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Новости
Яна Ломакина

Минобороны отнесло к служебной тайне данные о заграничных командировках военных и преступлениях в частях Статьи редакции

В перечне более 800 пунктов.

Министерство обороны России подготовило проект приказа о сведениях, относящихся к служебной тайне. Документ опубликовали на портале проектов-нормативно правовых актов.

В приложении к проекту приказа перечислено 813 пунктов. Среди них есть следующие сведения:

  • информация о «преступлениях и происшествиях» в воинских частях;
  • сведения о заграничных командировках и отпусках военных;
  • данные о госзакупках военных;
  • сведениях об исках к подрядчикам;
  • анализ объёмов «материальных ресурсов» Вооружённых сил;
  • данные о состоянии аварийности военной авиации;
  • информация о причинах «авиационных происшествий».

Согласно документу, перечень сведений, не составляющих государственную тайну, но не являющихся общедоступными, утвердят и введут в действие с 1 февраля 2022 года. За разглашение этих данных предусмотрен административный штраф до 200 тысяч рублей.

#новости #право #минобороны

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30 комментариев
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Подозрительный Абдужаббор

Все косяки и все плохое — засекретим, все хорошее — а нет там нихера хорошего

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32
Ху Эмай

будем делать вид, что то что засекретили и есть хорошее

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3
Подозрительный Абдужаббор

Шоб враги не завидовали!

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1
Кирилл Вселенский

Как могучи наши швабры

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0
умный человек

а сердюков?

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1
Подозрительный Абдужаббор

Теперь срочники будут расстреливать сослуживцев за угрозу изнасилованием и никто об этом не узнает? Норм.

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9
Задумчивой Кот

Чем больше будут расстреливать, тем лучше. Раз государство с уродами бороться не хочет, то хотя бы так их популяцию проредит.

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0
Подозрительный Абдужаббор

преступлениях в частях

тайна

Ребята совсем связь с реальностью хотят потерять.

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5
Подозрительный Абдужаббор

Серьезные дяди хотят повышения и премии, а эта ваша гласность и открытость сильно ярко демонстрируют их полную профессиональную несостоятельность и бездарность

Ответить
6
Подозрительный Абдужаббор

Да, такова армия Шойгу. Самовлюблённый и глупый человек, вот и командование под себя взял подобное.

Ответить
3
Nick Rosenberg

Лол, до шойгу как будто лучше было?

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–1
Подозрительный Абдужаббор

Я сам не знаю, но многие знакомые военные очень хорошо отзываются о Сердюкове. Его хоть сами военные не ругают, Шойгу же ругают все.

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0
Nick Rosenberg

Хз, по моему как раз военных табуреткин больше всех бесил. Но суть одна, армия в современной россии всегда была провальной и коррумпированной структурой.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

А, потеряли же уже, выходит.

Ответить
0
Задумчивой Кот

Её там и не было, там как будто совок и не заканчивался.

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0
Подозрительный Абдужаббор

Ничего страшного, Нюрберг потом все расскажет

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1
Подозрительный Абдужаббор

потери в гражданское время все равно скріті еще с 2014. Єто наверное связано с войнамі где РФ нет

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1
Sail

Про нюрнбергский процесс мне как то книгу советовали, тип воспоминания стенографистки, сказали хорошая, но никак найти не могу

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0
Artyom Ramazani-Zubov

«Рихард Зонненфельдт: Очевидец Нюрнберга. 1945-1946. Воспоминания переводчика американского обвинения». Эта?

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0
Sail

Мне когда рассказывали, там фигурировала именно стенографистка женщина, но так давно было что уже не помню даже из какой страны, а возможности больше спросить нет.
Почекал кста отзывы к рихарду - в лабиринте пишут что там больше автобиография чем разбор самого процесса

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0
Nick Rosenberg

сведениях об исках к подрядчикам

Подрядчики-то хоть об иске узнают? Как это вообще должно работать?

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1
Иван Иваныч

вот и юмореска

)

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1
некипишуй

А вот в Америке.....

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1
Dark Soul

Мне кажется скоро начнется мясо

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1
egorcarving

данные о госзакупках военных

сука гениально

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1
fkp 48

иными словами, «не ДЕСТАБИЛИЗИРУЙТЕ обстановку, она и так хуевая»

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1
Подозрительный Абдужаббор

хахахахахахаха

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0
Кирилл Вселенский

Это россия

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2
Подозрительный Абдужаббор

ненавижу

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0
Дмитрий Шальц

«Преступления и происшествия» в воинских частях теперь под служебкой? Ахуена, дайте два!

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0
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