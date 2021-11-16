На главреда РБК составили протоколы за упоминание «иноагентов» и «Талибана» в заметках без маркировок Статьи редакции
При этом РИА «Новости» и RT перестали называть «Талибан» запрещённой организацией и указывают на санкции ООН.
Главного редактора РБК Петра Канаева обвиняют в злоупотреблении свободой массовой информации. На него составили пять протоколов. Заседание пройдёт в начале декабря в Симоновоском суде Москвы. Об этом Канаев рассказал RTVI.
Четыре дела связаны с упоминанием «иноагентов» без соответствующей маркировки, написал Канаев в своём фейсбуке. Он напомнил, что такое цитирование — одно из двух оснований для включения СМИ в реестр, даже если маркировка присутствует. Второе — иностранное финансирование. В связи с этим главреда РБК опубликовал поправки, которые предлагает редакция. Это:
- утвердить уровень минимального иностранного финансирования для включения в реестр;
- исключить из оснований оплату за рекламу зарубежных брендов;
- исключить из оснований получение международных премий;
- исключать СМИ из реестра «иноагентов», если медиа полгода работает без иностранного финансирования;
- исключить из оснований цитирование СМИ-«иноагентов» с маркировкой.
Ещё одно из дел связано с тем, что «в новости про запрещённую в России террористическую организацию „Талибан”* забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещённая и террористическая». Канаев добавил, что после публикации материал сразу исправили.
При этом 8 ноября стало известно о запрете помечать «Талибан» как террористическую организацию сотрудникам МИА «Россия сегодня». С тех пор агенство РИА «Новости» и Russia Today маркируют боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность».
С 2017 года Министерство юстиции признало несколько десятков изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Ещё одно из дел связано с тем, что «в новости про запрещённую в России террористическую организацию „Талибан”* забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещённая и террористическая».
При этом 8 ноября стало известно о запрете помечать «Талибан» как террористическую организацию сотрудникам МИА «Россия сегодня». С тех пор агенство РИА «Новости» и Russia Today маркируют боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность».
ТО ОНИ НА ОСТРОВЕ! ТО ОНИ НЕ НА ОСТРОВЕ!