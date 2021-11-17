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Новости
Яна Ломакина

В Нижнем Тагиле из больницы украли более 300 доз «Спутника Статьи редакции

Полиция начала проверку.

О пропаже 320 доз препарата из поликлиники №2 Нижнего Тагила сообщила пресс-служба управления МВД по Свердловской области. О происшествии «Интерфаксу» также рассказали в местном Минздраве.

Вакцина находилась в служебном помещении поликлиники. В кабинете не было видеонаблюдения и сигнализации, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на осведомлённый источник. Препарат украли, предположительно, вечером. Днём в медицинском учреждении работает охранник, а ночью — сторож.

На место происшествия выезжали кинологи и криминалист. Полиция начала проверку. Сотрудники устанавливают, кто из работников больницы имел доступ в кабинет с вакциной.

#новости #вакцинация

2045 просмотров
79 79 комментариев
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79 комментариев
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Грузовой Макс

В кабинете не было видеонаблюдения и сигнализации.

К-к-к-к-к-к-омбо

Ответить
30
Грузовой Макс

кабинет не был застрахован

Ответить
13
Грузовой Макс

он уже уволен

Ответить
7
АТВ

Две недели назад, надеюсь ?

Ответить
0
Грузовой Макс

Ключ под ковриком

Ответить
5
Лысина Арика

Уже двойное/

Ответить
3
Seon

Да это нормально

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

По ходу они заказали креативную рекламную кампанию. Но уже не поможет.

Ответить
21
Chikk

Кстати, вполне вариант в духе современных маркетологов. :)

Ответить
10
aliftin

Завтра какой нибудь влад бумага вывалит на YouTube видел "24 часа сижу в фургоне с вакцинами и жду копов".

Ответить
8
АТВ

А он недавно как раз пропал... Был репортаж по ящику даже

Ответить
0
Грузовой Макс

Вор был за рулем Газон Некст?

В Ленобласти угнали мобильный пункт вакцинации…
Система слежения, встроенная в автомобиль, найти его не помогла.
tjournal.ru
Ответить
5
Грузовой Макс

У него дальше миссия с вертолётиком

Ответить
14
Грузовой Макс

Может, кто-то решил 320 антиваксеров вылечить?

Ответить
2
Грузовой Макс

Шприцы в креслах кинотеатров?

Ответить
19
Грузовой Макс

Ну типа того.

Вот, из детства вспомнил, про иголки с кровью носителя ВИЧ, воткнутые в деревянные перила лестницы в подъезде. Спускаешься по лестнице, проводя рукой по перилам, а тут: хуяк, и напоролся на иголочку.

Ответить
0
Грузовой Макс

С тех пор ты такой?

Ответить
1
Грузовой Макс

Кстати, да.
Чего-то давненько не сдавал тест на ВИЧ.
Было время, ежегодно сдавал.

Ответить
1
Грузовой Макс

Одобряю, сознательно

Ответить
1
Грузовой Макс

Да скорее, была по работе необходимость такая.
После 2008 г. не сдавал.
В 2008 специально сдал расширенный тест на все ЗППП, включая ВИЧ.
Деушке его показал, чтобы не боялась без резинки.

Ответить
0
Some Dude

как будто эта справка защищает от зппп при всяких поблядушках

Ответить
2
Chikk

От распространения короновируса защищает же, почему тут иначе?

Ответить
1
Грузовой Макс

Не, там дело было в исходном недоверии, которое удалось устранить таким образом.

А после устранения недоверия стали друг другу единственными половыми партнёрами.

Ответить
0
АТВ

Интересно, что ж это за работа такая

Ответить
1
Грузовой Макс

Дело было не в характере работы, а тот факт, что я был иностранцем. А что бы получить разрешение на работу на 1 год, требовалась справка об отсутствии ВИЧ. И так - каждый год.

Ответить
1
АТВ

Да я не осуждаю. Каждый зарабатывает как может

Ответить
1
Грузовой Макс

Думаю, в порноиндустрии, справочку на весь спектр ЗППП надо будет обновлять еженедельно. Работа такая.

Ответить
1
Apple

.

Ответить
0
aliftin

Это работа для бэтмена.

Ответить
6
ИгорьOK
Ответить
0
Smaug The Terrible

Хорошая вакцина, раз ее прям из больниц пиздят
(так началась кампания в поддержку вакцинации)

Ответить
6
Грузовой Макс

Продам 300 доз спутника, недорого

Ответить
4
Aram Mirzoyants

ты сейчас дошутишься. тебе в 5 утра как выломают к хуям дверь, будешь потом рассказывать, что это всего лишь нелепая шутка на тж была

Ответить
1
Горилла

сегодня флешмоб

Ответить
2
Горилла

зоибана зарабатывает плюсики одинаковыми комментами

Ответить
4
Грузовой Макс

УРОВЕНЬ

Ответить
4
Андрей Рядькин

Чем отличается охранник от сторожа

Ответить
1
Грузовой Макс

Ты в иерархии совсем не шаришь?

Ответить
4
Грузовой Макс

Сторож - это самая низшая каста. Это дед, которого вооружают сканвордами и растворимым кофе, вместо оплаты - возможность спать и срать в подсобке.

Охранник - это уже уровнем выше - им выдают кофе 3в1, газету Тещин язык и фонарик, но батарейки нужно покупать самому

Ответить
12
АТВ

А сесурити ?

Ответить
0
ИгорьOK
Ответить
0
Андрей Рядькин

Кому подчиняется турникет?

Ответить
3
Андрей Рядькин

Знаю, что ты главный. Этого хватает

Ответить
1
Грузовой Макс

ну это как вахтёр и санитар

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

Санитар и медбрат скорее. ТЖ не хватает медбрата.

Ответить
0
Грузовой Макс

Кажется началось!

Ответить
3
AZP

И тайно увезли в Германию.

Ответить
2
Папуша

Это первый этап плана по перезапуску компании за вакцинацию

Ответить
2
Mario Puzo

И зачем?

Ответить
0
Грузовой Макс

пиндоссы украли секретный рецепт

Ответить
5
Грузовой Макс

или сторож, уколит себе сразу 300 вакцин для верности

Ответить
1
Mario Puzo

Так вроде всё открыто. Есть публикации в научных журналах + поданы документы в ВОЗ.

Ответить
0
Грузовой Макс

а людям ставят совсем другие вакцины))))))

Ответить
0
Mario Puzo

ВНЕЗАПНО

Ответить
0
Задумчивой Кот

Какой-нибудь блаженный хочет вколоть все себе и стать сверхчеловеком. Ведь как уважаемые люди пишут - одна доза полностью защищает тебя от короны, а столько так вообще бессмертным сделает.

Ответить
3
АТВ

100500 по Эбботу (с)

Ответить
1
Задумчивой Кот

Может эта какая то извращённая попытка скрыть какой то свой косяк?

Ответить
1
Chikk

Если после проявки диафильмов с камер уличного наблюдения будет заметна тень Гинцбурга - то однозначно да.

Ответить
2
АТВ

Я почему-то себе представил, но у меня вышел этот, из Властелина колец

Ответить
0
Грузовой Макс

В Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации стоимостью 4 миллиона рублей

Из больницы Нижнего Тагила похитили 320 доз вакцины «Спутник V».

Вакцина «Спутник-Лайт» появилась в Екатеринбурге

Ответить
1
Chikk

Нужен таймкод. Чтоб железобетонно показать. :)

Ответить
0
Th Sav

одна новость охуеннее другой сегодня

Ответить
1
Danil Oputin

Ну а что, картофель таким же образом разошелся по Европе

Ответить
1
имя и фамилия

"воры угрожая чем-то очень похожим на пистолет, вынесли что-то очень похожее на телевизор"

Ответить
1
I-van Zhi

А смысл? У него температура хранения - бытовые приборы охуеют)

Ответить
0
Chikk

Это не котлеты, так что схоронять можно при любой температуре. Главное ампула и наклейка на ней.

Ответить
1
I-van Zhi

В том-то и дело) котлетам за часа 4 без холодоса ничего не будет. А вакцине будет песда. С тем же успехом можно в ампулы использованные святую воду разливать .

Ответить
0
Chikk

Ну вот, сам практически и ответил на вопрос. От данной вакцины не требуется действенного действия, требуется лишь оболочка. :D

Ответить
0
I-van Zhi

Все время забываю, что человекам на человеков насрать.

Ответить
0
Chikk

Добро пожаловать в реальный мир. :D

Ответить
0
Andy

Скорее саботаж как с 5дж вышками

Ответить
0
Слава Романов

Похоже антиваксеры решили начать действовать

Ответить
0
Грузовой Макс

Есть у кого мысли нахуя это могли украсть? Чисто теоретически.

Ответить
0
имя и фамилия

пытаются повысить отрицательную ценность, готовятся выйти на биржу

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0
имя и фамилия

ico из бюджета в карман себе уже собрали, но реклама что майнить деревянные залупакоины, опять же, только себе в карман, такая себе, потом когда эта затея провалится, просто покричат "ууууу ссуки, холопы неблагодарные! сралина на вас нет!"

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0
Алексей Куликов

Если верить последнему эпизоду Южного парка, то ловить их надо у ближайшей школы.

Ответить
0
Имя Фамилия

Началась скрытая реклама Спутника

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0
Max Coen

....шпионы из загнивающего запада себе утащили

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0
Stanley H. Tweedle

Гигаваксер

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0
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