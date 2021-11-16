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Новости
Яна Ломакина

«Медуза»: Кремль перезапустит интернет-кампанию массовой вакцинации из-за недоверия к власти Статьи редакции

Чтобы переубедить сомневающихся в необходимости прививаться.

104 104 комментария
2117 просмотров

Администрация президента запланировала начать перезапуск кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

Как выяснило издание, пока администрация проводит качественные социологические исследования, чтобы изучить мотивы людей, не желающих прививаться, и их отношение к действиям властей. Исходя из этих данных сформируют новую стратегию.

Пока главный итог опросов — недоверие российских граждан к власти, падение рейтинга первого лица. Ковид здесь оказался лучшим соцопросом. Идёт отчуждение Владимира Путина от населения, его уже не слушают, падает именно рейтинг доверия. Не слушают [люди] и телевизор.

источник, знакомый с результатами исследований АП

Близкий к АП собеседник издания рассказал, что на фоне недоверия к властям «антиваксерство стало в интернете мейнстримом». Противники вакцинации же «буквально забили очень скудные усилия интернет-штата администрации по работе в интернете».

В качестве примера источник показал ролики в тиктоке. В одном из них девушка в слезах жалуется на плохое самочувствие после прививки. В другом молодой человек показывает якобы советы юриста, рекомендующего не отказываться от вакцинации, а попросить требующего привиться работодателя письменно ответить на вопросы — например, что «вакцина не является экспериментальной терапией, изменяющей ген мРНК».

По данным «Медузы», в администрации президента при перезапуске кампании массовой вакцинации склоняются к использованию «мягкой силы». Там хотят переубеждать людей, «колеблющихся» между прививкой и отказом от неё.

В сети для этой аудитории будут работать люди — может, какие-то лидеры мнений, для которых тоже „не всё так однозначно“. Сначала они будут писать о вакцинации со скепсисом, получать доверие, а потом выносить на публику авторитетное мнение о безопасности вакцины — или исследование, о том, как она облегчает болезнь. Расскажут, что вакцина в принципе безопасна для здоровья, а получение сертификата серьёзно облегчает повседневную жизнь: проще путешествовать, ходить в кино и так далее.

собеседник «Медузы»

Стратегия «перезагрузки» прививочной кампании ещё не готова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Медузе», что «администрация президента не занимается пиар-кампанией по вакцинации». На вопрос, фиксируют ли власти снижение рейтинга Путина на фоне недовольства QR-кодами, он ответил, что «какой-то прямой зависимости нет», а есть «обычная незначительная волатильность».

Введение QR-кодов уже полгода вызывает волну недовольства в соцсетях. В комментариях пользователи требуют «свернуть» закон, остановить «медицинский фашизм» и позволить людям самим выбирать, вакцинироваться или нет.

Противники QR-кодов против властей в сети: 90…
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#новости #вакцинация #covid19 #qrкоды

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104 комментария
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Задумчивой Кот

Короче - армия ботья не помогла. Сейчас обновят методички, вхуярят туда еще лярд бюджетных денег и и нагонят еще большую толпу ботов + говноблогеров. Больше ничего делать не будет.

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33
Последовательный Женя

Так им же и лучше. Больше денег на медиакампании спиздят

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1
Задумчивой Кот

Ну собственно по этому и такая тактика. За несколько последних лет отгрохали целую отрасль 15рублевых, с инфраструктурой, работниками и голодными топ менеджерами. Все это надо поддерживать и вливать новое бабло.

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0
Gedevan

Лучше президента смените. Это лучше всего увеличит доверие у власти.

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14
Smaug The Terrible

Ээээ, слышь
Он же Гарант Коррупции

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13
Последовательный Женя

Гарант Коррупции и Чрезвычайного Положения
ГКЧП

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7
Gedevan

Нафига они тогда качевряжатся? мне вот не понятно.

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0
2 комментария
Максим Шпилёв

ловите экстремиста

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4
Последовательный Женя

Не сработает по идее, завоз всех прививок тоже не поможет

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–1
Задумчивой Кот

Ну так что теперь, не завозить? Чево вы так этого боитесь?

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0
3 комментария
Doktor Streyndzhlav

Спорим, что даже если бы президент был кристально честный человек, направленный на реформы, процент привитых был был примерно такой же? ред.

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–2
Forrest_Dumb

Эти пынинские идиоты сами постоянно рассказывали какие ужасные последствия и побочки от бездуховны буржуйских вакцин типа Астразенеки. Но любой тупой ватник выросший в Совке, всей душой ненавидящий гейропецев, на посознательном уровне знает, что все буржуйские товары и лекарства гораздо лучше отечественных. И власти своей, после всех дефолтов, обманов, пенсионных реформ и подобного, они не особо верят. Какую таблетку, например, с одним и тем же действующим веществом, ватник купит своим детям при наличии финансов - немецкую или отечественную? Лечиться заграницей для многих из них просто мечта. И тут ему долго и упорно втирают, что западные вакцины - говно. Так если буржуйские вакцины говно, насколько же опасным шмурдяком в его голове должны выглядеть отечественные?

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14
Последовательный Женя

у меня от этой хуйни бомбит уже год. сначала идет блок о том, как всё хуёво с вирусом В РЕГИОНАХ (не дай бог в мск или в питере, только в регионах), затем идет блок, как зарубежом мрут от их вакцин

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2
испанский смех

захотелось полечиться за границей

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1
Последовательный Женя

В сети для этой аудитории будут работать люди — может, какие-то лидеры мнений, для которых тоже „не всё так однозначно“. Сначала они будут писать о вакцинации со скепсисом

@Русская Дыня сколько тебе заплатили??

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8
Последовательный Женя

Отстань каждый зарабатывает как умеет

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5
Последовательный Женя

Предлагаю короновирус признать иностранным агентом.

Ответить
7
Alexander Personazhe

Запрещённым в России неклеточным инфекционным агентом.

Ответить
3
aliftin

Следующий ролик будет таким - сидит мужик за столом и в балаклаве. Голос изменен:
Вы что, охуели? Вас врачи и звезды не смогли уговорить, а мы столько денег потратили на это. Видели видео с пытками в колонии? Конечно видели, твари конченые. Вот кто не привьется получит так же швабру в жопу. Дон.

Конец видео.

Ответить
7
Gedevan

Пойду привьюсь на всякий случай, вдруг и правда такой ролик выпустят.

Ответить
2
ИгорьOK

И пока говорит, ножом заостряет черенок швабры!

Ответить
0
Последовательный Женя

сначала короче говорите со скепсисом, типа вы такие антиваксеры, захватываете доверие!1 а потом как бац - нож в спину - переобуваетесь и за вакцину топите! и всё, вопрос решен

Ответить
6
Последовательный Женя

че за лидеры мнений, интересно
ларин с юликом

Ответить
3
Последовательный Женя

вилсаком с академиком

Ответить
5
3 комментария
Задумчивой Кот

Кац пойдет по второму кругу все прививки ставить. +Там еще ветеринарные остались

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2
2 комментария
Сальвадор Лемонес

Ларин

А он живой ещё чтоль?

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0
2 комментария
Последовательный Женя

А что там перезапускать? Отвязать власть от вакцины они не смогут, да и не захотят. А всё остальное в данной ситуации бессмысленно. Люди не будут больше доверять власти, особенно на фоне законе о qr-кодах, который вызывает у антиваксеров уже фактически ненависть.

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6
Последовательный Женя

Чем бы дитя не тешилось.

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1
Последовательный Женя

Лишь бы не на наши налоги.

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2
Кирилл Вселенский

Дайте денег мне я закуплю рекламу у блогеров тж

Ответить
5
Последовательный Женя

@Мистер Блондин

Ответить
2
Кирилл Вселенский

У него беру рекламу за макпук

Ответить
3
1 комментарий
Последовательный Женя

Занимаю место в списке. Никогда не пробовал деньги кремля на запах

Ответить
1
Последовательный Женя

И не попробую, кого я обманываю

Ответить
4
испанский смех

а поживился собянинскими, купил айфон 6 и айпад эйр ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
0
3 комментария
Кирилл Вселенский

Даже у дыньки

Ответить
0
aliftin

Он уже тот самый блогер у которого "не все так однозначно".

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Откат 99%

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0
2 комментария
Джон Кроули

Падает рейтинг и доверие? Ерунда. Что там у нас следующее по списку для окупации? Украина? Прибалтика? А может возьмём выше, Аляска?

Ответить
3
Последовательный Женя

или в рот

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6
Последовательный Женя

Мы конечно утрёмся, а вот они свой член от наших слюней не скоро отмоют!

Ответить
3
Последовательный Женя

а зачем, антиваксы это же самая преданная кремлю аудитория.
а то так научите на свою голову, еще вопросами начнут задаваться

Ответить
2
Горилла

почему самая преданная? вроде как раз у них много вопросов

Запросы россиян — Офтоп на TJ
Объяснение алгоритма Google
tjournal.ru
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3
Последовательный Женя

и все не по делу

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1
2 комментария
Рыжий

антиваксы это же самая преданная кремлю аудитория

Ммм нет

Ответить
1
Последовательный Женя

чёй эт

Ответить
–1
2 комментария
Последовательный Женя

инфа сотка получится как всегда топорно и все в очередной раз на хуй пошлют эту инициативу, колеблющиеся даже наоборот от вакцинации отвернутся, просто блять 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
в степени 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
процентов

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4
испанский смех

и что?

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0
Последовательный Женя

трудно ответить на этот вопрос, брат

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1
1 комментарий
Ranae Est

как насчет улучшить процедуру, чтобы не торчать 10 часов в пункте в живой очереди, а перед дверью узнать, что дозы внезапно кончились. или не продираться через хамскую регистратуру в поликлинике, потому что даже запись за месяц по номеркам с госуслуг легко превращается в скандальную полуживую очередь.
в общем сейчас это работает как колесоид инженера Гаррисона, только без альтернативных удобных органов управления.

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4
Коровка говорит мууу

Согласен сделать два не оч смешных мема тыс за 100 каждый, помогу освоить бюджеты

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3
Smaug The Terrible

Соглашусь на 50к за мем, но они будут еще более несмешные

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0
Последовательный Женя

Репост из пш за 10ку. Демпенгую как могу

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1
Selfish Ledger

А в дугих странах тоже из-за Путина не вакцинируются?

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2
Smaug The Terrible

Из-за леваков из твиттера

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1
орлов на выезде

скорее праваков, они ведь консерваторы.

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1
3 комментария
Selfish Ledger

Путин в России = леваки в твиттере

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0
1 комментарий
Последовательный Женя

Пусть начнут с инструкции как руки мыть

Ответить
3
SloMo

Ждём новую порцию позорных видосов

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3
Последовательный Женя

неужели россияне перестали слушать телевизор???????

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2
испанский смех

но смотреть то не перестали

Ответить
0
Последовательный Женя

От короны пропал звук / слух

Ответить
0
Последовательный Женя

Администрация президента запланировала начать перезапуск кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета.

Закупят рекламу в Телеграме.

Ответить
2
Последовательный Женя

очень хотелось бі чтобі протест антиваксов привел к свержению режима и навсегда вошел в историю как самій бессмісленній и беспощадній

сука, ор віше гор біл бі

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1
Последовательный Женя

расслабь булки.
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

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1
Последовательный Женя

Какой сюр говнохранителей получается

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0
1 комментарий
Последовательный Женя

Администрация президента запланировала начать перезапуск кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета.

То есть те самые антиваксеры - они же не в интерентах сидели, они в своих подпольных кружках идеями обменивались, да

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1
Кирилл Вселенский

Они сидели в бесогоне

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0
1 комментарий
Последовательный Женя

Идёт отчуждение Владимира Путина от населения, его уже не слушают

А когда-нибудь слушали? Может до 2014 только если, и то не факт. А с тех пор прям наблюдаю, как людям похуй на то, что он там пиздит

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1
Задумчивой Кот

Я бы кинул видос с подборкой его обещаний за прошлые десятилетия, но мне лень + баюсь, что за такое могут нашвабрить.

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0
Ирина Китаева

грустно осозновать что все творящееся в стране рассматривается правительством как пиар компании для населения

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1
Последовательный Женя

Зачем медуза спойлерит планы АП касаемые прививок? Если вакцина так полезна, они что, против народа??

Ответить
0
Последовательный Женя

С кем вы, мастера медузы

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0
ИгорьOK

пока администрация проводит качественные социологические исследования, чтобы изучить мотивы людей, не желающих прививаться

Рассказываю!
Допускайте вакцину, одобренную ВОЗ!
Я хочу привиться файзером! И меня напрягает, когда решают за меня, отбирая право выбора!

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0
Alexander Personazhe

Администрация президента запланировала начать перезапуск кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета.

А может, не стоит? У вас уже "Роскомнадзор" когда-то прям сосредоточился на пользователях интернета. И вроде пользователям не очень зашло.

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–1
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