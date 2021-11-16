QR-код после вакцинации будет действителен год, а после перенесённого заболевания — полгода.

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Министерство здравоохранения России приняло приказ, утверждающий форму сертификата о вакцинации против коронавируса, наличии противопоказаний к прививке или перенесённой болезни. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно приказу, если человек заболел после прививки, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации аннулируют. После болезни начнёт действовать код о перенесённом заболевании. Если человек и привился, и переболел, то будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события».

Также в документе сказано, что справку о прохождении вакцинации, противопоказаниях или перенесённой болезни могут выдать по устному запросу в медицинском учреждении или МФЦ. При этом сертификат автоматически формируется в электронном виде на «Госуслугах» и его можно распечатать.

В ноябре 2021 года правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.