Роскомнадзор заказал пятиминутное видео для популяризации «суверенного рунета» Статьи редакции
Цена контракта — 600 тысяч рублей.
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявил тендер на создание анимационного видео для популяризации закона о создании автономного российского сегмента интернета. Документы опубликовали на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, ролик должен:
- демонстрировать возможности «по защите целостности, обеспечению бесперебойной работы системных и социально важных ресурсов» в рунете;
- отражать способность защиты граждан и юридических лиц, вне зависимости от геополитической ситуации за пределами России;
- по эмоциональному тону варьироваться от «спокойного, доброго, светлого» до «экшена».
Целевая аудитория видео — россияне, операторы связи, владельцы аппаратных средств. Технические требования к ролику — качество 4К и длительность не более пяти минут.
Начальная цена лота составила 600 тысяч рублей. Срок окончания работ — 20 декабря 2021 года.
Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам». После этого интернет-сервисы и операторы связи неоднократно жаловались, что из-за ТСПУ в их сетях происходили сбои.
Ну уменя есть VHS магнитафон Samsung, проигрыватель виниловых пластинок и даже книги бумажные. Зачем выкидывать это всё, когда хорошо работает, и я этим пользуюсь? Оцифровываю VHS-кассеты через ТВ-тюнер. Вот мой новогодний утреник в детском саду https://youtu.be/lGkgMjwrSpo
Я бы давил на ностальгию. Знаете, все эти СД-диски с приколами или музыкой, или когда снимаешь с компа жёсткий диск и несёшь к другу, чтобы подключить к его компьютеру и скопировать порнуху. Когда нужно перенести файл размером 10 мегабайт, а у тебя только одна дискета и ты нарезаешь в винраре архивы по 1.44 МБ и переносишь в несколько заходов. Какие славные были времена.
@Яна Ломакина , они только объявили тендер, а не заказали за 600 тысяч. Начальная цена не является конечной в этом случае.
Я один раз написал в заголовке, что в каком-то городе в области нашли радиационное загрязнение. Хотя по факту там в каком-то грузе было незначительное превышение ПДК (об этом было в самой новости). Но поскольку люди читают только заголовки, там такой пиздец начался, что даже из администрации звонили
Сюжет: чувак сидит на лавке посреди типичного российского двора, утопающего в говне, пьёт пиво и пялится в телефон. Листает трейвел-блогеров, страны, города, обзоры новых тачек, айфонов, включает видео Навального с дворцом. Тут интернет пропадает. После некоторого тупления появляется видео с Путиным. Чувак перелистывает, там видо с Патриархом. Чувак перелистывает, там фильм о ВОВ. И так по кругу. Надпись на экране: суверенный интернет - твоё спокойствие.
Чувак отхлёбывает пиво и расслабляется.
работы системных и социально важных ресурсов» в рунете
Что за ресурсы такие? Даже ВК посещаю по привычке. Если отрубят, то легко заменю дискордом + спотифай
Из более менее важных отечественных ресурсов я бы назвал студи "Кубик в кубе" - без них некоторые сериалы уныло смотреть.
отражать способность защиты граждан и юридических лиц
Что за угрозы такие? Самая большая угроза, с которой я сталкивался в рунете - это взлом ВК. Из потенциальных угроз в рунете - преследование за репосты. Но вряд ли изоляция решит эти проблемы.
Я даже не могу представить, как и что можно в этом ролике показать.
"Ваш рутуб, мейл и вк аккаунты под угрозой! И чтобы защитить их, мы заблокирует ютуб, гугл, тикток, стим, в общем все остальное! Выбирай отечественное".
Ниже этажом уже образец творчества выложили https://leonardo.osnova.io/424b1906-8593-57d6-8337-fc6f53d0fe94/-/format/mp4/
как-то так получится