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Новости
Sasha Shambilova

В Хорватии учитель назвал школьника «дураком» и «деревенщиной». После этого ЕСПЧ запретил унижать учеников Статьи редакции

Суд обязал обеспечить «нулевой уровень терпимости» к любому насилию в школах. Это распространяется и на Россию.

112 112 комментариев
2217 просмотров

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал школьника после того, как министерство образования Хорватии сочло оскорбление личным делом школы, а прокуратура отклонила жалобу отца ребёнка. Об этом сообщается в обобщении Верховного суда РФ.

Из-за опоздания на урок учитель обозвал школьника «дураком» и «деревенщиной». Ребёнок пожаловался на это директору, но тот посчитал педагога правым: «Когда вы говорите дураку, что он — дурак, это не должно быть для него оскорблением». Кроме этого, он также ещё раз оскорбил ученика.

Отец ребёнка, помимо министерства образования и прокуратуры, также обратился в Конституционный суд страны, но орган счёл жалобы неприемлемыми. После этого родитель и решил обратиться в ЕСПЧ. Психолог выявил у школьника острое тревожное расстройство.

Заявителю была оказана психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Врач общей практики поставил рабочий диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».

из тексте документа

ЕСПЧ пришёл к выводу, что любое жестокое обращение и насилие в школах противоречит праву детей на образование и уважение частной жизнью. Суд постановил, что «никакого оправдания поведению учителя быть не может». Согласно решению, национальные власти должны принять законодательные, административные, социальные и образовательные меры, чтобы обеспечить «нулевой уровень терпимости» к любому насилию в учебных заведениях.

Правовые позиции ЕСПЧ распространяются также и на Россию, так как страна присоединилась к Европейской конвенции по правам человека. Поэтому Верховный суд включил решение в обобщение.

В России часто сообщают об оскорблениях школьников педагогами. 16 ноября в группе «Официальный Старый Оскол» появились видео, на котором учительница английского языка называет учеников «куском урода» и «куском дебила». Она кричит на детей, что усваивать информацию они могут только после оскорблений.

#новости #образование #право

112 112 комментариев
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112 комментариев
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Сол Нце Пёк

назвал «дураком» и «деревенщиной»

врач поставил диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство»

ебать нежный

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25
Грузовой Макс

а мог бы и стерпеть

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35
Smaug The Terrible

Ну он же хорват, а не *слово, которое нельзя называть, чтобы не обидеть говнохранителей*

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4
2 комментария
Грузовой Макс

Но он не русский, а хорват ).

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2
Chikk

Ещё немного и можно будет завоёвывать континенты просто обзывая всякими словами. Взять рупор и - вуаля, Кроватия сдалась, ещё крикнул - пал Лилль и Брюссель.

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5
Smaug The Terrible

Я тож всегда говорю, что "холоп" это не оскорбление, это судьба

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3
woqugyzo

Это почётное звание.

Ответить
0
Evgeny Kovalyov

Прорабатывает кейс с психотерапевткой, с ежедневным посещением твиторной комнаты, не менее трёх часов.

Ответить
0
Nick Rosenberg

Может просто из деревни.

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0
Грузовой Макс

Охуеть че, у нас в школе училка крыла матом и пиздила линейкой, спасибо ей

Ответить
8
Грузовой Макс

Хотите как в Хорватии?

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6
Грузовой Макс

у нас друзья одноклассницы отпиздили историка)))

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1
Грузовой Макс

Мы таким только в универе занимались, декана опустили головой в толчок

Ответить
0
2 комментария
Максим Грандов

У нас в вузе на препода несколько раз было совершено покушение

Ответить
1
Игорь Голованов

ЕСПЧ потом наказала историка за это?)
Получили ли должную психологическую помощь друзья одноклассницы?))

Ответить
0
Mikki Rurk

Стал человеком в итоге?

Ответить
0
Грузовой Макс

Приучила к жизни

Ответить
0
38 комментариев
Decadence

А нас на первом курсе на лекции называли "юридическими отбросами", так как были первым годом поступавших чисто по ЕГЭ.

Ответить
0
van der Pusch

И шо с тебя выросло

Ответить
0
Сергей Сергеич

Это хорошо, наверное, но следует тогда и запретить то же самое в отношении учителей. Ебанутых учеников, унижающих, хуесосящих и даже бьющих нормальных учителей дохуя и больше, к сожалению.

Ответить
8
Грузовой Макс

Это и так запрещено, к слову

Ответить
3
Untiy

Это в Хорватии такое?

Ответить
0
Mikki Rurk

Как учить пиздюков?

Ответить
1
Alex Blake

Интегрировать в игры образовательные катсцены, которые нельзя пропустить

Ответить
16
Chikk

Линейкой по рукам и хребту, но при этом стыдливо отводить глаза, обеспечивая режим нулевой терпимости.
Да, я сам не понимаю как это будет работать и где тут логика, главное линейка должна быть метровая. :)

Ответить
0
Alex Blake

Лови ФСИНовца!

Ответить
3
1 комментарий
Грузовой Макс

дуракам этого делать не стоит))

Ответить
0
Seon

За плохое поведение или оценки отправлять на Королевскую Битву ирл.

Ответить
0
Горилла
Ответить
5
Максим Федоров

Это кем надо быть, чтобы ученику такое сказать на месте директора?

Тут за факты, объективизм и научный метод, и тут же: "дурак не обижается, если он дурак"

Во лешие

Ответить
5
Alexey Andreev

А что, если это факт?

Ответить
0
denis

А если бы того директора назвать дураком? Что бы он сказал...

Ответить
3
Smaug The Terrible

«Когда вы говорите дураку, что он — дурак, это не должно быть для него оскорблением»

Ответить
7
Грузовой Макс

"Кто как обзывается, тот так и называется"

Ответить
0
Alexei Kuksin

Отвратительно. Сегодня ты не можешь обзывать детей, а завтра что - нужно будет их еще и уважать?

Ответить
4
Грузовой Макс

А что думают по этому поводу болгары?

Ответить
3
Грузовой Макс

Что хорваты - деревенщины

Ответить
3
Грузовой Макс

Сега ще ги питам, после ще напиша тук техен отговор...

А если серьезно, то тут дети со взрослыми на "ты" разговаривают, но в здравом уме никто не будет оскорблять никого. Поставят отзыв в электронном дневнике (забележка), это могут.

Три приличных косяка - и вон из школы. ред.

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0
Marat Khamadeev

Сега ще ги питам,

Сега

Олдскульные консоли - это хорошо. Научаться ценить геймплей вместо графона

Ответить
1
1 комментарий
Yaroslaff Chekunov

Здесь ученики есть?

Ответить
0
Грузовой Макс

есть деревенщины

Ответить
7
Максим Грандов

@Эстонский деревенщина вот например

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3
Имя И Фамилия

Школиё теперь может опаздывать и попробуй только им что-то сказать, очередная победа прав человека 👏

Ответить
–4
Грузовой Макс

Ну если его родителям поебать, что из него вырастет, почему школе должно быть не поебать?
Не вижу разницы между школой и курсами за 3к бачей. Если ты не заинтересован в получении знаний - это твоё личное дело.

Ответить
3
Ranae Est

оскорбления не играют роли, когда можно спокойно и вежливо сделать дисциплинарную отметку с перспективой отчисления.

Ответить
2
Alexei Kuksin

Нэ в Россыии.

Ответить
0
Грузовой Макс

https://t.me/dvachannel/80987

Двач
В Старом Осколе училка открыла свою школу английского, чтобы называть учеников дебилами и уродами. Сами дети уже привыкли и не видят в этом ничего плохого.

Ко взрослой жизни готовы
Ответить
1
Грузовой Макс

Олимпийские чемпионы вырастут

Ответить
0
Грузовой Макс

По терпению

Ответить
5
1 комментарий
Грузовой Макс

Учителя не ободряю, но ученик не пробовал там, я не знаю, перестать быть деревенщиной и приходить на уроки вовремя? Это не так уж и сложно, авось и отношение поменяется.

Ответить
0
Максим Федоров

перестать быть деревенщиной

типа квартиру в городе купить?

Ответить
3
Грузовой Макс

Ну хотя бы!

Ответить
1
1 комментарий
Максим Федоров

Никто не спорит, что можно наказать и дать урок за такой проступок, но
"дурак не обижается, деревенщина"
Тьфу, лешие и быдло какое-то

Ответить
2
Грузовой Макс

«Когда вы говорите дураку, что он — дурак, это не должно быть для него оскорблением».

как отреагировал батя ученика на эти слова?

Ответить
0
Грузовой Макс

да, я вижу, что тут про ЕСПЧ, Я НЕ ТУПОЙ
я про гипотетического батю в паралелльной мета-вселенной из моих ассоциаций

Ответить
2
Грузовой Макс

МУСОРНУЛСЯ

Ответить
0
некипишуй

Живешь ты такой в России,а тут новости из Хораватии подъехали

Ответить
0
Грузовой Макс

Матч в воскресенье проиграли хорватам, так хоть на новостном поле победим!

Ответить
2
Alex Blake

После ролика про школу на канале "Все работы хороши" такие новости умиляют

Ответить
0
Mattur

А унижать родителей учеников пока можно?

Ответить
0
Грузовой Макс

Порвался

Ответить
0
Yaroslaff Chekunov

Ну а фиг ли вы хотели, это ж Хорватия. Слышали бы вы поляков.

Ответить
0
Грузовой Макс

*ученик по мнению ЕСПЧ которого нельзя называть деревенщиной

Ответить
0
Грузовой Макс

Опять леваки 1234 твитор ноют всё недовольны

Ответить
0
Михаил Дмитриев

А я не понял, назвали «дураком» и «деревенщиной», а этот дурак и его отец обиделись только на дурака. Они правда сельские были?

Ответить
0
Рудольф Нуриев

Заявителю была оказана психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Врач общей практики поставил рабочий диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».

Господи, что за поколение ультрасойбоев взрастёт, как они жить то будут в реальном мире

Ответить
–3
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