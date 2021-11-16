Илон Маск обещал выделить $6 млрд на борьбу с голодом, если увидит план по решению проблемы — ООН его опубликовала

Миллиардер пока не ответил на обращение.

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В октябре исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в интервью CNN сказал, что 2% состояния Илона Маска (около 6 миллиардов долларов) хватило бы, чтобы спасти от голода 42 миллиона человек.

В ответ Илон Маск написал в Twitter, что если ООН опишет, как эти деньги решат проблему, то он продаст акции Tesla и даст 6 миллиардов долларов.

Elon Musk @elonmusk @DrEliDavid If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. Если ВПП сможет точно описать в этой ветке Twitter, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это.

Elon Musk @elonmusk @DrEliDavid But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent. Но это должен быть открытый бухгалтерский учет, чтобы общественность точно видела, как расходуются деньги.

15 ноября ВПП выпустила «разовое обращение к миллиардерам», где расписала программу на 6,6 миллиарда долларов.

David Beasley @WFPChief This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk , you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://www.wfp.org/appeal-billionaires-famine Этот голодный кризис — беспрецедентный. Его можно избежать. @elonmusk, вы просили четкий план и открытые счета. Вот! Мы готовы поговорить с вами, и с кем угодно, кто серьезно относится к спасению жизней. Требуется 6,6 миллиарда долларов на предотвращение голода в 2022 году.

Из этих денег 3,5 миллиарда долларов — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. 2 миллиарда долларов — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.

700 миллионов долларов — расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. 400 миллионов долларов — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.