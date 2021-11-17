Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявил тендер на создание анимационного видео для популяризации закона о создании автономного российского сегмента интернета. Документы опубликовали на портале госзакупок.

Целевая аудитория видео — россияне, операторы связи, владельцы АС. Технические требования к ролику — качество 4К и длительность не более пяти минут.

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам». После этого интернет-сервисы и операторы связи неоднократно жаловались, что из-за ТСПУ в их сетях происходили сбои.