Девушку также на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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Валерия Башкирова в июле на судебном заседании по избранию ей меры пресечения Фото РИА «Новости»

Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения Валерию Башкирову, в июле сбившую на пешеходном переходе троих детей, двое из которых умерли. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Девушку признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Обвинения требовало приговорить Башкирову к шести годам.

Девушка признала вину и раскаялась. Её приговорили к пяти годам колонии-поселения с лишением на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Четыре месяца девушка провела в СИЗО.

ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка выжила.