Гайд показывает, например, как правильно вырваться, если вас схватили за руку или шею.

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Российский офис Riot Games в сотрудничестве с клубом прикладной женской самообороны «Белая Рысь» выпустил инструкцию по самозащите с персонажами анимационного сериала «Аркейн» Вай и Джинкс. Первые две серии комикса опубликовали в официальных сообществах League of Legends в СНГ.

Основу инструкции по самообороне составили наиболее распространённые ситуации, рассказали создатели гайда. Они отметили, что для выполнения приёмов не требуется специальная подготовка. Иллюстрации создала художница Анна Синицына.

Первая часть с Джинкс показывает, как правильно вырваться, если вас схватили за руку. Вторая часть, посвящённая Вай, рассказывает, что делать, если вас схватили за шею.

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