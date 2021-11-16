«Медуза»: Кремль перезапустит интернет-кампанию массовой вакцинации из-за недоверия к власти Статьи редакции
Чтобы переубедить сомневающихся в необходимости прививаться.
Администрация президента запланировала начать перезапуск кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники.
Как выяснило издание, пока администрация проводит качественные социологические исследования, чтобы изучить мотивы людей, не желающих прививаться, и их отношение к действиям властей. Исходя из этих данных сформируют новую стратегию.
Близкий к АП собеседник издания рассказал, что на фоне недоверия к властям «антиваксерство стало в интернете мейнстримом». Противники вакцинации же «буквально забили очень скудные усилия интернет-штата администрации по работе в интернете».
В качестве примера источник показал ролики в тиктоке. В одном из них девушка в слезах жалуется на плохое самочувствие после прививки. В другом молодой человек показывает якобы советы юриста, рекомендующего не отказываться от вакцинации, а попросить требующего привиться работодателя письменно ответить на вопросы — например, что «вакцина не является экспериментальной терапией, изменяющей ген мРНК».
По данным «Медузы», в администрации президента при перезапуске кампании массовой вакцинации склоняются к использованию «мягкой силы». Там хотят переубеждать людей, «колеблющихся» между прививкой и отказом от неё.
Стратегия «перезагрузки» прививочной кампании ещё не готова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Медузе», что «администрация президента не занимается пиар-кампанией по вакцинации». На вопрос, фиксируют ли власти снижение рейтинга Путина на фоне недовольства QR-кодами, он ответил, что «какой-то прямой зависимости нет», а есть «обычная незначительная волатильность».
Введение QR-кодов уже полгода вызывает волну недовольства в соцсетях. В комментариях пользователи требуют «свернуть» закон, остановить «медицинский фашизм» и позволить людям самим выбирать, вакцинироваться или нет.
С начала ноября в Екатеринбурге, Воронеже, Иркутске и других российских городах прошло несколько акций против антиковидных ограничений. Митингующие обвиняли власти в несоблюдении конституционных прав граждан, собирали подписи против «геноцида населения», записывали видеообращения к Путину и требовали остановить «сегрегацию» общества.
Эти пынинские идиоты сами постоянно рассказывали какие ужасные последствия и побочки от бездуховны буржуйских вакцин типа Астразенеки. Но любой тупой ватник выросший в Совке, всей душой ненавидящий гейропецев, на посознательном уровне знает, что все буржуйские товары и лекарства гораздо лучше отечественных. И власти своей, после всех дефолтов, обманов, пенсионных реформ и подобного, они не особо верят. Какую таблетку, например, с одним и тем же действующим веществом, ватник купит своим детям при наличии финансов - немецкую или отечественную? Лечиться заграницей для многих из них просто мечта. И тут ему долго и упорно втирают, что западные вакцины - говно. Так если буржуйские вакцины говно, насколько же опасным шмурдяком в его голове должны выглядеть отечественные?
В сети для этой аудитории будут работать люди — может, какие-то лидеры мнений, для которых тоже „не всё так однозначно“. Сначала они будут писать о вакцинации со скепсисом
@Русская Дыня сколько тебе заплатили??
Следующий ролик будет таким - сидит мужик за столом и в балаклаве. Голос изменен:
Вы что, охуели? Вас врачи и звезды не смогли уговорить, а мы столько денег потратили на это. Видели видео с пытками в колонии? Конечно видели, твари конченые. Вот кто не привьется получит так же швабру в жопу. Дон.
Конец видео.
почему самая преданная? вроде как раз у них много вопросов
инфа сотка получится как всегда топорно и все в очередной раз на хуй пошлют эту инициативу, колеблющиеся даже наоборот от вакцинации отвернутся, просто блять 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
в степени 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
процентов
как насчет улучшить процедуру, чтобы не торчать 10 часов в пункте в живой очереди, а перед дверью узнать, что дозы внезапно кончились. или не продираться через хамскую регистратуру в поликлинике, потому что даже запись за месяц по номеркам с госуслуг легко превращается в скандальную полуживую очередь.
в общем сейчас это работает как колесоид инженера Гаррисона, только без альтернативных удобных органов управления.