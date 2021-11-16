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Новости
Сергей Исенеков

Минздрав РФ: если человек после вакцины переболел Covid-19, оставшийся срок действия QR-кода аннулируют Статьи редакции

QR-код после вакцинации будет действителен год, а после перенесённого заболевания — полгода.

47 47 комментариев
3576 просмотров

Министерство здравоохранения России приняло приказ, утверждающий форму сертификата о вакцинации против коронавируса, наличии противопоказаний к прививке или перенесённой болезни. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно приказу, если человек заболел после прививки, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации аннулируют. После болезни начнёт действовать код о перенесённом заболевании. Если человек и привился, и переболел, то будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события».

Также в документе сказано, что справку о прохождении вакцинации, противопоказаниях или перенесённой болезни могут выдать по устному запросу в медицинском учреждении или МФЦ. При этом сертификат автоматически формируется в электронном виде на «Госуслугах» и его можно распечатать.

В ноябре 2021 года правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Также в нескольких городах России прошли митинги против введения QR-кодов и обязательной вакцинации.

В Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске и других…
Участники акций считают введение антиковидных ограничений «сегрегацией» и нарушением их…
tjournal.ru

#новости #covid19

47 47 комментариев
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Последовательный Женя

справку от коронавируса

Так и знал, что россияне изобретут свой национальный способ

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27
Александр Борродач

Коронавирус эволюционировал и научился читать. Теперь нужно его по-советски завоспитать.

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3
Последовательный Женя

Вы же до июня их вводить собирались..

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8
Последовательный Женя

если человек заболел после прививки, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации будет аннулирован

inb4 морги переполнены свежевакцинированными людьми, которые до последнего не обращались к врачам, потому что боялись потерять QR-код.

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5
Последовательный Женя

Но вообще логично, даже чипированный если заболел так, что пришлось вызывать скорую и об этом узнало государство, почти вероятно будет разносчиком. Так что отзывать QR коды в этом случае логично.

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0
Михаил Зеленин

что логичного? У человека в дополнение к антителам от прививки появляются дополнительные антитела на актуальную версию короны. Почему они котируются ниже, чем антитела от прививки?

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12
Andrey Gagarin

Есть такое понятие в медицине, доктрина о первородном антигеном грехе. Томас Фрэнсис младший ещё в 60x ее озвучил и доказал. Суть простая. Будучи впервые обучена, иммуная система использует иммено первичный опыт для формирования ответа , даже если есть мутации и изменения незначительные. Обученные клетки с памятью атакуют в первую очередь, и так как они это умеют. Даже если результат такой атаки отрицательный - наивные клетки (клетки без памяти, но которые могут остановить вирус) не участвуют в защите.

Отвечая на ваш вопрос, будучи привитым, иммунная система будет отвечать примерно одним и тем же образом на протяжении всей жизни, привились ли вы ещё чем то потом, или заболели, с точки зрения иммунной системы не имеет значения. Она уже имеет выработанную реакцию на антиген (который кстати не изолирован, для ковид есть только компьютерная модель) и на протяжении всей жизни будут вырабатываться примерно такие же антитела, которые выработались от спутника к примеру. Все как с гриппом и прививками от него.

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1
Михаил Зеленин

Ну так Минздрав фактически говорит. Сорян наша прививка твой иммунитет неправильно обучила. Тебе нужно досрочно ввести ту же самую прививку. В этот раз она его точно правильно переучит!

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1
Вольдемаръ Дурбовскiй

так через полгода уже патченная будет

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0
Михаил Зеленин

А что есть патченные Спутники? Я думал там все первого релиза, с S-белком вируса от пациента из Коммунарки.

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0
Вольдемаръ Дурбовскiй

Бета-версия дельта-спутника наверняка у разрабов есть

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0
Andrey Gagarin

Боюсь Минздрав, так же как и частнаную структуру под названием ВОЗ, интересует лишь деньги. Переучить не получиться, это извините наука... Sad but true https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Антигенный импринтинг
Антигенный импринтинг (англ. Original antigenic sin, OAS — феномен первичного антигенного греха…
ru.m.wikipedia.org
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0
Никита Мязин

Если человек и привился, и переболел, то будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события».

Сначала тоже подгорел, то там на самом деле вот так. Очень странно, что это не было дефолтом и только сейчас сделали.
Upd. А, я не так прочитал, хуйню сделали

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0
Последовательный Женя

ну вот , пошли умные решения. выгодно проколоться чем заболеть

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2
Михаил Зеленин

Болел после прививки, хорошо что неофициально. Ибо сейчас бы сидел без QR кода. Спасибо минздрав! Мои трушные и актуальные антитела от короны котируются меньше чем антитела от прививки, которые меня от короны в итоге даже не спасли.

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14
Антон Пострунин

Кроме антител еще есть клеточная память, и куча других механизмов в которых я не шарю, и по сумме всего, прививка защищает лучше и дольше, чем переболение.

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0
Михаил Зеленин

так у меня есть эта прививка! В том то и соль. В дополнение к ней я получил например антитела к N белку и титр к S белку у меня более чем в 4 раза вырос. Почему моя прививка вдруг стала хуже, чем у других людей?

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5
Антон Пострунин

Потому что минздрав тупой.

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1
Последовательный Женя

Ты же не шаришь, почему ты решил, что прививка защищает лучше, чем антитела от болезни? Где твоя логика? Привет ей!

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1
Антон Пострунин

Из авторитетных источников знаю что прививка лучше. Так же я из авторитетных источников знаю что есть множество иммунных механизмов, которые это объясняют, но у меня нет никакого желания становится молекулярным биологом и вкуривать все это.

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0
Последовательный Женя

дней на тж без срача о вакцинах: 0

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4
Антон Пострунин

Мы против ММТ.

Ответить
1
Последовательный Женя

кто мы ты тут один

Ответить
2
Антон Пострунин

Мы я один тут против ММТ.

Ответить
2
Последовательный Женя

нормальная тема

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0
Evgeny Kovalyov

Вот весь этот мутный движ и держится на "авторитетных источниках" и безграничной суггестии...

Ответить
0
Последовательный Женя

А переболение сразу перечёркивает прививку, понятно

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1
Антон Пострунин

Нет, я чисто про вот это:
Мои трушные и актуальные антитела от короны котируются меньше чем антитела от прививки

Так, конечно, говенное решение со стороны минздрава. Даже если в этом есть логика и после болезни действительно надо скорее перепрививаться, все равно, сейчас надо всячески подмазывать людей прививаться в первый раз, хотя бы, а не коды обнулять.

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0
Саша Фанкар

Удивительно, что некоторые до сих пор думают, что прививка защищает от болезни так бинарно. Есть антитела? Может быть вирус будет уничтожен на подлёте - на слизистых. Уже нет, но Есть клеточная память - антитела выработаются быстрее, и вероятность осложнений снижается. Это игра вероятностей.

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1
Vladislav Pauls

Им не нужны выздоровшие , колоть кому тогда(денег не будет)

Ответить
0
Последовательный Женя

Та сомнительная хуйня. Недавно из компании с контактом заболел именно камрад с аккурат полгода после прививки. Но с оценки ебучих номеров зверя конечно ура, что на год.

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2
Vladislav Pauls

А где варианты? Укололся заболел. Не укололся заболел! Может границы закрыть как вариант? (Для чиновников и депутатов в особенности вот там QR и Все справки до кучи! По приезду обратно 2 недели изоляции за свой счет где нибудь на Севере где аэропорт есть и запрет на частные перелеты.) И сразу этот вирус прекратит своё существование. В России по крайней мере

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0
Антон Пострунин

Добавили еще один аргумент о том, что прививки бесполезные. Молодцы, так победим! РА СИ Я!

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4
Последовательный Женя

если человек заболел после прививки, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации будет аннулирован. После завершения болезни начнет действовать код о перенесённом заболевании.

Кайф

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1
IHate Snoflakes

Вся история с короной и вакциной начинает принимать религиозный характер. Странно что никто еще не создал церковь Святой Вакцины и пророка её Короновируса

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1
Radmir Neftski

Теперь если заболел после прививки, будут ходит молча распространять вирус.

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1
Последовательный Женя

люди жалуются, что сертификаты людям приходят на 6 месяцев опять

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0
Сальвадор Лемонес

Вроде после лайта, не?

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0
Последовательный Женя

нее

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0
Последовательный Женя
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0
123

Немного по теме, а где их вообще требуют? Новосибирск, ни разу не сталкивался. В нескольких залах/кафе был с тех пор как ввели.

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0
Последовательный Женя

в Питере и Москве, ну и ещё в каких-то крупных районных центрах, видимо Новосиб не входит в этот список 🙃

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0
Последовательный Женя

То есть если заболею, то лучше не палиться?

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0
le phatique

правильно, ведь этот приказ направлен на то, чтобы снизить темп заболеваемости на бумаге. чтоб не вопили, что меры не помогают. вот начнут в петухи определять за то, что обратился в поликлинику, тогда вообще победим заразу коронавирусную

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0
Михаил Октябрьский

если человек после вакцины переболел Covid-19

значит вакцина фуфло

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0
Адольф Пиплер

Пукцина стронк, иммунитет сосатб.

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0
Пётр Козлов

То есть если переболел нельзя будет въехать в страну, где признан Спутник V

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0
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