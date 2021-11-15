Как именно это будет реализовано, пока не уточняется.

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Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внести изменения, которые позволят внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД без протокола на основе фото и видео из специальных приложений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Субъектам РФ также передадут отдельные полномочий по рассмотрению дел о нарушениях ПДД.

Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений.

Владимир Путин

В феврале 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о «народных инспекторах», который позволит участникам дорожного движения сообщать о факте нарушения правил, предоставляя фото и видео.

В Москве граждане с 2015 года могут отослать через приложение «Помощник Москвы» снимок нарушения в мэрию, которая выставит штраф за неоплаченную парковку или за стоянку в запрещённом месте. Минюст планировал запретить подобные приложения. В мае 2020 года «Коммерсантъ» выяснил, что мэрия Москвы смогла договориться с ведомством о сохранении в КоАП возможности использования «переносных устройств» для фиксации нарушений.