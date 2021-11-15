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Новости
Яна Ломакина

19-летнюю москвичку, сбившую трёх детей на пешеходном переходе, приговорили к пяти годам колонии-поселения Статьи редакции

Девушку также на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

208 208 комментариев
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Валерия Башкирова в июле на судебном заседании по избранию ей меры пресечения Фото РИА «Новости»

Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения Валерию Башкирову, в июле сбившую на пешеходном переходе троих детей, двое из которых умерли. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Девушку признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Обвинения требовало приговорить Башкирову к шести годам.

Девушка признала вину и раскаялась. Её приговорили к пяти годам колонии-поселения с лишением на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Четыре месяца девушка провела в СИЗО.

ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка выжила.

19 июля тверской районный суд Москвы отправил Башкирову в следственный изолятор до 16 сентября. Меру пресечения с домашнего ареста сменили на фоне резонанса в обществе.

18-летняя москвичка сбила троих детей, двое…
Дело о ДТП крайне быстро стало резонансным: одни хотят ужесточить наказание, другие — обратить…
tjournal.ru

#новости #происшествия #валериябашкирова

208 208 комментариев
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208 комментариев
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Alex Blake

Паршиво, когда по неосторожности ломаешь себе и другим жизнь. От этого никто из нас не застрахован

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55
Подозрительный Абдужаббор

Ну можно переходы такие не строить например

Ответить
37
Дмитрий Олегович

А можно за рулём не ебланить.

Ответить
40
5 комментариев
пепси

Можно не ехать выше 50 сквозь жилые кварталы

Ответить
6
IvanDurov

А какие строить?

Ответить
2
8 комментариев
Ква ква

С лежачими полицейскими или со светофором или подземные или надземные

Ответить
–1
Дон Бужарон

А какие надо строить?

Ответить
0
Алексей Куликов

Не застрахован конечно, но если просматривать на дорогу, когда едешь, то 99.9% подобных ситуаций можно избежать. Одно дело, когда человек вылетает из-за припаркованных машин и ты ничего не можешь успеть сделать, другое дело здесь, пешеходный переход, машина справа уже остановилась, всё очевидно.

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9
Подозрительный Абдужаббор

Так же можно избежать если смотреть по сторонам когда переходишь дорогу. И то и другое прописано в правилах

Ответить
0
Сдавайся

Поди и права по неосторожности купила

Ответить
2
groostlan

с чего такая уверенность что именно купила?

Ответить
3
16 комментариев
Закомплексованная Душа

Она тупо в телефон пялилась поэтому и не заметила.
Я как то тоже долбаеб не сбил пешехода таким же образом

Ответить
2
Майор Пронин

Не застрахован никто, но выполняя несколько простых правил можно очень существенно снизить вероятность, думаю что Миша Ефремов до сих пор считает что всё случившееся с ним просто стечение обстоятельств, его величество случай вообще главный козел отпущения на планете

Ответить
1
Ква ква

Не надо ее сравнивать с редким мудилой, алкоголиком Ефремовым.
Он "заслужил" свой срок полностью.

Ответить
1
1 комментарий
некипишуй

бессмысленный комент

Ответить
0
Alex Blake

Как и твоя жизнь, друг мой.

Ответить
0
1 комментарий
Подозрительный Абдужаббор

Как за твит.

Ответить
36
Подозрительный Абдужаббор

Но меньше, чем за песню на стриме 9 лет назад.

Ответить
42
Кирилл Вселенский

За нее еще не дали ничего

Ответить
0
3 комментария
Danil Kuznetsov

Колония-поселение — это намного легче и проще. Там и режима особого нет, и гулять можно свободно, просто тебя, по сути, принудительно заставляют жить в каком-нибудь поселке в жопе мира

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5
Подозрительный Абдужаббор

Колония-поселение в росии из єтого определения - все что не москва

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3
некипишуй

санаторий, да

Ответить
0
2 комментария
Madegghead

ночевать в нем. И поселок в жопе мира, это часто пригород города-миллионника...

Ответить
0
Алекс Моралекс 1

"Сбила троих детей на пешеходе, двое умерли"
"Девушку на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами"

Я всегда ахуеваю с закона в такие моменты: какой-то биомусор давит тазом пешеходов, а потом ему вводят временный запрет на управление транспортом, вместо того, чтобы запретить садится за руль навсегда

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19
Chikk

А теперь попробуй всёж-таки разобраться со всеми обстоятельствами дела, и только потом стулья ломать и обзывать словами всякими. Реально же - фатальная невезуха, девчонка же совсем.

Ответить
2
Ra

невезуха, в чем? в том что за рулем пялилась в телефон? это не невезуха, это долбоебизм называется, и в отличии от везения/невезения это навсегда.

Ответить
45
4 комментария
Anton NS

Дети переходили проезжую часть в положенном месте вместе с мамой и бабушкой. Другая машина пропустила пешеходов, а Mazda скорость не сбавила.

Башкирова сказала, что не уследила за дорогой и не заметила пешеходов, поскольку «сидела в телефоне».

Реально же - фатальная невезуха, девчонка же совсем

Предлагаю понять и простить. Девочка же в конце концов. Пусичка лапусичка, симпатюшечка.

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29
2 комментария
Подозрительный Абдужаббор

фатальная невезуха

Я недавно видел ролик, как мужик, не соблюдая правила техники безопасности, в одежде со свисающими рукавами полез что-то подправлять на работающем станке: его мигом намотало на вал и на мелкие кусочки разбросало по цеху.
Если взялся за опасную деятельность (а автомобиль является источником повышенной опасности) - соблюдай правила, написанные кровью, или пиздуй нахуй.

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13
8 комментариев

Комментарий удален

Алекс Моралекс 1

"Как жалко девочку, такая молодая и красивая, ещё вся жизнь впереди" - да?
Откуда вы блять такие берётесь?
Похуй, что она оборвала жизнь двоим детям и сделала инвалидом третьего, главное, чтобы её бедненькую няшную сучку пожалели, плак-плак

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2
6 комментариев
Подозрительный Абдужаббор

А если сбил узбек?

Ответить
–1
Selfish Ledger

как быстро человек у тебя биомусором становится

Ответить
4
6 комментариев
Подозрительный Абдужаббор

Либераст же, что с него взять

Ответить
1
Alex Bernhardt

Подумайте, вы тут пишите комментарии свои и можете сесть на пять лет, а могли бы убить человека.

Ответить
21
Ху Эмай

И сесть всего на 2.5? Типа выгодное дельце?

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0
1 комментарий
Dad Pixto

вспомнил - читал фантастический рассказ, как мужик отсидел авансом за убийство, вышел из тюрьмы и теперь имеет право реализовать свой аванс...и его начинают осаждать с просьбами; практически, Вы говорите об этом же, если припомнить, за что в РФ дают пять лет, и не колонии-поселения, а реального срока

Ответить
0
Ху Эмай
Ответить
10
Андрей Заварзин

Давайте ее простим, она такая няша

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10
17 комментариев
Morgan

Как в Америке.

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4
10 комментариев

Комментарий удален

Алексей Фёдоров

Вот представьте, что когда переходишь дорогу, а особенно блять с маленькими детьми, то нужно по сторонам смотреть

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2
15 комментариев
Подозрительный Абдужаббор

Вот представьте, только представьте. У вас трое детей, вы их растите, все силы в них вкладываете. И потом едите забирать младшего из школы, а старший в этот момент звонит на телефон, вы отвлекаетесь на секунду и сбиваете троих чужих детей и получаете пять лет.

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2
6 комментариев
Masha Kovalyova

В США - шваль бы на 50 лет бы запекли в тюрягу и поделом.

Полная хуйня, непредумышленно, без алкоголя, без hit-and-run, без истории такого поведения, с признанием вины - почти точно было бы меньше 5 лет колонии, весьма вероятно и вовсе условно

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8
1 комментарий
Distortion

Ну просидела бы она 50 лет в тюряге за твои налоги, кому от этого лучше? Детей не вернешь, дтп все также будут продолжать случаться, хоть смертную казнь за это введи. В этом всем смысла ноль, просто генерация насилия и страданий

По-хорошему такие случаи должны приводить к каким-то реформам на дорогах для минимизации таких случаев в будущем. И исходить нужно из того, что за рулём сумасшедшая слепая обезьяна, а не ответственный водитель без человеческого фактора, который соблюдает все правила

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1
Люц Шнайдер

Мы один раз случайно заехали в колонию-поселение. Я сразу что-то неладное заподозрил, когда местные на нас смотрели, как туземцы на белых колонистов. Причём нигде не было указателя, что это именно такое место. ред.

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8
Madegghead

так они зачастую на окраине городов-миллионников находятся.
По сути она 5 лет должна ночевать в этом месте, а так днем может работать, учиться и т.п.
По сравнению с жизнью убитых детей - чилл по сути...
А она убийца. Человек который так из-за поворота летит, да еще и видя что правый ряд тормозит на пешеходке с телефоном в руке - сознательный убийца, ничего случайного тут нет. Лет 15 минимум тут по нормальному. В Штатах было бы что-то между 150 лет и грилем.

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3
10 комментариев
Кирилл Вселенский

А ментов изнасиловавших девушку в полицейской машине оправдали))))

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7
groostlan

они сказали что не было факта изнасилования, у тебя чё, есть основания не доверять сотрудникам?

Ответить
0
4 комментария
Имя и фамилия

Отдайте эту тем и не надо колоний никаких

Ответить
0
2 комментария
fullmetalboy48151623 .

А эти 2,5 года отсчитываются после срока?

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0
Artem Davydov

Нет, пока сидишь в тюрьме тоже нельзя водить

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19
2 комментария
Mordegard Glezgorv

Мажорная масковская курица, которая в 18 уже на Мазде лихачит, подаренной на папины деньги. Пялилась в айфон. Надо было эту шкуру, которая в порыве своего неуемного потреблядства наплевала на людей вокруг, засадить на более весомый срок. Легко отделалась в общем-то

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–3
Подозрительный Абдужаббор

Там вроде корыто 2006 года было. По крайней мере читал что то про это

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3
3 комментария
Миржан Досымбаев

Как раз таки доставать телефон за рулем - это и есть умышленное убийство.

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2
Ruslan Askarov

В США такого не случается вообще(очень редко) и вот почему:
1. В США культура безопасного вождения. По большей части, есть конечно и алкоголики и лихачи, но таких меньшинство. Сами дороги не позволяют разогнаться сильно в жилых районах, а на хайвеях нет пешеходов.

2. Большинство нерегулируемых перекрестков имеют кнопку для мигающих сигналов. Вообще, наказывать нужно проектировщиков дорог и правил в первую очередь. У них должны быть KPI на уровне всей автомобильной системы включая ГИБДД. Девушка тоже виновата, но на этом месте могла бы быть ваша жена, сестра, подруга. Тогда, перспектива бы поменялась. Детей жалко и очень жалко родителей.

3. Т.к. США это автомобильная страна, то большинство пешеходов тоже водят авто и знают как работают дороги и водители (например, что водителя может слепить солнце). У нас многие не водили автомобиль никогда и не понимают откуда может прийти опасность. У нас часто есть позиция, что я встал на пешеход и я теперь прав. (Но мертв)

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2
Алексей Алексеев

В США как раз высокая смертность на дорогах. А вот в Европе действительно намного безопасней на дорогах. В Германии, например, смертность на душу населения в 3,34 раза ниже чем в США, и это с их безлимитными автобанами где летаю под 200 км/ч.

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2
2 комментария
Алексей Алексеев

По поводу встал на пешеход и мертв. Сделай шаг или просто подойди к пешеходному переходу в ЕС, водитель 100% остановиться. Более того, водители остановятся даже если ты переходишь дорогу в неположенном месте, что я неоднократно наблюдал например в Испании. А как ездят водятлы у нас? Процентов 80% не остановятся пока ты просто в наглую не пойдешь по зебре рискуя своей жизнью, иначе ты этот переход не перейдешь никогда. Много ездил по Европе на прокатных машинах и пешеходом естественно тоже был, разница в культуре вождения колоссальная между постсовковыми странами и ЕС.

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0
Подозрительный Абдужаббор

*у нас
да в Харькове Зайцева остановку раз*ала и тех кто на ней был. Защита от дурака не спасла. Но кмк от пола не зависит, тот же ефремов мудак, или мажорик 16-летний Харьковский

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0
Михаил Зеленин

Колония поселение, день в СИЗО за 2, т.е. 8 месяцев уже отсидела. Через 2 годика по УДО выйдет

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2
Madegghead

поселение не тюрьма... Ближе в свободе чем к не свободе.

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0
Shenmue

В темное время один из сотни переводных переходов имеет освещение, человеческая жизнь стоит меньше фонарного столба с солнечной батареей

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2
Подозрительный Абдужаббор

Красавица, очень жаль девочку

Ответить
1
Mark Black

Девочка выжила, мальчики погибли

Ответить
1
Соколов Андрей

а что там эдвард бил и шмара багдасарян? продожают водить писей по губам пентам?

Ответить
1
пепси

да

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

Таксисты всегда так ездят

Ответить
1
Egor K

Дикая история. Трагедия для всех.

Ответить
1
Alex Fielding

в россие вообще легко избавиться от недруга, за убийство автомобилем почти ничего не дают

Ответить
0
Igor Slesaryuk

а за такие пешеходные переходы чего-нибудь и кому-нибудь дают?

Ответить
2
Madegghead

@Яна Ломакина
у вас с заголовком проблема. Между колония и колония-поселение огромная пропасть...

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0
Яна Ломакина

ты прав, друг. поправила, спасибо

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1

Комментарий удален

Marhal_New _Arleana

F

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Ну вот, а говорили, что жизнь испорчена бла-бла-бла... Поселение, плюс срок в СИЗО зачтётся. Раньше следующего редизайна на ТЖ выйдет)

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0
Кирьян Барабанов

У вас тут опечатка ☺️

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0
Яна Ломакина

спасибо, друг

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0
лала лало

Обидно наверное убить людей и свою жизнь

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0
Сергей Степанов

Паршивая ситуация, всех тут жалко, но наказание тут нужно. Хотя 5 лет, на мой взгляд, многовато.

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0
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