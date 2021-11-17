Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Артём Мазанов

«Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в эфире Статьи редакции

На телеканал жаловались из-за Киркорова и Давы в образе молодоженов и блогера Дани Милохина в женском платье.

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз ТВ» на миллион рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (часть 2 статьи 6.21 КоАП). Об этом пишет «Дождь».

Это максимальный штраф по этой статье. Телеканалу также грозила приостановка работы до 90 суток.

4 июня в Москве прошла премия «Муз-ТВ 2021». Телеканал показал в эфире в том числе певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье. После этого Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ» и составил два протокола о гей-пропаганде во время трансляции премии телеканала. Регулятор уточнил, что мероприятие имело возрастное ограничение «6+».

#новости #медиа

3290 просмотров
50 50 комментариев
22
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alexander Ilinykh

Я короче с девушкой смотрел эту премию Муз-тв, увидел Киркорова, Даву и Милохина, через экран заразился гомосятиной и расстался с девушкой, полгода ломка была, думал, может показалось, а потом увидел поцелуй Дорохова и на меня через экран снова накатило, в общем, мальчики, пишите))

Ответить
58
Грузовой Макс

Болодя, твой выход!

Ответить
2
Грузовой Макс

уже написал

Ответить
6
Грузовой Макс

Хорош, красавчик

Ответить
0
Грузовой Макс

в этот раз даже не напиздел

Ответить
11
Грузовой Макс

Их же просто показали - это пропаганда?
А если на ТВ просто покажут Жириновского?

Ответить
13
Грузовой Макс

то єто будет пропаганда пидорасов

Ответить
17
Грузовой Макс

и говнохранителей конечно же

Ответить
8
Грузовой Макс

членовники

Ответить
6
Грузовой Макс

Скоро даже думать мужикам о мужиках запретят

Ответить
9
Грузовой Макс

Нужен матриархальный шариат, с мужиками в парандже.

Ответить
1
Грузовой Макс

Жириновский на ТВ пропагандирует только чрезмерное употребление кокаина

Ответить
1
Грузовой Макс

Подожди, а как же мальчики в бассейне?

Ответить
1
Грузовой Макс

Иногда мальчики в бассейне — это просто мальчики в бассейне

Ответить
0
Грузовой Макс

А член в их жопе - случйность

Ответить
5
Грузовой Макс

Течением занесло

Ответить
7
Горилла

их жопа — это если бы мальчики были в бассейне у зюганова

Ответить
0
Грузовой Макс

Не в этом случае конечно

Ответить
2
Грузовой Макс

не только

Ответить
0
AZP

за гей-пропаганду в эфире

Путин до среды ушел в тайгу вместе с Шойгу
Владимир Путин опять решил отдохнуть в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Где именно…
www.rbc.ru
Ответить
13
Грузовой Макс
Ответить
7
Горилла
Ответить
6
Грузовой Макс

киркоров неожиданно проснулся в концлагере

Ответить
5
Грузовой Макс

киркоров проснулся, а давы нет рядом, о кошмар!

Ответить
6
likesimulator

В печке

Ответить
0
Maksim Kulikov

Я не совсем понимаю.
В 2000х 83% русской эстрады можно же было оштрафовать за гей-пропаганду.
Неужели в 2000х все были прогрессивней?

Ответить
6
Грузовой Макс

В 2000 можно было оштрафовать Кремль, ибо у них на сцене целовались две несовершеннолетние девочки, а они мало того, что разрешили это, так ещё и транслировали на всю страну.

Ответить
0
Грузовой Макс

на следующей премии песни победы петь будут, видимо

Ответить
5
Plant shop

Если Киркорова посадят, бабули соберутся на митинг?)
Может быть благодаря этому будем жить в прекрасной России будущего?

Ответить
3
Алексей Чанков

Валера Леонтьев и Боря Моисеев успели. Сейчас бы работать не смогли.

Ответить
2
Марина Герасимова

И Шура

Ответить
2
Zhanna Sinelnik

Обидно ли Милохину, что на всех заставках к этим новостям только Филя с Давой?

Ответить
2
Юзер Юзерович

Отличная новость. Засчет пи...в будем пополнять бюджет. Надеюсь, что на продолжение истории.

Ответить
–18
Грузовой Макс

Количество знаков после запятой у числа пи бесконечно. Представляешь как можно бюджет пополнить?

Ответить
6
Лысина Арика

Брух третей степени/

Ответить
1
Грузовой Макс
Ответить
0
Грузовой Макс

давай плати

Ответить
1
Грузовой Макс

Какой "будем", гражданин? Руки нахуй от бюджета убрал

Ответить
1
Сергей Панфилов

А рукопожатие уже считается пидорством или только похлопать по плечу?

Ответить
1
AZP

Только потрогать за яйца

Ответить
0
АТВ

Ну если правой рукой ничего не делали, то норм

Ответить
0
Сергей Павлов

как вижу Киркорова так сразу в глазах мир становится ярче. я бы даже сказал радужнее

Ответить
1
Алексей Чанков

я лучше с геями. они хотя бы не такие лицемерные.
куда катиться Россия.

Ответить
1
Mario Puzo

Даже не знаю как реагировать. Вроде вся эта движуха на очередной "премии" была ИМХО максимально кринжовой. Но штрафовать за такое - вопрос. А чего же тогда к непосредственным "виновникам" вопросов нет? Где штрафы для Милохина, Фили и Давы?

Ответить
–5
Алексей К

пропаганда - это распространение информаци. Артисты пришли в образах, а распространил Муз-тв. Короче пздц полный. Раньше за шмот спрашивали гопники, теперь государство. Это пздц. Надо валить

Ответить
1
AZP

Бедросович в этом плане крут.
Ему хорошо за полтос, мог бы в строгом костюме ходить - типа, взрослый мужчина. А хрен там. Каждый раз то перья, то шелка, то бисер. Умеет человек к себе внимание привлечь.

Ответить
0
имя и фамилия

в америке из-за этого порвались больше чем в рф, ну тупые балять!

Ответить
0
Имя Фамилия

оштрафовали блогера Дани Милохина в женском платье

Не понимаю, государство штрафует за одежду? По какой статье?

Ответить
0
Кузькин отец

Фото к новости нужно поменять, оштрафовали за это:

Ответить
0
Евгений Марач

Тут - то, конечно, всё сделали правильно, другой разговор, что сама премия эта, как и попсятинка превратилась в гомосятинку в переносном смысле. Всё исполнители и ведущие стали каким - то колхозом))).

Ответить
–2
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null