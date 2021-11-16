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Новости
Яна Ломакина

«Магнит» начал тестировать экзоскелет для работы на складах Статьи редакции

Устройство помогает распределить нагрузку на организм при подъёме тяжёлых грузов.

32 32 комментария
2440 просмотров
Фото пресс-службы «Магнита»

Сеть магазинов «Магнит» совместно с компанией «Экзаурус», резидентом фонда «Сколково», начала тестировать экзоскелет для работ в распределительных центрах. Об этом сообщили TJ в компании.

Портативный эргономичный экзоскелет весит около 3 кг и относится к категории лёгких. Он надевается поверх спецодежды и крепится на теле специальными ремнями. По утверждению разработчиков, экзоскелет не требует источников питания и работает за счёт накопления и отдачи энергии без сервоприводов, гидравлики и электрики. Устройство защищено от пыли, влаги, перепадов температур и влажности.

Экзоскелет равномерно распределяет нагрузку на позвоночник работника при подъёме и переносе грузов массой до 50 кг. Устройство одновременно решает две задачи: поддерживает тело при наклонах и снижает риск травм, рассказали в «Магните».

Экзоскелет — это уже не костюм будущего, а реальность. И мы хотим оценить разработку в полевых условиях.

Фёдор Павловский
директор по логистике сети «Магнит»

Компания считает, что экзоскелеты позволят компенсировать около 20% нагрузки, увеличить работоспособность на 10% и улучшить условия труда. Тестирование устройства начали в распределительном центре в подмосковной Коломне, оно продлится до конца 2021 года.

#новости #технологии

32 32 комментария
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Андрей Галицкий

jebat'

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15
Последовательный Женя

с твоей фамилией это вдвойне лол

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28
кокпорн

Ты не поверишь, но это обычный работник магнита

Ответить
22
Последовательный Женя

ожидание: воюешь против монстров в экзоскелете
реальность:

Ответить
11
Последовательный Женя

Гений, плэйбой, филантроп, грузчик.

Ответить
9
Алексей Иванов

Балбес, нищеброд, омеган, мизантроп

Ответить
0
FOX

реальность, две металлические трубы за спиной

Ответить
5
Павел Мухунов

Ждём ониме где грузчик в экзоскелете по ночам борется с монстрами?

Ответить
2
Последовательный Женя

в латексе

Ответить
0
Константин Иванов

Все логично, монстров не существует, а работа грузчика реальна.

Ответить
0
Anton NS

Сколько такой стоит, хочу его применять когда в фикспрайсе и на входе в маршрутку сражаюсь с бабками.

Ответить
5
Ranae Est

у них от собеза будут экзоскелеты армейского класса.

Ответить
3
Anton NS

Представил бои на остановках в экзоскелетах, охуенное будущее.

Ответить
0
Anton NS

Толкнул бабку, оборачиваешься, она машину берет и в тебя пиздошит.

Ответить
0
Последовательный Женя

Magnit Stranding

Ответить
5
Лысина Арика

Вполне разумное решение, Которе он подсмотрели у японцев. Если и реализация будет у японцев, то тогда вообще хорошо/

Ответить
3
Последовательный Женя

M.A.G.N.I.T.

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3
Последовательный Женя

Офигеть, вот и будущее подъехало. А ведь когда-то видел эти экзоскелеты на выставке и то в буклетиках как нечто теоретически возможное.

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2
Владимир Керенский

Здорово, что подобные технологии педалируют не только как красивую игрушку но и применяют в работе самых обычных людей. Теперь главное, чтоб работникам склада норму в 3 раза не подняли, а то хули они прохлаждаются

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2
Последовательный Женя

Не фоллаут конечно

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1
Пп Пп

Круто

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0
Последовательный Женя

Хотите как в Магните?

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0
Марина Полякова

облегчат труд людей

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0
pls help

Киберпанк, который мы заслужили

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0
Bkmz Иванов

Да ред.

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0
Кирилл Сосновский

Это не изменит мое мнение о том, что магнит - компания пидарасов

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0
Последовательный Женя

Осторожнее, ведь в экзоскелетах они будут сильнее!

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0
некипишуй

экзоскелет Акинбек

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0
Последовательный Женя

Огонь, джва года ждал

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0
Орхан Авезоглу

пока мы живём в 2021, магнит живёт в 2040

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0
Последовательный Женя

Что

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0
Miracle Movies

Новости будущего - сотрудники магнита в экзоскелетах захватили власть в стране

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0
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