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Новости
Sasha Shambilova

На главреда РБК составили протоколы за упоминание «иноагентов» и «Талибана» в заметках без маркировок Статьи редакции

При этом РИА «Новости» и RT перестали называть «Талибан» запрещённой организацией и указывают на санкции ООН.

22 22 комментария
1349 просмотров

Главного редактора РБК Петра Канаева обвиняют в злоупотреблении свободой массовой информации. На него составили пять протоколов. Заседание пройдёт в начале декабря в Симоновоском суде Москвы. Об этом Канаев рассказал RTVI.

Четыре дела связаны с упоминанием «иноагентов» без соответствующей маркировки, написал Канаев в своём фейсбуке. Он напомнил, что такое цитирование — одно из двух оснований для включения СМИ в реестр, даже если маркировка присутствует. Второе — иностранное финансирование. В связи с этим главреда РБК опубликовал поправки, которые предлагает редакция. Это:

  • утвердить уровень минимального иностранного финансирования для включения в реестр;
  • исключить из оснований оплату за рекламу зарубежных брендов;
  • исключить из оснований получение международных премий;
  • исключать СМИ из реестра «иноагентов», если медиа полгода работает без иностранного финансирования;
  • исключить из оснований цитирование СМИ-«иноагентов» с маркировкой.

Ещё одно из дел связано с тем, что «в новости про запрещённую в России террористическую организацию „Талибан”* забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещённая и террористическая». Канаев добавил, что после публикации материал сразу исправили.

Мы исполняем все законы, которыми регулируется работа СМИ. Но никаких предупреждений. Не имеет значения, что мы сами, когда заметили, дописали.

Пётр Канаев
главный редактор РБК

При этом 8 ноября стало известно о запрете помечать «Талибан» как террористическую организацию сотрудникам МИА «Россия сегодня». С тех пор агенство РИА «Новости» и Russia Today маркируют боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность».

С 2017 года Министерство юстиции признало несколько десятков изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

Кого и за что российские власти объявили…
«Проект», «Медуза», «Важные истории» — медиа-участники реестра, в котором уже более 80 строк, либо…
tjournal.ru

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #сми #афганистан #смииноагенты

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Последовательный Женя

забыли дописать, что «Талибан»* — запрещённая и террористическая организация, но сразу добавили.

Это же не обязательно теперь, можно просто добавить, что
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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9
Последовательный Женя

Необязательно для госсми, с которых и так, как с гуся вода

Им и разжигание ненависти сходит с рук и даже поощряется

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13
Последовательный Женя

все еще интересный факт заключается в том, что товарищ чекист так не считает

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2
Горилла

При этом 8 ноября стало известно о запрете помечать «Талибан» как террористическую организацию сотрудникам МИА «Россия сегодня». С тех пор агенство РИА «Новости» и Russia Today маркируют боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность».

Ответить
0
Последовательный Женя

Вот вот, интересно почему TJ все еще использует более громоздкую и негативную формулировку

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5
Горилла

бля)))

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2
AZP

Главред боится на бутылку сесть.

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0
Верен Дар

Зависит от того когда была новость написана и когда завели административку. Не в один же день все эти нарушения были.

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0
испанский смех

серьезное движение, ебаный насос

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0
Рудольф Нуриев

злоупотреблении свободой массовой информации

Ответить
5
Mark Black

Злоупотребление свободой. Нраица

Ответить
4
Последовательный Женя

Да, этих последователей Басаева и Дудаева давно уже пора потрясти как следует

Ответить
0
Gedevan

Так потрясли же уже каждого за руку как следует.

Ответить
4
Вася Пражкин

Потрясающий Лавров потряс трясущуюся руку. Обошлось без потрясений.

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0
испанский смех

но болгары были потрясены!

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0
Последовательный Женя

Как отмечает Пётр Канаев, при публикации новости в редакции забыли дописать, что «Талибан»* — запрещённая и террористическая организация, но сразу добавили.

Хаха, классик(

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0
Последовательный Женя

Но в течение этого "сразу" миллионы россиян к ней примкнули, посчитав, что можно

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3
Последовательный Женя

исключить из оснований оплату за рекламу зарубежных брендов;

серьезно??? ахуенно, даже это есть в законе

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0
No Name

Т.е ты ссылаешься на закон который написали они где Талибан признали в РФ террористами и за упоминание этого они же тебя и штрафуют. Ну ок, свобода слова.

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0
испанский смех

обвиняют в злоупотреблении свободой массовой информации.

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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0
Последовательный Женя

Чем еще можно злоупотребить?
Свободой перемещения?
Свободой мысли?
Свободой использования своих способностей?
Неприкосновенностью частной жизни?

Какое непочатое поле для правоохранения!

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0
испанский смех

Ещё одно из дел связано с тем, что «в новости про запрещённую в России террористическую организацию „Талибан”* забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещённая и террористическая».

При этом 8 ноября стало известно о запрете помечать «Талибан» как террористическую организацию сотрудникам МИА «Россия сегодня». С тех пор агенство РИА «Новости» и Russia Today маркируют боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность».

ТО ОНИ НА ОСТРОВЕ! ТО ОНИ НЕ НА ОСТРОВЕ!

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0
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