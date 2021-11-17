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Новости
Яна Ломакина

Россиянин, которого 20 лет держали в рабстве в Казахстане, попросил помощи в соцсетях. Полиция его нашла и освободила Статьи редакции

Хозяина фермы задержали.

Мужчина, находящийся в Казахстане, записал видео, в котором рассказал, что 20 лет его заставляет работать и не отпускает домой местный житель. Ему удалось распространить ролик в соцсетях, пишет РИА «Новости».

Мужчина представился Алексеем Котовым из Ярославской области. Он сказал, что находится в одной из зимовок в Карагандинской области Казахстана. По его словам, там его держит в трудовом рабстве местный житель. «Мама, папа, я уже 20 лет в неволе, помогите, если сможете, выбраться из Казахстана», — сказал он.

По данным РИА «Новости», родители мужчины, пытаясь найти сына, ходили к гадалкам и экстрасенсам, обращались в программу «Жди меня», но не в полицию. Родственники рассказали, что Котов в 1995 году отправился служить в Казахстан по контракту, а когда собирался возвращаться в Россию, на вокзале его избили, схватили и передали хозяину местного фермерского хозяйства. «Я так понял, у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда», — рассказал родственник.

Местная полиция после «мониторинга соцсетей» нашла 44-летнего мужчину. Казахстанца, подозреваемого в незаконном лишении свободы, задержали.

#новости #казахстан #рабство

2517 просмотров
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50 комментариев
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Грузовой Макс

родители мужчины, пытаясь найти сына, ходили к гадалкам и экстрасенсам, обращались в программу «Жди меня», но не в полицию

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39
Грузовой Макс

Не очень-то он им и нужен видимо

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14
Грузовой Макс

«Я так понял, у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда», — рассказал родственник.

Всё так

Ответить
3
aliftin

Диму отпустили. Это хорошо.

Ответить
19
Грузовой Макс

Диму задержали

Ответить
10
Горилла

жаль

Ответить
0
rustyrazor

По данным РИА «Новости», родители мужчины, пытаясь найти сына, ходили к гадалкам и экстрасенсам, обращались в программу «Жди меня», но не в полицию.

Действительно, нахуя эта полиция нужна, если есть проверенные средневековые методы.

Ответить
16
Грузовой Макс

вот тебе и уровень доверия народа к полиции. особенно глубинного народа

Ответить
14
Грузовой Макс

Они друг друга стоят

Ответить
2
Грузовой Макс

Нет

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2
Alexander the Nth

Российская полиция в данном случае ничем не лучше средневековых методов.

Ответить
2
Грузовой Макс

Так полиция же говно, псы режима, ПОЗОООР и шакалы?

Ответить
1
rustyrazor

Ну, в целом они неплохо справляются со своими прямыми обязанностями, когда надо.

Ответить
0
Максим Шпилёв

дубинкой постучать

Ответить
0
Грузовой Макс

Это не россиянин. Россиянин бы терпел рабство до смерти и умер там же на ферме. Исправьте заметку редакция!

Ответить
9
Грузовой Макс

Также известен как:
legodetalka
Столярный верстачок BOSCH
Жёлтый Березовый Лист
Степан Андрiйович Бандера
бревно без задач
Саша
NATO Liberator Soldier

>>>NATO Liberator Soldier

Всё ясно

Ответить
12
Горилла

Степан Андрiйович Бандера

то есть это тебя не смущает?

Ответить
5
Грузовой Макс

Уже нет…

Ответить
0
Грузовой Макс

А что собственно не так?

Ответить
0
Smaug The Terrible

Это же лесточек. Что ты от него еще ждешь?

Ответить
3
Tim Hansen

ноунейм какой-то

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

У меня однокурсник живет за городом и такая же ситуация была. Правда никто видео не записывал, но людей спасли. Удивительное рядом.

Ответить
7
Грузовой Макс

ахуительная история

Ответить
6
Грузовой Макс

ваще не понял, если честно, о чём он написал

Ответить
5
Грузовой Макс

а с другой стороны, что требовать от человека, который никнейм свой не смог правильно написать

Ответить
–1
Грузовой Макс

У него однокурсник живет за городом и такая же ситуация была. Правда никто видео не записывал, но людей спасли. Удивительное рядом

Ответить
6
Грузовой Макс

это гуглтранслейт с анимешного?

Ответить
1
Грузовой Макс

Да

Нет, я одно слово изменил

Ответить
2
Грузовой Макс

Согласен

Ответить
2
Грузовой Макс

ну и в чём я не прав???

Ответить
1
Грузовой Макс

foor_shizzl_my_ nizzl

Ты доволен???

Ответить
0
Грузовой Макс

4, 4, 4, 4, 4 сука, 4

Ответить
1
Грузовой Макс

а так доволен

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

У однокурсника сосед рабами огород капал

Ответить
0
Грузовой Макс

А почему не лопатами???

Ответить
3
Marhal_New _Arleana

Не знаю. Спроси его

Ответить
2
Грузовой Макс

Кого? Соседа или огород???

Ответить
2
Грузовой Макс

студента

Ответить
1
Грузовой Макс

У него спросить надо про огород, я понял

Ответить
1
Грузовой Макс

у мархала

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

соседа

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Больше 10 человек точно было

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

20 лет рабства. Какой кошмар

Ответить
0
Грузовой Макс

пиздец

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5
умный человек

Ну, хотя бы в "жди меня" обратились

Ответить
0
Алексей Какачан

тяжко работать и не бухать.

Ответить
0
имя мне легион

@Казахстан вы че там творите

Ответить
0
Грузовой Макс

Медленно захватываем Россию

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0
Грузовой Макс

По одному человеку

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0
Аркадий Соколов

Русские своих, как известно, не бросают

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0
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