные на недвижимость, и ей денег не хватало, чтобы что-то купить.
Но ей помог младший сын, оформил на себя ипотеку, и она, недели три назад, таки купила себе однушку на вторичном рынке.