В работе Spotify, Discord, Snapchat произошёл сбой. Причина — в проблемах у Google Cloud Статьи редакции
Пользователи сети массово жалуются на недоступность сервисов по всему миру.
По данным Downdetector, сбои также происходят у Google, Etsy, Apex Legends, EA и многих других приложений. Проблемы появились около девяти вечера по Москве.
Это происходит из-за сбоев у Google Cloud. На странице сервиса указано, что из-за проблемы с облачными сетями может возникнуть ошибка 404. В компании уже частично устранили ошибку, но сайты продолжают работать с перебоями. Когда сбой исправят окончательно — неизвестно.
Пользователи Spotify сообщают о невозможности слушать треки онлайн. У некоторых сервис полностью не работает.
Ааааааааа пиздец ЧТО делать????? @Простой русский Лёха Ебленюк хватит приструн дергать у нас конец света!!!
Сука. В покемонах как раз ивент: в два раза снижено расстояние для вынашивания яиц. А я как раз несколько месяцев копил десятикилометровые. Ну, думаю, раз такое дело, пора возобновить прогулки с работы до дома пешком (около 5 км) и чёрт с ним, что прохладненько. Запустил ПокемонГо, загрузил все яйца в мошонки и супермошонки и попёр. И четверть пути не прошёл, как приложение вылетело и не пускало назад. И покемошные яйца не выгулял, и свои чуть не отморозил.
Еще https://wink.rt.ru/ не работает. Хотя это РТК, поэтому дело может быть совсем в другом.