Руководство компании называет обвинения в свой адрес клеветой.

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Иск подан от имени инвесторов компании и пенсионной системы штата, которые требуют от компании Meta Марка Цукерберга возмещения ущерба на сумму 100 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В исковом заявлении утверждается, что руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября 2021 года нарушило федеральное законодательство, ради выгоды. По мнению истцов, компания вводила общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь её продукты на несовершеннолетних. В иске также сказано, что руководство Meta «должно принять принять меры, чтобы вновь не вводить в заблуждение собственных инвесторов».

Руководство Meta утверждало, что заботится о наших детях и занимается искоренением троллей в соцсети, но в действительности оно ради собственной выгоды плодило страдания и разобщало [пользователей].

Дейв Йотс

генпрокурор штата Огайо



В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Они показали, что компания знает, какой вред психическому здоровью приносит инстаграм, особенно для девочек-подростков. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, и призвал остановить разработку версии инстаграма для детей, на что соцсеть согласилась.