США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которое поставило под угрозу экипаж МКС Статьи редакции
По мнению американских военных, Россия испытала оружие, которое создало «облако обломков» на орбите.
Госдеп США обвинил Россию в проведении противоспутниковых испытаний. По словам представителей ведомства, военные взорвали один из собственных аппаратов — из-за этого на орбите возникло облако из космического мусора.
Как обратили внимание на сайте Alpha Centauri, обвинения могут быть связаны с аппаратом «Космос-1408». Любители, которые прослушивают переговоры МКС с Центром управления полётами заметили, что экипаж станции неоднократно укрывался в космических кораблях Crew Dragon и «Союз МС-19» из-за опасного сближения с «фрагментами спутника». Американский ЦУП сообщил астронавтам, что часть люков на станции должна быть закрытой до 17 ноября.
Специалисты из космической отрасли также полагают, что причиной стали испытания противоспутниковой ракеты. Как отметил астроном Джонатан МакДоуэлл, на это указывает траектория аппарата «Космос-1408», которая проходила прямо над закрытой для полётов зоной, где предположительно испытывают новые российские ракеты.
Спутники серии «Икар», к которым относится «Космос-1408», могут весить до 1700 килограмм. Разрушение объекта подобной массы могло привести к появлению тысяч обломков, но внесение в каталоги даже самых крупных из них может занять от нескольких дней до нескольких суток. США обнаружили как минимум 1,5 тысячи отслеживаемых объектов.
15 ноября Роскосмос подтвердил, что экипажу приходилось переходить в космические корабли. Однако в сообщении ведомства говорилось, что по состоянию на 17:31 МКС находится «в зелёной зоне». При этом Роскосмос не упоминал конкретную причину — в записи упоминалась только орбита неназванного «объекта».
Космическое командование США отслеживает противоспутниковые тесты из России на протяжении последних нескольких лет. В 2020 году, по данным ведомства, российские военные провели два запуска технологии под кодовым именем «Нудоль». Оба теста оказались провальными и не привели к разрушению объектов в космосе.
Как отметили на The Verge, испытания противоспутникового оружия — это обычно безобидные политические ходы, нацеленные на демонстрацию силы страны. Однако из-за них в космосе появляется ещё больше космического мусора, который всё чаще угрожает МКС и другим спутникам на орбите.
Обломки могут иметь разный размер и годами вращаться вокруг планеты, перемещаясь между разными высотами. На околоземной орбите подобные объекты могут разгоняться до 28 тысяч километров в час, поэтому в результате создают ещё больше обломков при столкновении с другими объектами.
Китай проводил тест противоспутникового оружия в 2007 году. Тогда страна использовала кинетическую ракету для уничтожения спутника «Фенгюн 1C». Запуск прошёл успешно и привёл к появлению тысяч обломков, некоторые из которых всё ещё на орбите — неделю назад МКС поднимала орбиту, чтобы избежать столкновения с одним из обломков.
В 2008 году свой тест провели США. Операция «Жжёный снег» привела к уничтожению спутника, который и так сходил с орбиты. Топливный отсек спутника содержал более 450 килограммов токсичного гидразина, поэтому испытания стали способом защиты людей, а не только проверкой оружия.
В 2019 году свой тест провела Индия. Страна также уничтожила собственный спутник и создала сотни обломков на орбите.
@Paul Potseluev Сорри, заберу заметку для доработки и вывода. Спасибо, что принёс!