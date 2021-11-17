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Новости
Яна Ломакина

Космонавт Александр Мисуркин станет первым корреспондентом в космосе — он будет работать на ТАСС Статьи редакции

Он отправится на станцию 8 ноября.

Первым из мировых СМИ своё постоянное представительство на Международной космической станции откроет ТАСС, сообщило агентство.

Корреспондентом на орбите станет Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он будет делать фото, видео и тексты о жизни и работе на станции на сайте и в социальных сетях ТАСС.

Соглашение о сотрудничестве 17 ноября заключили гендиректор агентства Сергей Михайлов и глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Раньше мы ограничивались нашей планетой: ТАСС есть во всех регионах России и в более чем 60 странах, в ближайшие годы их количество вырастет. Мы задумались о том, что теперь предметом нашей информационной экспансии мог бы стать космос, и я очень рад, что наше сотрудничество с госкорпорацией Роскосмос так быстро и гармонично сложилось.

Сергей Михайлов
гендиректор ТАСС

Мисуркин отправится в космос на корабле «Союз МС-20» 8 декабря. Вместе с ним полетят японский миллиардер Юсаку Маэдзавой и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Перед полётом российскому космонавту передадут удостоверение специального корреспондента ТАСС.

#новости #мкс #космос

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Грузовой Макс

Какой же хуйней занимается Роскосмос

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15
Грузовой Макс

Во главе Роскосмоса стоит журналист. Делает, что умеет.

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6
Андрей

любой которая позволит сказать "А МЫ ПЕРВЫЕ", видимо они отлично понимают чего хочет на "гарант"

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1
Грузовой Макс

Он будет делать фото, видео и тексты о жизни и работе на станции

что уже делали долгие годы другие космонавты

Ответить
10
Грузовой Макс

Но не на сайте ТАСС!

Ответить
3
Грузовой Макс

Другие космонавты наслаждались невесомостью вместо того, чтобы работать журналистами ред.

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0
Папуша

Отличная новость, а зачем?

Ответить
5
Gedevan

Экстремист?

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0
Дмитрий Григорьев

Вся эта движуха очень напоминает пиар-технологии совков на заре революции. Только тогда, когда медиа ещё только делали первые шаги, это выглядело свежо и футуристично.

Сейчас вызывает только странное недоумение, для которого придумали модное словечко на букву к.

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3
Грузовой Макс

ты об этом через неделю забудешь, а они бюджеты уже освоят , да и он там мешсться будет , через пару неделек спустят без огласки и был таков

Ответить
3
Дмитрий Григорьев

Да хз, это не выглядит даже попыткой заработать. Выглядит как самодеятельность на уровне школьной стенгазеты, поддержанная роно и райкомом партии.

Ответить
6
Грузовой Макс

Такую инициативу не стыдно поддержать на уровне облоно, обкома и собеса

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Не, на городской и областной уровень не тянет, ты что. Там серьёзные товарищи, понимать надо.

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0
Eugen T

Давайте повара отправим. Будет первый повар в космосе!11

Ответить
3
Грузовой Макс

Пригожина
С ихтамнетами и ботофермой

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2
Eugen T

Этих на венеру отправить надо. Пусть обживают

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2
Дмитрий Григорьев

Этих на венеру отправить надо

Шаришь, в солнечной если где гулаг и устраивать, то там. И на нептун пересылать тех, кто на жару жалуется.

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1
Eugen T

ВенЛаг лол

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1
Danil Oputin

Режим решил вдохнуть новой победы в ушки старикам. Надо же до 80-летия победы что-то обсуждать как достижение несопоставимое ни с кем

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2
Грузовой Макс

теперь алиены тоже получат возможность покекать с их вбросов

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1
Дмитрий Григорьев

Алиены ещё с нюдсов не прокекались

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2
Vlad Kucherenko

Из космоса он сможет лучше увидеть и рассказать о загнивании запада

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1
Stanley H. Tweedle

журналист пропагандистской помойки

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1
Грузовой Макс

Теперь будут срать в космос 👍

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0
Ёршик Золотой

Нам лунатикам поебать на ТАСС.

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0
andorus

«Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа."
Так прокомментировал наш специальный корреспондент на МКС тысячи неизвестных обломков в космосе.

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0
Грузовой Макс

Хлопок болотного газа

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0
Грузовой Макс

Чё сразу Байден-то?

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0
Diablo

Идеальная статья для распила.

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0
сироп от щекотки

Главное интимные мышцы держать в тонусе. А то этот космос коварное, я вам скажу, местечко!

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0
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