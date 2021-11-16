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Новости
vc.ru

Booking.com сообщил российским отелям о прекращении навязывания ценовой политики Статьи редакции

Компания собиралась оспорить решение суда, но ещё не сделала этого.

  • Российские гостиницы начали получать письма о том, что с 30 ноября компания откажется от навязывания ценовой политики, пишут «Ведомости».
  • 11 ноября апелляционный арбитражный суд оставил в силе штраф платформе в 1,3 млрд рублей, который определила ФАС за доминирование на рынке и навязывание цен партнёрам. Компания заявила, что оспорит решение, но в картотеке арбитражного суда заявления ещё нет.
  • Опрошенные изданием отельеры считают, что вступление в силу решения не приведёт к большим изменениям в отрасли, так как отели могли делать скидки своим прямым клиентам, даже сотрудничая с платформой. Также сами отели и хостелы продолжат использовать сервис из-за его «уникальных возможностей», например, по привлечению иностранцев.
  • В ноябре 2019 года ФАС обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
  • В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами, а в июне предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования требовать от отелей гарантию лучшей цены.
  • В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС с требованием признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. Платформа считала свои действия справедливыми, потому что партнёры бесплатно рекламируются в сервисе по всему миру и получают клиентскую поддержку.
  • 26 августа ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке. 14 сентября сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.

#новости

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Roman Mattias

Подскажите хороший отель в Усть-Хуегорске

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2
Последовательный Женя

Как и в любом Усть-Пиздяйске - отель Наталья

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1
Последовательный Женя

Иди на букинг.ком, там полно ссанины. Рейтинг начинается от 7, как бы плохо тебя там не принимали.

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0
Последовательный Женя

тебя че так рвет от букинга ?)

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0
Последовательный Женя

Я с их кухней знаком изнутри. Их работа заключается в том, чтобы всех убедить, что они сами виноваты.

Мы как-то по приколу заминусили всё и вся в отзыве (собственного удаляемого места). Всё равно вышло 5,4 балла каким-то образом. :) ред.

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1
Последовательный Женя

алгоритмы кинопоиска передают привет

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1
Последовательный Женя

Мне сложно сравнивать – редко путешествую с кинопоиском.

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0
Последовательный Женя

я к тому что на кп тоже можно сколько угодно минусить кино, итоговый балл будет не среднее арифиметическое

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0
Последовательный Женя

это называется маркетинг, разве нет?

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0
Последовательный Женя

Это называется запугивание и навязывание.

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0
Владислав Егоров

Это называется минус любой балльно-рейтинговой системы, оценки не объективны потому что их ставят ленивые не объективные люди, в таких системах оценки ниже 8 это смертный приговор автоматом, ну может где то ниже 7. Глянь че в хуяндексе происходит, меньше 9 рейтинг водила может увольняться к хуям

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0
Последовательный Женя

Когда за точку отсчёта берется 5,4 – это уже не рейтинг. Плюс система исчисления постоянно изменяется в сторону завышения рейтингов.

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0
Последовательный Женя

Прекратите пользоваться этим дерьмищем. Альтернатив вагон: airbnb.com, vrbo.com и так далее.

Доктор зашьет, а вот мысль останется. ред.

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–5
Последовательный Женя

Airbnb - это не отели и не гостиницы, а частные квартиры/дома.
Иногда не хочется самому себе готовить, убираться, и в этом случае лучше отеля ничего нет

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4
Последовательный Женя

На Букинге тоже самое.

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–1
Последовательный Женя

На Букинге есть квартиры и дома от частников, но в основном это все же отели, хостелы и гостиницы

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1
Дмитрий Саблин

Пользуюсь много лет. Ни разу не получил проблем

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3
Последовательный Женя

Это на каком языке написано? Never got any problems?

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1
Дмитрий Саблин

Ок. Ни разу не поимел проблем)

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0
Последовательный Женя

уж проще тогда на официальный сайт отеля прийти и заказать без посредников

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1
Дмитрий Саблин

Нет. Букинг удобнее

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0
Последовательный Женя

один нормальный агрегатор, альтернатива - напрямую

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0
Владислав Егоров

Ну вот щас если на своих сайтах цены ниже начнут ставить как раз и посмотрите как там, проще через кривоёбый сайт каждой отдельной зажопинской гостинички заказать или все таки букинг удобней

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0
Последовательный Женя

после оплаты ЖКХ сложно чем то напугать

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0
Владислав Егоров

Хули не эстонское предлагаешь, не патриот?

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0
Последовательный Женя

Прими утреннюю дозу.

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0
Алексей Егоров

Интересно чем это обернется...

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0
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