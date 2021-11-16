Главное отличие этой подписки от аналогов в том, что владелец сможет не только получить скидку на продукты и еду из ресторанов, но и не платить за неограниченное количество доставок.

Активным пользователям подписка позволит существенно экономить. Тех, кто пока пользуется доставкой эпизодически, благодаря подписке мы рассчитываем увидеть в числе активных клиентов.