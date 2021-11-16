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Новости
Сергей Исенеков

Барбадос станет первой страной, которая откроет посольство в метавселенной Статьи редакции

Цифровое посольство планируют открыть в январе 2022 года.

18 18 комментариев
1454 просмотров
Здание правительства Барбадоса Фото

Островное государство Барбадос на востоке Карибского моря откроет цифровое посольство на децентрализованной платформе виртуальной реальности Decentraland. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Как сообщает издание, правительство Барбадоса также работает над соглашениями с другими метавселенными, например, Somnium Space и SuperWorld. Предполагается, что компании помогут приобретать виртуальную недвижимость и землю, которую разместят в виде NFT. Также пользователи смогут оформлять и получать электронные «визы» и перемещаться между мирами с помощью «телепортов».

Посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед заявил, что страна и в дальнейшем намерена предпринимать усилия по деятельности в различных виртуальных мирах.

Создание посольства в метавселенной — это способ для Барбадоса увеличить число своих дипломатических миссий. МИД и другие правительственные органы рассматривали планы открытия этого посольства в течение нескольких месяцев. Ведомства станут отправной точкой для реализации более амбициозных экономических планов в виртуальных мирах государства.

Гэбриел Абед
посол Барбадоса в ОАЭ

Для открытия цифрового посольства в метавселенной правительство Барбадоса даже наняла юриста, так как подобное нововведение создаёт целый ряд уникальных прецедентов. При этом эксперты заявляют, что действия государства соответствуют нормам международного права и Венской конвенции.

Разбор Метавселенной: что это — неизбежное…
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tjournal.ru

#новости #барбадос #метавселенная

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Последовательный Женя
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Последовательный Женя

откроет цифровое посольство на децентрализованной платформе виртуальной реальности Decentraland

работает над соглашениями с другими метавселенными, например, Somnium Space и SuperWorld

Звучит как ебанина какая-то.

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11
Последовательный Женя

не только звучит

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3
Chikk

Это если рядом с монитором нет кактуса. Особого (название запрещено упоминать по требованию ГНК РФ). ;)

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1
Последовательный Женя

У нас нельзя писать названия растений, которые содержат в себе наркотические вещества?

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0
Последовательный Женя

А также запрещено упоминать названия химических элементов, содержащихся в наркотических веществах, например, медь

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0
Последовательный Женя

запрещено упоминать названия химических элементов, содержащихся в наркотических веществах

Фига, а какими законами это регулируется?

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0
Последовательный Женя

Я пошутил. Надеюсь, что пошутил. Очень надеюсь

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0
Chikk

Да, не самое лучшее время я выбрал, чтоб завязать с грибами. Телепорты, виртуальная земля...

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7
Горилла

да нормальное, холодно уже по лесам бродить

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0
Андрей Охапкин

Метавселенная - это vr chat 2.0?

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5
Антон Пострунин

Заиграло новыми красками.
https://coub.com/view/1c7c8o

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5
Последовательный Женя

Цукерберг сможет прослушивать разговоры посольства?)

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1
Sail

Там можно попросить виртуальное политическое убежище?

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1
Последовательный Женя

Как они откроют посольство в том что по сути ещё не готово?

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0
Mike Kostunin

ЧТА

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0
коренной нарниец

окулус будет требовать визу теперь

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0
коренной нарниец

и паспорт вакцинации от касперского

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0
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