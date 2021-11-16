Цифровое посольство планируют открыть в январе 2022 года.

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Здание правительства Барбадоса Фото

Островное государство Барбадос на востоке Карибского моря откроет цифровое посольство на децентрализованной платформе виртуальной реальности Decentraland. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Как сообщает издание, правительство Барбадоса также работает над соглашениями с другими метавселенными, например, Somnium Space и SuperWorld. Предполагается, что компании помогут приобретать виртуальную недвижимость и землю, которую разместят в виде NFT. Также пользователи смогут оформлять и получать электронные «визы» и перемещаться между мирами с помощью «телепортов».

Посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед заявил, что страна и в дальнейшем намерена предпринимать усилия по деятельности в различных виртуальных мирах.

Создание посольства в метавселенной — это способ для Барбадоса увеличить число своих дипломатических миссий. МИД и другие правительственные органы рассматривали планы открытия этого посольства в течение нескольких месяцев. Ведомства станут отправной точкой для реализации более амбициозных экономических планов в виртуальных мирах государства.

Гэбриел Абед

посол Барбадоса в ОАЭ

