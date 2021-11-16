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Новости
Sasha Shambilova

В работе Spotify, Discord, Snapchat произошёл сбой. Причина — в проблемах у Google Cloud Статьи редакции

Пользователи сети массово жалуются на недоступность сервисов по всему миру.

52 52 комментария
1386 просмотров

По данным Downdetector, сбои также происходят у Google, Etsy, Apex Legends, EA и многих других приложений. Проблемы появились около девяти вечера по Москве.

Spotify Status @SpotifyStatus
We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.
Мы знаем о некоторых проблемах и уже пытаемся их исправить. Будем держать вас в курсе.

Это происходит из-за сбоев у Google Cloud. На странице сервиса указано, что из-за проблемы с облачными сетями может возникнуть ошибка 404. В компании уже частично устранили ошибку, но сайты продолжают работать с перебоями. Когда сбой исправят окончательно — неизвестно.

Обновлено (22:27) В Google сообщают, что проблемы на сервисах возникали с 20:35 до 21:10.

Пользователи Spotify сообщают о невозможности слушать треки онлайн. У некоторых сервис полностью не работает.

Abby Potoker @abbypotoker
Me coming right to Twitter to make sure I’m not the only one who’s #spotify is down
Я иду в твиттер, чтобы убедиться, что я не одна, у кого не работает Spotify
Vectr @Jordan_Pinedo19
My Spotify is down and I’m panicking !!
Spotify упал и я в панике!
Sotif @sotifulicide
С добрым утром? Сначала я просто не могла слушать музыку в Spotify, ну теперь и вовсе в свой аккаунт зайти не могу, прекрасно!
estelle @stellount
I don’t care about instagram being down but don’t take Spotify from me 😭
Мне плевать на сбои в инстаграме, но не забирайте у меня Spotify
Alvertro @TeamAlvertro
cayó discord?
Упал Discord?

#новости #сбои

52 52 комментария
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52 комментария
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Сол Нце Пёк

вот поэтому свои 256мб ношу с собой ред.

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12
FOX

mp3 128kbps?

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7
Последовательный Женя

64 :(

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9
Bibba La Bibba

Хороший вейп

Ответить
8
испанский смех

спиздили идею с beatsound EMP-100

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1
FOX

был вот такой, пока не ограбили

Ответить
1
Последовательный Женя

Ааааааааа пиздец ЧТО делать????? @Простой русский Лёха Ебленюк хватит приструн дергать у нас конец света!!!

Ответить
6
Простой русский Лёха Ебленюк

Я кстати запереживал ща спотифай, остальное пох......

Ответить
0
Последовательный Женя

Тебе даже плевать на судьбу Следственного Комитета?

Ответить
4
Простой русский Лёха Ебленюк

Они трусы продают

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2
Ваша Закладко

логаем бл

Ответить
0
Последовательный Женя

Штош, нехорошо радоваться, когда у соседа корова здохла, поэтому отметим тихо и скромно

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4
Последовательный Женя

Недолго яндекс музыка играла

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6
Coronadoden van Voronezj

Недолго фраер танцевал

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0
Последовательный Женя

Дискорд работает, остальное не жаль

Ответить
1
испанский смех

честно признаться и дискорд не жаль

Ответить
6
Последовательный Женя

Согласен, но его и не за что, раз работает ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
2
испанский смех

неуловимый дискорд

Ответить
0
испанский смех

может быть сгёл?

Ответить
2
Последовательный Женя

Снонбайнерипёрсон

Ответить
2
испанский смех

Сноуденбайденперсон прочёл

Ответить
1
Последовательный Женя

Я так и написал ( ･‿･)

Ответить
1
испанский смех

😳🕶🤏

Ответить
0
Последовательный Женя

Кто нибудь знает, можно ли протирать грампластинки тряпочкой Apple?

Ответить
0
Федя Прозоров

Можно и яйца вытереть

Ответить
4
Последовательный Женя

И жопу

Ответить
4
Последовательный Женя

Олег говорил, что они от этого лысеют

Ответить
0
Последовательный Женя

Как будто что-то плохое

Ответить
1
Федя Прозоров

Меньше волос в паху, не так жарко летом

Ответить
0
Последовательный Женя

Так зима через 2 недели, пора бы уже обрастать

Ответить
0
Федя Прозоров

Зима хуйня

Ответить
0
Последовательный Женя

слушаю музыку в вк 😎

Ответить
0
ИгорьOK

Прими соболезнования! Мужества тебе, брат!

Ответить
5
Последовательный Женя

Отвратительно!

Ответить
2
Последовательный Женя

Десктоп робит

Ответить
0
ИгорьOK

Lindsey Stirling
The Quemists

Ответить
4
Sasha Shambilova

тоже работал, а потом просто на середине трека вырубился

Ответить
0
Mattur

Сука. В покемонах как раз ивент: в два раза снижено расстояние для вынашивания яиц. А я как раз несколько месяцев копил десятикилометровые. Ну, думаю, раз такое дело, пора возобновить прогулки с работы до дома пешком (около 5 км) и чёрт с ним, что прохладненько. Запустил ПокемонГо, загрузил все яйца в мошонки и супермошонки и попёр. И четверть пути не прошёл, как приложение вылетело и не пускало назад. И покемошные яйца не выгулял, и свои чуть не отморозил.

Ответить
1
Anonymous User

Ебать у тебя проблемы конечно, держись!

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0
Последовательный Женя

Хм. Сегодня весь день слушаю Spotify, проблем не заметил.

Ответить
0
ИгорьOK

Я тоже. Сижу музыку слушаю на фоне и читаю про проблемы у спотифая))) Машинально переключился в его окно, вроде нормально всё))))

Ответить
2
Chikk
Ответить
0
Последовательный Женя

- Хуй с тобой!
- Хуй со мной!
- Турбобой?
- Турбобой!

Ответить
1
Резуан Бетоков

А я из тех, кто скачивает музыку. У меня своя коллекция.

К отключению интернета готов! :)

Ответить
0
ИгорьOK

Родненький!!! Кинь сюда!! Подыхаем!!!

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1
Shenmue
Ответить
0
bor_vn

Мобильное работает.
Десктопное не грузит главную.

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0
Иван Щербина

Только сел гуглить проблему, споти умер.
Апдейт: ожил)

Ответить
0
bor_vn

Еще https://wink.rt.ru/ не работает. Хотя это РТК, поэтому дело может быть совсем в другом.

Wink – ТВ-каналы, фильмы и сериалы смотреть в…
Смотреть фильмы и сериалы онлайн на мультимедийной платформе Wink. Более 400 ТВ-каналов, тысячи…
wink.rt.ru
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0
Последовательный Женя

Да что вы такое с интернетом делаете? У меня и Spotify, и Wink, и Discord, и Google работают в штатном режиме. Telegram вообще обновился полчаса назад.

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0
Последовательный Женя

Всё работает

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0
Robo Krabe

YTMusic топчик, остальное хуета

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0
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