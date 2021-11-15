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Новости
Яна Ломакина

Разработка «Яндекса» попала в первую двадцатку мирового рейтинга суперкомпьютеров Top500 Статьи редакции

Систему признали самой мощной в России и Восточной Европе.

29 29 комментариев
2433 просмотров
Суперкомпьютер «Червоненкис» в дата-центре Яндекса в Сасове, Рязанская область Фото «Яндекса»

Три суперкомпьютера «Яндекса» вошли в мировой рейтинг Top500. «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов» заняли 19, 36 и 40 строчки соответственно, говорится на сайте рейтинга.

Систему «Червоненкис» также признали самой производительной в России и Восточной Европе. Второе и третье места среди российских систем также заняли разработки «Яндекса».

«Червоненкис» включает 199 вычислительных узлов, во время теста он показал производительность 21,53 петафлопса, то есть 21,53 квадриллиона операций с плавающей точкой в секунду. Производительность «Галушкина» и «Ляпунова» составила 16,02 и 12,81 петафлопса соответственно. Все три суперкомпьютера построены на базе процессоров AMD EPYC и графических ускорителей NVIDIA A100.

Новые суперкомпьютеры «Яндекса» названы в честь советских и российских учёных, которые внесли вклад в теорию машинного обучения и компьютерные науки. «Ляпунов» введён в эксплуатацию в декабре 2020 года, а «Червоненкис»и «Галушкин» — в июне 2021, рассказали TJ в «Яндексе».

Лидером Top500, как и в 2020 году, стала японская система Fugaku. Суперкомпьютер показал результат High Performance Linpack равный 415,5 петафлопс. Этот показатель превосходит возможности американского Summit, занявшего второе место в рейтинге, в 3 раза. Из России в рейтинг вошли семь суперкомпьютеров — три от «Яндекса», «Кристофари Neo» и «Кристофари» от Сбера, «Ломоносов-2» разработки МГУ и MTS Grom от оператора МТС.

Всемирный рейтинг суперкомпьютеров Top500 выходит с 1993 года. Суперкомпьютеры «Яндекса» участвовали в нём впервые. Рейтинг обновляют дважды в год: в июне и ноябре. Производительность суперкомпьютеров оценивается по результатам теста Linpack, в ходе которого компьютер решает систему линейных уравнений.

#новости #суперкомпьютеры

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Arman Adabi
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18
Люц Шнайдер

Толокеры только нейронки тренируют.

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1
Al

https://www.youtube.com/watch?v=eNfcRKplMXo

Кек

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0
Подозрительный Абдужаббор

Теперь слив данных майору будет организован на недосягаемых ранее скоростях

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12
new_comment

Приплетание засчитано.

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2
Al

Это что за статья?

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1
Подозрительный Абдужаббор

разработка

шо там разрабатывать, чем больше идентичных серверных стоек воедино соединил, тем и мощнее.
это рейтинг «у кого новее железо и больше деняк»

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7
Подозрительный Абдужаббор

Да накупил сто тысяч игровых ноутбуков просто, скотчем обмотал, по вайфаю подключил, вот и суперкомпьютер.

Что сложного-то?

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6
Подозрительный Абдужаббор

Комитет сегодня по Яндексу отрабатывает, уже второй чемодан в дело пошёл

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1
Дизайнер Павленко

Сомневаюсь, что ты прав в отношении японцев. У них какой-то невероятный результат.

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0
Morgan

Для суперкомпьютеров на off-the-shelf компонентах это может быть и справедливо, но если взять японский Fugaku, например, то в нем стоят процессоры которые разрабатывались специально для него. Такой просто так не построишь.

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0
Selfish Ledger

респект. Яндекс это будущее России.

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2
Geletey Ivan

Россия это будущее Яндекс

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4
Rr r

с кровожадным интересом наблюдаю за развитием квантовый технологий и жду когда любая машина на пару сотен кубитов насует любому супер пупер собрнику видеокарт толстых квантовых хуйцов

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3
new_comment

Ну вот, допустим, завтра выходит новость, что это случилось. Что дальше?
Ты выкинешь свой комп и смартфон?

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1
Подозрительный Абдужаббор

Хуйцов насуёт

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0
Al

Ну еще лет 5 надо ждать пока все это пойдет в массы

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0
Алексей Прохоров

Интересно сколько хэшей?)

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2
new_comment

Раньше интересовались, сколько FPS в Кризисе.

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0
Артур Логвинов

Мощность суперкомпьютеров в Восточной Европе еще никогда не была так высока.

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2
испанский смех

болгары восхитились

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0
ИгорьOK

Мне начинает казаться, что в россии есть один человек, к которому все идут за названиями! Возможно, даже знаю в каком этот человек бункере!

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1
Крафтовый компот

российскихучёных

хучёных

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0
Подозрительный Абдужаббор

вау

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0
Ruslan Askarov

Компьютерус

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0
Danila Karpyzin

Яндекс: наш суперкомпухтер входит в ТОПы мира
Я: ставлю на карте точку через дорогу и получаю стоимость такси в 2 раза дешевле

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0
Кирилл Вселенский

Дамир захватил чужой аккаунт?

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0
Кирилл Вселенский

Дада это же не какая то там премия никому не нужная..

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0
Кирилл Вселенский

Почему это важно?

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0
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