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Новости
Яна Ломакина

Riot Games выпустила инструкцию по самообороне с героинями сериала «Аркейн» по League of Legends Статьи редакции

Гайд показывает, например, как правильно вырваться, если вас схватили за руку или шею.

35 35 комментариев
1998 просмотров

Российский офис Riot Games в сотрудничестве с клубом прикладной женской самообороны «Белая Рысь» выпустил инструкцию по самозащите с персонажами анимационного сериала «Аркейн» Вай и Джинкс. Первые две серии комикса опубликовали в официальных сообществах League of Legends в СНГ.

Основу инструкции по самообороне составили наиболее распространённые ситуации, рассказали создатели гайда. Они отметили, что для выполнения приёмов не требуется специальная подготовка. Иллюстрации создала художница Анна Синицына.

Первая часть с Джинкс показывает, как правильно вырваться, если вас схватили за руку. Вторая часть, посвящённая Вай, рассказывает, что делать, если вас схватили за шею.

Мультсериал «Аркейн» по игре League of Legends начал выходить на Netflix 7 ноября. Главные герои шоу — сёстры Джинкс и Вай, между которыми разгорелся конфликт из-за противостояния двух городов, наземного утопического Пилтовера и неблагополучного подземного Зауна.

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tjournal.ru

#новости #netflix #игры #сериалы

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norm
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9
norm
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25
Arthur Sergeev

https://youtu.be/43scQM-yKdA

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2
Яна Ломакина

да

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1
Ze Katze

Что мне твои ключи, у меня сосиска

Ответить
0
Сергей Анонимович

Кринж, опасные и бесполезные советы. Девушкам лучше всего баллончик иметь

Ответить
4
Подозрительный Абдужаббор

В замкнутом пространстве, например, самое то

Ответить
0
пепси

Longsword is a bad option in close quarters

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

I'll have two number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip

Ответить
3
Задумчивой Кот

Даже лучше, если умудриться промахнуться, то точно накроет всех (а нападавших может быть больше одного). А дальше вопить по громче и наощупь выбираться к людям.

Ответить
0
умный человек

героинщицами

Ответить
3
Владимир Красильников

Инструкции по самообороне это почти всегда лютый кринж.

Ответить
3
Stepan Morozov

Я, наверное, тупой, но инструкции на картинке ни разу не назвать понятными. Ну кроме той части, где их держат

Ответить
2
Stepan Morozov

Что вот это? Она бьёт задом в пах? Или пытается через себя перебросить крупного противника? Или это часть инструкции и продолжение дальше?

Ответить
0
Михаил Кометов

Она бьёт задом в пах?

Да

Ответить
1
Даниил Шинкаренко

Эээ..ладно? Кек, везде надо повесточку приплести. Типа, к чему это вообще?)

Ответить
0
Михаил Кометов

Ты где тут "повесточку" увидел? Таблетки принимал сегодня?

Ответить
4
Даниил Шинкаренко

А бедные угнетенные женщины - это не повесточка, сладкий? Или к чему эта хуйня про самооборону?

Ответить
–1
Михаил Кометов

Похоже, что про таблетки ты всё такие забыл. Сочувствую

Ответить
0
Даниил Шинкаренко

Соболезную.

Ответить
0
Андрей Рядькин

нападает черный

Ответить
–2
Подозрительный Абдужаббор

нападает робот (серый)

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1
Андрей Рядькин

раньше ты мне больше нравился

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1
Vladimir Ocherednoy

Ждем гайда, как социализироваться в обществе фанатам ЛОЛа

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1
Илья Синица

Да так же как и в фанатам доты, только с девушками

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0
Владимир Красильников

Напомнило: https://youtu.be/gJh7PUdX-vE

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1
fullmetalboy48151623 .

@Робатдикт Бамблбэтч будет какая-то ответочка кожаным мешкам?

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1
Саша

Тэоретики

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0
Подозрительный Абдужаббор

Кандидаты на роль иностранного агента?

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0
пепси

А как вырваться если вас схватил Блитцкранк?

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0
Подозрительный Абдужаббор

Крестик-крестик-кружок

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0
Victor Aristov

Еще нужны картинки с жестами из тиктока

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0
Джордж Харви

Да что тут сложного? Если на вас напали — просто введите чит код на бесконечное оружие

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0
fullmetalboy48151623 .

NUTTERTOOLS

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0
PK

https://www.facebook.com/lynxdefence/videos/1353889311291995/

Бесконтактный бой SISTEMA XYEMRAZ

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0
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