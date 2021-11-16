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Новости
Sasha Shambilova

СПЧ и «Союз журналистов» предложили добавить в закон об иноагентах «право на ошибку»: НКО позволят устранить претензии Статьи редакции

Такую же возможность предоставят физлицам.

12 12 комментариев
696 просмотров

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и «Союз журналистов» разработали поправки в закон об «иноагентах». Их передали главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну. Об этом члены организаций рассказали «Интерфаксу».

Поправки предлагают внести в два закона, касающихся некоммерческих организаций и физических лиц. Их подготовили представители СПЧ Ева Меркачева и Леонид Никитинский, после чего отправили главе «Союза Журналистов» Владимиру Соловьёву, который доработал проект.

СПЧ и «Союз журналистов» предлагают:

  • добавить в законы «право на ошибку». Оно подразумевает оповещение граждан и организаций о возможном внесении в реестр «иноагентов». После этого у них будет три месяца, чтобы устранить основания для присвоения такого статуса;
  • исключить из причин для признания «иноагентом» получение международных премий и денег на студенческие, культурные обмены, программы по повышению квалификации и семинары;
  • позволить физлицам не маркировать посты в соцсетях: фотографии, комментарии и информацию о личной жизни;
  • Владимир Соловьёв также предложил передать судам компетенцию признавать «иноагентами» организации и граждан.

Мы, в принципе, все поддерживаем все предложенные поправки и считаем, что надо менять ситуацию, потому что практически каждый журналист и каждое СМИ может попасть в эту ситуацию, так как в законе все-таки есть пробелы. Дальше решать законодателям.

Владимир Соловьёв
председатель «Союза журналистов»

По словам Соловьёва, члены СПЧ планируют обсудить необходимость принятия поправок на встрече с Владимиром Путиным. Она планируется 10 декабря.

С 2017 года Министерство юстиции признало несколько десятков изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

Кого и за что российские власти объявили…
«Проект», «Медуза», «Важные истории» — медиа-участники реестра, в котором уже более 80 строк, либо…
tjournal.ru

#новости #иноагенты #смииноагенты #право

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Bad Mother Fucker

передайте товарищу сталину вобщем

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13
Никита Рогожин

Владимир Соловьёв, председатель «Союза журналистов»

После страшной минуты панического гугла, оказалось что Соловьёв не тот, а то жутко даже представить, какие бы "доработки" другой Соловьёв предложил для и без того людоедского закона.

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7
Последовательный Женя

Как ему живется, этому другому Владимиру Соловьеву

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3
Последовательный Женя

После этого у них будет три месяца, чтобы устранить основания для присвоения такого статуса

Три месяца, чтобы полюбить путина

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5
Sail

Океания победила Евразию. Уинстон тоже одерживает победу — над собой. Он любит Старшего Брата.

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2
Колыван Пряничков

Ну логично
Сначала всех кнутом отработать

Потом кинуть "пряничек"

Холоп собственно доволен по итогу будет

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3
Последовательный Женя

Да, видишь, как барин заботится, дал право на ошибку!

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3
Последовательный Женя

Вспомним классику.

=====
Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И стать у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полёт величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. Подобно орлу, говорят, городовой бляха № такой-то высмотрел, выхватил
и, выслушав, — простил.
Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь, в самом деле, красиво! Выхватил... простил! Простил?!» — вот что в особенности пленяло. «Кого простил? — мышь!! Что такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тошнить стихами.
Но однажды меня осенила мысль. «С чего же, однако, орёл «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?» Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орёл мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орёл «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орёл, хоть архиорёл, всё-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению.
И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в своё оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они, в то же время, сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их всё пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от
восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».
=====

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3
AZP

Попросили барина, чтобы сильно не порол.

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1
Последовательный Женя

«Еще так будешь?!» — яростно кричал, «Буду барин, буду!!!» — Кузя отвечал

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0
Михаил Зеленин

Сообщение удалено

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0
Виктор Огай

«Право на ошибку»
Нужно еще «50 на 50» и «Звонок другу».
И вот тебе игра «Кто хочет стать иноагентом?»

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0
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