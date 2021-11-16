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Новости
vc.ru

Delivery Club представил собственную подписку с бесплатной доставкой и скидками на некоторые заказы Статьи редакции

На старте стоит 99 рублей в месяц, есть месячная бесплатная версия.

39 39 комментариев
2481 просмотров

Часть пользователей уже могут найти интерфейс оформления подписки Delivery Pro в приложении, у остальных она появится в ближайшее время, рассказали vc.ru в компании. В подписку входит:

  • Бесплатная доставка заказов от 399 рублей из ресторанов, магазинов и аптек курьерами Delivery Club. На заказы, которые сервис доставляет сам, приходится свыше 60% от общего количества.

  • Скидка 30% для заказов навынос из любых ресторанов.

  • Скидка 100 рублей для заказов из продуктовых магазинов и аптек стоимость от 999 рублей.

  • Скидка 30% для заказов доставки готовой еды из ресторанов в специальной подборке.

Количество бесплатных доставок и применений скидок не ограничено. Для тех, кто не оформит подписку, стоимость доставки будет определяться так же, как и до её запуска — в зависимости от суммы заказа. Она может быть и бесплатной, уточнили в сервисе.

Первый месяц пользоваться подпиской можно бесплатно, затем её стоимость составит 99 рублей в месяц (при оформлении до конца 2021 года). Сколько будет стоить Delivery Pro в 2022 году, в компании решат по итогам первого месяца работы.

Главное отличие этой подписки от аналогов в том, что владелец сможет не только получить скидку на продукты и еду из ресторанов, но и не платить за неограниченное количество доставок.

Активным пользователям подписка позволит существенно экономить. Тех, кто пока пользуется доставкой эпизодически, благодаря подписке мы рассчитываем увидеть в числе активных клиентов.

Олег Хаустов

директор по развитию бизнеса Delivery Club

В компании добавили, что у зарубежных сервисов Doordash, Uber Eats, Glovo и других подписка востребована значительной частью пользователей. Она существенно ускоряет рост компаний. Сколько подписчиков рассчитывает привлечь Delivery Club, в компании не раскрывают.

  • Скидки на заказы в Delivery Club предлагают также подписки VK Combo и «СберПрайм». Условия в них останутся прежними, но не будут суммироваться с Delivery Pro, уточнили в сервисе.
  • У «Яндекс.Еды» нет своей подписки, но в сервисе можно получить кэшбек до 7% у части партнёров по подписке «Плюс».

#новости #deliveryclub

39 39 комментариев
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39 комментариев
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Федя Прозоров

Больше подписок богу подписок

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25
Некая Л.

А можно ещё подписку, чтобы покупать другие подписки со скидкой?

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15
Последовательный Женя

Звучит как хороший стартап

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2
Мурат Богус

Вот ты смеёшься, а у меня идея уже родилась

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0
Последовательный Женя

Готовься плотить алименты

Ответить
0
Пётр Козлов

Скидка 30% для заказов навынос из любых ресторанов.

Очень удобно - платишь за подписку сервису доставки, чтобы самому забирать заказы. Ловко они это придумали

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7
Последовательный Женя

бля ты зачем считаешь тебе сказали купи подписку ты не понимаешь что ли КУПИ

Ответить
6
Артём Мазанов

Учитывая, что сейчас это бесплатно для ресторанов, которые дают навынос.

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2
Дмитрий Тимкин

Имеется ввиду скидка на заказ через приложение, а не на доставку.. т.е. заказ в ресторане на 1500 тыс скидка 450 р по подписке и тд 🤷‍♂️ При заказе на вынос

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0
Dmitriy Krylov

Ловко, но мне удобно. Куплю подписку, когда появится. На работе очень часто оформляю на вынос и сам иду забирать, курьеров все равно не пускают дальше проходной на 1 этаже да ещё и разговаривать с ними на их вариации русского языка нет никакого желания

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0
Последовательный Женя

А зачем с курьерами разговаривать?

Ответить
0
Никита Мессер

А что тут ловкого то? Выгодно ведь, если часто навынос берёшь.

Ответить
0
Ivan

Так это же вроде к mail относится, почему бы одну подписку не сделать ?

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3
Последовательный Женя

Нужно больше денег

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4
Последовательный Женя

Это совместное предприятие мыла и сбера. И у них там частенько терки возникают по поводу развития этого предприятия

Ответить
1
Ivan

Чёт сбер сервисов наплодил пздц

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0
Михаил Зеленин

в основном напокупал и перебрендировал, деньги им девать видите ли некуда

Ответить
0
Последовательный Женя

Была combo.mail, потом они разосрались со сбером и понеслось, подписка у сбера, подписка у деливери...

Ответить
0
Последовательный Женя

ура, теперь в деливери клабе работают не только вк комбо и сберпрайм, но еще и их отдельная залупа, именно то, чего всем и не хватало

Ответить
2
Последовательный Женя

Залупа там была с рождения

Ответить
5
Последовательный Женя

удоли

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1
TJaba

Нужна подписка на подписки

Ответить
3
Роман

С прошлой подпиской @Delivery Club обосрался уже через несколько месяцев, втихаря урезав условия. ред.

Ответить
3
Последовательный Женя

А он и не спал

Ответить
0
Последовательный Женя

Хотелось бы подобное от Яндекса, где доставка бургера в часы пик может стоить как сам бургер

Ответить
2
Последовательный Женя

@кто это?

Ответить
0
Кто это

«Секретная шпионка» еще известен как: «Чекист-куратор», «David Lee»

***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.

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0
16

а че по курьерам, им как платить будут?

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2
Sergey Michko

купонами

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0
Роман Олегович

Талонами

Ответить
0
aliftin

Не новость, а прессрелиз какой-то.

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1
Илья Админов

Но он сервисного сбора подписка не защищает?

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1
Последовательный Женя

так стой есть же вк комбо куда вроде входил деливери

Ответить
0
Последовательный Женя

ну да

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2
Cерьёзный Валера

Подписывайся, не пизди!

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3
Photuum

Я доставкой не пользуюсь, но предложение норм.

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0
Владимир Керенский

Подписка на скидки, здорово.

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0
Мишель Ахули

Время шарить подписки на соседей, или что-то в таком духе.
Текущие доставки - это 10/10, удобней магазина в 5 минутах от дома.
Те же цены, бесплатная доставка, составление списка по списочкам.
Окупается только так. Просто не заказываешь все то, что не планировал.

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0
Роман Олегович

Единственная подписка, которая должна быть в этом мире – это подписка на лампочки для домашнего освещения и автомобильные. Все ведь в курсе о мировом заговоре производителей лампочек, которые производят их намеренно с низким сроком службы? А по подписке можно было бы продавать вечные лампочки. А всё остальное чепуха потреблядская, чтобы заработать побольше денег и засрать планету.

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0
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