Чтобы переубедить сомневающихся в необходимости прививаться.

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Администрация президента запланировала начать перезапуск кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

Как выяснило издание, пока администрация проводит качественные социологические исследования, чтобы изучить мотивы людей, не желающих прививаться, и их отношение к действиям властей. Исходя из этих данных сформируют новую стратегию.

Пока главный итог опросов — недоверие российских граждан к власти, падение рейтинга первого лица. Ковид здесь оказался лучшим соцопросом. Идёт отчуждение Владимира Путина от населения, его уже не слушают, падает именно рейтинг доверия. Не слушают [люди] и телевизор. источник, знакомый с результатами исследований АП

Близкий к АП собеседник издания рассказал, что на фоне недоверия к властям «антиваксерство стало в интернете мейнстримом». Противники вакцинации же «буквально забили очень скудные усилия интернет-штата администрации по работе в интернете».

В качестве примера источник показал ролики в тиктоке. В одном из них девушка в слезах жалуется на плохое самочувствие после прививки. В другом молодой человек показывает якобы советы юриста, рекомендующего не отказываться от вакцинации, а попросить требующего привиться работодателя письменно ответить на вопросы — например, что «вакцина не является экспериментальной терапией, изменяющей ген мРНК».

По данным «Медузы», в администрации президента при перезапуске кампании массовой вакцинации склоняются к использованию «мягкой силы». Там хотят переубеждать людей, «колеблющихся» между прививкой и отказом от неё.

В сети для этой аудитории будут работать люди — может, какие-то лидеры мнений, для которых тоже „не всё так однозначно“. Сначала они будут писать о вакцинации со скепсисом, получать доверие, а потом выносить на публику авторитетное мнение о безопасности вакцины — или исследование, о том, как она облегчает болезнь. Расскажут, что вакцина в принципе безопасна для здоровья, а получение сертификата серьёзно облегчает повседневную жизнь: проще путешествовать, ходить в кино и так далее. собеседник «Медузы»

Стратегия «перезагрузки» прививочной кампании ещё не готова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Медузе», что «администрация президента не занимается пиар-кампанией по вакцинации». На вопрос, фиксируют ли власти снижение рейтинга Путина на фоне недовольства QR-кодами, он ответил, что «какой-то прямой зависимости нет», а есть «обычная незначительная волатильность».

Введение QR-кодов уже полгода вызывает волну недовольства в соцсетях. В комментариях пользователи требуют «свернуть» закон, остановить «медицинский фашизм» и позволить людям самим выбирать, вакцинироваться или нет.