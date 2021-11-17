4 июня в Москве прошла премия «Муз-ТВ 2021». Телеканал показал в эфире в том числе певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье. После этого Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ» и составил два протокола о гей-пропаганде во время трансляции премии телеканала. Регулятор уточнил, что мероприятие имело возрастное ограничение «6+».