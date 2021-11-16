Устройство помогает распределить нагрузку на организм при подъёме тяжёлых грузов.

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Фото пресс-службы «Магнита»

Сеть магазинов «Магнит» совместно с компанией «Экзаурус», резидентом фонда «Сколково», начала тестировать экзоскелет для работ в распределительных центрах. Об этом сообщили TJ в компании.

Портативный эргономичный экзоскелет весит около 3 кг и относится к категории лёгких. Он надевается поверх спецодежды и крепится на теле специальными ремнями. По утверждению разработчиков, экзоскелет не требует источников питания и работает за счёт накопления и отдачи энергии без сервоприводов, гидравлики и электрики. Устройство защищено от пыли, влаги, перепадов температур и влажности.

Экзоскелет равномерно распределяет нагрузку на позвоночник работника при подъёме и переносе грузов массой до 50 кг. Устройство одновременно решает две задачи: поддерживает тело при наклонах и снижает риск травм, рассказали в «Магните».

Экзоскелет — это уже не костюм будущего, а реальность. И мы хотим оценить разработку в полевых условиях. Фёдор Павловский директор по логистике сети «Магнит»