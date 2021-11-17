Хозяина фермы задержали.

Мужчина, находящийся в Казахстане, записал видео, в котором рассказал, что 20 лет его заставляет работать и не отпускает домой местный житель. Ему удалось распространить ролик в соцсетях, пишет РИА «Новости».

Мужчина представился Алексеем Котовым из Ярославской области. Он сказал, что находится в одной из зимовок в Карагандинской области Казахстана. По его словам, там его держит в трудовом рабстве местный житель. «Мама, папа, я уже 20 лет в неволе, помогите, если сможете, выбраться из Казахстана», — сказал он.

По данным РИА «Новости», родители мужчины, пытаясь найти сына, ходили к гадалкам и экстрасенсам, обращались в программу «Жди меня», но не в полицию. Родственники рассказали, что Котов в 1995 году отправился служить в Казахстан по контракту, а когда собирался возвращаться в Россию, на вокзале его избили, схватили и передали хозяину местного фермерского хозяйства. «Я так понял, у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда», — рассказал родственник.

Местная полиция после «мониторинга соцсетей» нашла 44-летнего мужчину. Казахстанца, подозреваемого в незаконном лишении свободы, задержали.