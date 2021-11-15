Riot Games выпустила инструкцию по самообороне с героинями сериала «Аркейн» по League of Legends Статьи редакции
Гайд показывает, например, как правильно вырваться, если вас схватили за руку или шею.
Российский офис Riot Games в сотрудничестве с клубом прикладной женской самообороны «Белая Рысь» выпустил инструкцию по самозащите с персонажами анимационного сериала «Аркейн» Вай и Джинкс. Первые две серии комикса опубликовали в официальных сообществах League of Legends в СНГ.
Основу инструкции по самообороне составили наиболее распространённые ситуации, рассказали создатели гайда. Они отметили, что для выполнения приёмов не требуется специальная подготовка. Иллюстрации создала художница Анна Синицына.
Первая часть с Джинкс показывает, как правильно вырваться, если вас схватили за руку. Вторая часть, посвящённая Вай, рассказывает, что делать, если вас схватили за шею.
Мультсериал «Аркейн» по игре League of Legends начал выходить на Netflix 7 ноября. Главные герои шоу — сёстры Джинкс и Вай, между которыми разгорелся конфликт из-за противостояния двух городов, наземного утопического Пилтовера и неблагополучного подземного Зауна.