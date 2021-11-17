Если компания не выполнит решение суда, ей может грозить уголовное дело и дополнительные штрафы.

16 ноября Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы Google о восстановлении доступа к YouTube-каналу «Царьграда». Это первое решение в разбирательстве, которое вступило в силу.

У компании есть семь дней на разблокировку аккаунта телеканала, рассказал Forbes управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы «Царьграда».

Если Google не разблокирует канал «Царьграда», судебные приставы могут наложить на компанию штрафы и передать информацию для возбуждения уголовного дела за злостное уклонение от выполнения судебного решения, считает Магоня. По закону «о приземлении» Google могут запретить работу в России. До принудительного взыскания пройдет около месяца, считает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

Google заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» в июле 2020 года из-за того, что его основатель Константин Малофеев находится в санкционных списках США.

В октябре 2020 года зрители «Царьграда» Сергей Петров и Татьяна Гладышевская подали иски против Google с требованием возобновить доступ к каналу.



В апреле 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной. Суд обязал Google восстановить страницу, признал недействительным отказ от договора-счёта на предоставление рекламного сервиса Google Ad Manager Small Business и поручил взыскать неустойку в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения.

В мае Google оспорил требование суда восстановить аккаунт «Царьграда». По подсчётам Forbes, если YouTube не разблокирует канал, то сумма штрафов Google в течение семи месяцев достигнет 94 трлн рублей.

В августе Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».