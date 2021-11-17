В Нижнем Тагиле из больницы украли более 300 доз «Спутника V» Статьи редакции
Полиция начала проверку.
О пропаже 320 доз препарата из поликлиники №2 Нижнего Тагила сообщила пресс-служба управления МВД по Свердловской области. О происшествии «Интерфаксу» также рассказали в местном Минздраве.
Вакцина находилась в служебном помещении поликлиники. В кабинете не было видеонаблюдения и сигнализации, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на осведомлённый источник. Препарат украли, предположительно, вечером. Днём в медицинском учреждении работает охранник, а ночью — сторож.
На место происшествия выезжали кинологи и криминалист. Полиция начала проверку. Сотрудники устанавливают, кто из работников больницы имел доступ в кабинет с вакциной.
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