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Новости
Яна Ломакина

Россия уничтожила спутник космическим оружием — экипаж МКС оказался под угрозой из-за мусора на орбите. Главное Статьи редакции

В результате испытаний возникло множество фрагментов опасного космического мусора.

109 109 комментариев
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Международная космическая станция  Фото NASA 

15 ноября экипаж МКС каждые 1,5 часа вынужденно укрывался в кораблях из-за возможности столкновения с космическим мусором. Это беспрецедентное явление для станции. Власти США обвинили в угрозе Россию. По их данным, страна без предупреждения уничтожила советский космический аппарат — в результате образовалось более тысячи быстро движущихся обломков. Минобороны России позже подтвердило проведение испытаний.

Обновлено 14:37 Минобороны России подтвердило проведение испытаний противоспутникового оружия. После этого были изменены заголовок и текст статьи. Высказывание Сергея Лаврова по поводу происшествия на МКС приведено дословно.

Что произошло на МКС

  • Роскосмос сообщил, что МКС дважды уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипажу приходилось укрываться в кораблях «Союз» и Crew Dragon;
РОСКОСМОС @roscosmos
Экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта.

Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС. Станция находится в «зелёной зоне»
  • Как следует из переговоров с Землёй, которые транслирует NASA, речь шла об обломках спутника. Но какого именно, не уточнялось;
  • Как заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, Россия провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту и уничтожила один из своих спутников. В результате образовалось более 1,5 тысячи крупных обломков и несколько сотен тысяч мелких фрагментов. Этот космический мусор «теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран»;
  • Космическое командование США уточнило, что в ходе испытаний Россия сбила советский спутник «Космос-1408», запущенный в 1982 году. Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что Россия никого не предупредила об этом;
  • Директор NASA Билл Нельсон отметил, что космонавты вынужденно заперлись в пристыкованных к МКС кораблях на два часа, чтобы избежать столкновения с обломками спутника. По его словам, «облако обломков» пролетало в близости станции каждые 90 минут;

Я возмущён этим безответственным и дестабилизирующим действием. При такой долгой и легендарной истории пилотируемых космических полётов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только иностранных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту.

Билл Нельсон
директор NASA
  • Министр Обороны Великобритании Бен Уоллес также осудил предполагаемое испытание Россией космического оружия: «Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве».
  • Госсекретарь США Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнёрами, чтобы «отреагировать на безответственный акт России».

Иностранные и российские специалисты подтвердили версию с уничтожением советского спутника

  • Американская компания LeoLabs, отслеживающая космический мусор, сообщила, что 15 ноября в ходе испытаний Россия сбила советский спутник «Космос-1408»;
LeoLabs, Inc. @LeoLabs_Space
Some new debris objects from today's breakup (orange orbit) visualized relative to ISS (blue orbit). Objects in white denote largest pieces of Cosmos 1408 tracked by LeoLabs. (Dots not to scale.) Debris ranges in altitude from 440 to 520km.
  • Slingshot Aerospace, занимающаяся космическим моделированием и аналитикой, показали, что на орбите советского спутника образовалось множество осколков;
Slingshot Aerospace @sling_shot_aero
Our #SlingshotBeacon partner, @Numerica_Corp, leveraging their global telescope network, imaged the debris field created by the Russian anti-satellite test against #Cosmos1408 in #LEO causing alarm to the #ISS crew, satellite operators, and spacefaring nations.
  • Американский астроном Джонатан МакДоуэлл также считает, что причиной проблем на МКС стали обломки «Космоса-1408». По его словам, в пользу этого предположения указывает траектория советского аппарата: экипаж был вынужден укрыться в кораблях именно в тот момент, когда орбита спутника приближалась к орбите МКС;
Jonathan McDowell @planet4589
Here is the orbit of ISS (blue) compared to that of the Ikar No. 39L satellite (cover name Kosmos-1408) (magenta) and the part of the orbit where the crew have been warned of possible collisions with a debris field (red). This shows Kosmos-1408 is a plausible candidate
Плоскости орбиты «Космос-1408» (синяя линия) и МКС (фиолетовая). В точках пересечения экипаж получал предупреждения от Центра управления полётами
  • По утверждению МакДоуэлла, на то, что спутник разрушился в результате удара оружия, выпущенного с территории России, также указывает траектория полёта аппарата в тот день, когда были запланированы испытания. Спутник прошёл над Плесецком около 5:45 мск 15 ноября, а через 90 минут (когда МКС сделала полный оборот вокруг Земли) экипаж предупредили об угрозе;
  • Астроном также отметил, что масса спутника типа «Целина-Д» (к нему относится «Космос-1408») составляет около 1700 кг: разрушение такого объекта могло создать на орбите тысячи обломков;
Jonathan McDowell @planet4589
Here is the pass of Kosmos-1408 (red line) northbound over Plesetsk at about 0245 UTC Nov 15. Well aligned with the NOTAM areas (indicated) for the suspected Nudol antisatellite test.
Красным отмечена траектория аппарата «Космос-1408», проходившая над Плесецком 15 ноября. Фиолетовым обозначена ограниченная для полётов зона, где в то же время было запланировано испытание противоспутниковой ракеты.
  • По словам директора проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старшего научного сотрудника женевского Института ООН по исследованию проблем разоружения Павла Подвига, коммерческие компании, отслеживающие космические объекты, сообщили об обнаруженных фрагментах на орбите, где находился советский аппарат «Космос-1408»;
  • Он также рассказал, что незадолго до этого Россия опубликовала навигационное предупреждение, закрывающее для полётов районы в Баренцевом море и море Лаптевых с 15 по 17 ноября. «Закрытие таких районов связано с запусками ракет с космодрома Плесецк, и их конфигурация заметно отличается от тех, что закрываются при испытаниях баллистических ракет», — объяснил Подвиг. В 2020 году Космическое командование США заявляло, что эти районы закрывают для испытания противоспутниковой системы «Нудоль»;
  • Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович также не исключает, что Россия могла испытать противоспутниковую ракету .

Россия сначала официально не сообщала об испытаниях оружия в космосе, но на следующий день подтвердила их

  • «Коммерсант» спросил Роскосмос, могли ли обломки от якобы сбитого Россией спутника создать угрозу для МКС. В госкорпорации ответили, что «экипаж штатно выполняет работы», «орбитальные параметры находятся в так называемой "зелёной зоне"», а остальные вопросы не входят в их компетенцию;
РОСКОСМОС @roscosmos
Российская космическая отрасль является пионером пилотируемых полетов в космос и на протяжении многих десятилетий работает с международными партнерами в этой сфере.

Для нас главным приоритетом было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа: https://www.roscosmos.ru/33363/
  • По словам зампредседателя Госдумы по обороне Юрия Швыткина, заявление США не соответствует действительности, Россия не занимается милитаризацией космоса: «Фантазиям Госдепа нет предела»;
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих создание Россией рисков мирному использованию космоса. Он назвал американские обвинения «лицемерием»;
  • Минобороны России затем подтвердило, что сбили советский спутник в ходе испытаний, пишет РБК. Согласно заявлению, уничтожили недействующие аппарат серии «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

из заявления Минобороны России

Испытания противоспутникового оружия — это обычно политические ходы, нацеленные на демонстрацию военной силы страны, отмечает The Verge. Такие тесты опасны для МКС и спутников, поскольку после них на низкой околоземной орбите появляется большое количество космического мусора. Объекты движутся там со скоростью около 28 километров в секунду — столкновение с таким фрагментом может нанести значительный ущерб.

Megs H. @megsylhydrazine
This is what happens to aluminum when hit by a 1/2 oz (~14g) piece of plastic going 15,000 mph (~24000 km/h) in space 💥

#Hypervelocity
Что происходит с алюминиевым блоком после столкновения в космосе с пластиковым фрагментом весом 14 г, движущимся со скоростью 24 тысячи км/ч
Микрократер на стекле иллюминатора шаттла «Индевор» от удара частички космического мусора Фото NASA 

Россия не единственная страна, проводящая тесты противоcпутникового оружия. Например, в 2007 году их провёл Китай, уничтожив спутник «Фенъюнь 1C». В результате появились тысячи обломков — некоторые из них всё ещё находится на орбите. В 2008 году аналогичный тест провели США, в 2019 году — Индия.

По данным программы NASA по изучению космического мусора, количество объектов размером больше 10 сантиметров на орбите приближается к 20 тысячам, а их суммарная масса — к 8 тысячам тонн. Большая часть из них — обломки космических аппаратов. Как рассчитали в Европейском космическом агентстве, число объектов размером больше одного сантиметра достигает 750 тысяч. Фрагментов меньшего размера в тысячи раз больше.

#новости #космос #россия #сша #мкс

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109 комментариев
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Последовательный Женя

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих применение Россией противоспутникового оружия.

Прост летел спутник и развалился на 100500 осколков. И прост перекрывали для полетов часть территорий.
Господи какое же позорище, сука, сил моих нет нахой.

Ответить
43
Андрей Охапкин

Просто спутник был старый, вот и развалился

Ответить
6
Bibba La Bibba

Ты так про президента не говори

Ответить
5
ユリー シャネ

Спутник был еще советский, вот и развалился.
*фить-ха*

Ответить
1
Добро и позитив

Все эти заявления оф.лиц существуют исключительно для поглощения электоратом через ТВ. Думаю, что между собой они общаются по-другому и через другие каналы.

Ответить
4
Smaug The Terrible

примерно так:
- эй, водкохлебы, вы там охуели спутники ломать?
- пиндоса забыли спросить
- я тебе ща санкции введу, гнида
- маме своей введи, алабама

Ответить
8
1 комментарий
Misha Irbisov

Так это ж враньё. Если перейти на первоисточники, то Лавров такого не говорил и суть его высказываний вообще другая. Но стыдно. Симптомы.
Твоя мамка знаёшь чё вытворила? Стыдно? А чё нет?

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–4
Electrik Laserland

Любимая отмазка властей. "А вы докажите! А где факты? А раз никто не видел, значит не было!"

Ответить
5
Сергей Панфилов

"Русофобски провоцирующая провокационная русофобия от русофобски настроенных США и их сателлитов-русофобов"

Ответить
3
Ze Katze

Так дело в том что Мин.Обороны сами всё подтвердили, а Лавров опровергает и называет лицемерами

Ответить
2
Misha Irbisov

Факт это враньё про слова Лаврова в статье.

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–4
Добро и позитив

Так есть факты или нет? Заврались уже

Ответить
5
Misha Irbisov

Так это ж враньё про заявление Лаврова. Это автор статьи заврался. Если перейти на первоисточники, то Лавров такого не говорил и суть его высказываний вообще другая. Но стыдно. Симптомы.
Твоя мамка знаёшь чё вытворила? Стыдно? А чё нет?

Ответить
–6
11 комментариев
Данислав Жуков

Лавров врун. Факты есть от американцев и от независимой компании. Всё в статье. Именно факты.

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3
Misha Irbisov

Врун автор статьи, Лавров так не говорил и говорил вообще другое по этой теме.

Ответить
–8
Misha Irbisov

Так это ж враньё. Если перейти на первоисточники, то Лавров такого не говорил и суть его высказываний вообще другая. Но стыдно. Симптомы.
Твоя мамка знаёшь чё вытворила? Стыдно? А чё нет?

Ответить
–4
Эдуард Суровый

Забаньте уже лахтобота.

«Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет», — подчеркнул он на пресс-конференции.

https://iz.ru/1250586/2021-11-16/v-mid-oprovergli-prichastnost-rf-k-riskam-dlia-kosmicheskoi-deiatelnosti

Ответить
2
1 комментарий
Последовательный Женя
Ответить
0
Zero-one-one

Как Россия что-то делает, связанное с военкой, так сразу ор и жалобы, а как американцы, НАТО и китайцы, так всё хорошо и для защиты. Прикольно ред.

Ответить
5
Лысина Арика

Обычно это не создаёт проблем другим странам и тем более аппаратуре и жизни людей других стран/

Ответить
11
Zero-one-one

Так вроде и мкс не рухнула

Ответить
–5
3 комментария
Evgeny Kovalyov

Потому что про них предусмотрительно и обтекаемо не говорят?

Ответить
0
Dmitriy Nikitin

Ага, а если б новость была что штаты свою вундервафлю тестируют, то в коментах бы начали ныть "какой позор, Россия опять в жопе, ничего своего не делает, не испытывает"

Ответить
7
Саня Максаков

А напомни пжл какое-то крупное в нашей военке достижение последних лет? Ядерная ракета взорвалась в Северодвинске, Сармат не летает какой год, старющий авианосец задымил всё средиземное море, а потом сгорел при ремонте, на камчате выброс в океан неизвестных отходов с военного полигона, ил-112 разбился при испытаниях.

Я думаю на основе этого уже можно сделать определнные выводы об уровне оборонке.

И от этого не только человеческие жерты, но и страдают окружающие. А тут вышли на космический уровень, и окружающие тут - вся планета.

Ответить
4
Последовательный Женя

хотел опровергнуть, что это пузырь просто, но чето не получилось

Ответить
0
Zero-one-one

На Китай всё же не так лезут, как на Россию.

Ответить
0
1 комментарий
Последовательный Женя

По RT сказали?

Ответить
0
Zero-one-one

По DW

Ответить
0
Последовательный Женя

нужні новіе санкции, давно не біло

Ответить
5
Последовательный Женя

Нужні новіе референдумі, давно не біло

Ответить
19
Последовательный Женя

англичане ебаные

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1
Андрей Охапкин
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tjournal.ru
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0
Последовательный Женя

На доработку

Ответить
0
1 комментарий
Eugene

Что не неделя, то новая клоунада

Ответить
7
Evgeny Kovalyov

в интернетах

Ответить
–4
Вячеслав

Сюжет как в фильме Гравитация

Ответить
6
Последовательный Женя

Путину так и пришла идея.

Ответить
0
Последовательный Женя

Космос-1488

Космонавтику не бросим

Ответить
6
Резуан Бетоков

"Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих применение Россией противоспутникового оружия. Он назвал американские обвинения «лицемерием»."

Ответить
4
Misha Irbisov

да у тебя каждый день позор, хоть не просыпайся, ахахаха. Кто ж виноват, что ты таким вырос.

Ответить
–8
Резуан Бетоков

Не буду уподобляться тебе и оскорблять, хотя по отношению к тебе, это скорее констатация фактов будет.

Впредь изучай что и как, и только потом влезай в разговор, не позорься.
Есть видеоролик с выступлением Лаврова. Именно из этого выступления была взята цитата Лаврова.

Ты жестко слился по двум отношениям :
1. не хватило мозгов проверить информацию, хотя при этом настаиваешь, что надо проверять информацию.
и
2. оскорбляешь.

Иди в блок. Тратить на тебя еще одну секунду - оскорбление своей жизни.

Ответить
1
1 комментарий
Misha Irbisov

Так это ж враньё про заявление Лаврова. Это автор статьи заврался. Если перейти на первоисточники, то Лавров такого не говорил и суть его высказываний вообще другая. Но стыдно. Симптомы.
Твоя мамка знаёшь чё вытворила? Стыдно? А чё нет?

Ответить
–3
Резуан Бетоков

Искренне соболезную вам. ред.

Ответить
0
7 комментариев
Последовательный Женя

Развал советского спутника - крупнейшая геостационарная катастрофа 21 века

Ответить
4
испанский смех

ну все пизда нам опять от антисанкций

Ответить
2
AZP

Глубоко озаботятся, как обычно.

Ответить
1
Последовательный Женя

как же смешно, почему они такие тупые

Ответить
2
Misha Irbisov

Тупой скорее всего ты, потому что
это ж враньё про заявление Лаврова. Это автор статьи заврался. Если перейти на первоисточники, то Лавров такого не говорил и суть его высказываний вообще другая. Но стыдно. Симптомы.
Твоя мамка знаёшь чё вытворила? Стыдно? А чё нет?

Ответить
–4
SloMo
Ответить
1
Последовательный Женя

Космический мусор наносит ответный удар

Ответить
3
Последовательный Женя

Кстати, этот фильм был вполне официально запрещён к прокату в СССР. Первый фильм саги "Эпизод IV: Новая надежда" вышел в мае 1977 года, но зритель в Советском Союзе его не видел. Фильм не стали показывать в СССР. Только в середине 80-х годов фильм начал появляться в видеосалонах.

Ответить
1
Последовательный Женя

И вот не вполне понятно, почему цензура зарубила фильм. Я в детстве читал книгу, года 1980, типа "Голливуд - империя грёз". Там было написано, примерно, что этот фильм - есть пропаганда американских затей о милитаризации космоса.

Позже, слышал мнение, что фильм зарубили, так как Империя, с которой стал бороться простой крестьянский мальчик, могла ассоциироваться с Советским Союзом.

Ответить
0
Последовательный Женя

Испытания противоспутникового оружия — это обычно политические ходы, нацеленные на демонстрацию военной силы страны

Да любые испытания оружия про это. Путину лишь бы мускулами поиграть, но пока только проигрывает прямиком в штаны.

Ответить
0
Последовательный Женя

Причем в наши!

Ответить
3
Последовательный Женя

С нашими мы и сами справляемся.

Ответить
0
Последовательный Женя

Каждый раз после демонстрации путиным военной силы страны, путинские лакеи визжат "Нас там не было"

Ответить
0
Последовательный Женя

А сам Путин ехидно улыбается, чтобы в какой-то момент сознаться, как это было с Крымом. Сперва отрицали российское присутствие в Крыму, а потом сам Путин и признался.

Ответить
1
2 комментария
Администратор Аккаунта

@Яна Ломакина Уже признались, дополните материал
https://www.rbc.ru/politics/16/11/2021/619393c39a79475f58e82c70?from=from_main_1 ред.

Минобороны отчиталось об испытаниях с…
Россия 15 ноября провела испытания, в рамках которых был уничтожен находившийся на орбите…
www.rbc.ru
Ответить
1
Misha Irbisov

Признались, что автор статьи в TJ соврал про слова Лаврова? Вот это реакция!!!

Ответить
–4
1 комментарий
Misha Irbisov

В статье враньё - Лавров заявлял не это.
Лавров: американские обвинения в том, что Россия якобы создаёт риски мирному использованию космоса - лицемерие, никаких фактов нет
Риск мирному космосу и "мы не сбивали" как бы не одно и тоже.

Ответить
–3
Bad Mother Fucker

ты заебал

Ответить
3
2 комментария
Cерьёзный Валера

Тупорылые пидоры.

Ответить
1
Последовательный Женя

США обвинили Россию в применении космического оружия.

Намекнули, что российское оружие это мусор

Ответить
1
Константин Иванов

Очередной выстрел по Воронежу.

Ответить
1
Sergiy Sev

Космос-1408
Спутники сбивать не бросим!

Ответить
1
Последовательный Женя

Ну вот, ожидали от российских военных адекватности, а они что?!... Насрали по среди комнаты!

Ответить
0
Misha Irbisov

Так это ж враньё про заявление Лаврова. Это автор статьи заврался. Если перейти на первоисточники, то Лавров такого не говорил и суть его высказываний вообще другая. Но стыдно. Симптомы.
Твоя мамка знаёшь чё вытворила? Стыдно? А чё нет?

Ответить
–4
2 комментария
Photuum

Давно пора вывести на орбиту ракету с миллионом гаек.

Ответить
0
Последовательный Женя

Ебать дебичи

Ответить
0
Сергей Панфилов

Тренируемся сбивать б-гомерзкие спутники Маска💪

Ответить
0
Анна Зайцева

Россия как всегда

Ответить
0
Jonny Odyssey

имитация космической деятельности со стороны 2х киностудий...
Видели мы как они летают в космос... как водяные пузыри идут в эфире, торчат натянутые тросы и стоят дыбом налаченные лаком волосы у теток...
80 лет дальше орбиты никуда не летать... Пиздешь просто зашкаливает. Китайцы за 1.5 года отстраивают кварталы, а тут уже почти сотню лет даже второй раз на луну высадиться не могут... может просто ее нет физически?

Ответить
0
Сергей Павлов

русские как всегда...

Ответить
0
Последовательный Женя

немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только иностранных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов

но и своих собственных космонавтов

Страшно далеки они от понимания как у нас все работает

Ответить
0
SloMo

@Вахтёр пора на помощь

Ответить
0
Evgeny Kovalyov

@Яна Ломакина а это у вас такая "редакционная политика"? Или кипиаи какие-то есть по ловким информационным кульбитам? Основной тезис, что это, вообще-то, международная практика, тихонечко и предсказуемо утащили в самый конец статьи в пару предложений. Что-то я не видел подобного негодования по поводу аналогичного случая, например, в 2008 - https://www.nytimes.com/2008/02/14/science/14cnd-satellite.html
Я, конечно, понимаю, что поливать говном собственную страну, играя в "антипропаганду" — это модно, молодёжно и «тут так принято™», но нахуя искажать слова того же Лаврова, удобно привнося в них свой смысл?

Лавров: «...заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».
Пересказ ТЖ: «...нет никаких фактов, подтверждающих применение Россией противоспутникового оружия»

U.S. Officials Say Broken Satellite Will Be Shot…
The Pentagon plans to shoot down a disabled 5,000-pound spy satellite before it enters the…
www.nytimes.com
Ответить
–2
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