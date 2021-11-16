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Новости
Сергей Исенеков

Прокуратура штата Огайо подала иск против компании Meta из-за алгоритмов её работы в отношении детей Статьи редакции

Руководство компании называет обвинения в свой адрес клеветой.

24 24 комментария
653 просмотров

Иск подан от имени инвесторов компании и пенсионной системы штата, которые требуют от компании Meta Марка Цукерберга возмещения ущерба на сумму 100 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В исковом заявлении утверждается, что руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября 2021 года нарушило федеральное законодательство, ради выгоды. По мнению истцов, компания вводила общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь её продукты на несовершеннолетних. В иске также сказано, что руководство Meta «должно принять принять меры, чтобы вновь не вводить в заблуждение собственных инвесторов».

Руководство Meta утверждало, что заботится о наших детях и занимается искоренением троллей в соцсети, но в действительности оно ради собственной выгоды плодило страдания и разобщало [пользователей].

Дейв Йотс
генпрокурор штата Огайо

В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Они показали, что компания знает, какой вред психическому здоровью приносит инстаграм, особенно для девочек-подростков. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, и призвал остановить разработку версии инстаграма для детей, на что соцсеть согласилась.

Facebook ответила на критику, заявив, что газета давала «преднамеренно неправильные характеристики» и приписывала «вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам компании. В компании отметили, что WSJ односторонне отразила результаты исследований, а соцсети на всех влияют по-разному.

#новости #meta #facebook

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Pavel Zamyatin

ущерба на сумму 100 миллиардов долларов

Скромно как-то.

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2
Последовательный Женя

какой вред психическому здоровью приносит инстаграм, особенно для девочек-подростков

Ясно.

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0
Selfish Ledger

Мальчики занимаются тем же самым чем и тысячи лет назад: порно и игры. Психология девочек другая, они хотят быть красивыми и нереальные стандарты красоты из инстаграма втягивают в депрессию от которой начинаешь пользоваться инстаграмом больше что втягивает в депрессию и тд. На западе уровень суицидов у девочек за последние 10 лет рекордный.

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1
Даниил Шинкаренко

И мальчики всё ещё больше убивают себя :)

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0
Selfish Ledger

Скорее всего в когда будут, но вот феномен девочек связан именно с появлением инстаграма(соцсетей о красоте)

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0
Даниил Шинкаренко

О, инстраграм занимается гендерным равенством в области самоубийств!

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1
Selfish Ledger

Ты ржешь над суицидниками. Я не из бошки это придумываю. Почитай Джонатана Хайдта. Он очень уважаемый социолог и у. Него нет никакой повестки. Никому не нравится его слушать, но доказательства на лицо.

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0
Даниил Шинкаренко

Девочки убивают себя

как это ужасно надо что-то делать с этим

Мальчики убивают себя

не ну мальчики всегда будут чаще себя убивать хули тут поделать

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0
Selfish Ledger

Я этого не говорил. Я говорил что девочки начали выпиливаться из-за инстаграма а парни выпиливались в больших количествах всегда.

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0
Даниил Шинкаренко

Поэтому что? Срочно все силы на инстаграм и его "плохое влияние", а мальчики как-нибудь сами?

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0
Selfish Ledger

Почему ты противопоставляешь эти вещи?

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0
norm

У тебя какая-то каша в голове.

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0
Даниил Шинкаренко

Кто тебя спрашивал?

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0
Дмитрий Цепляев

Это вообще связано с потаканию своим слабостям, желанию понравится всем(что просто невозможно) и распространяется на всех людей.

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0
Selfish Ledger

Охуеть. Бро, просто брось героин. Какая там зависимость, иди на завод.

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0
Последовательный Женя

Пусть смотрят профили не про красоту.

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0
Selfish Ledger

Скажи это депрессивной двенадцатилетней девочке без контроля от родителей.

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0
Даниил Шинкаренко

Депрессия в 12 лет...

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0
Последовательный Женя

И вот мы подходим к понимаю что не фейсбук с инсиаграмом виноваты

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0
Selfish Ledger

Реальность виновата. Мы обезьяны и должны жить в избе. А мы в городах, телефонах и тд. Вот ребёнок и теряет связь с реальностью.

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0
Последовательный Женя

Обезьяны на дереве должны жить

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0
Selfish Ledger

Я самокритичен. Я не далёк от обезьяны. Примат с теми же импульсами.
В нас так много старых ненужных скриптов прописано. У кита внутри плавника столько же фаланг сколько у тебя на руке. Кому нужен мизинец? И так со всей своей природой. Надо уважать внутреннюю обезьяну.

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0
Дмитрий Цепляев

Скажу больше, парни этому тоже подвержены не меньше их. Подсознательно образы "красивой" жизни закладываются и в итоге люди гонятся за 0.0..% людей, а на остальных смотрят свысока, поэтому для вчерашней колхозницы будут не в счет твои личные качества или ты просто будешь не соответствовать ее ожиданиям, а анализировать это будет для нее дискомфортно и не нужно. Для парней тоже модельная внешность и аморальный образ жизни становится идеалом и домашняя заботливая девушка оказывается скучной.

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0
Selfish Ledger

Мы все стали друг другу скучны из-за интернета. Не нравится терпеть в реале если можно получить фан в интернете. Поэтому ни у кого друзей нет как было 50 лет назад.
Но у мальчиков психология другая. У мальчиков это проявляется как шутинги больше. Он доказывает всему миру что мир неправилен и он его меняет. ред.

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