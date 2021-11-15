19-летнюю москвичку, сбившую трёх детей на пешеходном переходе, приговорили к пяти годам колонии-поселения Статьи редакции
Девушку также на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения Валерию Башкирову, в июле сбившую на пешеходном переходе троих детей, двое из которых умерли. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Девушку признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Обвинения требовало приговорить Башкирову к шести годам.
Девушка признала вину и раскаялась. Её приговорили к пяти годам колонии-поселения с лишением на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Четыре месяца девушка провела в СИЗО.
ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка выжила.
19 июля тверской районный суд Москвы отправил Башкирову в следственный изолятор до 16 сентября. Меру пресечения с домашнего ареста сменили на фоне резонанса в обществе.
"Сбила троих детей на пешеходе, двое умерли"
"Девушку на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами"
Я всегда ахуеваю с закона в такие моменты: какой-то биомусор давит тазом пешеходов, а потом ему вводят временный запрет на управление транспортом, вместо того, чтобы запретить садится за руль навсегда
Дети переходили проезжую часть в положенном месте вместе с мамой и бабушкой. Другая машина пропустила пешеходов, а Mazda скорость не сбавила.
Башкирова сказала, что не уследила за дорогой и не заметила пешеходов, поскольку «сидела в телефоне».
Реально же - фатальная невезуха, девчонка же совсем
Предлагаю понять и простить. Девочка же в конце концов. Пусичка лапусичка, симпатюшечка.
фатальная невезуха
Я недавно видел ролик, как мужик, не соблюдая правила техники безопасности, в одежде со свисающими рукавами полез что-то подправлять на работающем станке: его мигом намотало на вал и на мелкие кусочки разбросало по цеху.
Если взялся за опасную деятельность (а автомобиль является источником повышенной опасности) - соблюдай правила, написанные кровью, или пиздуй нахуй.
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вспомнил - читал фантастический рассказ, как мужик отсидел авансом за убийство, вышел из тюрьмы и теперь имеет право реализовать свой аванс...и его начинают осаждать с просьбами; практически, Вы говорите об этом же, если припомнить, за что в РФ дают пять лет, и не колонии-поселения, а реального срока
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Ну просидела бы она 50 лет в тюряге за твои налоги, кому от этого лучше? Детей не вернешь, дтп все также будут продолжать случаться, хоть смертную казнь за это введи. В этом всем смысла ноль, просто генерация насилия и страданий
По-хорошему такие случаи должны приводить к каким-то реформам на дорогах для минимизации таких случаев в будущем. И исходить нужно из того, что за рулём сумасшедшая слепая обезьяна, а не ответственный водитель без человеческого фактора, который соблюдает все правила
так они зачастую на окраине городов-миллионников находятся.
По сути она 5 лет должна ночевать в этом месте, а так днем может работать, учиться и т.п.
По сравнению с жизнью убитых детей - чилл по сути...
А она убийца. Человек который так из-за поворота летит, да еще и видя что правый ряд тормозит на пешеходке с телефоном в руке - сознательный убийца, ничего случайного тут нет. Лет 15 минимум тут по нормальному. В Штатах было бы что-то между 150 лет и грилем.
В США такого не случается вообще(очень редко) и вот почему:
1. В США культура безопасного вождения. По большей части, есть конечно и алкоголики и лихачи, но таких меньшинство. Сами дороги не позволяют разогнаться сильно в жилых районах, а на хайвеях нет пешеходов.
2. Большинство нерегулируемых перекрестков имеют кнопку для мигающих сигналов. Вообще, наказывать нужно проектировщиков дорог и правил в первую очередь. У них должны быть KPI на уровне всей автомобильной системы включая ГИБДД. Девушка тоже виновата, но на этом месте могла бы быть ваша жена, сестра, подруга. Тогда, перспектива бы поменялась. Детей жалко и очень жалко родителей.
3. Т.к. США это автомобильная страна, то большинство пешеходов тоже водят авто и знают как работают дороги и водители (например, что водителя может слепить солнце). У нас многие не водили автомобиль никогда и не понимают откуда может прийти опасность. У нас часто есть позиция, что я встал на пешеход и я теперь прав. (Но мертв)
По поводу встал на пешеход и мертв. Сделай шаг или просто подойди к пешеходному переходу в ЕС, водитель 100% остановиться. Более того, водители остановятся даже если ты переходишь дорогу в неположенном месте, что я неоднократно наблюдал например в Испании. А как ездят водятлы у нас? Процентов 80% не остановятся пока ты просто в наглую не пойдешь по зебре рискуя своей жизнью, иначе ты этот переход не перейдешь никогда. Много ездил по Европе на прокатных машинах и пешеходом естественно тоже был, разница в культуре вождения колоссальная между постсовковыми странами и ЕС.
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