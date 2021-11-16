При этом РИА «Новости» и RT перестали называть «Талибан» запрещённой организацией и указывают на санкции ООН.

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Главного редактора РБК Петра Канаева обвиняют в злоупотреблении свободой массовой информации. На него составили пять протоколов. Заседание пройдёт в начале декабря в Симоновоском суде Москвы. Об этом Канаев рассказал RTVI.

Четыре дела связаны с упоминанием «иноагентов» без соответствующей маркировки, написал Канаев в своём фейсбуке. Он напомнил, что такое цитирование — одно из двух оснований для включения СМИ в реестр, даже если маркировка присутствует. Второе — иностранное финансирование. В связи с этим главреда РБК опубликовал поправки, которые предлагает редакция. Это:

утвердить уровень минимального иностранного финансирования для включения в реестр;

исключить из оснований оплату за рекламу зарубежных брендов;

исключить из оснований получение международных премий;



исключать СМИ из реестра «иноагентов», если медиа полгода работает без иностранного финансирования;

исключить из оснований цитирование СМИ-«иноагентов» с маркировкой.

Ещё одно из дел связано с тем, что «в новости про запрещённую в России террористическую организацию „Талибан”* забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещённая и террористическая». Канаев добавил, что после публикации материал сразу исправили.

Мы исполняем все законы, которыми регулируется работа СМИ. Но никаких предупреждений. Не имеет значения, что мы сами, когда заметили, дописали. Пётр Канаев главный редактор РБК

При этом 8 ноября стало известно о запрете помечать «Талибан» как террористическую организацию сотрудникам МИА «Россия сегодня». С тех пор агенство РИА «Новости» и Russia Today маркируют боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность».

С 2017 года Министерство юстиции признало несколько десятков изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.