Путин поручил внедрить штрафы за нарушения ПДД без составления протокола на основе фото из приложений Статьи редакции
Как именно это будет реализовано, пока не уточняется.
Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внести изменения, которые позволят внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД без протокола на основе фото и видео из специальных приложений. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Субъектам РФ также передадут отдельные полномочий по рассмотрению дел о нарушениях ПДД.
В феврале 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о «народных инспекторах», который позволит участникам дорожного движения сообщать о факте нарушения правил, предоставляя фото и видео.
В Москве граждане с 2015 года могут отослать через приложение «Помощник Москвы» снимок нарушения в мэрию, которая выставит штраф за неоплаченную парковку или за стоянку в запрещённом месте. Минюст планировал запретить подобные приложения. В мае 2020 года «Коммерсантъ» выяснил, что мэрия Москвы смогла договориться с ведомством о сохранении в КоАП возможности использования «переносных устройств» для фиксации нарушений.
В 2019 году Верховный суд РФ постановил, что, если телефон находится в руках человека, то применять автоматическую фиксацию нельзя. Суды начали отменять штрафы. Но после выхода новой версии приложения штрафы снова стали оставлять в силе.
На фотографии выше вполне обыденная ситуация в спальных районах с многоэтажками. Проезд свободен для скорых и пожарных. На тысячи квартир парковочных мест десятки. Инфраструктуры нет: что мешает запретить строительство домов без подземных парковок, мест на 200-300? Конечно, проще столкнуть людей и разжечь ненависть между ними.
Они там с момента постройки домов как правило, т.к. деньги на благоустройство либо не выделялись, либо до двора так и не дошли. еще часто сами жильцы вытаптывают дорожки т.к. нормальне пешеходные тропинки тоже мало где есть. Если есть площадка детская, то даже дерн не выживает, вытаптывается в ноль.
На нормально оборудованном ГАЗОНЕ (разница с дерном значительная) никто никогда парковаться не будет, его сложно спутать с пустырем даже зимой, когда тот под снегом
и рады прочистить ей анусы своих же соседей.
Пикрил. Как-то летом срезал через один двор вечером. Там в центре две детские площадки, небольшое баскетбольное поле. Так автобляди прямо на поле в центре двора парковались (в результате там все пахано-перепахано). Я аж ахуел с этого паноптикума.
Минут 5-7 ходил всех фотал (машин под 25 вышло). Мне потом еще какой-то хуй через недели две звонил с "я так всегда паркуюсь" и "тебе больше все надо" (у городской администрации хуего с понятием персональных данных, а вопросы парковки на зеленой зоне и детских/спорт площадок через их управление решаются). Видимо, один из подгоревших.
Так что
прочистить ей анусы
готов и чужим соседям, мне не жалко.
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Блин, твой коммент потерли. Ну отправлю к этому.
В благополучных странах привыкли к этому, да. Там шкурку от банана выкинешь из окна авто, приедешь в гостиницу, а к тебе полицаи приходят, штрафуют тебя за это.
За то криминогенная обстановка в таких странах лучше, люди уважают друг друга больше, на дорогах порядок и минимизируются случаи, когда кто-то доставляет друг-другу неудобства.
Я не хочу обратно в совок и не хочу в западную Европу, где соседи стучат друг на друга.
Пиздуй в Пакистан, Индию или в любую бедную страну Африки, раз любишь крайности и пишешь хуету аж про доносы за внешний вид. Там анархия на дорогах, будешь чувствовать себя как рыба в воде и не боятся доносов.
А еще, охуенный лайфхак: если не хочешь быть оштрафованным и боишься доносов - не нарушай прописанные правила.
На столько уже достали эти мастера авариек, перекрывающие пешеходные переходы, когда в 50 метрах есть бесплатная парковка, что с радостью пару раз зафиксирую. Только смотря конечно какая реализация будет, сейчас в приложении Москвы, нужно обязательно знак поймать в видимость, что усложняет фиксацию, когда водитель кинул машину тупо на тротуаре.
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Сук, одни и те же люди хотят жить в стране, где закон - это не пустой звук, и самим класть известно что на закон и парковать свою смердящую колымагу на газоне/прям у подъезда. Лайфхак: если в твоем дворе нет места для парковки, то и нехуй покупать автомобиль. А то сначала покупают, а потом воют что им паркоместо должны.
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