Разработка «Яндекса» попала в первую двадцатку мирового рейтинга суперкомпьютеров Top500 Статьи редакции
Систему признали самой мощной в России и Восточной Европе.
Три суперкомпьютера «Яндекса» вошли в мировой рейтинг Top500. «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов» заняли 19, 36 и 40 строчки соответственно, говорится на сайте рейтинга.
Систему «Червоненкис» также признали самой производительной в России и Восточной Европе. Второе и третье места среди российских систем также заняли разработки «Яндекса».
«Червоненкис» включает 199 вычислительных узлов, во время теста он показал производительность 21,53 петафлопса, то есть 21,53 квадриллиона операций с плавающей точкой в секунду. Производительность «Галушкина» и «Ляпунова» составила 16,02 и 12,81 петафлопса соответственно. Все три суперкомпьютера построены на базе процессоров AMD EPYC и графических ускорителей NVIDIA A100.
Новые суперкомпьютеры «Яндекса» названы в честь советских и российских учёных, которые внесли вклад в теорию машинного обучения и компьютерные науки. «Ляпунов» введён в эксплуатацию в декабре 2020 года, а «Червоненкис»и «Галушкин» — в июне 2021, рассказали TJ в «Яндексе».
Лидером Top500, как и в 2020 году, стала японская система Fugaku. Суперкомпьютер показал результат High Performance Linpack равный 415,5 петафлопс. Этот показатель превосходит возможности американского Summit, занявшего второе место в рейтинге, в 3 раза. Из России в рейтинг вошли семь суперкомпьютеров — три от «Яндекса», «Кристофари Neo» и «Кристофари» от Сбера, «Ломоносов-2» разработки МГУ и MTS Grom от оператора МТС.
Всемирный рейтинг суперкомпьютеров Top500 выходит с 1993 года. Суперкомпьютеры «Яндекса» участвовали в нём впервые. Рейтинг обновляют дважды в год: в июне и ноябре. Производительность суперкомпьютеров оценивается по результатам теста Linpack, в ходе которого компьютер решает систему линейных уравнений.