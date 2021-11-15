19-летнюю москвичку, сбившую трёх детей на пешеходном переходе, приговорили к пяти годам колонии Статьи редакции
Девушку также на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения Валерию Башкирову, в июле сбившую на переходном переходе троих детей, двое из которых умерли. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Девушку признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Обвинения требовало приговорить Башкирову к шести годам.
Девушка признала вину и раскаялась. Её приговорили к пяти годам колонии-поселения с лишением на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Четыре месяца девушка провела в СИЗО.
ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка выжила.
19 июля тверской районный суд Москвы отправил Башкирову в следственный изолятор до 16 сентября. Меру пресечения с домашнего ареста сменили на фоне резонанса в обществе.
"Сбила троих детей на пешеходе, двое умерли"
"Девушку на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами"
Я всегда ахуеваю с закона в такие моменты: какой-то биомусор давит тазом пешеходов, а потом ему вводят временный запрет на управление транспортом, вместо того, чтобы запретить садится за руль навсегда
Дети переходили проезжую часть в положенном месте вместе с мамой и бабушкой. Другая машина пропустила пешеходов, а Mazda скорость не сбавила.
Башкирова сказала, что не уследила за дорогой и не заметила пешеходов, поскольку «сидела в телефоне».
Реально же - фатальная невезуха, девчонка же совсем
Предлагаю понять и простить. Девочка же в конце концов. Пусичка лапусичка, симпатюшечка.
фатальная невезуха
Я недавно видел ролик, как мужик, не соблюдая правила техники безопасности, в одежде со свисающими рукавами полез что-то подправлять на работающем станке: его мигом намотало на вал и на мелкие кусочки разбросало по цеху.
Если взялся за опасную деятельность (а автомобиль является источником повышенной опасности) - соблюдай правила, написанные кровью, или пиздуй нахуй.
так они зачастую на окраине городов-миллионников находятся.
По сути она 5 лет должна ночевать в этом месте, а так днем может работать, учиться и т.п.
По сравнению с жизнью убитых детей - чилл по сути...
А она убийца. Человек который так из-за поворота летит, да еще и видя что правый ряд тормозит на пешеходке с телефоном в руке - сознательный убийца, ничего случайного тут нет. Лет 15 минимум тут по нормальному. В Штатах было бы что-то между 150 лет и грилем.
вспомнил - читал фантастический рассказ, как мужик отсидел авансом за убийство, вышел из тюрьмы и теперь имеет право реализовать свой аванс...и его начинают осаждать с просьбами; практически, Вы говорите об этом же, если припомнить, за что в РФ дают пять лет, и не колонии-поселения, а реального срока
Вот представьте, только представьте. У вас трое детей, вы их растите, все силы в них вкладываете. И потом какая то ТП, которая нарушает правила - сбивает их и получает пять лет. Щас, конечно, набегут фанаты товарища с израильским гражданством и скажут - "тюрма должна исправлять! а не наказывать!". В США - шваль бы на 50 лет бы запекли в тюрягу и поделом.
Хорошо, что хоть не "блатная", а то бы в крови детей нашли алкоголь такой дозы, от которой я бы наверное откинулся.
Ну просидела бы она 50 лет в тюряге за твои налоги, кому от этого лучше? Детей не вернешь, дтп все также будут продолжать случаться, хоть смертную казнь за это введи. В этом всем смысла ноль, просто генерация насилия и страданий
По-хорошему такие случаи должны приводить к каким-то реформам на дорогах для минимизации таких случаев в будущем. И исходить нужно из того, что за рулём сумасшедшая слепая обезьяна, а не ответственный водитель без человеческого фактора, который соблюдает все правила
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