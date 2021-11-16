Барбадос станет первой страной, которая откроет посольство в метавселенной Статьи редакции
Цифровое посольство планируют открыть в январе 2022 года.
Островное государство Барбадос на востоке Карибского моря откроет цифровое посольство на децентрализованной платформе виртуальной реальности Decentraland. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
Как сообщает издание, правительство Барбадоса также работает над соглашениями с другими метавселенными, например, Somnium Space и SuperWorld. Предполагается, что компании помогут приобретать виртуальную недвижимость и землю, которую разместят в виде NFT. Также пользователи смогут оформлять и получать электронные «визы» и перемещаться между мирами с помощью «телепортов».
Посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед заявил, что страна и в дальнейшем намерена предпринимать усилия по деятельности в различных виртуальных мирах.
Для открытия цифрового посольства в метавселенной правительство Барбадоса даже наняла юриста, так как подобное нововведение создаёт целый ряд уникальных прецедентов. При этом эксперты заявляют, что действия государства соответствуют нормам международного права и Венской конвенции.