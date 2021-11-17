Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий использовать документы, связанные с рабочим процессом, в электронном виде — без дубликатов на бумажном носителе. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, соискатели смогут дистанционно найти работодателя из другого региона, пройти собеседование и заключить трудовой договор. При этом ряд документов — например, приказ об увольнении и журнал безопасности — должны в обязательном порядке предоставлять в бумажном виде.

Законопроект не устанавливает новые обязательные требования — решение о переходе на электронный формат организации будут принимать самостоятельно. При этом работодатели должны уведомлять об этом сотрудников, а они могут отказаться от ведения документов в цифровом виде. Предполагается, что работодатели смогут вести такой документооборот на платформе «Работа в России» через портал госуслуг и через собственные информсистемы.