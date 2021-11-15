Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":888,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043b\u0438\u0446","url":"\/redirect?component=advertising&id=888&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/306052-v-metro-moskvy-teper-mozhno-platit-za-proezd-licom-sprosili-avtorov-proekta-kak-eto-rabotaet&placeBit=1&hash=77cf75c3baeec783d6a1cec09362482230d39e7334229186da27e5cdaabcf37a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

19-летнюю москвичку, сбившую трёх детей на пешеходном переходе, приговорили к пяти годам колонии Статьи редакции

Девушку также на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

112 112 комментариев
5758 просмотров
Валерия Башкирова в июле на судебном заседании по избранию ей меры пресечения Фото РИА «Новости»

Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения Валерию Башкирову, в июле сбившую на переходном переходе троих детей, двое из которых умерли. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Девушку признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Обвинения требовало приговорить Башкирову к шести годам.

Девушка признала вину и раскаялась. Её приговорили к пяти годам колонии-поселения с лишением на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Четыре месяца девушка провела в СИЗО.

ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка выжила.

19 июля тверской районный суд Москвы отправил Башкирову в следственный изолятор до 16 сентября. Меру пресечения с домашнего ареста сменили на фоне резонанса в обществе.

18-летняя москвичка сбила троих детей, двое…
Дело о ДТП крайне быстро стало резонансным: одни хотят ужесточить наказание, другие — обратить…
tjournal.ru

#новости #происшествия #валериябашкирова

112 112 комментариев
19
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
112 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alex Blake

Паршиво, когда по неосторожности ломаешь себе и другим жизнь. От этого никто из нас не застрахован

Ответить
30
Подозрительный Абдужаббор

Ну можно переходы такие не строить например

Ответить
15
Дмитрий Олегович

А можно за рулём не ебланить.

Ответить
9
2 комментария
IvanDurov

А какие строить?

Ответить
0
6 комментариев
Сдавайся

Поди и права по неосторожности купила

Ответить
0
groostlan

с чего такая уверенность что именно купила?

Ответить
2
12 комментариев
Закомплексованная Душа

Она тупо в телефон пялилась поэтому и не заметила.
Я как то тоже долбаеб не сбил пешехода таким же образом

Ответить
0
некипишуй

бессмысленный комент

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Как за твит.

Ответить
20
Подозрительный Абдужаббор

Но меньше, чем за песню на стриме 9 лет назад.

Ответить
18
Кирилл Вселенский

За нее еще не дали ничего

Ответить
0
1 комментарий
Danil Kuznetsov

Колония-поселение — это намного легче и проще. Там и режима особого нет, и гулять можно свободно, просто тебя, по сути, принудительно заставляют жить в каком-нибудь поселке в жопе мира

Ответить
1
Madegghead

ночевать в нем. И поселок в жопе мира, это часто пригород города-миллионника...

Ответить
0
некипишуй

санаторий, да

Ответить
0
2 комментария
Алекс Моралекс 1

"Сбила троих детей на пешеходе, двое умерли"
"Девушку на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами"

Я всегда ахуеваю с закона в такие моменты: какой-то биомусор давит тазом пешеходов, а потом ему вводят временный запрет на управление транспортом, вместо того, чтобы запретить садится за руль навсегда

Ответить
8
Chikk

А теперь попробуй всёж-таки разобраться со всеми обстоятельствами дела, и только потом стулья ломать и обзывать словами всякими. Реально же - фатальная невезуха, девчонка же совсем.

Ответить
2
Ra

невезуха, в чем? в том что за рулем пялилась в телефон? это не невезуха, это долбоебизм называется, и в отличии от везения/невезения это навсегда.

Ответить
21
3 комментария
Anton NS

Дети переходили проезжую часть в положенном месте вместе с мамой и бабушкой. Другая машина пропустила пешеходов, а Mazda скорость не сбавила.

Башкирова сказала, что не уследила за дорогой и не заметила пешеходов, поскольку «сидела в телефоне».

Реально же - фатальная невезуха, девчонка же совсем

Предлагаю понять и простить. Девочка же в конце концов. Пусичка лапусичка, симпатюшечка.

Ответить
12
1 комментарий
Подозрительный Абдужаббор

фатальная невезуха

Я недавно видел ролик, как мужик, не соблюдая правила техники безопасности, в одежде со свисающими рукавами полез что-то подправлять на работающем станке: его мигом намотало на вал и на мелкие кусочки разбросало по цеху.
Если взялся за опасную деятельность (а автомобиль является источником повышенной опасности) - соблюдай правила, написанные кровью, или пиздуй нахуй.

Ответить
4
5 комментариев
Алекс Моралекс 1

"Как жалко девочку, такая молодая и красивая, ещё вся жизнь впереди" - да?
Откуда вы блять такие берётесь?
Похуй, что она оборвала жизнь двоим детям и сделала инвалидом третьего, главное, чтобы её бедненькую няшную сучку пожалели, плак-плак

Ответить
0
1 комментарий
Selfish Ledger

как быстро человек у тебя биомусором становится

Ответить
0
Ху Эмай
Ответить
7
Андрей Заварзин

Давайте ее простим, она такая няша

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Да

Ответить
2
8 комментариев
Morgan

Как в Америке.

Ответить
2
Ху Эмай

Ну типа

Ответить
1
Madegghead

в Америке был бы шанс на курочку-гриль и абсолютно справедливо...

Ответить
0
1 комментарий
некипишуй

как?

Ответить
0
Люц Шнайдер

Мы один раз случайно заехали в колонию-поселение. Я сразу что-то неладное заподозрил, когда местные на нас смотрели, как туземцы на белых колонистов. Причём нигде не было указателя, что это именно такое место. ред.

Ответить
5
Madegghead

так они зачастую на окраине городов-миллионников находятся.
По сути она 5 лет должна ночевать в этом месте, а так днем может работать, учиться и т.п.
По сравнению с жизнью убитых детей - чилл по сути...
А она убийца. Человек который так из-за поворота летит, да еще и видя что правый ряд тормозит на пешеходке с телефоном в руке - сознательный убийца, ничего случайного тут нет. Лет 15 минимум тут по нормальному. В Штатах было бы что-то между 150 лет и грилем.

Ответить
–1
Люц Шнайдер

У нас находится в посёлке Славинск, это достаточно далеко от Калининграда (около 50 км). Не знаю на счёт штатов, ничего не могу сказать. Она же не пьяная была, а значит нет отягчающих обстоятельств и умысла тоже нет. В общем вполне адекватное наказание.

Ответить
0
2 комментария
Кирилл Вселенский

А ментов изнасиловавших девушку в полицейской машине оправдали))))

Ответить
5
groostlan

они сказали что не было факта изнасилования, у тебя чё, есть основания не доверять сотрудникам?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Конечно нету таких оснований, полностью оправданы

Ответить
0
3 комментария
Alex Bernhardt

Подумайте, вы тут пишите комментарии свои и можете сесть на пять лет, а могли бы убить человека.

Ответить
4
Ху Эмай

И сесть всего на 2.5? Типа выгодное дельце?

Ответить
0
Alex Bernhardt

А если будешь в погонах, то может и повышение дадут

Ответить
0
Dad Pixto

вспомнил - читал фантастический рассказ, как мужик отсидел авансом за убийство, вышел из тюрьмы и теперь имеет право реализовать свой аванс...и его начинают осаждать с просьбами; практически, Вы говорите об этом же, если припомнить, за что в РФ дают пять лет, и не колонии-поселения, а реального срока

Ответить
0
FAT FATOVITCH

Вот представьте, только представьте. У вас трое детей, вы их растите, все силы в них вкладываете. И потом какая то ТП, которая нарушает правила - сбивает их и получает пять лет. Щас, конечно, набегут фанаты товарища с израильским гражданством и скажут - "тюрма должна исправлять! а не наказывать!". В США - шваль бы на 50 лет бы запекли в тюрягу и поделом.
Хорошо, что хоть не "блатная", а то бы в крови детей нашли алкоголь такой дозы, от которой я бы наверное откинулся.

Ответить
0
Алексей Фёдоров

Вот представьте, что когда переходишь дорогу, а особенно блять с маленькими детьми, то нужно по сторонам смотреть

Ответить
1
FAT FATOVITCH

Защитничек убийц объявился. Перед пешеходным переходом ТЫ ОБЯЗАН тормозить - сбил человека - ТЮРЬМА.

Ответить
3
4 комментария
Chikk

Кстати, очень интересный момент. Решил освежить тут, смотрю главу 4 ПДД, а там куда-то пропала формулировка про переход дороги в моменте "убедиться в отсутствии ТС". Вот как так, было же, вроде как?

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Вот представьте, только представьте. У вас трое детей, вы их растите, все силы в них вкладываете. И потом едите забирать младшего из школы, а старший в этот момент звонит на телефон, вы отвлекаетесь на секунду и сбиваете троих чужих детей и получаете пять лет.

Ответить
–1
FAT FATOVITCH

Я в телефон не пялюсь за рулем, я же не даун. Скорость тоже не превышаю, особенно во дворах. Любят у нас в РФ убийц защищать, а потом глазоньками хлопают - "а как же тахъ".

Ответить
7
1 комментарий
Distortion

Ну просидела бы она 50 лет в тюряге за твои налоги, кому от этого лучше? Детей не вернешь, дтп все также будут продолжать случаться, хоть смертную казнь за это введи. В этом всем смысла ноль, просто генерация насилия и страданий

По-хорошему такие случаи должны приводить к каким-то реформам на дорогах для минимизации таких случаев в будущем. И исходить нужно из того, что за рулём сумасшедшая слепая обезьяна, а не ответственный водитель без человеческого фактора, который соблюдает все правила

Ответить
1
fullmetalboy48151623 .

А эти 2,5 года отсчитываются после срока?

Ответить
0
Artem Davydov

Нет, пока сидишь в тюрьме тоже нельзя водить

Ответить
6
2 комментария

Комментарий удален

Соколов Андрей

а что там эдвард бил и шмара багдасарян? продожают водить писей по губам пентам?

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

F

Ответить
0
Михаил Зеленин

Колония поселение, день в СИЗО за 2, т.е. 8 месяцев уже отсидела. Через 2 годика по УДО выйдет

Ответить
0
Madegghead

поселение не тюрьма... Ближе в свободе чем к не свободе.

Ответить
0
Alex Fielding

в россие вообще легко избавиться от недруга, за убийство автомобилем почти ничего не дают

Ответить
0
Mordegard Glezgorv

Мажорная масковская курица, которая в 18 уже на Мазде лихачит, подаренной на папины деньги. Пялилась в айфон. Надо было эту шкуру, которая в порыве своего неуемного потреблядства наплевала на людей вокруг, засадить на более весомый срок. Легко отделалась в общем-то

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Там вроде корыто 2006 года было. По крайней мере читал что то про это

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Ну вот, а говорили, что жизнь испорчена бла-бла-бла... Поселение, плюс срок в СИЗО зачтётся. Раньше следующего редизайна на ТЖ выйдет)

Ответить
0
Миржан Досымбаев

Как раз таки доставать телефон за рулем - это и есть умышленное убийство.

Ответить
0
Shenmue

В темное время один из сотни переводных переходов имеет освещение, человеческая жизнь стоит меньше фонарного столба с солнечной батареей

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 112 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null