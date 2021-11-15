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Новости
Дамир Камалетдинов

США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которое поставило под угрозу экипаж МКС Статьи редакции

По мнению американских военных, Россия испытала оружие, которое создало «облако обломков» на орбите.

31 31 комментарий
2374 просмотров

Госдеп США обвинил Россию в проведении противоспутниковых испытаний. По словам представителей ведомства, военные взорвали один из собственных аппаратов — из-за этого на орбите возникло облако из космического мусора.

Россия бездумно провела разрушительное противоспутниковое испытание, взорвав один из собственных аппаратов. Это привело к возникновению более чем 1,5 тысяч обломков отслеживаемого размера на орбите и сотен тысяч фрагментов, которые невозможно отследить.

Нед Прайс
представитель Госдепа США

Как обратили внимание на сайте Alpha Centauri, обвинения могут быть связаны с аппаратом «Космос-1408». Любители, которые прослушивают переговоры МКС с Центром управления полётами заметили, что экипаж станции неоднократно укрывался в космических кораблях Crew Dragon и «Союз МС-19» из-за опасного сближения с «фрагментами спутника». Американский ЦУП сообщил астронавтам, что часть люков на станции должна быть закрытой до 17 ноября.

Специалисты из космической отрасли также полагают, что причиной стали испытания противоспутниковой ракеты. Как отметил астроном Джонатан МакДоуэлл, на это указывает траектория аппарата «Космос-1408», которая проходила прямо над закрытой для полётов зоной, где предположительно испытывают новые российские ракеты.

Jonathan McDowell @planet4589
Here is the orbit of ISS (blue) compared to that of the Ikar No. 39L satellite (cover name Kosmos-1408) (magenta) and the part of the orbit where the crew have been warned of possible collisions with a debris field (red). This shows Kosmos-1408 is a plausible candidate
Плоскости орбиты «Космос-1408» (синяя линия) и МКС (фиолетовая). В точках пересечения экипаж получал предупреждения от ЦУПов

Спутники серии «Икар», к которым относится «Космос-1408», могут весить до 1700 килограмм. Разрушение объекта подобной массы могло привести к появлению тысяч обломков, но внесение в каталоги даже самых крупных из них может занять от нескольких дней до нескольких суток. США обнаружили как минимум 1,5 тысячи отслеживаемых объектов.

15 ноября Роскосмос подтвердил, что экипажу приходилось переходить в космические корабли. Однако в сообщении ведомства говорилось, что по состоянию на 17:31 МКС находится «в зелёной зоне». При этом Роскосмос не упоминал конкретную причину — в записи упоминалась только орбита неназванного «объекта».

РОСКОСМОС @roscosmos
Экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта.

Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС. Станция находится в «зелёной зоне»

Космическое командование США отслеживает противоспутниковые тесты из России на протяжении последних нескольких лет. В 2020 году, по данным ведомства, российские военные провели два запуска технологии под кодовым именем «Нудоль». Оба теста оказались провальными и не привели к разрушению объектов в космосе.

Как отметили на The Verge, испытания противоспутникового оружия — это обычно безобидные политические ходы, нацеленные на демонстрацию силы страны. Однако из-за них в космосе появляется ещё больше космического мусора, который всё чаще угрожает МКС и другим спутникам на орбите.

Обломки могут иметь разный размер и годами вращаться вокруг планеты, перемещаясь между разными высотами. На околоземной орбите подобные объекты могут разгоняться до 28 тысяч километров в час, поэтому в результате создают ещё больше обломков при столкновении с другими объектами.

Китай проводил тест противоспутникового оружия в 2007 году. Тогда страна использовала кинетическую ракету для уничтожения спутника «Фенгюн 1C». Запуск прошёл успешно и привёл к появлению тысяч обломков, некоторые из которых всё ещё на орбите — неделю назад МКС поднимала орбиту, чтобы избежать столкновения с одним из обломков.

В 2008 году свой тест провели США. Операция «Жжёный снег» привела к уничтожению спутника, который и так сходил с орбиты. Топливный отсек спутника содержал более 450 килограммов токсичного гидразина, поэтому испытания стали способом защиты людей, а не только проверкой оружия.

В 2019 году свой тест провела Индия. Страна также уничтожила собственный спутник и создала сотни обломков на орбите.

#новости #космос #россия #мкс #сша

Спасибо за наводку Paul Potseluev
31 31 комментарий
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Подозрительный Абдужаббор

Единственное, что останется после путина, - это мусор. Бесконечное количество мусора. Теперь и в космосе.

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33
Подозрительный Абдужаббор

Либерализм головного мозга.

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–24
Михаил Фанк

И в чем он не прав?

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0
Кирилл Вселенский

Тебе бы в батлрэперы

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1
FOX

Художественный фильм Гравитация

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6
Подозрительный Абдужаббор

Красиво дали пососать

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–3
испанский смех

мы то сплюнем

Ответить
6
Grosse Tete

И как тебе, понравилось?

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Операция «Жжёный снег»

Ответить
2
Ирина Китаева

кому нахуй это мкс нужна

ее давно снести надо в океан

Ответить
–12
Никита Бабич

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_research_on_the_International_Space_Station

Scientific research on the International Space…
The International Space Station is a platform for scientific research that requires one or more of…
en.wikipedia.org
Ответить
0
norm

Она и по-русски не очень пишет, а ты ей статью на английском кидаешь.

Ответить
4
Никита Бабич

Ну, не она одна увидит.

Ответить
3
Имя и фамилия

Это потому что у нее фамилия такая.

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0
Подозрительный Абдужаббор

Не пизди

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Ну тупые

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1
Дамир Камалетдинов

@Paul Potseluev Сорри, заберу заметку для доработки и вывода. Спасибо, что принёс!

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0
Paul Potseluev

Забирай на здоровье
я у себя деталей насобирал, может что пригодится:
https://thealphacentauri.net/103146-rossiya-ispytala-antisputnikovoe-orujie/

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2
Дамир Камалетдинов

Спасибо, ты лучший

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2
Алексей Иванов

Противоспутниковое оружие?
Неужто собираются старлинк блокировать?

Ответить
0
J S

Почему именно старлинк?

Противоспутниковые ракеты еще в 2007- 2008 году испытывали, и США и Россия и Китай.
И всех обвиняли в создании обломков) это дежурные заявления.

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0
Paul Potseluev

Ещё Индия.

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2
Morgan

Стралинковые спутники сбивать бессмысленно, их слишком много. Но зато такими действиями вызвать эффект Кесслера и заблокировать космос.

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0
Это не шутки

Успейте загадать желание

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0
Bad Mother Fucker

возможно ли, что это ебануло что-то, что по идее было не должно

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0
Paul Potseluev

Нет, над Плесецком была установлена бесполётная зона как раз на момент пролёта спутника. Значит что-то запускали.
Ебанул спутник=запускали противоспутниковую ракету.

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0
Жак Фреско

Спасибо что не на голову

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0
ХАНТЕР73

Это либо "ни себе - ни людям" Космос мы почти прое...ли. Либо борьба со спутниковым инетом Маска.

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0
Роман Олегович

Вот это настоящая РУССКАЯ РУЛЕТКА

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0
Artyom Sidorov

На околоземной орбите подобные объекты могут разгоняться до 28 тысяч километров в час

Только не "могут разгоняться" - это их нормальная первая космическая скорость, ниже которой они на орбите не остаются, а падают на Землю*

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0
Andy Bezbozhny

Рановато Юлию Пересильд спустили на Землю. Упустили шанс уделать не только Тома Круза, но и Сандру Буллок

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0
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