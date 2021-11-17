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Новости
Яна Ломакина

Роскомнадзор заказал пятиминутное видео для популяризации «суверенного рунета» Статьи редакции

Цена контракта — 600 тысяч рублей.

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявил тендер на создание анимационного видео для популяризации закона о создании автономного российского сегмента интернета. Документы опубликовали на портале госзакупок.

85 85 комментариев
2925 просмотров

Согласно техническому заданию, ролик должен:

  • демонстрировать возможности «по защите целостности, обеспечению бесперебойной работы системных и социально важных ресурсов» в рунете;
  • отражать способность защиты граждан и юридических лиц, вне зависимости от геополитической ситуации за пределами России;
  • по эмоциональному тону варьироваться от «спокойного, доброго, светлого» до «экшена».

Целевая аудитория видео — россияне, операторы связи, владельцы аппаратных средств. Технические требования к ролику — качество 4К и длительность не более пяти минут.

Начальная цена лота составила 600 тысяч рублей. Срок окончания работ — 20 декабря 2021 года.

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам». После этого интернет-сервисы и операторы связи неоднократно жаловались, что из-за ТСПУ в их сетях происходили сбои.

Лицо суверенности: кто связан с работой…
Чиновники, топ-менеджеры и их возможные мотивы — от реванша за провал блокировки Telegram до…
tjournal.ru

#новости #рунет #автономныйрунет

85 85 комментариев
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85 комментариев
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Грузовой Макс

А где его хостить будут? На ютубе?

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20
Smaug The Terrible

Распространять на ДВД-дисках

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33
Джон Кроули

Настоящие совки ещё VHS видеомагнитофоны не выкинули, за которые отдавали 5ти летнюю совковую зарплату, вот на касетах и будут распространять.

Ответить
8
Грузовой Макс

Ну уменя есть VHS магнитафон Samsung, проигрыватель виниловых пластинок и даже книги бумажные. Зачем выкидывать это всё, когда хорошо работает, и я этим пользуюсь? Оцифровываю VHS-кассеты через ТВ-тюнер. Вот мой новогодний утреник в детском саду https://youtu.be/lGkgMjwrSpo

Ответить
5
Грузовой Макс

Интересно, реальность в 1996 была такая же размытая?

Ответить
5
Грузовой Макс

Да. Всё было в 240p. Теперь хоть графику подкрутили, но сюжет стал скучнее.

Ответить
7
АТВ

Да. Помню порой в полосочку даже. И снежок шёл

Ответить
1
Сергей Сергеич

DVD это что-то из иностранного, не пойдёт.

Ответить
2
Грузовой Макс

Тогда на перфокартах из бересты

Ответить
3
Грузовой Макс

Была еще технология записи аналогового видео на грампластики. Наверное, картинка там была теплая и ламповая

Ответить
0
АТВ

Оптический носитель, содержащий аудиовизуальную продукцию

Ответить
0
Алексей Логачев

По первому покажут

Ответить
3
Vlad Kucherenko

Для Деда мультик делают, на флешке принесут

Ответить
1
Дмитрий Щёлоков

Распечатают

Ответить
1
Александр Кулида

Распечатают покадрово

Ответить
1
Грузовой Макс

делит ред.

Ответить
15
Горилла

сколько тебе заплатили?

Ответить
1
Грузовой Макс

за что

Ответить
0
Горилла

спасибо за честный ответ

Ответить
3
Люц Шнайдер

Он на зарплате у Госдепа.

Ответить
–1
Горилла

согласен

Ответить
0
Люц Шнайдер

@Илья Горбунов , тебе кто разрешил так себя вести? Быстро извинись

Ответить
–1
Борис Уткин

Блин пожалуйста нет остановитесь не надо, не надо нам этих ваших скрепонетов, ну и так в говне все

Ответить
6
Smaug The Terrible

Холопа забыли спросить

Ответить
4
Владислав Микк

я так и не понял за кого ты топишь

Ответить
0
Smaug The Terrible

За Эребор

Ответить
0
Владислав Микк
Ответить
0
Грузовой Макс

Эребор, фотка.

Ответить
0
Владислав Микк

я знаю что это домудороги, речь о другом была

Ответить
1
Mattur

Я бы давил на ностальгию. Знаете, все эти СД-диски с приколами или музыкой, или когда снимаешь с компа жёсткий диск и несёшь к другу, чтобы подключить к его компьютеру и скопировать порнуху. Когда нужно перенести файл размером 10 мегабайт, а у тебя только одна дискета и ты нарезаешь в винраре архивы по 1.44 МБ и переносишь в несколько заходов. Какие славные были времена.

Ответить
5
Грузовой Макс

есть одна проблема.
диски вставлять некуда

Ответить
2
Chef

от это ты конечно проблему нашел, фсин подскажет

Ответить
11
new_comment

Скоро ФСИН закажет рекламный ролик, рассказывающий, как хорошо и безопасно в исправительных лагерях.

Ответить
0
АТВ

Приводы ещё продаются, вроде. В том числе внешние! Сам брал для ноутбука

Ответить
0
Роман Величкин

Дискеты так ещё и взять неоткуда

Ответить
0
new_comment

Ах, это тёплое ламповое постукивание дисковода, когда дискета не читается.
Спасибо, но пусть это останется лишь в воспоминаниях.

Ответить
1
Грузовой Макс

Дискета которая 1.44 МБ ?

Ответить
0
new_comment

Она самая. Пипец, ненадёжная. Несколько перезаписей и всё: "Диск не читается. Вставьте другой диск".

Ответить
1
Грузовой Макс

Чёт вспомнил установку Win 3.1
Вроде, было 6 дискет . . .🤪

Ответить
0
Mattur

Вот такое ощущение, что только под конец эпохи они стали такими ненадёжными. Как будто штамповать их стали совсем халтурно.

Ответить
0
ziggy stardust

а у тебя только одна дискета и ты нарезаешь в винраре архивы по 1.44 МБ

Зачем так сложно? Просто ярлыки скопировал, проверил, чтобы они работали, и можно нести домой со спокойной душой.

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

В ролике пять минут разблокируется анус?

Ответить
4
Ranae Est

мягкими, добрыми движениями, переходящими в экшн

Ответить
0
Люц Шнайдер

@Яна Ломакина , они только объявили тендер, а не заказали за 600 тысяч. Начальная цена не является конечной в этом случае.

Ответить
3
Грузовой Макс

ладно стартовая цена 600к возможно распилят больше. ты доволен?

Ответить
2
Люц Шнайдер

Ну зачем ты так? Это же редакционный материал, а не запись в личном блоге. Соответственно должен быть какой-то стандарт качества. В данном случае заголовок некорректный.

Ответить
4
Грузовой Макс

это называется "кликбейт". это и есть стандарт

Ответить
0
Горилла

здесь нет никакого кликбейта, поскольку сумма в шестьсот тысяч вряд ли имеет для широких масс какое-либо значение — хуй его знает, много это или мало. просто некорректно составленный заголовок, бывает

Ответить
3
Горилла

ну и нахуя я всё это написал

Ответить
0
Грузовой Макс

ну я тебе поставил плюсик че ты ноешь

Ответить
1
Горилла

я просто перечитал свой коммент и соринка в глаз попала

Ответить
0
Папуша

600 тысяч это довольно скромно, если делать не на коленке

Ответить
0
Люц Шнайдер

Я один раз написал в заголовке, что в каком-то городе в области нашли радиационное загрязнение. Хотя по факту там в каком-то грузе было незначительное превышение ПДК (об этом было в самой новости). Но поскольку люди читают только заголовки, там такой пиздец начался, что даже из администрации звонили

Ответить
0
Грузовой Макс

В Первомайском районе все люди умерли.

От смеха

Ответить
0
Люц Шнайдер

Думаю, что нужно исправить на "готовы потратить до 600 тысяч на ролик"

Ответить
0
Яна Ломакина

соглашусь, друзья. поправила

Ответить
1
Марина Климина

А сейчас текст статьи вводит в заблуждение, потому, что начальная цена является сразу и максимальной.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Сейчас всё верно. 600 тысяч это максимальная сумма контракта.

Ответить
0
Марина Климина
Ответить
0
Люц Шнайдер

Всё верно. Начальная цена 600 тысяч. Исполнитель может подвинуть её ниже в тендере.

Ответить
0
Марина Климина

Я в курсе. Но это не самая очевидная логика для человека, который ни разу не видел тендерную документацию. Даже там пишут (максимальная), на всякий случай.

Ответить
0
Горилла

заголовок некорректный, в тексте всё ок

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ну я как раз о заголовке.

Ответить
1
Марина Климина

Не очень понятно, что ты имеешь в виду (ака до чего ты доебался). Что итоговая цена будет ниже? Не будет, 600к за 5 минут видео это, мягко говоря, очень скромный бюджет, даже с учётом того, что делать будут 1,5 безруких моушена.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Я не доебался. Собственно Яна уже исправила заголовок

Ответить
0
Грузовой Макс

сюжет видоса:
чувак у нас тут нихуя нет, игор нет, видеосервисов нет, все технологии и библиотек иностранные , но оно РУССКОЕ ГОРДИСЬ ПАТРИОТ ЭТО НАШ ИНТЕРНЕТ И МЫ ЕГО ХАВАЕМ

Ответить
3
new_comment

Сюжет: чувак сидит на лавке посреди типичного российского двора, утопающего в говне, пьёт пиво и пялится в телефон. Листает трейвел-блогеров, страны, города, обзоры новых тачек, айфонов, включает видео Навального с дворцом. Тут интернет пропадает. После некоторого тупления появляется видео с Путиным. Чувак перелистывает, там видо с Патриархом. Чувак перелистывает, там фильм о ВОВ. И так по кругу. Надпись на экране: суверенный интернет - твоё спокойствие.
Чувак отхлёбывает пиво и расслабляется.

Ответить
0
Mattur

Чувак отхлёбывает пиво и расслабляется. По ноге стекает струйка.

Ответить
1
Горилла

ну молодцы, главное чтобы качество исполнения не подкачало. нужно доступно объяснить людям, почему это хорошо для них

Ответить
–10
Грузовой Макс

Почему это хорошо для них?

Ответить
2
Горилла

посмотрим видео и узнаем

Ответить
3
Грузовой Макс

владельцы АС

расшифруйте плес

Ответить
0
Горилла
Ответить
4
Smaug The Terrible

аппаратных средств

Ответить
0
АТВ

Постоянное напряжение

Ответить
0
Eugene Panfilov

https://youtu.be/SMTz9nIUkGc

Ответить
0
Alexandr Strijov

Когда там уже состарится этот вождь? Ему же под 80?

Ответить
0
Alex

Спешу тебя расстроить

Ответить
0
AZP

В главных ролях Филипп Киркоров, Даня Милохин и Дава.

Ответить
0
Роман Величкин

работы системных и социально важных ресурсов» в рунете

Что за ресурсы такие? Даже ВК посещаю по привычке. Если отрубят, то легко заменю дискордом + спотифай

Из более менее важных отечественных ресурсов я бы назвал студи "Кубик в кубе" - без них некоторые сериалы уныло смотреть.

отражать способность защиты граждан и юридических лиц

Что за угрозы такие? Самая большая угроза, с которой я сталкивался в рунете - это взлом ВК. Из потенциальных угроз в рунете - преследование за репосты. Но вряд ли изоляция решит эти проблемы.

Я даже не могу представить, как и что можно в этом ролике показать.
"Ваш рутуб, мейл и вк аккаунты под угрозой! И чтобы защитить их, мы заблокирует ютуб, гугл, тикток, стим, в общем все остальное! Выбирай отечественное".

Ответить
0
Михаил

Куда занести дизлайк ролику?

Ответить
0
Грузовой Макс

Как вывесят его на youtube.
Хотя, минуточку, там вроде хотят опцию дизлайков упразднить.

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0
Сергей Бритвин

Это очень мало для анимации на 5 минут еще и за месяц. В такой бюджет можно сделать рисовку типа Масяни по готовым шаблонам. Такое распиаренное ведомство, а их там вообще не кормят походу

Ответить
0
Solarex Lotos

Ниже этажом уже образец творчества выложили https://leonardo.osnova.io/424b1906-8593-57d6-8337-fc6f53d0fe94/-/format/mp4/
как-то так получится

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0
Грузовой Макс

А потом будет ролик с популяризацией швабры

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0
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