«Магнит» начал тестировать экзоскелет для работы на складах Статьи редакции
Устройство помогает распределить нагрузку на организм при подъёме тяжёлых грузов.
Сеть магазинов «Магнит» совместно с компанией «Экзаурус», резидентом фонда «Сколково», начала тестировать экзоскелет для работ в распределительных центрах. Об этом сообщили TJ в компании.
Портативный эргономичный экзоскелет весит около 3 кг и относится к категории лёгких. Он надевается поверх спецодежды и крепится на теле специальными ремнями. По утверждению разработчиков, экзоскелет не требует источников питания и работает за счёт накопления и отдачи энергии без сервоприводов, гидравлики и электрики. Устройство защищено от пыли, влаги, перепадов температур и влажности.
Экзоскелет равномерно распределяет нагрузку на позвоночник работника при подъёме и переносе грузов массой до 50 кг. Устройство одновременно решает две задачи: поддерживает тело при наклонах и снижает риск травм, рассказали в «Магните».
Компания считает, что экзоскелеты позволят компенсировать около 20% нагрузки, увеличить работоспособность на 10% и улучшить условия труда. Тестирование устройства начали в распределительном центре в подмосковной Коломне, оно продлится до конца 2021 года.