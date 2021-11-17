В Хорватии учитель назвал школьника «дураком» и «деревенщиной». После этого ЕСПЧ запретил унижать учеников Статьи редакции
Суд обязал обеспечить «нулевой уровень терпимости» к любому насилию в школах. Это распространяется и на Россию.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал школьника после того, как министерство образования Хорватии сочло оскорбление личным делом школы, а прокуратура отклонила жалобу отца ребёнка. Об этом сообщается в обобщении Верховного суда РФ.
Из-за опоздания на урок учитель обозвал школьника «дураком» и «деревенщиной». Ребёнок пожаловался на это директору, но тот посчитал педагога правым: «Когда вы говорите дураку, что он — дурак, это не должно быть для него оскорблением». Кроме этого, он также ещё раз оскорбил ученика.
Отец ребёнка, помимо министерства образования и прокуратуры, также обратился в Конституционный суд страны, но орган счёл жалобы неприемлемыми. После этого родитель и решил обратиться в ЕСПЧ. Психолог выявил у школьника острое тревожное расстройство.
ЕСПЧ пришёл к выводу, что любое жестокое обращение и насилие в школах противоречит праву детей на образование и уважение частной жизнью. Суд постановил, что «никакого оправдания поведению учителя быть не может». Согласно решению, национальные власти должны принять законодательные, административные, социальные и образовательные меры, чтобы обеспечить «нулевой уровень терпимости» к любому насилию в учебных заведениях.
Правовые позиции ЕСПЧ распространяются также и на Россию, так как страна присоединилась к Европейской конвенции по правам человека. Поэтому Верховный суд включил решение в обобщение.
В России часто сообщают об оскорблениях школьников педагогами. 16 ноября в группе «Официальный Старый Оскол» появились видео, на котором учительница английского языка называет учеников «куском урода» и «куском дебила». Она кричит на детей, что усваивать информацию они могут только после оскорблений.
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