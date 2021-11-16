Пользователи сети массово жалуются на недоступность сервисов по всему миру.

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По данным Downdetector, сбои также происходят у Google, Etsy, Apex Legends, EA и многих других приложений. Проблемы появились около девяти вечера по Москве.

Spotify Status @SpotifyStatus We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. Мы знаем о некоторых проблемах и уже пытаемся их исправить. Будем держать вас в курсе.

Это происходит из-за сбоев у Google Cloud. На странице сервиса указано, что из-за проблемы с облачными сетями может возникнуть ошибка 404. В компании уже частично устранили ошибку, но сайты продолжают работать с перебоями. Когда сбой исправят окончательно — неизвестно.

Обновлено (22:27) В Google В Google сообщают , что проблемы на сервисах возникали с 20:35 до 21:10.

Пользователи Spotify сообщают о невозможности слушать треки онлайн. У некоторых сервис полностью не работает.

Abby Potoker @abbypotoker Me coming right to Twitter to make sure I’m not the only one who’s #spotify is down Я иду в твиттер, чтобы убедиться, что я не одна, у кого не работает Spotify

Vectr @Jordan_Pinedo19 My Spotify is down and I’m panicking !! Spotify упал и я в панике!

Sotif @sotifulicide С добрым утром? Сначала я просто не могла слушать музыку в Spotify, ну теперь и вовсе в свой аккаунт зайти не могу, прекрасно! [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d429c55d-aa4a-5b28-a95c-23f7b7c1c16c\/","width":750,"height":1334}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/80c3afbe-bb8f-5fdb-aa69-4dfdee3c0525\/","width":750,"height":1334}}}]