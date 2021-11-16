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Новости
Сергей Исенеков

Pfizer проведёт в России клинические испытания нового препарата против коронавируса Статьи редакции

В компании утверждают, что препарат паксловид позволяет на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения Covid-19.

48 48 комментариев
3371 просмотров

Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение от Росздравнадзора на проведение клинических испытаний нового препарата под названием паксловид для профилактики коронавируса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Препарат будут исследовать на людях старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса. Испытания проведут в ряде государственных и частных медучреждениях Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Екатеринбурга, Барнаула и других городов. В нём примут участие 90 человек. Исследовать препарат будут до 2023 года.

Представитель Pfizer рассказал изданию, что всего в испытаниях паксловида участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе и из России. Если препарат получит одобрение локальных регулирующих органов, то компания сможет обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.

Препарат паксловид разработан на основе лекарств ингибитор протеазы и ритонавир. Лекарство выпускается в капсулах поэтому его можно принимать самостоятельно дома, в отличие от других, которые врач должен вводить внутривенно.

В ноябре 2021 года Pfizer отчиталась о завершении второго этапа клинических испытаний препарата в США. В компании отметили, что среди участников исследования не было зафиксировано ни одного летального исхода.

#новости #covid19 #pfizer

48 48 комментариев
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48 комментариев
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Dmitry Pasyutin

НА НАС СТАВЯТ ОПЫТЫ! ЛЮДИ ОЧНИТЕСЬ!!!

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60
Миша Сергеев

РАСИЮ ЗДЕЛАЛИ КАЛОНИЕЙ США!!11!

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61
Последовательный Женя

у джо байдена на полке компромат

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4
Последовательный Женя

не "на" а "в"

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1
испанский смех

ПЛАН ДАЛЕСА В ДЕЙСТВИИ!!!1

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4
Последовательный Женя

ПУТИН ПАМАХИ

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3
Сергей Титок

бля, да ну нахуй...правда??? только сейчас об этом узнали???

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1
ＫＩＢØＵＮＥ

*СССР

Ответить
0
Последовательный Женя

кстати у китайской синофрамы я видел такие же испытания в Новосибирсе еще в конце 2020, в инсте рекламу выдавало на набор желающих

Ответить
0
Последовательный Женя

И где сейчас эти люди? В трудовых концлагерях? Или уже на органы разобрали?

Ответить
1
Дима Щербаков

Преыращены в уйгуров

Ответить
1
Последовательный Женя

В нём примут участие 90 человек

Администрация президента?

Ответить
18
Миша Сергеев

Штаб Навального

Ответить
2
Последовательный Женя

Штаб Навального это эпиваккорона и ковивак

Ответить
5
Дизайнер Павленко

т. е. отряд в ик-2 покров

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Какая администрация Президента в Барнауле?

Ответить
0
swearengenquotes

Вот именно! БАР-НА-УЛ! АЛТАЙСКИЙ КРАЙ!

Ответить
5
Последовательный Женя

А кто путину пишет тексты про трансформеров? Барнаульское отделение

Ответить
0
Люц Шнайдер

Американцы испытают лекарство на жителях Барнаула. <— единственно верный заголовок для этой новости

Ответить
13
Anatoliy Lyashenko

Пытаются хакера найти, который скрывается в Барнауле или спасти трансгендера от «Спутник V»

Ответить
0
Последовательный Женя

снова что-то испытывают на русских

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6
Dmitry Pasyutin

испытывают терпение

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19
Dmitry Pasyutin

потерпевший получает QR код

Ответить
3
Последовательный Женя

Игра в кальмара. Российская версия.

Ответить
4
Последовательный Женя

Когда эксперимент закончится???

Ответить
0
Последовательный Женя

что дальше? на русских испытают коммунизм?

Ответить
5
испанский смех

скандинавский социализм

Ответить
0
Последовательный Женя

даже не мечтай

Ответить
0
Anton NS

Готовь стать испытуемым вашей хуйни

Ответить
5
Последовательный Женя

Интересно, в обмен на какие послабления это произошло? 🧐

Ответить
5
испанский смех

очка

Ответить
0
DarkFire

Они будут забирать наш генетический материал в Америку! Как же закон, который должен был нас защитить от этого???? ЛЮДИ, АУ!!!

Ответить
4
испанский смех

ЭТИМ ЗАКОНОМ БЫЛА КОНСТИТУЦИЯ!

Ответить
2
Борис Уткин

Разрешим проводить испытания файзера
Но продавать его в рф мы, конечно, не будем

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3
Yago SH

Это испытания препарата на заболевших, а не испытание вакцины.

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0
Ethan Hunt

Где ж ему еще их проводить, как не в стране, в которой самая большая смертность в мире (в пересчете на лям человек, из сколько-нибудь больших стран, кроме островов и т.п.)? А уровень вакцинации один из самых маленьких. В остальных нормальных и так +- справляются.

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3
испанский смех

потому и надо тут, тк мрут рашковане как мухи

Ответить
0
Romula Daraa

просто пенсионеры решили разгрузить бюджеты, не надо им мешать

Ответить
0
Последовательный Женя

А какого дьявола они эту штуку надумали тестировать на россиянах?
А, понял.
Чтобы можно было использовать в России.

Ответить
2
Zaxavar Crimean

Испытуемых 7000 из разных стран. Из рф всего 90.

Ответить
1
Последовательный Женя

Да, я понял это, из шапки треда.
Просто, если у них получится годное зелье, то есть шанс, что его будут продавать и в РФ.

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1
испанский смех

спиздят идею и запилят шмурдяк

Ответить
1
Последовательный Женя

Поэтому ни одну из импортных вакцин и не пытались разрабы лицензировать в России для возможности официально продавать. А у нас тут народ всё ждёт файзер, походу долго ещё будут ждать эту вакцину :)

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0
Имя Фамилия

Пфайзер не даёт нам спокойно умереть!

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1
Последовательный Женя

делете ред.

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0
Себастиан Перейра

Надеюсь Следственный Комитет уже начал проверку

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0
Dmitry Pasyutin

соответствующее постановление уже подписано

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0
ＫＩＢØＵＮＥ

Интересно какое теперь оправдание придумают те кто писал "лучше бы какое лекарство придумали, а не уколы"

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0
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