В результате испытаний возникло множество фрагментов опасного космического мусора.

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Международная космическая станция Фото NASA

15 ноября экипаж МКС каждые 1,5 часа вынужденно укрывался в кораблях из-за возможности столкновения с космическим мусором. Это беспрецедентное явление для станции. Власти США обвинили в угрозе Россию. По их данным, страна без предупреждения уничтожила советский космический аппарат — в результате образовалось более тысячи быстро движущихся обломков. Минобороны России позже подтвердило проведение испытаний.

Обновлено 14:37 Минобороны России подтвердило проведение испытаний противоспутникового оружия. После этого были изменены заголовок и текст статьи. Высказывание Сергея Лаврова по поводу происшествия на МКС приведено дословно.

Что произошло на МКС

Роскосмос сообщил, что МКС дважды уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипажу приходилось укрываться в кораблях «Союз» и Crew Dragon;

РОСКОСМОС @roscosmos Экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта.



Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС. Станция находится в «зелёной зоне»

Как следует из переговоров с Землёй, которые транслирует NASA, речь шла об обломках спутника. Но какого именно, не уточнялось;

Как заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, Россия провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту и уничтожила один из своих спутников. В результате образовалось более 1,5 тысячи крупных обломков и несколько сотен тысяч мелких фрагментов. Этот космический мусор «теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран»;

Космическое командование США уточнило, что в ходе испытаний Россия сбила советский спутник «Космос-1408», запущенный в 1982 году. Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что Россия никого не предупредила об этом;

Директор NASA Билл Нельсон отметил, что космонавты вынужденно заперлись в пристыкованных к МКС кораблях на два часа, чтобы избежать столкновения с обломками спутника. По его словам, «облако обломков» пролетало в близости станции каждые 90 минут;

Я возмущён этим безответственным и дестабилизирующим действием. При такой долгой и легендарной истории пилотируемых космических полётов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только иностранных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту. Билл Нельсон директор NASA

Министр Обороны Великобритании Бен Уоллес также осудил предполагаемое испытание Россией космического оружия: «Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве».

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнёрами, чтобы «отреагировать на безответственный акт России».

Иностранные и российские специалисты подтвердили версию с уничтожением советского спутника

Американская компания LeoLabs, отслеживающая космический мусор, сообщила, что 15 ноября в ходе испытаний Россия сбила советский спутник «Космос-1408»;

LeoLabs, Inc. @LeoLabs_Space Some new debris objects from today's breakup (orange orbit) visualized relative to ISS (blue orbit). Objects in white denote largest pieces of Cosmos 1408 tracked by LeoLabs. (Dots not to scale.) Debris ranges in altitude from 440 to 520km.

Slingshot Aerospace, занимающаяся космическим моделированием и аналитикой, показали, что на орбите советского спутника образовалось множество осколков;

Американский астроном Джонатан МакДоуэлл также считает, что причиной проблем на МКС стали обломки «Космоса-1408». По его словам, в пользу этого предположения указывает траектория советского аппарата: экипаж был вынужден укрыться в кораблях именно в тот момент, когда орбита спутника приближалась к орбите МКС;



Jonathan McDowell @planet4589 Here is the orbit of ISS (blue) compared to that of the Ikar No. 39L satellite (cover name Kosmos-1408) (magenta) and the part of the orbit where the crew have been warned of possible collisions with a debris field (red). This shows Kosmos-1408 is a plausible candidate Плоскости орбиты «Космос-1408» (синяя линия) и МКС (фиолетовая). В точках пересечения экипаж получал предупреждения от Центра управления полётами

По утверждению МакДоуэлла, на то, что спутник разрушился в результате удара оружия, выпущенного с территории России, также указывает траектория полёта аппарата в тот день, когда были запланированы испытания. Спутник прошёл над Плесецком около 5:45 мск 15 ноября, а через 90 минут (когда МКС сделала полный оборот вокруг Земли) экипаж предупредили об угрозе;

Астроном также отметил, что масса спутника типа «Целина-Д» (к нему относится «Космос-1408») составляет около 1700 кг: разрушение такого объекта могло создать на орбите тысячи обломков;

Jonathan McDowell @planet4589 Here is the pass of Kosmos-1408 (red line) northbound over Plesetsk at about 0245 UTC Nov 15. Well aligned with the NOTAM areas (indicated) for the suspected Nudol antisatellite test. Красным отмечена траектория аппарата «Космос-1408», проходившая над Плесецком 15 ноября. Фиолетовым обозначена ограниченная для полётов зона, где в то же время было запланировано испытание противоспутниковой ракеты.

По словам директора проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старшего научного сотрудника женевского Института ООН по исследованию проблем разоружения Павла Подвига, коммерческие компании, отслеживающие космические объекты, сообщили об обнаруженных фрагментах на орбите, где находился советский аппарат «Космос-1408»;

Он также рассказал, что незадолго до этого Россия опубликовала навигационное предупреждение, закрывающее для полётов районы в Баренцевом море и море Лаптевых с 15 по 17 ноября. «Закрытие таких районов связано с запусками ракет с космодрома Плесецк, и их конфигурация заметно отличается от тех, что закрываются при испытаниях баллистических ракет», — объяснил Подвиг. В 2020 году Космическое командование США заявляло, что эти районы закрывают для испытания противоспутниковой системы «Нудоль»;

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович также не исключает, что Россия могла испытать противоспутниковую ракету .

Россия сначала официально не сообщала об испытаниях оружия в космосе, но на следующий день подтвердила их

«Коммерсант» спросил Роскосмос, могли ли обломки от якобы сбитого Россией спутника создать угрозу для МКС. В госкорпорации ответили, что «экипаж штатно выполняет работы», «орбитальные параметры находятся в так называемой "зелёной зоне"», а остальные вопросы не входят в их компетенцию;

РОСКОСМОС @roscosmos



Для нас главным приоритетом было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа: Российская космическая отрасль является пионером пилотируемых полетов в космос и на протяжении многих десятилетий работает с международными партнерами в этой сфере.Для нас главным приоритетом было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа: https://www.roscosmos.ru/33363/

По словам зампредседателя Госдумы по обороне Юрия Швыткина, заявление США не соответствует действительности, Россия не занимается милитаризацией космоса: «Фантазиям Госдепа нет предела»;

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих создание Россией рисков мирному использованию космоса. Он назвал американские обвинения «лицемерием»;

Минобороны России затем подтвердило, что сбили советский спутник в ходе испытаний, пишет РБК. Согласно заявлению, уничтожили недействующие аппарат серии «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. из заявления Минобороны России

Испытания противоспутникового оружия — это обычно политические ходы, нацеленные на демонстрацию военной силы страны, отмечает The Verge. Такие тесты опасны для МКС и спутников, поскольку после них на низкой околоземной орбите появляется большое количество космического мусора. Объекты движутся там со скоростью около 28 километров в секунду — столкновение с таким фрагментом может нанести значительный ущерб.

Megs H. @megsylhydrazine



#Hypervelocity This is what happens to aluminum when hit by a 1/2 oz (~14g) piece of plastic going 15,000 mph (~24000 km/h) in space 💥 Что происходит с алюминиевым блоком после столкновения в космосе с пластиковым фрагментом весом 14 г, движущимся со скоростью 24 тысячи км/ч

Микрократер на стекле иллюминатора шаттла «Индевор» от удара частички космического мусора Фото NASA

Россия не единственная страна, проводящая тесты противоcпутникового оружия. Например, в 2007 году их провёл Китай, уничтожив спутник «Фенъюнь 1C». В результате появились тысячи обломков — некоторые из них всё ещё находится на орбите. В 2008 году аналогичный тест провели США, в 2019 году — Индия.