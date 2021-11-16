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Новости
vc.ru

Илон Маск обещал выделить $6 млрд на борьбу с голодом, если увидит план по решению проблемы — ООН его опубликовала Статьи редакции

Миллиардер пока не ответил на обращение.

95 95 комментариев
3252 просмотров

В октябре исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в интервью CNN сказал, что 2% состояния Илона Маска (около 6 миллиардов долларов) хватило бы, чтобы спасти от голода 42 миллиона человек.

В ответ Илон Маск написал в Twitter, что если ООН опишет, как эти деньги решат проблему, то он продаст акции Tesla и даст 6 миллиардов долларов.

Elon Musk @elonmusk
@DrEliDavid If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.
Если ВПП сможет точно описать в этой ветке Twitter, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это.
Elon Musk @elonmusk
@DrEliDavid But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.
Но это должен быть открытый бухгалтерский учет, чтобы общественность точно видела, как расходуются деньги.

15 ноября ВПП выпустила «разовое обращение к миллиардерам», где расписала программу на 6,6 миллиарда долларов.

David Beasley @WFPChief
This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://www.wfp.org/appeal-billionaires-famine
Этот голодный кризис — беспрецедентный. Его можно избежать. @elonmusk, вы просили четкий план и открытые счета. Вот! Мы готовы поговорить с вами, и с кем угодно, кто серьезно относится к спасению жизней. Требуется 6,6 миллиарда долларов на предотвращение голода в 2022 году.

Из этих денег 3,5 миллиарда долларов — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. 2 миллиарда долларов — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.

700 миллионов долларов — расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. 400 миллионов долларов — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.

  • В июле ООН указывала, что проблема голода в мире усугубилась из-за пандемии Covid-19, начался дефицит продуктов на мировых рынках.
  • По данным ВПП на начало ноября, на грани голодной смерти находятся 45 миллионов человек в 43 странах. В начале 2021 года — 42 миллиона, в 2019 года — 27 миллионов.

#новости #илонмаск

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Последовательный Женя

Лично я в этом плане не вижу решения проблемы, а лишь борьбу с последствиями.

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36
Трин Зотофф

во во, из оригинального твитта я почему-то решил, что это раз и навсегда решит проблему голода, а тут речь про 1 год ;))))

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9
Последовательный Женя

Мы навсегда решим проблему голода за 2021 год.

Ответить
4
Последовательный Женя

Состояния Илона Маска хватит на 50 лет, затянем пояса

Ответить
0
Michael Petrov

ви таки удивитесь, но это как бы и есть смысл всех планов людей с левой повесткой

Ответить
2
сонный вайпер

Всё так, происходит борьба с надстройкой, но не с базисом.

Ответить
–1
умный человек

Охуеть
думал, инфраструктуру там поменяют
пророют каналы для добычи воды
а тут просто план, как накормить на один раз

Ответить
21
Папуша

ты ещё скажи "научат обеспечивать себя самостоятельно"

Ответить
8
Последовательный Женя

D:

Ответить
0
Chikk

Краткий план:

Ответить
20
Кирилл Вселенский

Пиздец

Ответить
2
Последовательный Женя

Был такой план в 1917 году. Ни к чему хорошему он не привёл.

Ответить
1
сонный вайпер

Да и в 1991 тоже особо ни к чему хорошему не привёл..

Ответить
2
Последовательный Женя

А какой был план в 1991?

Ответить
0
сонный вайпер

Отнять и поделить)

Ответить
1
Последовательный Женя

А чей это был план? Почему почти во всех республиках были войны?

Ответить
0
сонный вайпер

Это про олигархов, которые взяли всю промышленность советскую и поделили между собой.

Ответить
1
Последовательный Женя

в Беларуси например нет олигархов, а предприятия живут на дотации.

Ответить
0
сонный вайпер

Там рынок, есть там свои олигархи)

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0
Последовательный Женя

Ну это только те, кому разрешили. И то уверен, что они много отдают луке, иначе их посадят.

Ответить
0
сонный вайпер

ты уже стал олигархом?

Ответить
0
Последовательный Женя

?

Ответить
0
Последовательный Женя

план: дать пожрать на месяц

Ответить
15
Последовательный Женя

на месте Маска я б прихуела

Ответить
12
Последовательный Женя

Вот именно, надеюсь он их пошлёт куда подальше.

Ответить
2
Последовательный Женя

Щас тамошние левачки порвутся на слёзки и ярость

Ответить
2
Последовательный Женя

Трампа забанили видел? леваки 1234 твитор

Ответить
0
Последовательный Женя

Неа, чот не слежу за твитором

Ответить
0
Последовательный Женя

леваки сжв 4321 фемки

Ответить
0
Последовательный Женя

Как приятно, что Маску обычно на это глубоко плевать

Ответить
0
Последовательный Женя

План:
Купить еды

Ответить
16
Последовательный Женя

Так съедят же

Ответить
0
Последовательный Женя

И будут сыты

Ответить
4
Последовательный Женя

А потом?

Ответить
2
Последовательный Женя

А потом ещё план придумать

Ответить
9
Последовательный Женя

С вас 6 млрд

Ответить
8
Последовательный Женя

И опять Маска просить

Ответить
1
Последовательный Женя

Он сам вызвался, найдётся ещё кто-нибудь

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Пиздец

Ответить
0
Последовательный Женя

Из этих денег 3,5 миллиарда долларов — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. 2 миллиарда долларов — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.

700 миллионов долларов — расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. 400 миллионов долларов — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.

Все подобные планы полная хуета. Надо давать не рыбу, а удочку. А тут классическая рыба, мол давайте всех накормим, а потом через год опять накормим, а потом ещё и ещё.

Ответить
13
Последовательный Женя

Международной бюрократии виднее!

Ответить
5
Последовательный Женя

Да это популисты обыкновенные. Широкие жесты и громкие лозунги это про них.

Ответить
2
Nick Rosenberg

При чем зная об особенностях распределения этой гуманитарки, можно быть уверенным, что накормят в основном местных аллахов-бабахов

Ответить
0
Вася Пражкин

Какие удочки, там все нормально с едой. Например, страны Латинской Америки и Карибского бассейна имеют долю в 23% от ВСЕГО экспорта с/х продуктов в мире. И это там чиновники насчитали 60 млн. недоедающих. Проблема именно в распределении доходов, госуправлении, а это за 6 лярдов никак не решить. Половина из 6 лярдов просто тупо осядут в кармашках чиновников, пока дойдут до стран, потом разворуют уже в самих странах и до людей дойдут крохи. В России это проходили в начале 90-х с гум. помощью, которая зачастую продавалась на рынках.

Ответить
0
Nick Rosenberg

3,5 миллиарда долларов — траты на продукты

Лол, расплодить еще больше голодных, но ленивых людей это, конечно, топовая идея по борьбе с голодом.

Ответить
4
Ashot Rager

Каким образом голодный = ленивый? Ну как у вас логика работает?

Ответить
0
Nick Rosenberg

А что нет? В мире каждый год засуха и гибель урожаев? Или просто чуваки привыкли выживать за счет вот таких вот подачек и не торопятся обеспечить себя источником продовольствия/деньгами на покупку продовольствия?

Ответить
1
Последовательный Женя

обещал выделить $6 млрд

Требуется 6,6 миллиарда

Ну типичные попрошайки, сколько не предложи всё мало

Ответить
3
Владимир Керенский

То есть они реально предлагают в качестве решения проблемы голода просто накупить хавчика на какое-то время?

Теперь понятно, почему подобные организации так любят всякие 14 летние небинарные твиттерки - уровень мышления тот же.

Ответить
3
Последовательный Женя

Высыпать из самолета презервативов на 6 миллиардов

Ответить
2
Smaug The Terrible

С клубничным вкусом?

Ответить
1
Последовательный Женя

И светящиеся в темноте

Ответить
1
Святозавр

1,1 млрд на разработку плана и координацию. А не дохуя ли? Возможно я ничего не понимаю в этом. Но 1.1 миллиарда, долларов тем более, это же дохуя

Ответить
2
Nick Rosenberg

Слыш, плати давай

Ответить
1
Святозавр

Да не буду нихуя. 1/6 часть денег не на жратву, а на организацию. И вообще это охуевшесть какая-то. Может быть чел даст денег чисто на еду, а уж это ваше ООН блять само как-нибудь организует все, попросит ещё у кого-нибудь бабла на организацию?

Ответить
0
Nick Rosenberg

ООН блять само как-нибудь организует все

ха-ха, но леваки в твиттере хотят не этого

Ответить
0
Святозавр

А чего они хотят?

Ответить
0
Nick Rosenberg

Чтобы не было богатых.

Ответить
0
Святозавр

Ааа. А почитать не то что экономику, а хотя бы историю нельзя? Немного понятнее станет, что лучше пусть будут богатые.

Ответить
0
сонный вайпер

Любишь быть холопом у хозяина?

Ответить
0
Святозавр

Не понятно к чему ты это. Я не работаю на Илона Маска.

Ответить
0
сонный вайпер

Они хотят чтобы не было нищих, которые должны обеспечивать рост богатых. Справедливость и правильное распределение экономических благ.

Ответить
–1
Nick Rosenberg

Ну ну, я ж вижу их планы, сжечь 6 лярдов чтобы расплодить больше босоты нихуя не решив проблемы.

Ответить
0
сонный вайпер

Так говорю же, борьба идет с надстройкой, но не с базисом.

Ответить
–1
Святозавр

Так главная вина за это не на богатых лежит

Ответить
0
Alexander Personazhe

2 миллиарда долларов — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику

Местные экономики поддержат не продовольственные купоны и прочее госегулирование, а институт частной собственности и свободного предпринимательства. Не припомню ни одного случая, когда бы продовольственные купоны в итоге оказались полезны для местной экономики.

Ответить
2
Michael Petrov

купоны - это означает, что им тупо дадут 2 ярда, но тратить их можно только на еду. потом кто то соберет эти купоны и обменяет уже на бабло. утрирую

Ответить
1
Alexander Personazhe

Так ты не утрируешь. Так и будет. Помню блять всё это прекрасно, мы в Украине эту хуйню уже проходили в начале 90-х. Оно всё так "поддержало" нам экономику, что мы потом 15 лет разгребали эту "поддержку".
Сначала эти купоны быстренько станут аналогом денег, потом значительная их масса быстренько окажется в распоряжении небольшого круга ушлых товарищей, которые их быстренько отоварят и фактически получат монополию на продукты питания и возможность продавать их по любой желаемой спекулятивной цене. Хуя с два это полезно для экономики, это только подстегнёт инфляцию.

Ответить
0
Последовательный Женя

Сейчас бы с ООН дело иметь, прогнившая коррупционная конторка

Ответить
2
Последовательный Женя

Требуется 6,66 млрд на QR-кодирование всех голодающих

Ответить
1
Последовательный Женя

Ожидание

Создание новых производств, инфракструктуры, инвестиции в новые технологии

Реальность

Купить пожрать и раздать беднякам

Ответить
1
Alexander Personazhe

Илон Маск обещал выделить $6 млрд на борьбу с голодом, если увидит план по решению проблемы — ООН его опубликовала

Ответить
1
Madegghead

Вообще это не план.
ООН и богатые страны так делают уже 50-60 лет подряд, раздали реально триллионы долларов Африке и ситуация только ухудшается.
Выросло уже пара поколений знающих, что можно ничего не сажать, пинать балду, придут белые и накормят.
И жалкие 6 ярдов на фоне этих триллионов - это ничто.
Тут как уже выше писали: если дать человеку рыбу то он будет сыт один день, если дать удочку и научить рыбачить то он будет сыт всю жизнь.
Африка должна научиться хотя бы себя кормить, а не ждать подачек от белого человека.

Ответить
1
Selfish Ledger

Вся бухгалтерия должна быть открытой и они на это никогда не пойдут. Маск поймал гандира за язык с его 6 миллиардами потому что знает что это ничего не решит. Прошлый опыт показывает что вся эта благотворительность это гигантский административный распил.
Здесь все развалится при первом вмешательстве аудиторов.

Ответить
0
Madegghead

какие аудиторы? Их пристрелят нахрен там. Это Африка.
Собственно этот бесконечный поток денег сильно коррумпировал Африку.

Ответить
0
Selfish Ledger

Поэтому Макс ничего никому не даст. Они этот план высунули потому что он их поймал на слове и у них другого выхода не было.
Сейчас будут пытаться слиться обвиняя Маска.

Ответить
1
Madegghead

они ничего никому не должны, ты фантазируешь

Ответить
0
Selfish Ledger

Ты не понимаешь о чем я говорю

Ответить
0
Папуша

Так странно, что Организация Объединенных Наций до сих пор не переименовалась, ведь нации это так старомодно

Ответить
0
Горилла

заходит илон в твиттер с бодуна, а там от него требуют шесть лярдов отдать

Ответить
0
Последовательный Женя

Шесть миллиардов DOGE этим товарищам!

Ответить
0
Последовательный Женя

400 миллионов долларов — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.

готов сделать этот ваш анализ ситуации в мире, за полцены

Ответить
0
Папуша

ваш анализ готов!

Ответить
0
Последовательный Женя
Ответить
0
aliftin

Ну как я думал в той теме - дадим рыбу вместо удочек.

Ответить
0
сонный вайпер

И скорее всего не ответит.. Ждём.

Ответить
0
Тыква

А россиянам еды привезут?

Ответить
0
Sergey Michko

Накормить людей это заебись, но имхо только местное производство еды может решить проблему в перспективе.

Ответить
0
некипишуй

системные проблемы требуют системных решений

Ответить
0
Vladimir Komarov

Потом окажется что хватило на месяц, и не всем.

Ответить
0
Олег Клаутов

Вот эта часть самая интересная из всей этой истории. А так просто популистское заявление от псевдо-правозащитников и не более. Эта любовь примазаться к чужим деньгам конечно поражает

Elon Musk @elonmusk
@WFPChief @DrEliDavid What happened here? https://www.express.co.uk/news/world/627783/Starving-children-as-young-as-NINE-forced-to-give-UN-officials-oral-sex-to-get-food/amp
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0
Люц Шнайдер

Странно, что не заложили немного денег на коррупцию внутри системы.

Ответить
0
Madegghead

заложили наверняка. Негры минимум половину разворовывают

Ответить
0
Nikolai Popov

Какой-то хреновый план...

Уже давно понятно что кидать с неба халявную еду, от этого больше вреда чем пользы

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0
Миржан Досымбаев

Если что это кормушка нихуево так поживает.

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–1
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