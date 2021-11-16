В компании утверждают, что препарат паксловид позволяет на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения Covid-19.

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Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение от Росздравнадзора на проведение клинических испытаний нового препарата под названием паксловид для профилактики коронавируса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Препарат будут исследовать на людях старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса. Испытания проведут в ряде государственных и частных медучреждениях Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Екатеринбурга, Барнаула и других городов. В нём примут участие 90 человек. Исследовать препарат будут до 2023 года.

Представитель Pfizer рассказал изданию, что всего в испытаниях паксловида участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе и из России. Если препарат получит одобрение локальных регулирующих органов, то компания сможет обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.

Препарат паксловид разработан на основе лекарств ингибитор протеазы и ритонавир. Лекарство выпускается в капсулах поэтому его можно принимать самостоятельно дома, в отличие от других, которые врач должен вводить внутривенно.