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Новости
Яна Ломакина

Госдума приняла в основном чтении законопроект об электронном документообороте в сфере труда Статьи редакции

Он позволяет заключить трудовой договор дистанционно.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий использовать документы, связанные с рабочим процессом, в электронном виде — без дубликатов на бумажном носителе. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, соискатели смогут дистанционно найти работодателя из другого региона, пройти собеседование и заключить трудовой договор. При этом ряд документов — например, приказ об увольнении и журнал безопасности — должны в обязательном порядке предоставлять в бумажном виде.

Законопроект не устанавливает новые обязательные требования — решение о переходе на электронный формат организации будут принимать самостоятельно. При этом работодатели должны уведомлять об этом сотрудников, а они могут отказаться от ведения документов в цифровом виде. Предполагается, что работодатели смогут вести такой документооборот на платформе «Работа в России» через портал госуслуг и через собственные информсистемы.

#новости #право

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Грузовой Макс

вроде даже что то полезное.

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Ёршик Золотой

Не совсем. "При этом ряд документов — например, приказ об увольнении и журнал безопасности" - так вот этот журнал приходится подписывать несколько раз в год, если это производство или около того.

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Грузовой Макс

щас же модно какие нибудь интерактивные курсы-инструктажи запилить чтобы удаленно можно было прочитать и электронной подписью внутри организации проставить

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Sergey Michko

ну безопасность это когда ты физически работаешь на производстве или удаленщики тоже подписывают?

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Миша Рашкин

2021

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