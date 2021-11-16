Минздрав РФ: если человек после вакцины переболел Covid-19, оставшийся срок действия QR-кода аннулируют Статьи редакции
QR-код после вакцинации будет действителен год, а после перенесённого заболевания — полгода.
Министерство здравоохранения России приняло приказ, утверждающий форму сертификата о вакцинации против коронавируса, наличии противопоказаний к прививке или перенесённой болезни. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Согласно приказу, если человек заболел после прививки, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации аннулируют. После болезни начнёт действовать код о перенесённом заболевании. Если человек и привился, и переболел, то будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события».
Также в документе сказано, что справку о прохождении вакцинации, противопоказаниях или перенесённой болезни могут выдать по устному запросу в медицинском учреждении или МФЦ. При этом сертификат автоматически формируется в электронном виде на «Госуслугах» и его можно распечатать.
В ноябре 2021 года правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Также в нескольких городах России прошли митинги против введения QR-кодов и обязательной вакцинации.
Есть такое понятие в медицине, доктрина о первородном антигеном грехе. Томас Фрэнсис младший ещё в 60x ее озвучил и доказал. Суть простая. Будучи впервые обучена, иммуная система использует иммено первичный опыт для формирования ответа , даже если есть мутации и изменения незначительные. Обученные клетки с памятью атакуют в первую очередь, и так как они это умеют. Даже если результат такой атаки отрицательный - наивные клетки (клетки без памяти, но которые могут остановить вирус) не участвуют в защите.
Отвечая на ваш вопрос, будучи привитым, иммунная система будет отвечать примерно одним и тем же образом на протяжении всей жизни, привились ли вы ещё чем то потом, или заболели, с точки зрения иммунной системы не имеет значения. Она уже имеет выработанную реакцию на антиген (который кстати не изолирован, для ковид есть только компьютерная модель) и на протяжении всей жизни будут вырабатываться примерно такие же антитела, которые выработались от спутника к примеру. Все как с гриппом и прививками от него.
Боюсь Минздрав, так же как и частнаную структуру под названием ВОЗ, интересует лишь деньги. Переучить не получиться, это извините наука... Sad but true https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Нет, я чисто про вот это:
Мои трушные и актуальные антитела от короны котируются меньше чем антитела от прививки
Так, конечно, говенное решение со стороны минздрава. Даже если в этом есть логика и после болезни действительно надо скорее перепрививаться, все равно, сейчас надо всячески подмазывать людей прививаться в первый раз, хотя бы, а не коды обнулять.
А где варианты? Укололся заболел. Не укололся заболел! Может границы закрыть как вариант? (Для чиновников и депутатов в особенности вот там QR и Все справки до кучи! По приезду обратно 2 недели изоляции за свой счет где нибудь на Севере где аэропорт есть и запрет на частные перелеты.) И сразу этот вирус прекратит своё существование. В России по крайней мере