Космонавт Александр Мисуркин станет первым корреспондентом в космосе — он будет работать на ТАСС Статьи редакции
Он отправится на станцию 8 ноября.
Первым из мировых СМИ своё постоянное представительство на Международной космической станции откроет ТАСС, сообщило агентство.
Корреспондентом на орбите станет Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он будет делать фото, видео и тексты о жизни и работе на станции на сайте и в социальных сетях ТАСС.
Соглашение о сотрудничестве 17 ноября заключили гендиректор агентства Сергей Михайлов и глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Мисуркин отправится в космос на корабле «Союз МС-20» 8 декабря. Вместе с ним полетят японский миллиардер Юсаку Маэдзавой и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Перед полётом российскому космонавту передадут удостоверение специального корреспондента ТАСС.
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