Минобороны отнесло к служебной тайне данные о заграничных командировках военных и преступлениях в частях Статьи редакции
В перечне более 800 пунктов.
Министерство обороны России подготовило проект приказа о сведениях, относящихся к служебной тайне. Документ опубликовали на портале проектов-нормативно правовых актов.
В приложении к проекту приказа перечислено 813 пунктов. Среди них есть следующие сведения:
- информация о «преступлениях и происшествиях» в воинских частях;
- сведения о заграничных командировках и отпусках военных;
- данные о госзакупках военных;
- сведениях об исках к подрядчикам;
- анализ объёмов «материальных ресурсов» Вооружённых сил;
- данные о состоянии аварийности военной авиации;
- информация о причинах «авиационных происшествий».
Согласно документу, перечень сведений, не составляющих государственную тайну, но не являющихся общедоступными, утвердят и введут в действие с 1 февраля 2022 года. За разглашение этих данных предусмотрен административный штраф до 200 тысяч рублей.
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