Полиция начала проверку.

О пропаже 320 доз препарата из поликлиники №2 Нижнего Тагила сообщила пресс-служба управления МВД по Свердловской области. О происшествии «Интерфаксу» также рассказали в местном Минздраве.

Вакцина находилась в служебном помещении поликлиники. В кабинете не было видеонаблюдения и сигнализации, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на осведомлённый источник. Препарат украли, предположительно, вечером. Днём в медицинском учреждении работает охранник, а ночью — сторож.

На место происшествия выезжали кинологи и криминалист. Полиция начала проверку. Сотрудники устанавливают, кто из работников больницы имел доступ в кабинет с вакциной.