Прокуратура штата Огайо подала иск против компании Meta из-за алгоритмов её работы в отношении детей Статьи редакции
Руководство компании называет обвинения в свой адрес клеветой.
Иск подан от имени инвесторов компании и пенсионной системы штата, которые требуют от компании Meta Марка Цукерберга возмещения ущерба на сумму 100 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В исковом заявлении утверждается, что руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября 2021 года нарушило федеральное законодательство, ради выгоды. По мнению истцов, компания вводила общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь её продукты на несовершеннолетних. В иске также сказано, что руководство Meta «должно принять принять меры, чтобы вновь не вводить в заблуждение собственных инвесторов».
В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Они показали, что компания знает, какой вред психическому здоровью приносит инстаграм, особенно для девочек-подростков. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, и призвал остановить разработку версии инстаграма для детей, на что соцсеть согласилась.
Facebook ответила на критику, заявив, что газета давала «преднамеренно неправильные характеристики» и приписывала «вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам компании. В компании отметили, что WSJ односторонне отразила результаты исследований, а соцсети на всех влияют по-разному.
Мальчики занимаются тем же самым чем и тысячи лет назад: порно и игры. Психология девочек другая, они хотят быть красивыми и нереальные стандарты красоты из инстаграма втягивают в депрессию от которой начинаешь пользоваться инстаграмом больше что втягивает в депрессию и тд. На западе уровень суицидов у девочек за последние 10 лет рекордный.
Скажу больше, парни этому тоже подвержены не меньше их. Подсознательно образы "красивой" жизни закладываются и в итоге люди гонятся за 0.0..% людей, а на остальных смотрят свысока, поэтому для вчерашней колхозницы будут не в счет твои личные качества или ты просто будешь не соответствовать ее ожиданиям, а анализировать это будет для нее дискомфортно и не нужно. Для парней тоже модельная внешность и аморальный образ жизни становится идеалом и домашняя заботливая девушка оказывается скучной.
Мы все стали друг другу скучны из-за интернета. Не нравится терпеть в реале если можно получить фан в интернете. Поэтому ни у кого друзей нет как было 50 лет назад.
Но у мальчиков психология другая. У мальчиков это проявляется как шутинги больше. Он доказывает всему миру что мир неправилен и он его меняет. ред.