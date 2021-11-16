Россия уничтожила спутник космическим оружием — экипаж МКС оказался под угрозой из-за мусора на орбите. Главное Статьи редакции
В результате испытаний возникло множество фрагментов опасного космического мусора.
15 ноября экипаж МКС каждые 1,5 часа вынужденно укрывался в кораблях из-за возможности столкновения с космическим мусором. Это беспрецедентное явление для станции. Власти США обвинили в угрозе Россию. По их данным, страна без предупреждения уничтожила советский космический аппарат — в результате образовалось более тысячи быстро движущихся обломков. Минобороны России позже подтвердило проведение испытаний.
Что произошло на МКС
- Роскосмос сообщил, что МКС дважды уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипажу приходилось укрываться в кораблях «Союз» и Crew Dragon;
- Как следует из переговоров с Землёй, которые транслирует NASA, речь шла об обломках спутника. Но какого именно, не уточнялось;
- Как заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, Россия провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту и уничтожила один из своих спутников. В результате образовалось более 1,5 тысячи крупных обломков и несколько сотен тысяч мелких фрагментов. Этот космический мусор «теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран»;
- Космическое командование США уточнило, что в ходе испытаний Россия сбила советский спутник «Космос-1408», запущенный в 1982 году. Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что Россия никого не предупредила об этом;
- Директор NASA Билл Нельсон отметил, что космонавты вынужденно заперлись в пристыкованных к МКС кораблях на два часа, чтобы избежать столкновения с обломками спутника. По его словам, «облако обломков» пролетало в близости станции каждые 90 минут;
- Министр Обороны Великобритании Бен Уоллес также осудил предполагаемое испытание Россией космического оружия: «Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве».
- Госсекретарь США Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнёрами, чтобы «отреагировать на безответственный акт России».
Иностранные и российские специалисты подтвердили версию с уничтожением советского спутника
- Американская компания LeoLabs, отслеживающая космический мусор, сообщила, что 15 ноября в ходе испытаний Россия сбила советский спутник «Космос-1408»;
- Slingshot Aerospace, занимающаяся космическим моделированием и аналитикой, показали, что на орбите советского спутника образовалось множество осколков;
- Американский астроном Джонатан МакДоуэлл также считает, что причиной проблем на МКС стали обломки «Космоса-1408». По его словам, в пользу этого предположения указывает траектория советского аппарата: экипаж был вынужден укрыться в кораблях именно в тот момент, когда орбита спутника приближалась к орбите МКС;
- По утверждению МакДоуэлла, на то, что спутник разрушился в результате удара оружия, выпущенного с территории России, также указывает траектория полёта аппарата в тот день, когда были запланированы испытания. Спутник прошёл над Плесецком около 5:45 мск 15 ноября, а через 90 минут (когда МКС сделала полный оборот вокруг Земли) экипаж предупредили об угрозе;
- Астроном также отметил, что масса спутника типа «Целина-Д» (к нему относится «Космос-1408») составляет около 1700 кг: разрушение такого объекта могло создать на орбите тысячи обломков;
- По словам директора проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старшего научного сотрудника женевского Института ООН по исследованию проблем разоружения Павла Подвига, коммерческие компании, отслеживающие космические объекты, сообщили об обнаруженных фрагментах на орбите, где находился советский аппарат «Космос-1408»;
- Он также рассказал, что незадолго до этого Россия опубликовала навигационное предупреждение, закрывающее для полётов районы в Баренцевом море и море Лаптевых с 15 по 17 ноября. «Закрытие таких районов связано с запусками ракет с космодрома Плесецк, и их конфигурация заметно отличается от тех, что закрываются при испытаниях баллистических ракет», — объяснил Подвиг. В 2020 году Космическое командование США заявляло, что эти районы закрывают для испытания противоспутниковой системы «Нудоль»;
- Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович также не исключает, что Россия могла испытать противоспутниковую ракету .
Россия сначала официально не сообщала об испытаниях оружия в космосе, но на следующий день подтвердила их
- «Коммерсант» спросил Роскосмос, могли ли обломки от якобы сбитого Россией спутника создать угрозу для МКС. В госкорпорации ответили, что «экипаж штатно выполняет работы», «орбитальные параметры находятся в так называемой "зелёной зоне"», а остальные вопросы не входят в их компетенцию;
- По словам зампредседателя Госдумы по обороне Юрия Швыткина, заявление США не соответствует действительности, Россия не занимается милитаризацией космоса: «Фантазиям Госдепа нет предела»;
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих создание Россией рисков мирному использованию космоса. Он назвал американские обвинения «лицемерием»;
- Минобороны России затем подтвердило, что сбили советский спутник в ходе испытаний, пишет РБК. Согласно заявлению, уничтожили недействующие аппарат серии «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.
Испытания противоспутникового оружия — это обычно политические ходы, нацеленные на демонстрацию военной силы страны, отмечает The Verge. Такие тесты опасны для МКС и спутников, поскольку после них на низкой околоземной орбите появляется большое количество космического мусора. Объекты движутся там со скоростью около 28 километров в секунду — столкновение с таким фрагментом может нанести значительный ущерб.
Россия не единственная страна, проводящая тесты противоcпутникового оружия. Например, в 2007 году их провёл Китай, уничтожив спутник «Фенъюнь 1C». В результате появились тысячи обломков — некоторые из них всё ещё находится на орбите. В 2008 году аналогичный тест провели США, в 2019 году — Индия.
По данным программы NASA по изучению космического мусора, количество объектов размером больше 10 сантиметров на орбите приближается к 20 тысячам, а их суммарная масса — к 8 тысячам тонн. Большая часть из них — обломки космических аппаратов. Как рассчитали в Европейском космическом агентстве, число объектов размером больше одного сантиметра достигает 750 тысяч. Фрагментов меньшего размера в тысячи раз больше.
Забаньте уже лахтобота.
«Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет», — подчеркнул он на пресс-конференции.
https://iz.ru/1250586/2021-11-16/v-mid-oprovergli-prichastnost-rf-k-riskam-dlia-kosmicheskoi-deiatelnosti
А напомни пжл какое-то крупное в нашей военке достижение последних лет? Ядерная ракета взорвалась в Северодвинске, Сармат не летает какой год, старющий авианосец задымил всё средиземное море, а потом сгорел при ремонте, на камчате выброс в океан неизвестных отходов с военного полигона, ил-112 разбился при испытаниях.
Я думаю на основе этого уже можно сделать определнные выводы об уровне оборонке.
И от этого не только человеческие жерты, но и страдают окружающие. А тут вышли на космический уровень, и окружающие тут - вся планета.
Не буду уподобляться тебе и оскорблять, хотя по отношению к тебе, это скорее констатация фактов будет.
Впредь изучай что и как, и только потом влезай в разговор, не позорься.
Есть видеоролик с выступлением Лаврова. Именно из этого выступления была взята цитата Лаврова.
Ты жестко слился по двум отношениям :
1. не хватило мозгов проверить информацию, хотя при этом настаиваешь, что надо проверять информацию.
и
2. оскорбляешь.
Иди в блок. Тратить на тебя еще одну секунду - оскорбление своей жизни.
И вот не вполне понятно, почему цензура зарубила фильм. Я в детстве читал книгу, года 1980, типа "Голливуд - империя грёз". Там было написано, примерно, что этот фильм - есть пропаганда американских затей о милитаризации космоса.
Позже, слышал мнение, что фильм зарубили, так как Империя, с которой стал бороться простой крестьянский мальчик, могла ассоциироваться с Советским Союзом.
имитация космической деятельности со стороны 2х киностудий...
Видели мы как они летают в космос... как водяные пузыри идут в эфире, торчат натянутые тросы и стоят дыбом налаченные лаком волосы у теток...
80 лет дальше орбиты никуда не летать... Пиздешь просто зашкаливает. Китайцы за 1.5 года отстраивают кварталы, а тут уже почти сотню лет даже второй раз на луну высадиться не могут... может просто ее нет физически?
@Яна Ломакина а это у вас такая "редакционная политика"? Или кипиаи какие-то есть по ловким информационным кульбитам? Основной тезис, что это, вообще-то, международная практика, тихонечко и предсказуемо утащили в самый конец статьи в пару предложений. Что-то я не видел подобного негодования по поводу аналогичного случая, например, в 2008 - https://www.nytimes.com/2008/02/14/science/14cnd-satellite.html
Я, конечно, понимаю, что поливать говном собственную страну, играя в "антипропаганду" — это модно, молодёжно и «тут так принято™», но нахуя искажать слова того же Лаврова, удобно привнося в них свой смысл?
Лавров: «...заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».
Пересказ ТЖ: «...нет никаких фактов, подтверждающих применение Россией противоспутникового оружия»