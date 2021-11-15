В приложении к проекту приказа перечислено 813 пунктов. Среди них есть следующие сведения:

Согласно документу, перечень сведений, не составляющих государственную тайну, но не являющихся общедоступными, утвердят и введут в действие с 1 февраля 2022 года. За разглашение этих данных предусмотрен административный штраф до 200 тысяч рублей.