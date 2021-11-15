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Новости
Артём Мазанов

Путин поручил внедрить штрафы за нарушения ПДД без составления протокола на основе фото из приложений Статьи редакции

Как именно это будет реализовано, пока не уточняется.

93 93 комментария
4835 просмотров

Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внести изменения, которые позволят внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД без протокола на основе фото и видео из специальных приложений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Субъектам РФ также передадут отдельные полномочий по рассмотрению дел о нарушениях ПДД.

Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений.

Владимир Путин

В феврале 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о «народных инспекторах», который позволит участникам дорожного движения сообщать о факте нарушения правил, предоставляя фото и видео.

В Москве граждане с 2015 года могут отослать через приложение «Помощник Москвы» снимок нарушения в мэрию, которая выставит штраф за неоплаченную парковку или за стоянку в запрещённом месте. Минюст планировал запретить подобные приложения. В мае 2020 года «Коммерсантъ» выяснил, что мэрия Москвы смогла договориться с ведомством о сохранении в КоАП возможности использования «переносных устройств» для фиксации нарушений.

В 2019 году Верховный суд РФ постановил, что, если телефон находится в руках человека, то применять автоматическую фиксацию нельзя. Суды начали отменять штрафы. Но после выхода новой версии приложения штрафы снова стали оставлять в силе.

#новости #путин

93 93 комментария
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93 комментария
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Chikk

Не, ну с парковками "в подъезде" вполне неплохой вариант. Знаю, знаю, что есть риск получить лучи поноса, но... Мнение и оно моё. :)

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49
norm

Фото из гугла, но регулярно с таким вот сталкиваюсь. Сам ПДД не знаю, и не вожу, но, судя по гуглу, за такую вот хуйню штраф 1-3к.

Хочу приложение, чтобы с улыбкой на лице каждый день устраивать фотосессии.

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34
Ёжик-под-левой-сисей

вроде как во дворах это приложение не действует :(((

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0
умный человек
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22
Данислав Жуков

На фотографии выше вполне обыденная ситуация в спальных районах с многоэтажками. Проезд свободен для скорых и пожарных. На тысячи квартир парковочных мест десятки. Инфраструктуры нет: что мешает запретить строительство домов без подземных парковок, мест на 200-300? Конечно, проще столкнуть людей и разжечь ненависть между ними.

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0
Задумчивой Кот

Ясно же что в наших реалиях идею извернут по максимуму и сделают из нее бесмысленую доилку денег. А долбаебы не платящие штрафы как будут ставить машины где хотят так и продолжат.

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0
Кирилл Вселенский

Просто не бросай свое корыто где не поподя и живи счастливо

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16
Chikk

Нет, ну, бля... Ну вот... Ну вот да, конечно. :D

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1
Задумчивой Кот

+ Можно очередных стопхамовцев организовать за гос. счет.

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0
Chikk

Вот только без этого. Этих и подобных деятелей с глазами горящими - не надо. Лучше пусть на рудниках глазами горят, добывая ураний. :)

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3
Плотный

Знаю, знаю, что есть риск получить лучи поноса, но...

От соседей? Максимум - побугуртят... А тебе ли не похуй? Зато "дрессировку" усвоят.

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2
Chikk

Не, я про сам коммент писал, вспоминая IRL. Это же одно из любимых дворовых обсуждений\развлечений. Круче даже ковида - пара пива и начинается сральник про "буду ставить рядом, у меня ноги болят", "мне должны парковочное место" и тепе.

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0
Михаил Желтухин

Если примут, я себе регик куплю специально для обочечников.

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1
New

Да это тупо чтобы больше денег заработать.

И так штрафов дофига.
Мне кажется в наше время в Москве уже невыгодно машину иметь. В центр так легче на метро или такси доехать. Ну или каршеринг

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0
Виталий Орлов

Комменты про стукачей во всех провинциальных городских пабликах через 3… 2…1….

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30
Люц Шнайдер

А ещё «можно подумать вы все святые», «типа вы сами не нарушаете» и т. д.

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12
Виталий Орлов

От создателей «он тебе мешает?»

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1
Магомед Шереметьев

Проблема не в стукачестве, а передаче дополнительных полномочий государству. Такое надо решать на уровне муниципалитета.

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0
Виталий Орлов

Полномочия и до того были. Ты мог сфоткать, накатать жалобу виновника бы оштрафовали, но там куча заморочек. Меня например пару раз заворачивали, потому что фото произведено не на сертифицированное устройство. Теперь просто упростится схема

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0
Подозрительный Абдужаббор

Еще про доносы и концлагерь, по лучшим образцам антиваксерских пабликов. Ну и, конечно, угрозы набить ебучку сообщающим о нарушениях.

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0
Подозрительный Абдужаббор

Как именно это будет реализовано, пока не уточняется.

нет оснований не доверять сотруднику полиции.

Ответить
15
Подозрительный Абдужаббор

Нет оснований не доверять данным приложения

Ответить
6
Подозрительный Абдужаббор

Нет оснований не соглашаться с кабиной Камаза

Ответить
6
Подозрительный Абдужаббор

На всём ТЖ есть только один человек, способный со мной совладать. Этот лысый атлант, заедающий деньги ручками с кабин камаза.

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

любой гражданин может сфоткать и отправить, при чём здесь сотрудник полиции

Ответить
4
Подозрительный Абдужаббор

хотел лукасов срубить паразитируя на старом меме 🤷‍♂️

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1
Задумчивой Кот

Бывшие сотрудники полиции являются собственниками стартапа "выигравшего" тендер по реализации данного проекта. Собственно как с камерами было.

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0
Подозрительный Абдужаббор

чего? в каждом городе он разный.

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1
Задумчивой Кот

Ну в МСК точно менты, довелось как то с ними пообщаться. Тут я думаю история повториться, опять.

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0
infernal freak

Надеюсь там будет возможность штрафовать мудаков паркующихчя на газонах

Ответить
15
испанский смех

часто газоны встречаешь?

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1
Задумчивой Кот

Ну, в некоторых городах действительно встречаются гозоны настоящие, а не пустыри с дерном. Хотя даже в Москве в разных районах по разному.

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1
Арахисовый Коп

А знаешь откуда обычно берутся эти пустыри с дерном?)))

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10
испанский смех

Из лесу вестимо

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1
Задумчивой Кот

Они там с момента постройки домов как правило, т.к. деньги на благоустройство либо не выделялись, либо до двора так и не дошли. еще часто сами жильцы вытаптывают дорожки т.к. нормальне пешеходные тропинки тоже мало где есть. Если есть площадка детская, то даже дерн не выживает, вытаптывается в ноль.
На нормально оборудованном ГАЗОНЕ (разница с дерном значительная) никто никогда парковаться не будет, его сложно спутать с пустырем даже зимой, когда тот под снегом

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0
Ху Эмай

У нас вокруг дома на газонах машин под 30-50 каждую ночь

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1
испанский смех

Что за элитное жилье в котором ты живешь

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0
Ху Эмай

не могу сказать, это секрет) Скажу только, что возле Сосновки

Ответить
0
испанский смех

Ху эмай, ты прилетел с луны? Расскажи что там на обратной стороне?

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0
Люц Шнайдер

Ух. Сейчас в ВК в профильных группах полыхнёт

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12
Ivan D

Обиженные нищеброды радуются возможности писать доносы. Получили с барского плеча маленькую швабру и рады прочистить ей анусы своих же соседей.

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–15
Плотный

и рады прочистить ей анусы своих же соседей.

Пикрил. Как-то летом срезал через один двор вечером. Там в центре две детские площадки, небольшое баскетбольное поле. Так автобляди прямо на поле в центре двора парковались (в результате там все пахано-перепахано). Я аж ахуел с этого паноптикума.
Минут 5-7 ходил всех фотал (машин под 25 вышло). Мне потом еще какой-то хуй через недели две звонил с "я так всегда паркуюсь" и "тебе больше все надо" (у городской администрации хуего с понятием персональных данных, а вопросы парковки на зеленой зоне и детских/спорт площадок через их управление решаются). Видимо, один из подгоревших.
Так что
прочистить ей анусы

готов и чужим соседям, мне не жалко.

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19
Ivan D

Не обижайся потом, что и на тебя потом донесут за что-нибудь. Например, расклеят в подъезде объявления, что ты не ради экономии живёшь со своим «другом» и тебя лучше обходить стороной.

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–22
Елизавета Антон

Законно сообщить о нарушении это не тоже самое, что незаконно распространять сведения являющиеся частными. Не обижайся потом на штраф и судебные разбирательства

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6
Плотный

и тебя лучше обходить стороной.

Минимум на длину швабры. А то достану ведь.

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2
Aleksandr Papushev

Странные люди, хотят и жить хорошо, и делать как хочется. Не, газон должен быть зеленым, а не кучей грязи, а по тротуарам должны ходить люди, а не парковаться авто

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0
Luchano Spaguetti

Что плохого в том, чтобы уменьшить количество хамства на дорогах?

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4

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Данислав Жуков

Вопрос тогда зачем мы платим налоги и содержим на них дорожную полицию.
Потом с помощью удобного приложения можно будут отправлять доносы на неблагонадёжных и прочих.

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0
Luchano Spaguetti

Дорожная полиция только штрафы сидя в кабинетах выписывает на основании видеозаписей, доносов итд?

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0
Doktor Streyndzhlav

Обиженные нищеброды

Автомобиль теперь предмет роскоши?

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0
Ivan D

Смотря какой. Уверен, на дорогие будут стучать с большим рвением.

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–5
Luchano Spaguetti

Блин, твой коммент потерли. Ну отправлю к этому.
В благополучных странах привыкли к этому, да. Там шкурку от банана выкинешь из окна авто, приедешь в гостиницу, а к тебе полицаи приходят, штрафуют тебя за это.
За то криминогенная обстановка в таких странах лучше, люди уважают друг друга больше, на дорогах порядок и минимизируются случаи, когда кто-то доставляет друг-другу неудобства.
Я не хочу обратно в совок и не хочу в западную Европу, где соседи стучат друг на друга.

Пиздуй в Пакистан, Индию или в любую бедную страну Африки, раз любишь крайности и пишешь хуету аж про доносы за внешний вид. Там анархия на дорогах, будешь чувствовать себя как рыба в воде и не боятся доносов.

А еще, охуенный лайфхак: если не хочешь быть оштрафованным и боишься доносов - не нарушай прописанные правила.

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8
Подозрительный Абдужаббор

если не хочешь быть оштрафованным и боишься доносов - не нарушай прописанные правила

Он же не лох, чтобы правила соблюдать. Он четкий пацан, который живет по дворовым понятиям

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7
Doktor Streyndzhlav

Ну так и хорошо же. Настучат, а ты перестанешь парковаться как мудак.

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5

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Михаил Желтухин

да, на S-классе в комплекте еще дают листочек, которым можно закрыть номер на платной парковке и не платить 40р/час

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3
Nor Sam85

Если даже ебучая Лада Веста стоит 1,5 млн, то да, это предмет роскоши. Не каждый может себе позволить.

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0
New

Ну да. А законы просто так придумывают.
Обожаю эти АУЕ заскоки.

Стучать плохо.
Звать Вахтёра - это плохо. Потом тебя назовут крысой.

Только вот если твою квартиру ограбят или твоего близкого убьют ты пойдёшь в полицию, а не решать дела по понятиям.

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0
Данислав Жуков

Сейчас уже в полицию лучше не ходить, насилуют там везде.

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0
Арсен Григорян

Неужели здравое начинание?
Может удастся, наконец, массово наказать обочечников.

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6
Подозрительный Абдужаббор

Этим мудакам похуй, они штрафы не платят и живут себе отлично

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3
Михаил Желтухин

Не платят, потому что почти не штрафуют

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0
ГТО и Теология

На столько уже достали эти мастера авариек, перекрывающие пешеходные переходы, когда в 50 метрах есть бесплатная парковка, что с радостью пару раз зафиксирую. Только смотря конечно какая реализация будет, сейчас в приложении Москвы, нужно обязательно знак поймать в видимость, что усложняет фиксацию, когда водитель кинул машину тупо на тротуаре.

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7
New

А почему это усложняет фиксацию?
Ты фоткаешь когда едешь в машине?

Если ты пешком подойдёшь, то можно же все четко и красиво сфоткать

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0
ユリー シャネ

Как же рвется автобыдло в комментариях, нормальных автомобилистов это не коснется, зато любителей перекрывать подъезды и парковаться на газонах поджигает от одной только мысли о введении подобного.

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6
Super 72

Наконец-то!!
Хоть какая-то польза будет от нашей репрессивной машины

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3

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Макс Шпак

Наконец-то! Давно пора было!

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3

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Плотный

Блять, здравая инициатива (обернулся, для проверки, что нахожусь еще в ЭТОЙ стране). Но посмотрим на реализацию.

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3
Задумчивой Кот

Реализация будет как обычно, не сомневайся

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0
конгруэ́нтный

было бы круто наказать всех этих выродков что паркуются на детских площадках

Ответить
1
Ivan D

Машины хотя бы не орут. Лучше уж парковка под окнами, чем детская площадка.

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–4
Chikk

Дети, конечно и безусловно, зло. Но не стоит забывать, что парковка под окнами - это место сосредоточения Силы. Кто не пил с друзьями около своего/друга ведра - пусть первый бросит камень. :D

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1
Задумчивой Кот

Я не пил, и уже лет 10 такого не видел. Но у меня район относительно новый, в спальниках может еще калдырят так

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2
Chikk

Хм... Да, мой косяк. Не учёл засилье новых человейников. Ну ничего, познакомитесь ещё и... Оно придёт. :)

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2
Задумчивой Кот

Ну не знаю, помойму это отмирает как и домино во дворах) Ушла эпоха)

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2
Chikk

Просто ноябрь на дворе.

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0
испанский смех

это на оплату силовиков?

Ответить
2
norm

Решили дать не только рыбу, но и удочку.

Ответить
1
Задумчивой Кот

Вот тоже интересно куда деньги со штрафов пойдут)

Ответить
0
Антон Петухов

Ну и будут поголовно снимать номера водилы.

Ответить
0
Последствия Диморфизма

Можно спалить как фоткает сосед, сделать его номера и устроить фотосет

Ответить
4
ユリー シャネ

Тогда можно сразу вызывать службу, а они уже эвакуатор. Вот и будет дополнительный букет штрафов.

Ответить
0
Последствия Диморфизма

Хорошо что матациклистам пока можно парковаться где угодно и бесплатно. Особенно когда без номеров.

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1
Ivan D

Вас вообще в городе быть не должно. Катайтесь где-нибудь в деревнях по кругу.

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–9

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Подозрительный Абдужаббор

Сук, одни и те же люди хотят жить в стране, где закон - это не пустой звук, и самим класть известно что на закон и парковать свою смердящую колымагу на газоне/прям у подъезда. Лайфхак: если в твоем дворе нет места для парковки, то и нехуй покупать автомобиль. А то сначала покупают, а потом воют что им паркоместо должны.

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1
Подозрительный Абдужаббор

прилозение

сьтряф

телифон

Из этого может что то получиться

Ответить
0
Последствия Диморфизма

как долго будешь это терпеть?

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2
Doktor Streyndzhlav

Пока дыня не порвется

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0
New
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0

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Алексей Леонидыч

Заклеил номер подорожником и норм

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0
Влад Кустов

Пусть он лучше помрёт быстрее.

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0
Джон Кроули

А вы ещё бухтите по поводу сталинских троек, вас сук, Путин будет и без троек сажать на бутылку.

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0
groostlan

не пользующийся интернетом чёто там одобрил в сфере технологий??
аааааа, новая система штрафов, теперь всё ок

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0
Selfish Ledger

Это РосЯма 2.0 только от властей. Не об этом ли мы все мечтали? Стукачество не отходя от места.

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–3
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