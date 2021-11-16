Илон Маск обещал выделить $6 млрд на борьбу с голодом, если увидит план по решению проблемы — ООН его опубликовала Статьи редакции
Миллиардер пока не ответил на обращение.
В октябре исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в интервью CNN сказал, что 2% состояния Илона Маска (около 6 миллиардов долларов) хватило бы, чтобы спасти от голода 42 миллиона человек.
В ответ Илон Маск написал в Twitter, что если ООН опишет, как эти деньги решат проблему, то он продаст акции Tesla и даст 6 миллиардов долларов.
15 ноября ВПП выпустила «разовое обращение к миллиардерам», где расписала программу на 6,6 миллиарда долларов.
Из этих денег 3,5 миллиарда долларов — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. 2 миллиарда долларов — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.
700 миллионов долларов — расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. 400 миллионов долларов — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.
Там рынок, есть там свои олигархи)
Из этих денег 3,5 миллиарда долларов — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. 2 миллиарда долларов — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.
700 миллионов долларов — расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. 400 миллионов долларов — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.
Все подобные планы полная хуета. Надо давать не рыбу, а удочку. А тут классическая рыба, мол давайте всех накормим, а потом через год опять накормим, а потом ещё и ещё.
Какие удочки, там все нормально с едой. Например, страны Латинской Америки и Карибского бассейна имеют долю в 23% от ВСЕГО экспорта с/х продуктов в мире. И это там чиновники насчитали 60 млн. недоедающих. Проблема именно в распределении доходов, госуправлении, а это за 6 лярдов никак не решить. Половина из 6 лярдов просто тупо осядут в кармашках чиновников, пока дойдут до стран, потом разворуют уже в самих странах и до людей дойдут крохи. В России это проходили в начале 90-х с гум. помощью, которая зачастую продавалась на рынках.
2 миллиарда долларов — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику
Местные экономики поддержат не продовольственные купоны и прочее госегулирование, а институт частной собственности и свободного предпринимательства. Не припомню ни одного случая, когда бы продовольственные купоны в итоге оказались полезны для местной экономики.
Так ты не утрируешь. Так и будет. Помню блять всё это прекрасно, мы в Украине эту хуйню уже проходили в начале 90-х. Оно всё так "поддержало" нам экономику, что мы потом 15 лет разгребали эту "поддержку".
Сначала эти купоны быстренько станут аналогом денег, потом значительная их масса быстренько окажется в распоряжении небольшого круга ушлых товарищей, которые их быстренько отоварят и фактически получат монополию на продукты питания и возможность продавать их по любой желаемой спекулятивной цене. Хуя с два это полезно для экономики, это только подстегнёт инфляцию.
Вообще это не план.
ООН и богатые страны так делают уже 50-60 лет подряд, раздали реально триллионы долларов Африке и ситуация только ухудшается.
Выросло уже пара поколений знающих, что можно ничего не сажать, пинать балду, придут белые и накормят.
И жалкие 6 ярдов на фоне этих триллионов - это ничто.
Тут как уже выше писали: если дать человеку рыбу то он будет сыт один день, если дать удочку и научить рыбачить то он будет сыт всю жизнь.
Африка должна научиться хотя бы себя кормить, а не ждать подачек от белого человека.
Вся бухгалтерия должна быть открытой и они на это никогда не пойдут. Маск поймал гандира за язык с его 6 миллиардами потому что знает что это ничего не решит. Прошлый опыт показывает что вся эта благотворительность это гигантский административный распил.
Здесь все развалится при первом вмешательстве аудиторов.
Вот эта часть самая интересная из всей этой истории. А так просто популистское заявление от псевдо-правозащитников и не более. Эта любовь примазаться к чужим деньгам конечно поражает