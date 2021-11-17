Суд обязал обеспечить «нулевой уровень терпимости» к любому насилию в школах. Это распространяется и на Россию.

{"id":476557,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/476557-v-horvatii-uchitel-nazval-shkolnika-durakom-i-derevenshchinoy-posle-etogo-espch-zapretil-unizhat-uchenikov","title":"\u0412 \u0425\u043e\u0440\u0432\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0434\u0443\u0440\u0430\u043a\u043e\u043c\u00bb \u0438 \u00ab\u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u043e\u0439\u00bb. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0415\u0421\u041f\u0427 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b \u0443\u043d\u0438\u0436\u0430\u0442\u044c \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476557-v-horvatii-uchitel-nazval-shkolnika-durakom-i-derevenshchinoy-posle-etogo-espch-zapretil-unizhat-uchenikov&title=\u0412 \u0425\u043e\u0440\u0432\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0434\u0443\u0440\u0430\u043a\u043e\u043c\u00bb \u0438 \u00ab\u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u043e\u0439\u00bb. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0415\u0421\u041f\u0427 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b \u0443\u043d\u0438\u0436\u0430\u0442\u044c \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476557-v-horvatii-uchitel-nazval-shkolnika-durakom-i-derevenshchinoy-posle-etogo-espch-zapretil-unizhat-uchenikov","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476557-v-horvatii-uchitel-nazval-shkolnika-durakom-i-derevenshchinoy-posle-etogo-espch-zapretil-unizhat-uchenikov&text=\u0412 \u0425\u043e\u0440\u0432\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0434\u0443\u0440\u0430\u043a\u043e\u043c\u00bb \u0438 \u00ab\u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u043e\u0439\u00bb. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0415\u0421\u041f\u0427 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b \u0443\u043d\u0438\u0436\u0430\u0442\u044c \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476557-v-horvatii-uchitel-nazval-shkolnika-durakom-i-derevenshchinoy-posle-etogo-espch-zapretil-unizhat-uchenikov&text=\u0412 \u0425\u043e\u0440\u0432\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0434\u0443\u0440\u0430\u043a\u043e\u043c\u00bb \u0438 \u00ab\u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u043e\u0439\u00bb. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0415\u0421\u041f\u0427 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b \u0443\u043d\u0438\u0436\u0430\u0442\u044c \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476557-v-horvatii-uchitel-nazval-shkolnika-durakom-i-derevenshchinoy-posle-etogo-espch-zapretil-unizhat-uchenikov","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u0425\u043e\u0440\u0432\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0434\u0443\u0440\u0430\u043a\u043e\u043c\u00bb \u0438 \u00ab\u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u043e\u0439\u00bb. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0415\u0421\u041f\u0427 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b \u0443\u043d\u0438\u0436\u0430\u0442\u044c \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476557-v-horvatii-uchitel-nazval-shkolnika-durakom-i-derevenshchinoy-posle-etogo-espch-zapretil-unizhat-uchenikov","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 2217 просмотров Слушать

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал школьника после того, как министерство образования Хорватии сочло оскорбление личным делом школы, а прокуратура отклонила жалобу отца ребёнка. Об этом сообщается в обобщении Верховного суда РФ.

Из-за опоздания на урок учитель обозвал школьника «дураком» и «деревенщиной». Ребёнок пожаловался на это директору, но тот посчитал педагога правым: «Когда вы говорите дураку, что он — дурак, это не должно быть для него оскорблением». Кроме этого, он также ещё раз оскорбил ученика.

Отец ребёнка, помимо министерства образования и прокуратуры, также обратился в Конституционный суд страны, но орган счёл жалобы неприемлемыми. После этого родитель и решил обратиться в ЕСПЧ. Психолог выявил у школьника острое тревожное расстройство.

Заявителю была оказана психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Врач общей практики поставил рабочий диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство». из тексте документа

ЕСПЧ пришёл к выводу, что любое жестокое обращение и насилие в школах противоречит праву детей на образование и уважение частной жизнью. Суд постановил, что «никакого оправдания поведению учителя быть не может». Согласно решению, национальные власти должны принять законодательные, административные, социальные и образовательные меры, чтобы обеспечить «нулевой уровень терпимости» к любому насилию в учебных заведениях.

Правовые позиции ЕСПЧ распространяются также и на Россию, так как страна присоединилась к Европейской конвенции по правам человека. Поэтому Верховный суд включил решение в обобщение.