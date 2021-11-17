Роскомнадзор заказал за 600 тысяч рублей пятиминутное видео для популяризации «суверенного рунета» Статьи редакции
Ролик должен демонстрировать возможности его «бесперебойной работы».
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявил тендер на создание анимационного видео для популяризации закона о создании автономного российского сегмента интернета. Документы опубликовали на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, ролик должен:
- демонстрировать возможности «по защите целостности, обеспечению бесперебойной работы системных и социально важных ресурсов» в рунете;
- отражать способность защиты граждан и юридических лиц, вне зависимости от геополитической ситуации за пределами России;
- по эмоциональному тону варьироваться от «спокойного, доброго, светлого» до «экшена».
Целевая аудитория видео — россияне, операторы связи, владельцы АС. Технические требования к ролику — качество 4К и длительность не более пяти минут.
Начальная цена лота составила 600 тысяч рублей. Срок окончания работ — 20 декабря 2021 года.
Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам». После этого интернет-сервисы и операторы связи неоднократно жаловались, что из-за ТСПУ в их сетях происходили сбои.
@Яна Ломакина , они только объявили тендер, а не заказали за 600 тысяч. Начальная цена не является конечной в этом случае.