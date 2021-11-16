Delivery Club представил собственную подписку с бесплатной доставкой и скидками на некоторые заказы Статьи редакции
На старте стоит 99 рублей в месяц, есть месячная бесплатная версия.
Часть пользователей уже могут найти интерфейс оформления подписки Delivery Pro в приложении, у остальных она появится в ближайшее время, рассказали vc.ru в компании. В подписку входит:
- Бесплатная доставка заказов от 399 рублей из ресторанов, магазинов и аптек курьерами Delivery Club. На заказы, которые сервис доставляет сам, приходится свыше 60% от общего количества.
Скидка 30% для заказов навынос из любых ресторанов.
- Скидка 100 рублей для заказов из продуктовых магазинов и аптек стоимость от 999 рублей.
Скидка 30% для заказов доставки готовой еды из ресторанов в специальной подборке.
Количество бесплатных доставок и применений скидок не ограничено. Для тех, кто не оформит подписку, стоимость доставки будет определяться так же, как и до её запуска — в зависимости от суммы заказа. Она может быть и бесплатной, уточнили в сервисе.
Первый месяц пользоваться подпиской можно бесплатно, затем её стоимость составит 99 рублей в месяц (при оформлении до конца 2021 года). Сколько будет стоить Delivery Pro в 2022 году, в компании решат по итогам первого месяца работы.
В компании добавили, что у зарубежных сервисов Doordash, Uber Eats, Glovo и других подписка востребована значительной частью пользователей. Она существенно ускоряет рост компаний. Сколько подписчиков рассчитывает привлечь Delivery Club, в компании не раскрывают.
- Скидки на заказы в Delivery Club предлагают также подписки VK Combo и «СберПрайм». Условия в них останутся прежними, но не будут суммироваться с Delivery Pro, уточнили в сервисе.
- У «Яндекс.Еды» нет своей подписки, но в сервисе можно получить кэшбек до 7% у части партнёров по подписке «Плюс».
С прошлой подпиской @Delivery Club обосрался уже через несколько месяцев, втихаря урезав условия. ред.
«Секретная шпионка» еще известен как: «Чекист-куратор», «David Lee»
***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.
Единственная подписка, которая должна быть в этом мире – это подписка на лампочки для домашнего освещения и автомобильные. Все ведь в курсе о мировом заговоре производителей лампочек, которые производят их намеренно с низким сроком службы? А по подписке можно было бы продавать вечные лампочки. А всё остальное чепуха потреблядская, чтобы заработать побольше денег и засрать планету.